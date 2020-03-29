Добрые новости
29 марта,
2020
"Я потеряла поддержку семьи, но моя дочь осталась веганкой"
Истории родителей-веганов и вегетарианцев, которые с разной степенью успеха встраивают свои принципы питания в повседневность
Все чаще люди в России отказываются от мяса, а кто-то и от молочки. На потребительском рынке аналитики фиксируют спрос на веганские продукты в магазинах и блюда в кафе. На томском Первомае год назад прошла целая колонна веганов. И если для взрослых этот тип питания стал более-менее привычным, то родителей, которые выбирают для своего ребенка растительную диету, общество часто воспринимает агрессивно. Как живут такие семьи и что об этом думает медицина?
"Я не жалею, что потеряла полностью всю поддержку семьи, но Лена осталась веганкой"
Тане 33 года, она не ест мясо с 19-ти - уже 14 лет. Ее дочке Лене семь лет, и она на растительном питании с рождения.
Как рассказывает сама Таня, для того чтобы стать вегетарианкой, было много предпосылок. Основная - круг общения. "В моем окружении были стрейт-эйджеры (Straight edge, с англ. — «четкая грань», sXe — философское ответвление панк-культуры, в основе которого идея самоконтроля. Оно возникло в ответ на сексуальную революцию и гедонизм), веганы. От этих людей я узнала что-то впервые. Потом мне попался материал, где были видео с ферм. Там показывалось, как производится мясо. Этот ролик меня добил, решение было принято", - рассказывает Таня. - Быть вегетарианкой в Новосибирске, где тогда училась, было относительно просто. Но особых продуктов не было. В то время веганство (полный отказ от животных продуктов - прим. ред.) казалось мне безумием. Я думала, что это уже перебор".

Потом, около десяти лет назад, Таня переехала в Москву и открыла для себя мир "московского веганства", пока гостила у знакомых в поисках жилья. В Москве уже в те времена был выбор растительных товаров, можно было найти богатые белком соевые продукты. "На третий день после того, как переехала, я стала веганкой. Мне стало понятно, что веганы - нормальные ребята, которые нормально питаются, вон, у них все есть".

Причина отказа от мяса и молочки этическая. Вопросы здоровья Таню тогда не волновали. "Мне стало очевидно, что не может насилие и страдание других живых существ приносить какую-либо пользу". Впервые серьезно интересоваться, как веганская диета влияет на здоровье, Таня начала спустя три года чистого растительного питания, когда узнала, что беременна. Получила на одном из осмотров срочные рекомендации есть хотя бы курицу или индейку и решила проштудировать статьи и литературу по теме.
Я не сразу решила, что Лена будет веганкой. И, конечно, сомнения у меня были. В первую очередь интересовало, как даже я сама должна питаться во время беременности. Как следствие, вопрос: сам ребенок будет веганом или нет? Я боялась, потому что такие фразы типа "Ну ладно сама, а ребенок-то бедный?", "А ребенка-то надо нормально будет кормить". Конечно, это все страшило, потому что ответственность пугает и бесшабашно относиться - авось как-нибудь - было нельзя, - вспоминает Таня.
Изучила массу литературы по теме. Конечной точкой в решении стала книга "Здоровое питание для детей" от Комитета врачей за ответственную медицину. "Я убедилась, что веганское питание наиболее правильное, логичное и никаких сомнений в этом быть не может, потому что есть мясо, рыбу - плохо и вредно со всех ракурсов, а веганское - со всех ракурсов правильно. Это подтверждали все исследования последние адекватные. Я могу честно сказать, если бы какое-то исследование или книга, хоть что-то, мне дало точную гарантию того, что необходимо ребенка кормить мясом или невозможно вырастить здорового ребенка без молока, честно скажу, я бы дала мясо и молоко", - говорит Таня.

Первый год жизни Лена питалась грудным молоком. Потом к рациону постепенно добавились растительные продукты. Подруги и знакомые к выбору отнеслись спокойно, а вот с родственниками было тяжело. После окончания школы Таня всегда жила в другом городе, виделась с мамой и бабушкой редко.

"Как-то проездом ехали через Москву в отпуск, останавливались у нас. И да, я слышала страшные вещи, особенно от бабушки, что ребенок у меня будет инвалидом, что недоразвитый вырастет. Это все очень пугало. Работает такая схема, что даже если мнение человека не является для вас каким-то весомым, но такая фраза может семечком погрузиться в сознание, как-то всплывать и пугать. Когда останавливались у нас в Москве, нарушали правила поведения, так сказать. Было в доме правило: не готовить и не приносить мясо и продукты животного происхождения, они нарушали. Грубо говоря, со своим уставом в чужой монастырь, все вместе: психологическое давление, просто неуважение плюс еще личные вещи. Все это привело к тому, что я перестала совсем с ними общаться. В следующий раз, когда они захотели нас навестить, я сказала, что мы можем встретиться, но у нас вы больше не останавливаетесь", - говорит Таня.

Отказаться от общения с родственниками было непросто, тем более для Тани, которая растила дочь одна. Говорит, что не может вспомнить среди своих знакомых девушек-веганов ни одной, кому даже при желании кормить своих детей растительной пищей удалось бы отстоять это право у родственников.

"У меня были и есть знакомые мамы-веганки, у которых дети не веганы. Как раз по той причине, что бабушки, которые в основном помогают, они настаивают или, когда ребенок с ними, кормят на свое усмотрение. И мама ничего не может с этим поделать. Если ты начнешь конфликтовать, то просто не получишь поддержку и помощь, которая тебе необходима. Здесь ни в кого не кидаю камень, потому что растить ребенка - это очень тяжело и морально, и материально. Но родственники правда сильно вмешиваются в жизнь и продавливают".
Мой пример такой дерзкий. Могу честно сказать, что даже горжусь собой и хочу вдохновить родителей на то, что стоит свои личные принципы и идеи ставить во главу угла, не прогибаясь под мнение окружающих. Мне было тяжело, но я выжила. И Лена здоровый ребенок, с ней все хорошо. Я не жалею о том, что потеряла полностью всю поддержку семьи, но Лена осталась веганкой, - говорит Таня.
В садике и школе проблем с питанием в опыте Тани не было. В Москве Лена ходила в частный детский сад. Просто спросила у сотрудников, сложно ли будет организовать питание без мяса и молока. Сошлись на том, что Лене не дают мясное, но увеличивают порции гарнира. "В принципе, у них часто были дети-вегетарианцы, они отнеслись с пониманием. Надо учесть, что сад частный и группа маленькая. Они могли позволить индивидуальное отношение. Может, зависело от воспитателей. Я могу представить, что они имели другое мнение о детском питании, но не лезли. Это был не элитный садик. Я тогда, 4-5 лет назад, платила 25 тысяч в месяц, что по московским меркам дешево", - рассказывает Таня.

Вспоминает, что слышала разные лайфхаки, как в российском муниципальном саду "организовать" веганское питание. Например, кто-то делал липовые справки, что у ребенка аллергия на "нежеланные" продукты. Около двух лет назад Таня с дочкой переехали в Финляндию. Здесь Лена еще полгода ходила в детский сад. При зачислении в анкете маме достаточно просто указать тип питания, и "у нее было свое молоко, вместо колбаски у нее было веганское". То же самое в школе, там повара отдельно готовят для детей без мяса и молока.
Многие считают, что на растительной диете, чтобы получать нужное количество питательных веществ, надо часто есть и часто готовить. Таня не согласна. Говорит, все зависит от человека. Если он любит готовить и есть сложную еду, то возможно. Сами питаются просто, придерживаясь принципа разнообразия. Для примера, на завтрак едят салат из отваренной киноа, салатных листьев, моркови, авокадо, грецкого ореха и подсолнечных семечек с масляной заправкой. Часто варят каши. На обед тушат овощи с тофу (творожистый продукт из сои, богатый белком). Перекусывать стараются свежими продуктами, овощам и фруктами. В рационе бобовые, растительное молоко, соевые полуфабрикаты, которых много в финских магазинах. "Хаотично даю Лене витамины. Когда последний раз сдавали полные анализы на них, все было в норме", - говорит Таня.

"Я не помню, чтобы Лена прямо так взяла и спросила: "Мама, а почему мы так питаемся?". Потому что для нее это абсолютно естественное состояние, потому что мы просто не едим животных и это само собой разумеется. Тем не менее приходилось объяснять, почему другие едят. Конечно, я вела про это разговоры, приводила примеры. Например, в путешествиях мы видели на какой-то ферме в Индонезии, в каком состоянии и как плохо оборудовано было место, где содержали коров. Когда Лена подросла, честно скажу, я показала ей какие-то видео, как содержат животных, но по ее запросу. Она говорила, "а покажи? а есть видео?". Не хотелось травмировать, но решила, что она готова. Но не включала их круглые сутки, это были разовые ситуации", - смеется Таня.

Сейчас Таня уверена, что Лена никогда не будет есть мясо, но много размышляла о том, "что, если". Говорит, отнесется к этому нормально.

"У нее очень эмпатичное отношение к животным, мне сложно представить, что она их может начать есть. Представим, что какой-то переходный возраст, протест, назло мне. Я отнесусь к этому нормально. Даже если будет такой запрос, то, скорее всего, даже дам ей денег, чтобы купить невеганский бургер или пойти в ресторан, где не будет альтернативы. Постараюсь себя заставить это принять. Наверное, не смогу скрыть расстройства, да и не захочу, но постараюсь не изливать негатив на этот счет. Скорее всего, дома у нас также останется правило, что никто не приносит и не ест животное. А если где-то вне дома - дело ее", - рассуждает Таня.
Нужно приучать к "осознанному подходу в жизни"
В группе "Веганские Афины. Томск" сейчас около 900 подписчиков. Здесь единомышленники делятся находками растительных продуктов в магазинах, советуются, делают совместные закупки товаров, которые пока в Томске не продаются или дорого стоят. Среди подписчиков группы мы пытались найти семьи с детьми. Среди тех, кто придерживается строгого растительного питания, родителей нет. Есть родители-вегетарианцы и те, кто стремится к веганству. Все они отказались от мяса по разным причинам: религиозным, этическим, из соображений здорового питания. Проблемы с родительством без мяса у всех похожие: непонимание родственников, сложности с организацией питания в детсаду, отсутствие единомышленников с детьми и врачей, которые бы признавали отказ от мяса за полноценную диету и могли проконсультировать.
Маргарита Борисова не ест мясо с 2010 года, но пока в рационе осталась рыба.

"Началось все после знакомства с различными энергетическими практиками. Пришло понимание, что невозможно управлять своей жизнью осознанно, если физический уровень зашлакован и происходит постоянное питание низкими энергиями. Мясо - продукт насилия, насыщенный эмоциями страха, гнева, которые испытывают животные в момент смерти. Далее развился интерес к оздоровлению организма и этической, энергетической стороне вопроса", - говорит Маргарита.

У нее один сын, который еще получает материнское молоко и ест обычную пищу. В его рационе также нет мяса, но присутствует рыба и кисломолочные продукты. Маргарита считает, что детей нужно приучать к "осознанному подходу в жизни" с самого начала.
Современный потребительский подход ко всему, в том числе и к живым существам, - путь к деградации личности и общества. Жизнь - это ценность, нужно поступать совестно со всеми живыми существами, - говорит Маргарита. - Иногда мне кажется, что общество настолько деградировало, что нашлись бы те, кто и людей не прочь съесть. Просто проблема в том, что они не упакованы красиво и не разложены на полочках супермаркета. Еще бы акцию с существенной скидкой, и очередь обеспечена.
Говорит, что нисколько не боится, что сын недополучит питательных веществ: при "адекватном подходе, когда люди питаются не одной жареной картошкой", такого произойти не может. А что действительно делает положение сложным - неприятие отказа от мяса родственниками. "Волнуются за здоровье детей, но своим здоровьем при этом не блещут".
В 2018 году продажи продуктов для веганов в России достигли почти 10 тысяч тонн в год против четырех тысяч тонн в 2014 году. По данным «Анализа рынка продуктов для веганов в России», подготовленного BusinesStat в 2019 году, продажи в стране росли темпами 18,6-32,2 % в год. Эксперты считают, что рост продаж связан с трендами на экологию и здоровый образ жизни. Так или иначе рост популярности веганских видов молока и других продуктов заставляет производителей внедрять в линейки эти товары. Аналитики считают, что численность потребителей-веганов будет расти и в 2023 году объемы российского рынка растительных продуктов дойдут до 34,5 тысячи тонн.

Процесс тонкий и сложный
Врач и нутрициолог Наталья Гавришева не относится к растительным диетам ни отрицательно, ни положительно. Говорит, что веганская и вегетарианские системы питания могут быть уместны для всех, в том числе беременных, кормящих и детей. Но нужно подходить к вопросу серьезно. "Пошли и сдали биохимический анализ крови, анализы на состояние микроэлементов: какие у вас проседают, какие в избытке, какие в норме. После этого вы можете пообщаться с диетологом и специалистом-нутрициологом. Конечно, не должно быть гастроэнтерологических проблем, проблем с щитовидной железой", - говорит доктор.

При этом, по ее мнению, переход на веганское питание детей более сложный и тонкий процесс, так как много микроэлементов требуется для формирования скелета и костей. Нужно постоянно следить, чтобы всего было ребенку в достатке, не возникало анемичных состояний.

"А это действительно сложно в нашем климате. Если не быть сторонником какого-либо питания, то как специалисту лично мне были бы ближе концепции палеодиеты - так скажем, регионального питания. То есть потреблять те продукты, которые растут в нашем регионе. А так, в первую очередь такие люди, которые выбирают для себя и для своих детей концепцию вегетарианства и веганства, должны обязательно раз в полгода проходить медосмотры, сдавать анализы биохимические крови, это самый яркий маркер. Должны употреблять витамины и биологически активные добавки по рекомендации врача, так как многие испытывают нехватку витаминов А, Б12, ретинола. Максимальное количество витаминов у нас все равно идет в животной пище, хотим мы этого или нет, но сухие факты биохимии таковы", - объясняет нутрициолог.

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Текст: Елена Бронникова, Роман Чертовских

Март, 2020

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