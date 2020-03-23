«Выкинули с балкона второго этажа...»

Виолетта планирует получить минимум два высших образования после техникума — хочет стать психологом, а потом посмотреть «какие профессии появятся».



— Недавно подумала, что хочу помогать людям. Меня мама всегда баловала, я была такая капризная девочка. А потом я поняла, что не всем детям так повезло. И у меня появилось прямо безумное желание помогать. Хочу как-то связать с этим свою жизнь.



В детских домах ребенку зачисляют пенсию каждый месяц. До 18 лет она копится. Сейчас Виолетта получает 13000 рублей в месяц, положила их под процент.



В детдомах у детей денег нет, но иногда помогают спонсоры.



— Был такой спонсор — дядя Женя его называли. Он приезжает и говорит: «Заводишь блокнотик — туда пишешь добрые дела — например, помог воспитателю убрать со стола». За каждое доброе дело он платил 10 рублей. Мне он за рисунки платил, говорил, что видит во мне талант. Он первый кто профессиональные краски мне купил.



Где-то рублей 200 или 300 накопишь, он приезжает, везет тебя в магазин, где мы покупаем все, что хотим. Мелкие все дошики набирали и все. Я покупала краски.



Сейчас ежемесячно государство выделяет Виолетте две тысячи рублей на еду и раз в год дают деньги на одежду. Также она получает стипендию в техникуме.



— В техникуме очень много конкурсов и за каждый конкурс тебе доплачивают — я старалась везде участвовать. Сама стипендия 664 рубля. Если ты отличник — можешь получить почти 1000. Есть социальная стипендия — полторы тысячи. Мне платят три тысяч, потому что я стараюсь везде, где можно, участвовать. Даже в шашки пришел, поиграл — плюс 150 рублей. Раз накопила почти пять с чем-то тысяч, но у техникума не было денег.



Также Виолетта подрабатывает хореографом — преподает детям современные танцы. Танцевать училась сама — смотрела видео и повторяла движения перед зеркалом.

