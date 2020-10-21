Выжить в бараке: квест от Елены Ульяновой

Елена Ульянова специально вернулась в Томск из столицы, чтобы стать депутатом Думы города Томска. Последние несколько лет экс-директор телекомпаний «Алиса» и «ГТРК Томск» живет в Москве, где сначала она возглавляла «Рыбаков Фонд», который был учрежден в 2016 году российским бизнесменом Игорем Рыбаковым (по версии журнала Forbes, в 2019 году его состояние составляло 1,3 млрд долларов), а затем заняла пост президента фонда «Равенство возможностей». Фондом Елена руководит по сей день и фактически сегодня живет на два города. В гордуму Елена Ульянова прошла по списку «Партии Роста» и возглавила там комитет по социальным вопросам. Сразу после первого заседания глава комитета стала гостем прямого эфира в инстаграме ТВ2, где ответила на вопросы наши и нашей аудитории.

— Давайте начнем разговор с вашего открытого обращения к губернатору и мэру, которое вы сделали две недели назад. Для тех, кто вдруг не в теме, речь там шла о том, что ситуация с коронавирусом в Томске выходит из-под контроля. Чтобы не допустить паники, вы предлагали губернатору и его подчиненным в режиме онлайн отвечать на вопросы томичей. С момента вашего обращения что-то изменилось? Есть какая-то реакция «белого дома»?​





— После этого обращения у меня была достаточно длительная беседа с замгубернатора Сергеем Ильиных о том, как выстроить работу по информированию и разъяснительной работе. Просто на сегодняшний день основная проблема, которая встала в коммуникации с томичами, – это то, что с ними не разговаривают, им не объясняют тот или иной поступок. Либо говорят уже постфактум, как это случилось с роддомом № 4. Если будем работать на опережение, спустимся с вершины горы к людям и будем говорить с ними человеческим языком, то половина проблем и социального недовольства будет снята.





Мой разговор закончился тем, что было предложено проводить два еженедельных эфира, где специалисты, а не чиновники будут отвечать на вопросы томичей. Какие меры принимаются, как действовать в той или иной ситуации, какие есть недопонимания.





— И? Появились прямые эфиры, мэр и губернатор выступили перед томичами и ответили на их вопросы?





— Прошел эфир с заместителем губернатора Людмилой Огородовой, посвященный вопросам образования. Но это больше академические разъяснения, а люди хотят просто слышать те ответы, на те проблемы, с которыми они сталкиваются. Мне в соцсети приходят просто сотни сообщений о том, почему горячая линия не отвечает, почему в одной очереди сидят больные и здоровые, спрашивают, когда нужно посещать больницы, а когда нет. Мы же сегодня, на минуточку, говорим о цифровой стране. И сегодня все эти проблемы можно решить, не выходя из одного кабинета. Можно анализы отправлять по электронной почте, как это делают все лаборатории. Можно делать прямой эфир между врачом и пациентом, для этого не нужно нагнетать обстановку и делать миллионное количество выездов.





И я как раз хотела поговорить о том, почему этого не делается. У меня был разговор по телефону с Иваном Кляйном, и мы начинаем друг друга слышать. Я не люблю слово «чиновник», сама столкнулась с регламентом, чиновничьим языком… но сегодня нужно эту грань между чиновниками и людьми максимально стереть. В такой ситуации неопределенности нужно находить другой способ общения. К черту все регламенты, к черту протоколы. Нужно включить человека и сделать так, как это будет удобно для людей.





— В инстаграме спрашивают, а где взять врачей?





— Я сейчас буду говорить, как обыкновенный человек понимает ситуацию. Да, врач болеет. Да, он должен находиться дома, в изоляции. Но, если он не прикован к постели, если он болеет бессимптомно, то он может давать консультации, которые сегодня необходимы. Понимаете, мы просто не используем личностные качества людей, которые могут привести к положительным результатам. Это как во время войны, когда генералы плевали на протоколы и принимали решения по ситуации. И сегодня, я считаю, что нужно принимать решения именно так.





— Сейчас поступает огромное количество вопросов о штрафах за хождение без масок. В Сети появилось видео, где на девушку заводят протокол о неповиновении полиции за то, что она отказалась надевать маску.





— Я не успела глаза открыть, как мне посыпались сообщения про это. Некоторых людей за неношение маски даже забирают в СИЗО. Я сама не могу понять логику и хочу донести способ решения проблемы до людей, которые принимают решения. В Москве, а я сейчас там больше бываю, чем в Томске, ты заходишь в любое учреждение, торговый центр, кинотеатр, тебе дают маску, обрабатывают руки и никаких денег не берут. А как это происходит у нас? Человека без маски пропустили, он идет по торговому центру, набирает полную корзину продуктов, и только на кассе ему задают вопрос, а где маска. И тут же появляется полиция, начинается составление протокола. Скажите, где логика? Давайте все-таки выйдем с предложением к сетям обеспечивать на входе всех средствами индивидуальной защиты. Я думаю, что они сделать это в состоянии, потому что сегодня торговые центры меньше всего пострадавший от коронавируса бизнес.





— Антимасочники заваливают вопросами, на каком основании...





— Мне тоже такие пишут. Встал вопрос, могу ли я прикрыть лицо шарфом, например. Замгубернатора Иван Деев прокомментировал, что это тоже средство защиты. Я считаю, что люди должны уважать других людей. Я сама долгое время не носила маску, мне не комфортно и тяжело дышать в ней. Я начинаю задыхаться, это психосоматика, наверное. Но, когда я понимаю, что ситуация сегодня достаточно серьезная, я из уважения к людям, которые окружают меня, которые боятся заразиться, соблюдаю масочный режим. Поэтому для того, чтобы не провоцировать людей, маски нужно просто выдавать людям. И тогда не будет конфликтов. Более того, могу сказать, что в Москве это делают с улыбкой, ненавязчиво, в полуигровой форме, и человек просто не может ее не взять и не надеть. Давайте будем относиться друг к другу по-человечески.





— Вопрос, который попросили нас задать вам более 10 человек, касается перепрофилирования роддома № 4. 40 000 томичей просили сохранить это медучреждение и подписали петицию, а роддом все равно отдают под ковид-госпиталь. Наталья в инстаграме задает вопрос, что именно вы как женщина готовы сделать в знак солидарности, для того чтобы 4-й роддом функционировал в прямом своем назначении?





— Когда было объявлено о перепрофилировании, ко мне тоже обратились подписчики в соцсетях. Я, будучи в отпуске, направила свое обращение к губернатору, где выразила мнение, что оснащенный роддом после ремонта нельзя отдавать под ковид-госпиталь. Тогда мы его отстояли. Кстати, отмечу, что на мой депутатский запрос ответа так и не пришло. Меня удивляет наша власть, которую обязывают в течение 30 дней отвечать на обращения и все тянут с ответами до последнего, несмотря на тяжелую ситуацию.





Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация в Томске не просто катастрофическая, а на самом деле очень серьезная, количества коек не хватает, у меня возникает рациональный вопрос: «А что будет с людьми, которых невозможно определить в стационар?». И здесь, если ставить на чашу весов, я за людей, которые болеют коронавирусом. Если это учреждение по оборудованию, по месторасположению больше всего подходит под ковидный госпиталь, то, видимо, придется из двух зол выбирать меньшее. Когда стоит вопрос о жизни человека, наверное, все-таки будет так правильно. Хотя многие мамочки меня, наверное, сейчас неправильно поймут. Мамочки, я тоже за вас, правда.





Мне сложно судить, почему нарушен канал коммуникации, почему люди не могут дозвониться на горячие линии. Я с большим уважением отношусь к Ивану Дееву, с которым нахожусь в общении практически в режиме онлайн. Мне пишут, например, что скорая не едет, человек задыхается, я в любое время дня и ночи отправляю это сообщение Ивану Анатольевичу, и он в течение пяти минут, в час ночи, в два часа ночи отвечает. Но это мой человеческий ресурс, к которому я не могу прибегать постоянно. Поэтому и надо с людьми разговаривать. Я очень хочу, чтобы то обращение к губернатору и мэру, которое я опубликовала, было услышано.