Изначально администрация города предполагала, что мусор с Мокрушина вывезут до конца 2020 года. К работам «АвтоАльянс» приступил в октябре 2020. Успели вывезти 2500 тысяч тонн мусора. Однако выпал снег, и заказчик «Кемеровосоцинбанк» приостановил работы до апреля. Работники вспоминают, что вывозили со свалки диваны, деревянные барные стулья, доски, бытовую технику, опилки...
«Так как вся Томская область и город живет на пилорамах, то сейчас в основном нелегальные мусорные отвалы состоят из опилок и ТБО. А это не только огромный вред экологии, здоровью людей, но и огромная пожароопасность соответственно задымленность и смог. Да, конечно, это тушится. Но подобные свалки могут тлеть все лето и задымлять жилые окрестности», — рассказывает Дейкин.