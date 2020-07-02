В Минстрое полагают, что концепция позволит остановить хаотичное развитие российских городов, повысить качество городской среды и жилой застройки. По данным Минстроя, сейчас 77 % жилого фонда в городах составляет типовая застройка. Следование концепции позволит разнообразить городскую среду — должны появиться районы с развитым стрит-ритейлом, где жилье, офисы и сервисные функции будут совмещены.



Стандарт предлагает разнообразные варианты использования территории. Эффективно строить не только жилье, но и совмещать его с сервисно-бытовыми и коммерческими функциями, социальными объектами. При таком подходе дворы освобождают от машин - теперь они предназначаются для жителей, парковки вынесены по периметру застройки или локализованы в отдельно стоящих паркингах.



Ключевое место в документе занимают три целевые модели развития городской среды. Они различаются по планированию структуры и типам застройки: малоэтажной, среднеэтажной и центральной, но сохраняют принцип компактности и плотности.



«В Томске все эти три вида застройки есть. Но, к сожалению или к счастью, они разбросаны. Да, хотелось бы, чтобы наработки Минстроя были реализованы в малых городах, но для этого необходимо больше архитекторской работы, чтобы в рамках генеральных планов мы могли разделить город по зонам. Для этого необходим главный архитектор, но это должен быть свободный от чиновничества человек, чтобы он мог раскрываться. И кроме того, вопрос, какие сейчас у главного архитектора есть права и обязанности, если он еще не начальник отдельного департамента. Нужно, чтобы он был не просто человеком с портфелем, а чтобы у него были реальные возможности влиять на ситуацию», — говорит Андрей Петров.