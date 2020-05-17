Я так и не смогла назвать маму мамой...

— Директором детского дома был Сухушин Виктор Александрович, он с моим отцом дружил. И стал он уговаривать маму — отдай их в детский дом, они хотя бы будут накормлены и одеты. Бабушке с дедушкой уже было за 70 лет, старенькие. В общем, уговорил ее. И нас с сестрой Шурой, которая на два года меня младше была, отдали в Усть-Чижапский детский дом. А младшую мама оставила. Во-первых, потому что и группы такой не было, и сильно маленькая она еще была. Первый год, когда мы были в детдоме, мама жила рядом с нами. Ей дали какую-то избушку, в ней она жила и работала в нашем же детдоме поваром.



А потом ее сестра, которая жила в Алма-Ате, стала писать ей: Нюра, приезжай сюда, а детей мы потом переведем. Мама уехала, стали они потом хлопотать, чтобы нас перевели в Алма-Ату, но оказалось, нельзя — другая республика. Так мы с Шурой в детдоме и остались. С 50-го по 58-й год я в детдоме пробыла. Но я его вспоминаю только с хорошей стороны. Заслуга это, конечно, директора детского дома Виктора Александровича. Под Ленинградом в 1942 году он получил такую контузию, что его комиссовали. А когда вернулся, у него было педагогическое образование, стал директором детского дома. По натуре добрый, никогда ни на кого не кричал.