Несмотря на то, что компания с 2018 года имеет лицензию на перевозку отходов, для «АвтоАльянс» это первый опыт участия в проекте «Экология». Однако в транспортной отрасле «АвтоАльянс» далеко не новичок. Компания уже вывозит отходы по договорам из различных коммерческих организаций и промышленных предприятий. В фирме подчеркивают, что вывоз мусора осуществляется только на санкционированный городской полигон ТБО, который находится в окрестностях села Сурово-Сухоречья.



«На рынке существуют организации, которые не имея лицензии на вывоз и захоронение мусора вывозят по дешёвой цене и сбрасывают его не отвозя в село Сурово-Сухоречье – за город на полигон, а потом говорят, что все выполнили…»



