Я так и не смогла назвать маму мамой...

Видеозапись интервью с Таисьей Александровной Королевой (Демидович) будет храниться в Государственном архиве Томской области.
В июне 2020 года по воспоминаниям детей войны будет снят документальный фильм. Экспедиция ТВ2 отправится в Каргасокский район, где были детские дома и куда, в том числе, были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда. Фильм снимается на народные деньги.
Выбрать и поддержать следующие экспедиции ТВ2 можно по ссылке: https://exp.tv2.today/
Ваше имя появится в титрах фильма, на который и будет осуществлен перевод. Интервью записала Юлия Корнева. Фото: Юлия Корнева. Видео: Александр Сакалов.
17 мая 2020 г.