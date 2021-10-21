Вышла замуж — терпи? Как работает отдел помощи женщинам в Томске

Томский муниципальный центр для женщин «Семья» в 2021 году празднует свое 26-летие, а отделу помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, исполнилось 10 лет. За последний год количество обращений за помощью значительно выросло. Психологи говорят, что это одно из последствий пандемии коронавируса. Как ковид повлиял на работу центра, почему женщинам тяжело обращаться за помощью сразу и как преодолеть чувство вины и страха. Об этом нам рассказала руководительница отдела помощи женщинам Наталья Богданова.

«Вышла замуж — терпи»

— То, что для обывателя, кажется необычным — для нас неотъемлемая часть нашей профессиональной жизни. Бывали трудные ситуации, конечно. Я сама раза три за девять лет пользовалась тревожной кнопкой, — рассказывает Наталья Богданова. — Было действительно страшно, а также понятно, что человек без какого-либо внешнего воздействия сам не успокоится и не уйдет. Приходилось вызывать. Охранное предприятие приезжает очень быстро. Самый последний случай был буквально весной этого года. К нам обратилась женщина… Не сама, ее привела подруга. Это тоже частая практика. Процентов двадцать пять женщин приходят за руку с кем-то — с подругой, сестрой или работодателем. С родителями — никогда. Родители всегда против, чтобы жертва уходила — «вышла замуж — терпи». Итак, женщину привела подруга. Женщина очень боялась, были серьезные акты физического насилия и жесткого преследования. Она не рассматривала вариант убежища, друзья помогли ей снять жилье для нее и ее шестилетней дочери (она не была независима финансово на тот момент и не имела постоянной работы).

Во время развода Ольге (имя изменено) нужно было идти в суд и пересекаться с мужем, чего она страшно боялась. Тогда интересы женщины в суде представил юрист отдела. Ольге не пришлось встречаться с мужем, однако он по-прежнему преследовал ее. — Каким-то образом он все-таки выследил Ольгу и подъехал в отдел. Пришлось воспользоваться тревожной кнопкой, поскольку ребенок оказался, можно сказать, в заложниках. Слетелись все — мы вызвали полицию, а когда там услышали, что есть ребенок, автоматически вызвали ПДН, — объяснила Наталья Богданова. — Тут было три службы: ППС, ПДН и вневедомственная охрана. Я приняла решение, что мы запустим мужчину в присутствии всех служб повидаться с ребенком. Он говорил: «мне надо увидеть дочь, она ее от меня прячет» и прочее. Ему абсолютно не нужен был ребенок, и всем это было понятно. Тем не менее, Ольга все-таки решилась на встречу. Правда, она прошла в присутствии сотрудников центра и стала переломным моментом. Сейчас она в норме: Ольга с дочерью вернулись в свое жилье (это тоже частый парадокс: зачастую женщина не может проживать в своей же квартире — негде спрятаться, никакой безопасности, автору насилия всегда известно местонахождение жертвы). Ее дочка пошла в первый класс. Сейчас Ольга работает и мечтает о профессиональном росте.

С чего все началось?

Официально, день рождения кризисного центра приходится на — 21 сентября. Именно в этот день в 2011 году мэрия и издала приказ о создании структурного подразделения. Активистки вспоминают: за год до этого они провели социологическое исследование и обнаружили, что каждая четвертая томичка подвергается насилию. Рассказали об этом мэру города — тогда пост занимал Николай Николайчук. Думали, что придется долго доказывать и убеждать в необходимости центра, но решилось все быстро. — Мэр Николай Николайчук был потрясен результатами исследования. Подумайте только: 14 тысяч женщин в год погибало от насилия. Он дал согласие на создание отдела. Мы думали, какое учреждение выбрать? Было несколько вариантов (о создании целого центра речи не шло), и остановились на «Семье». Территориально нас сразу отнесли на Говорова 76/1. По сарафанному радио люди всегда знали, куда идти. Так в сентябре 2011 года в Томске был создан отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, а уже 1 октября состоялся первый прием.

Изначально отдел создавался, чтобы обеспечить помощь женщинам в ситуации домашнего насилия. Но примерно через два года стало понятно, что возле женщин всегда есть дети. Так в отделе появились детские психологи, а потом и направления для самих «авторов насилия». — Мы не склонны употреблять иностранный термин «абьюз», предпочитаем «авторы насилия», — объяснила Наталья Богданова. — Термин нам дали коллеги из Санкт-Петербурга, компания «Мужчины XXI века». Они проводили у нас обучающий семинар на тему того, как работать с мужчинами-«авторами насилия», они так их называли. Почти сразу с момента открытия центра стала понятна еще одна вещь: работать в этой сфере без убежища практически невозможно. — В любой момент, даже прямо сейчас, может открыться дверь, в нее войдет женщина с одной лишь сумкой. Здесь все непредсказуемо, подобное невозможно предусмотреть — мы помогаем в кризисных ситуациях. И вот приходит человек едва ли не в одних тапочках, и нам нужно организовать помощь. А куда идти? Домой нельзя. Куда селить? Вопрос сразу стал остро: если мы по-настоящему хотим работать в этой теме, то нам нужно убежище, — поясняет Богданова. Вскоре помещение появилось, правда совершенно не приспособленное — пришлось делать ремонт, приобретать мебель. Однако 1 апреля 2020 года город отказался от содержания приюта. Убежище передали региональной общественной организации «Женский голос». — Руководитель организации Татьяна Дмитриева стояла у истоков создания кризисного центра. Она согласилась, конечно, но ноша это тяжелая. Сейчас отдел и «Женский голос», как и всегда, продолжает свое партнерство. Мы работаем также, только приют теперь содержит общественная организация, они вынуждены брать минимальную плату. Число обращений увеличивается, но мы справляемся, — рассказала начальница отдела. — А вот вопрос приюта и его финансирования однозначно надо решать. Несмотря на большое внимание со стороны депутатов к этой теме (например, в июне депутат гордумы от КПРФ Владимир Чолахян обратился к замгубернатора по вопросу создания женского кризисного центра в Томске), ситуация пока не изменилась.

«Не можем человеку дать больше, чем он может взять»

Во время пандемии кризисный центр изменил условия работы. В первое время работа перешла в онлайн-режим, сейчас все вернулось на свои места. — Я веду терапевтическую группу для созависимых женщин, и какое-то количество сессий мы перемещали в зум, — рассказала Наталья Богданова, — Отменять занятия никак нельзя — это клиентки, нуждающиеся в психологическом сопровождении, а условия карантина могли дать определённый градус фрустрации; конечно мы их поддерживаем. Не всё, конечно, можно было сделать, к тому же площадка зум позволяет заходы по сорок минут, а сессия у нас длится два часа, то есть приходилось несколько раз перезагружаться. Также мы предложили онлайн-консультации для детей и взрослых. Сейчас в центр стали заходить новые партнеры. Например, для женщин проводят семинар по финансовой грамотности или презентация программы «Содействие занятости», пройдя которую можно бесплатно получить новые специальности.



— Все это очень вдохновляет, ведь мы даем ограниченный набор услуг — для решения именно острых, критических ситуаций. А что после реабилитации? Программы, конечно, есть, например, группы самопомощи (я сама ведущая групп для созависимых женщин, для жертв домашнего насилия), длительные – на год-два, где в финале женщина меняет работу и налаживает отношения с близким окружением, но это все о постреабилитации. Хочется, чтобы наши женщины, клиентки, обретали навыки для более качественной жизни. Сейчас наметилась именно такая тенденция.

Меняются и методики самой психологической реабилитации. Например, психологи все чаще прибегают к приему «круг сообщества», с помощью которого можно обсудить и проработать любую тему. Это социальная практика, и она подходит для работы с группами, даже не подготовленными психологически. Технология простая — три этапа, три круга. Сначала задается тема, которая начинает обсуждаться. На втором этапе психолог рассказывает об успешном опыте. С его подачи каждый участник круга начинает вспоминать, когда он был «на высоте» или смог выйти из сложной коммуникативной ситуации. Третий этап — рефлексия и подведение итогов. Изменилась в центре и работа социальной гостиной. — Это гостиная для детей дошкольного возраста с их родителями, но не просто с родителями, а с родителями с пониженной социальной ответственностью. Это та категория гражданок, которая поступает к нам из ПДН — женщины, замеченные в употреблении, в основном безработные, живущие на пособия. Не замотивированные к личностному росту. Как начальник я все равно считаю, что этот проект должен жить, — заметила Наталья Богданова. — Это эмоциональное укрытие. Мир небезопасен, а на подобных площадках должны быть места эмоционального укрытия. Для лиц с пониженной социальной ответственностью это именно такое место. Здесь их не будут осуждать и учить, а только принимать, причем доброжелательно, с радостью и желанием. Занятия каждый раз строятся таким образом: дети работают со своим тренером, матери — со своим, буквально в параллельных залах.