Добрые новости
19 мая,
2021
Вывезли 630 самосвалов мусора: как в Томске идет борьба со свалками
86 несанкционированных свалок было обнаружено в Томске и в Томском районе за 2020 год. За год ликвидировали 34 из них. Об особенностях ликвидации свалок и борьбу за чистую страну, читайте в материале ТВ2.
Мусорные залежи
Эколог Сергей Жабин отмечает, что точное число свалок в Томской области не знает никто.

«В 2017 году мы заняли третье место в России из 85 регионов по ликвидации свалок. Всего было обозначено 464 свалки, в работе на тот момент оставалось 87. Но, мне кажется, если бы у жителей Александровского, Каргасокского, Парабельского районов была возможность работать с интерактивной картой, то у нас бы на ней места не хватило, потому что вся область в свалках», — говорил Сергей Жабин.
свалка на улице Залоговой
Солидарны с Жабиным были и сотрудники Россельхознадзора.

«Несмотря на проводимую правительством Российской Федерации мусорную реформу, несмотря на принятую территориальную схему по обращению с отходами производства и потребления в Томской области, мы продолжаем выявлять значительное количество свалок. В 2019 году мы обнаружили 65 мест размещения отходов. В 2018 году мы выявили всего 16 таких свалок. Площадь увеличилась в шесть раз, 54 гектара было загрязнено различными видами отходов в 2019 году», — рассказывал заместитель управления Россельхознадзора Вадим Чиркин.

При этом Чиркин подчеркивал, что
в 99% случаев у бюджета нет денег на борьбу со свалками. Раз нет денег, то значит нет возможности нанять подрядчиков, чтобы оплатить им работу по вывозу мусора.
Повлиять как-то на ситуацию должен нацпроект «Экология», в рамках которого реализуется направление «Чистая страна». По планам, к 2024 году в Томской области должны рекультировать больше 2,8 тысяч га, убрать почти 200 свалок.
«Диваны, доски и барные стулья»:
что находят на томских свалках
Крупную свалку на улице Мокрушина обнаружили в 2020 году. Жаловались на нее жители неоднократно. Региональный оператор «Спецавтохозяйство» составил акт и направил его в администрацию Кировского района. Там определили владельца земельного участка — оказалось, что это один из кемеровских банков, и заставили его ликвидировать свалку за свой счет.

«Мы предполагаем, что это один из первых мусорных отвалов, который появился в Томске.Там находятся отходы от производства, доски и различный мусор», — говорит руководитель компании «АвтоАльянс» Алексей Дейкин. Именно его компания заключила договор с владельцем участка «Кемсоцинбанком». Условие договора простые — ликвидировать несанкционированный мусорный отвал.
Несмотря на то, что компания с 2018 года имеет лицензию на перевозку отходов, для «АвтоАльянс» это первый опыт участия в проекте «Экология». Однако в транспортной отрасле «АвтоАльянс» далеко не новичок. Компания уже вывозит отходы по договорам из различных коммерческих организаций и промышленных предприятий. В фирме подчеркивают, что вывоз мусора осуществляется только на санкционированный городской полигон ТБО, который находится в окрестностях села Сурово-Сухоречья.

«На рынке существуют организации, которые не имея лицензии на вывоз и захоронение мусора вывозят по дешёвой цене и сбрасывают его не отвозя в село Сурово-Сухоречье – за город на полигон, а потом говорят, что все выполнили…»

«Отсюда и берутся свалки. Мы же все свозим на легальный отвал, где нам дают кассовые чеки с указанием даты и времени разгрузки, а также веса выгруженного мусора и суммы оплаты, что является подтверждением правильности выполнения оказанных услуг перед заказчиком. А некоторые перевозчики взяли заказ на вывоз мусора и потом думают, куда бы его увезти. И в итоге везут за угол. Так и появляются несанкционированные мусорные отвалы, как на ул. Мокрушина», — говорит Алексей Дейкин.
По его словам, услуги компаний или частных перевозчиков, которые работают нелегально обходятся не на много дешевле, чем сотрудничество с лицензированной транспортной организацией, такой как «АвтоАльянс».

«Компании не вникают в процесс. И получается, что засоряют землю, на которой живут. Поэтому нужно обязательно требовать чеки. Это подтверждение того, что машина разгрузилась на специальном полигоне», — говорит Алексей Дейкин.
Изначально администрация города предполагала, что мусор с Мокрушина вывезут до конца 2020 года. К работам «АвтоАльянс» приступил в октябре 2020. Успели вывезти 2500 тысяч тонн мусора. Однако выпал снег, и заказчик «Кемеровосоцинбанк» приостановил работы до апреля. Работники вспоминают, что вывозили со свалки диваны, деревянные барные стулья, доски, бытовую технику, опилки...

«Так как вся Томская область и город живет на пилорамах, то сейчас в основном нелегальные мусорные отвалы состоят из опилок и ТБО. А это не только огромный вред экологии, здоровью людей, но и огромная пожароопасность соответственно задымленность и смог. Да, конечно, это тушится. Но подобные свалки могут тлеть все лето и задымлять жилые окрестности», — рассказывает Дейкин.
По его словам, на завершение ликвидации свалки на Мокрушина нужно всего-то 1-2 месяца. Но начать работы никак не получается: собственник не торопится платить, а администрация не спешит вмешиваться в ситуацию.

«Обиваю пороги в администрации, но толку нет. Там не торопятся отправлять необходимые документы. Работа стоит, мусор по-прежнему лежит», — говорит Алексей.
«Движение в правильном направлении только начинается. Дела сдвинулись благодаря деньгам федерального бюджета и работе администрации с собственниками участков. Понимаем, что мусор можно вывозить и вывозить, и мы вполне можем это делать. У нас есть все для этого: необходимая техника, лицензия на транспортировку отходов с 1 по 4 категорию опасности. Мы готовы и дальше работать по ликвидации несанкционированных свалок, открыты к новому сотрудничеству с предприятиями города», — подчеркивает директор «АвтоАльянс» Алексей Дейкин.
Штрафы вырастут?
«В этом году мы планируем ликвидировать 32 свалки. Хотя уже выявили новых 16 адресов. К сожалению, такая проблема существуют. Думаю мы сможем справиться с ней тогда, когда полностью заработает программа, когда научимся сразу сортировать. Сейчас на полигон идет 95% мусора. В идеале 95% должно отправляться на переработку», — комментирует заммэра Вячеслав Черноус.

Точно работы пройдут на ул. Шевченко,24. проезде Белинского,8. Частично будет убрана свалка по ул.Сибирской, 104/7.

«В 2021 году работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов будет продолжена. Это одна из приоритетных задач, решаемых администрацией города в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна», — говорит и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
В Томске региональный оператор САХ запустил онлайн-сервис «Экологический контроль», куда все желающие могут пожаловаться на незаконные свалки. Сейчас штраф для физлиц составляет 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-15 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч рублей.

В правительстве между тем обсуждают законопроект об увеличении штрафов за сброс мусора в неположенном месте. Согласно тексту законопроекта, за сброс мусора в неположенных местах будет установлен штраф 60-80 тыс. рублей для ИП и 100-120 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение закона приведет к увеличению суммы до 80-100 тыс. рублей для ИП и 150-200 тыс. рублей для юрлиц. При этом автомобиль, с помощью которого сбросили мусор, конфискуют в пользу государства.

Получается, что выхода два: либо не мусорить, либо вывозить мусор на полигоны. Главное следить, чтобы вывозили его именно на полигон, а не за ближайший угол.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Май, 2021 года
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.