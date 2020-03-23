«Выкинули с балкона второго этажа...»

В детский дом «Орлиное гнездо» Виолетта Архалова попала в 2016 году — мама из-за болезни покончила жизнь самоубийством. Виолетте было 14 лет. В детском доме ей не понравилось. Ее там другие дети обзывали, били, и воспитатели не могли ничего с этим поделать.
«Думала, что это будет как лагерь»
— Я сначала, после смерти мамы, жила у брата, — вспоминает Виолетта. — Потом он сказал, что взял временное опекунство. Надо было собрать все справки, чтобы полностью под опеку меня взять. У него что-то не получилось, или времени не было или что-то еще… Мы с ним встретились, и он сказал, что нужно немножко побыть в… он не сказал, что это детский дом — сказал, что это интернат.
Мама Виолетты умерла в 2015 году, а временная опека закончилась в 2016. В итоге старший брат, которому на тот момент было 25 лет, и у которого уже была своя семья, опекунство на Виолетту не оформил. Сейчас они по-прежнему общаются — периодически куда-нибудь ходят вместе, часто созваниваются.
— Я понимала, что тяжелое было состояние у брата. Конечно, я на него свалилась, и он не знал, что делать. Через несколько дней меня привезли в детский дом «Орлиное гнездо». Я почему-то думала, что это будет как лагерь.
Виолетту в детдоме определили в старшую группу — «девять пацанов» и еще одна девочка. Многим уже было по 17 лет. Позже в детдоме жили еще несколько девочек.
Первое время думала, что мы — одна большая семья.
По словам Виолетты, почти все в старшей группе пили и курили, токсикоманили. Она сказала, что не будет их сдавать, но воспитатели узнали, и все подумали, что об этом им рассказала Виолетта.
— Воспитатели боятся старшую группу. Если тем что-то запрещают — они, бывает, запрут воспитателя в комнате и смеются. А там воспитатели-то — старые бабушки. Я один раз попыталась заступиться и получила. Если бы был там мужик, который всех на место поставил, тогда был бы порядок.
Внешне «Орлиное гнездо», и правда, напоминает лагерь: кровати, вид корпусов, отдаленность от города. Детский дом находится в Аникино.
После того, как я в детском доме побывала, желаю всем детям, чтобы их оттуда быстрее забрали
— Три комнаты у мальчиков и три у девочек. У меня была самая огроменная комната с балконом. Я жила там фактически одна, потому что девочки постоянно у пацанов были.
Виолетта не знала, чем себя занять — помогала воспитателям.
— Я старалась даже с мелкими больше общаться, потому что некоторые дети даже в возрасте пяти лет не умели читать. Я думала, что ими никто не занимается, пыталась помогать <…> Воспитатели еще начали меня в пример всем приводить — и это другим не понравилось.
По словам Виолетты, почти все воспитатели заходили в комнаты к детям только для оповещений: «Пойдемте кушать… или когда отбой был».
— Закрывали на ночь входные двери, а у меня же балкон, и все перлись ко мне, чтобы перелезть и спустится. Конечно же, они мне мешали спать. Потом пьяные возвращались и пытались залезть через мою комнату. Чуть ли не каждый вечер.
Первый месяц Виолетта не покидала детский дом. Потом ей разрешили, но нужно было записывать свои поездки в тетрадку учета. От детского дома до остановки идти через лес, поэтому старалась возвращаться до вечера.
— Там ворота железные закреплены проволокой. Охранник, например, спрашивает у парней: «Вы куда пошли?!» А они просто открывают ворота и уходят. Это такие люди, которые смотрят в глаза полицейским и просто смеются. Полицию вызывали. На учет их ставили, и что дальше…
Вся территория вокруг детского дома в тропинках. Забора во многих местах нет. Также нашли открытую калитку без охраны.
В детдоме Виолетта вела дневник. Блокнот ей подарила психолог.
— Смотрела недавно дневник. Мне так противно от этого всего стало. Там в самом начале я писала, что все вокруг мои друзья. Тогда я еще думала, что все такие хорошие...
Вещи, которые дарили спонсоры или закупал детский дом, часто ломали. Телевизор, который поставили в комнату парням, они выкинули из окна, рвали мячи, поджигали кровати. У Виолетты украли и сломали телефон.
— Мне телефон подарила мамина подруга, и вот в детском доме у меня его украли. Я им доверяла и просто в комнате оставила на полке, ушла кушать, прихожу, а его нет. Спрашиваю: «Ребята, ну скажите честно, вы взяли?» Они: «Ну что ты!» Все воспитатели, директор знали, что у меня украли телефон, но ничего поделать не могли.
Через три месяца выяснили, что его выкинули в лесу.
А однажды Виолетту, когда она спала, выбросили вместе с простынями с балкона со второго этажа — все колени были разодраны. Полиция приехала, но все итак уже стояли на учете.
Под конец я старалась каждый день куда-то уезжать из детского дома. И возвращалась только к ночи.
В детдоме Виолетта пробыла девять месяцев, не дотерпела неделю до выпуска — разрешили пожить у наставницы до общежития.
Благотворительный фонд «Меркурия» уже три с половиной года реализует проект «Наставник». Его суть — дружба взрослого человека с ребенком из детского дома.
Из плюсов детского дома Виолетта выделяет только один — некоторые воспитатели были очень внимательными.
— Они постоянно ко мне подходили и по голове гладили: «Виолетточка, вставай, уже утро!» После этого целый день хотелось жить и настроение было хорошее.
Также нравилась Виолетте еда – «почти домашняя».
До детского дома Виолетта училась в школе № 29. Туда возить ее отказались — слишком далеко. В итоге отправили в школу № 49. Половину 9 класса Виолетта пропустила — долго не получалось определиться со школой. Учиться стала только в конце третьей четверти.
Они говорят, что мы уже готовимся к экзаменам. У меня паника, ведь я все темы пропустила.
На автобусе из детдома возили всех в одну школу и только Виолетту — в другую. На первый урок всегда опаздывала. В школу нужно было к 08:30. Завтракали в детдоме в 07:30 и час ждали в автобусе, «пока поймают всех пацанов».
— Это, конечно же, сказывалось на учебе. В моей старой школе я была почти круглой отличницей, по математике только четверки были. Я обожала учебу. Когда перешла в новую школу, меня класс хорошо принял, но учителя всегда называли детдомовской. Мне было очень обидно. Учителя меня даже не слушали, всегда ставили три. У меня жесткие депрессии были по этому поводу. Ведь раньше у меня троек не было никогда.
В первый учебный день Виолетта одноклассникам сказала, что у нее есть семья, и все хорошо, «хотелось в это верить».
— Но первый раз меня повели в столовую. Там гул стоял, старшеклассники орут. Кто-то спросил, из какого я класса. А преподаватель сказала, что я из детдома. Это не расслышали и переспросили: «Что?!». И тут учительница прямо на всю столовую закричала «Она из детдома!» На меня все посмотрели. Это был первый день в школе.
Я в слезах убежала, вообще не хотела ни с кем контактировать.
Учителя даже не пытались объяснять ей предметы из-за большого отставания.
— Были только две учительницы, которые подходили ко мне и объясняли — это была биология и география. Географичка была моя классная руководительница, и она мне во всем старалась помогать.
В конце 9 класса Виолетта сдала два экзамена — русский и математику на четверки. Химию, которую любила в прошлой школе, сдать не дали — завалила пробный экзамен.
В аттестате, кроме биологии и географии, все были тройки.
— В школе единственное, что мне нравилось — это одноклассники. Мы до сих пор общаемся.
Из школы всех обратно в детдом забирал автобус, а за Виолеттой приходилось отправлять отдельно машину.
— Было такое, что меня просто не хотели забирать. Мне звонит директор детского дома — найди классного, она тебе даст денежку на дорогу, сама доедешь. Я еду, через лес иду. А когда прихожу — все уже покушали. Некоторые воспитатели старались для меня оставлять еду, а старшики приходили и просто съедали ее. Так я оставалась без обеда.
Сейчас Виолетте 18 лет, и она учится в Томском механико-технологическом техникуме на художника — с детства любила рисовать.
«Помогать людям»
Виолетта планирует получить минимум два высших образования после техникума — хочет стать психологом, а потом посмотреть «какие профессии появятся».
— Недавно подумала, что хочу помогать людям. Меня мама всегда баловала, я была такая капризная девочка. А потом я поняла, что не всем детям так повезло. И у меня появилось прямо безумное желание помогать. Хочу как-то связать с этим свою жизнь.
В детских домах ребенку зачисляют пенсию каждый месяц. До 18 лет она копится. Сейчас Виолетта получает 13000 рублей в месяц, положила их под процент.
В детдомах у детей денег нет, но иногда помогают спонсоры.
— Был такой спонсор — дядя Женя его называли. Он приезжает и говорит: «Заводишь блокнотик — туда пишешь добрые дела — например, помог воспитателю убрать со стола». За каждое доброе дело он платил 10 рублей. Мне он за рисунки платил, говорил, что видит во мне талант. Он первый кто профессиональные краски мне купил.
Где-то рублей 200 или 300 накопишь, он приезжает, везет тебя в магазин, где мы покупаем все, что хотим. Мелкие все дошики набирали и все. Я покупала краски.
Сейчас ежемесячно государство выделяет Виолетте две тысячи рублей на еду и раз в год дают деньги на одежду. Также она получает стипендию в техникуме.
— В техникуме очень много конкурсов и за каждый конкурс тебе доплачивают — я старалась везде участвовать. Сама стипендия 664 рубля. Если ты отличник — можешь получить почти 1000. Есть социальная стипендия — полторы тысячи. Мне платят три тысяч, потому что я стараюсь везде, где можно, участвовать. Даже в шашки пришел, поиграл — плюс 150 рублей. Раз накопила почти пять с чем-то тысяч, но у техникума не было денег.
Также Виолетта подрабатывает хореографом — преподает детям современные танцы. Танцевать училась сама — смотрела видео и повторяла движения перед зеркалом.
В 15-16 лет Виолетта стала ходить на баттлы в бары, танцевала в основном хип-хоп.
— Я участвовала, а потом начала побеждать. Я просто приходила, говорила, что тоже хочу участвовать, кину рублей 50 или 100 рублей в общую копилку.
По словам Виолетты, про квартиры от государства в детском доме никому не рассказывали. Сейчас она планирует подробно об этом узнать, но скорее всего квартиру получить ей не удастся — Виолетта с братом числятся собственниками квартиры, которую сдают для оплаты долгов, оставшихся от матери.
Виолетта сейчас живет вместе с наставницей — «очень хорошо сдружились».
Она зоозащитница – мне это тоже понравилось. Многому меня научила. У нас теперь котики есть и собака.
Собаку Виолетты зовут Лунна. С наставницей они помогают животным найти дом.
По словам Виолетты, когда люди узнают про ее прошлое в детдоме — реакция почти у всех одна.
— Они прям не стесняются — расширяют глаза и всегда переспрашивают громко: «Ты из детского дома?!». Самый тупой вопрос: «Что у тебя прям родителей нет?» Никто не стесняется. Ой, а почему, как это случилось и прочее...
На конец 2019 года в детских домах России живут более 43 тысяч сирот. с 2015 года число сирот сократилось на 46%, тогда в детских домах жили свыше 87 тысяч детей.
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