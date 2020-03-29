"Я потеряла поддержку семьи, но моя дочь осталась веганкой"

Изучила массу литературы по теме. Конечной точкой в решении стала книга "Здоровое питание для детей" от Комитета врачей за ответственную медицину. "Я убедилась, что веганское питание наиболее правильное, логичное и никаких сомнений в этом быть не может, потому что есть мясо, рыбу - плохо и вредно со всех ракурсов, а веганское - со всех ракурсов правильно. Это подтверждали все исследования последние адекватные. Я могу честно сказать, если бы какое-то исследование или книга, хоть что-то, мне дало точную гарантию того, что необходимо ребенка кормить мясом или невозможно вырастить здорового ребенка без молока, честно скажу, я бы дала мясо и молоко", - говорит Таня.



Первый год жизни Лена питалась грудным молоком. Потом к рациону постепенно добавились растительные продукты. Подруги и знакомые к выбору отнеслись спокойно, а вот с родственниками было тяжело. После окончания школы Таня всегда жила в другом городе, виделась с мамой и бабушкой редко.



"Как-то проездом ехали через Москву в отпуск, останавливались у нас. И да, я слышала страшные вещи, особенно от бабушки, что ребенок у меня будет инвалидом, что недоразвитый вырастет. Это все очень пугало. Работает такая схема, что даже если мнение человека не является для вас каким-то весомым, но такая фраза может семечком погрузиться в сознание, как-то всплывать и пугать. Когда останавливались у нас в Москве, нарушали правила поведения, так сказать. Было в доме правило: не готовить и не приносить мясо и продукты животного происхождения, они нарушали. Грубо говоря, со своим уставом в чужой монастырь, все вместе: психологическое давление, просто неуважение плюс еще личные вещи. Все это привело к тому, что я перестала совсем с ними общаться. В следующий раз, когда они захотели нас навестить, я сказала, что мы можем встретиться, но у нас вы больше не останавливаетесь", - говорит Таня.



Отказаться от общения с родственниками было непросто, тем более для Тани, которая растила дочь одна. Говорит, что не может вспомнить среди своих знакомых девушек-веганов ни одной, кому даже при желании кормить своих детей растительной пищей удалось бы отстоять это право у родственников.



"У меня были и есть знакомые мамы-веганки, у которых дети не веганы. Как раз по той причине, что бабушки, которые в основном помогают, они настаивают или, когда ребенок с ними, кормят на свое усмотрение. И мама ничего не может с этим поделать. Если ты начнешь конфликтовать, то просто не получишь поддержку и помощь, которая тебе необходима. Здесь ни в кого не кидаю камень, потому что растить ребенка - это очень тяжело и морально, и материально. Но родственники правда сильно вмешиваются в жизнь и продавливают".

