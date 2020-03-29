"Я потеряла поддержку семьи, но моя дочь осталась веганкой"

Как рассказывает сама Таня, для того чтобы стать вегетарианкой, было много предпосылок. Основная - круг общения. "В моем окружении были стрейт-эйджеры (Straight edge, с англ.
— «четкая грань», sXe — философское ответвление панк-культуры, в основе которого идея самоконтроля. Оно возникло в ответ на сексуальную революцию и гедонизм), веганы. От этих людей я узнала что-то впервые. Потом мне попался материал, где были видео с ферм. Там показывалось, как производится мясо. Этот ролик меня добил, решение было принято", - рассказывает Таня. - Быть вегетарианкой в Новосибирске, где тогда училась, было относительно просто. Но особых продуктов не было. В то время веганство (полный отказ от животных продуктов - прим. ред.) казалось мне безумием. Я думала, что это уже перебор".
Потом, около десяти лет назад, Таня переехала в Москву и открыла для себя мир "московского веганства", пока гостила у знакомых в поисках жилья. В Москве уже в те времена был выбор растительных товаров, можно было найти богатые белком соевые продукты. "На третий день после того, как переехала, я стала веганкой. Мне стало понятно, что веганы - нормальные ребята, которые нормально питаются, вон, у них все есть".
Причина отказа от мяса и молочки этическая. Вопросы здоровья Таню тогда не волновали. "Мне стало очевидно, что не может насилие и страдание других живых существ приносить какую-либо пользу". Впервые серьезно интересоваться, как веганская диета влияет на здоровье, Таня начала спустя три года чистого растительного питания, когда узнала, что беременна. Получила на одном из осмотров срочные рекомендации есть хотя бы курицу или индейку и решила проштудировать статьи и литературу по теме.