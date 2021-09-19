Выборы в Томской области 2021. День третий. Онлайн

Третий день голосования проходит в Томской области. Наблюдатели жалуются на вскрытие сейф-пакетов, кандидаты - на скупку голосов. Все подробности в нашем онлайне. Перед началом чтения трансляции обновите ее

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23:37 Появились и первые результаты по округам. Так на Вузовском округе пока лидирует кандидат от ЕР Иван Пушкарев. На втором месте кандидат от КПРФ Вячеслав Третьяков. В Чулымском округе на первом месте также действующий депутат облдумы от ЕР Антон Начкебия. На втором кандидатка от Справедливой России Татьяна Карепина. На Кетском округе пока сложно сказать о явном лидере: у кандидатов отрыв в один голос. Однако пока лидирует коммунист Дмитрий Колотило, затем идет врач из СРПЗ Валентин Свидерский. На третьем месте член ЕР Степан Михайлов.

23:20 Вот подробнее про областную думу. Для справки: это обработан 1 процент бюллетеней

22:54 ЦИК обнародовал первые итоги голосования по выборам депутатов думы Томской области. После обработки 1,04% протоколов результаты следующие: *Единая Россия — 42,51%, *ЛДПР – 20,97%, *КПРФ – 16,48%, *Справедливая Россия – 8,61%, *Новые люди – 6,37%, *Партия "Яблоко" – 1,69%, *Партия Роста" – 1,12%.

22:50 Вот еще интересные цифры. На УИК 2 на выборах в Госдуму по 182 округу кандидат от Единой России, действующий депутат Госдумы Татьяна Соломатина занимает третье место. Лидирует Галина Немцева, поддержанная "Умным голосованием". *Галина Немцева – 313

*Игорь Лютаев – 303

*Татьяна Соломатина – 219

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22:45 Телеграм-канала ТомскПолит опубликовал первые протоколы из Томска, где по спискам побеждают коммунисты Госдума:

УИК 203 | КПРФ – 137, ЕР – 139

УИК 190 | КПРФ – 125, ЕР – 119 Облдума:

УИК 203 | КПРФ – 150, ЕР – 133

УИК 190 | КПРФ – 136, ЕР – 120 Депутат гордумы Томска от КПРФ Роман Романов в своем тг-канале заявил, что в регионе «КПРФ побеждает даже „Единую Россию“».

22:28 А вот как считают голоса. По данным с некоторых участков, КПРФ и ЕР набирают одинаковые голоса на выборах в облдуму по спискам.

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21:55 «Голос» сообщает, что на УИК 191 обнаружена пропажа 100 бюллетеней. Партийные списки в областную думу.

21:30 По словам главы облизбиркома Ростислава Радзивила за период голосования к ним поступило десять жалоб. Так жаловались на агитацию, на нарушение порядка хранения избирательной документации, работу автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Самым серьезным нарушением признана попытка вскрыть опечатанный сейф в УИК. «Голосование прошло без серьезных нарушений. Благодаря трехдневной процедуре явка на выборы превысила показатели 2016 года. И избиратель в Томской области был явно более активным, люди пошли на участки и отдали свой голос», — сказал он.

20:00 Все! Голосование в Томской официально завершилось. Теперь ждем результатов. А между тем, на 18.00 явка в Томской области составила: ♦37,24 % на выборах в Законодательную Думу Томской области ♦37,84 % на выборах в Государственную Думу по округу № 181 ♦38,14 % на выборах в Государственную Думу по округу № 182

Это несколько больше, чем пять лет назад. В 2016 году итоговая явка в регионе на выборах в Думу Томской области составила 33,64%, в Госдуму по 181-му округу – 33,31%, по 182-му – 33,6%.

19:50 Немного о выборах в России в целом. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в шести регионах России подтвердились восемь случаев вбросов на ряде избирательных участков В частности, случай вбросов был зафиксирован в Адыгее, три случая — в Брянской области. Также есть случай в Кемеровской области. По словам Памфиловой, бюллетени на участках в данных случаях были признаны недействительными. Председатели УИКов, где были вбросы, освобождены от должности.

19:10 Меньше часа осталось томичам, чтобы успеть проголосовать на выборах. Участки будут работать до 20:00.

18:50 Пресс-служба «Справедливой России - Патриотов - За правду» сообщила, что в Туве, Алтайском крае и Томской области были неправильно опечатаны сейфы или они уже были вскрыты после начала голосования. «Сразу в нескольких регионах, по информации справедливых наблюдателей, сотрудники УИК не умеют обращаться со штампами. Неправильно опечатанные или уже вскрытые сейфы обнаружены в Волгоградской, Московской, Томской, Свердловской областях, в ХМО, Пермском и Алтайском краях и Республике Тыва», — говорится в сообщении.

18:10 В Томске начала распространяться еще одна фейк-рассылка, связанная с коронавирусом. Якобы, на одном из избирательных участков произошла вспышка коронавируса. Подобные сообщения приходят томичам в личные сообщения ВКонтакте.

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17:37

Независимый депутат Думы Томска Ксения Фадеева: «Я кричу чайкой, простите. То есть эти клоуны сделали фейки не только с Навальным и Волковым, которые, якобы, призывают не идти на выборы, но и персонально со мной. У — успех. Да еще и запустили это в рекламу. Посмотрите, как они боятся, что придут протестно-настроенные граждане. Посмотрите и немедленно идите на избирательные участки, если ещё не».

17:20 Заведующий кафедрой социологии философского факультета ТГУ Виталий Кашпур прокомментировал явку на выборах в Томской области. По его словам, текущий уровень явки обусловлен несколькими факторами. «И в регионе, и в областном центре прошла высококонкурентная кампания. Партии и кандидаты пытались привлечь максимальное количество своих сторонников на участки, заинтересовать тех, кто не определился с выбором. В ходе кампании выпускалось большое количество агитационной продукции, было много политической рекламы на улицах, на ТВ и радио. Наиболее активная агитация была в Интернете и социальных сетях. Это позволило привлечь социально-активных граждан на выборы. Однако многих жителей области политическая кампания не привлекла на выборы по причине их незаинтересованности в их итогах. Эта незаинтересованность может быть связана как с отсутствием актуального предложения на политическом рынке для них, так и отсутствием понимания смысла собственного участия», – отметил эксперт. Он также добавил, что часть жителей региона четко понимали – от их выбора зависит вектор дальнейшего развития Томской области, поэтому люди пришли на участки и сделали свой осознанный выбор. Уровень явки говорит с одной стороны, о наличии активной политической жизни и ядра социально активных жителей региона, с другой стороны – о наличии большой доли людей, которым не интересны выборы, резюмировал эксперт.

16:55 Томичи продолжают жаловаться на незаконную агитацию в мессенджерах. На этот раз рассылку ведут «Новые люди». Кроме того многим поступают звонки с предложением поддержать эту партию. «Оставляли номер Новым людям при сборе подписей за награждение пилотов. Теперь поступают спам звонки с призывом голосовать за них в день голосования».

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16:20 На 15.00 явка в Томской области составила: *32,55 % на выборах в Законодательную Думу Томской области *33,03 % на выборах в Государственную Думу по округу № 181 *33,58 % на выборах в Государственную Думу по округу № 182

Наиболее активны на выборах в Госдуму жители Кожевниковского района – там проголосовали 40,68% избирателей. Аутсайдером стал Стрежевской городской округ – 28,28%. На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области чемпионом по явке стал Шегарский район – 39,6%. Наименьшие показатели по явке на выборах в облдуму у Академического округа Томска (29,25%). Согласно данным облизбиркома, на выборах в думу региона проголосовали 247 252 жителя региона (из 759 692 избирателей), голоса за депутатов Госдумы отдали 253 740 человек (из 761 918 избирателей).

16:05 Жители Томска начали получать фейковые сообщения с предложениями не ходить на выборы и фотографией соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Ранее томичам также приходили фейковые письма с именами кандидатов, якобы поддержанными системой «Умного голосования».

15:37 Томское отделение ЕР оперативно прокомментировало информацию ТВ2 о подкупе голосов избирателей: «Это чистая провокация. В СМИ появилось сообщение о том, что в Томске якобы зафиксировали попытку подкупа избирателей от кандидата партии «Единая Россия», который избирается в Госдуму по данному округу. Однако распространители данной информации предоставили фото договоров, которые якобы пытались заключить с томичкой. В документе указан округ 181, однако в пункте 4 этого "документа" почему-то указан Красноярский край», — рассказала ТВ2 пресс-секретарь регионального отделения партии Галина Шубина. Она добавила, что все избирательные счета всех кандидатов были закрыты еще 16 сентября. «Поэтому заключение каких-либо договоров в принципе не возможно», — подчеркнули в ЕР.

15:17 В Томске зафиксировали попытку подкупа избирателей. Молодой человек, представившийся Андреем, предложил томичке, жительнице одного из микрорайонов города, проголосовать за кандидата от партии «Единая Россия», который избирается в Госдуму по данному округу. Ее голос оценили в 800 рублей. Подробнее про это здесь

15:00. Вот, что происходит с явкой в Томской области. На выборах депутатов областной думы активнее всего голосуют Приобского, Шегарского, Чулымского районов: там явка превысила 30%. Меньше всего проголосовавших в Ленинском районе Томска, там явка не превысила и 20%.

14:50 Собрали для вас данные того, как голосую по Сибири. Больше всего проголосовавших в Кузбассе и в Республике Туве.

14:20 Облизбирком рассмотрел жалобу «Новых людей», которая касалась вскрытия сейфа на УИК №24. Проверка установила, что на избирательном участке №24 используются КОИБ, после окончания голосования в первый и во второй дни голосования бюллетени проголосовавших избирателей не извлекаются из КОИБ, а хранятся в нем, а не в сейфе. «Видеозапись с избирательного участка показала, что после окончания голосования члены УИК продолжили работу, в том числе с избирательной документацией и со списками избирателей. В течении периода времени с момента окончания голосования в 20:00 и до момента, указанного в обращении, сейф для хранения избирательной документации не опечатывался. В 22:20 председатель убрала списки избирателей в сейф и опечатала его», — говорится в сообщении облизбиркома. В итоге облизбирком отметил, что основания для признания недействительными бюллетеней на избирательном №24 отсутствуют.

13:50 «Голос»: «Нам пишут, что на участки приходят люди с бейджами "Голос" и вручают членам УИК списки для голосования якобы из ТИКа». (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов)

13:30 Кстати, у избирательных участков дежурят социологи ТГУ для составления экзит-полов. По их словам, в первый день голосования, когда было голосования по открепительным, люди отказывались отвечать на их вопросы. Во второй и третий день отвечают гораздо с большей охотой.

13:10 На 12.00 явка в Томской области составила: *26,82 % на выборах в Законодательную Думу Томской области *27,20 % на выборах в Государственную Думу по округу № 181 *27,67 % на выборах в Государственную Думу по округу № 182

12:45. На УИК 24, где ночью неизвестная женщина зачем-то открывала сейф, приехала полиция. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следователь, криминалист.

12:32 А вот так голосуют в п. Клюквинка, Томской области

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12:18 И снова жалоба на агитацию. На этот раз от партии «Новые люди». «Позвонил робот от партии. И голосом Сарданы попросил проголосовать за них», — сообщают редакции ТВ2. Добавим, что накануне на площади Ново-Соборной раздавали листовки с розыгрышем, который проводился под хэштегом «вдумуновыхлюдей».

11:55 А вот какая дорога до участка для голосования ждет избирателей в деревне Безымянка, Красноярского края.

11.35 Мобилизация трудовых коллективов продолжается. Чат одной из больниц Томска

11:20 На УИК 570 пришел мужчина в кофте с надписью «ЕР» и назвался представителем от Общественной палаты. Требует исполнения заявок на надомное голосование. При этом председатель УИК нашла в списке заявок на надомное голосование свою мать. — Моя мама никак не могла подать заявление. Откуда это заявление? То есть, кто-то за нее побеспокоился... Согласитесь... Человек же должен сам. — Соцзащита могла передать. Еще раз говорю, что на всех этих людей есть бумажка. Видео: «Голос» (включен Минюстом в перечень НКО-иноагентов)

11:15 Депутат Госдумы седьмого созыва Вера Ганзя (в этот раз не баллотируется) описала свои впечатления от выборов в Москве, где она работает контролером. «Еду в штаб. По ходу вижу, как дружно строем в ногу шагают на участки военнослужащие. Например, на одном из участков проголосовали 700 военнослужащих из 2020 избирателей. Создали очередь. Причём, по просьбе командования, на момент голосования военнослужащих было отключено видеонаблюдение. Там же мы обнаружили, в обзор видеорегистраторов попадают КОИБы, но не попадают сейфы. А накануне приходил человек, который работал с видеорегистраторами. Председатель УИК никого не вызывала. Председатель ТИК никого не направляла. Никто ничего пояснить не может. Зато агрессия со стороны председателя ТИК налицо. Странно. Защитная реакция? По данным ещё одной ТИК (территориальная избирательная комиссия) на 7-ми закрытых участках (это больницы, например), заявлено 500 избирателей, а решение ТИК, записанное в протоколе — выдать на эти 500 человек 3,5 тыс. бюллетеней. Интересно, зачем? Догадаться нетрудно. И такое мы обнаружили не в одном ТИК. Еще одно изобретение. Голосование на дому. Социальные работники формируют список пожилых людей, к которым едут затем члены избирательных комиссий. У меня есть некоторые подозрения о том, какие инструкции могут дать по просьбе своих работодателей соц работники старикам. С этим столкнулись на многих участках. А уж сколько открепительных!!! Просто Великое переселение народов!».

11:05 Явка избирателей 19 сентября на 10:00 в Томской области составила: ♦23,41 % на выборах в Законодательную Думу Томской области ♦24,10 % на выборах в Государственную Думу по округу № 181 ♦23,83 % на выборах в Государственную Думу по округу № 182

10:55 «Голос» уточнил информацию по УИК 55: сейф-пакет там не был вскрыт. Напоминаем, что если вы заметили нарушение, стоит сказать о нем наблюдателю на избирательном участке или подать жалобу в участковую избирательную комиссию. Сообщить о нарушениях можно и политическим движениям, которые занимаются контролем на выборах, или независимому движению «Голос». Для связи с ним можно использовать бот в Телеграме: Для связи: @ElectGolos70Bot.

10.20 А вот какие плакаты обнаружила сегодня наш корреспондент Наталья Тарасова.

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10:00 И снова жалоба на вскрытие сейф-пакетов. На этот раз на УИК №24. «Вчера в 22:21 по томскому времени женщина вскрыла запломбированный сейф и что-то подписывала. Сам факт вскрытия сейфа ставит под сомнение достоверность результатов голосования на данном участке. Представители партии «Новые Люди» уже отправили жалобу в окружную избирательную комиссию», — пишут наблюдатели.

9.40 Кандидаты сообщают, что началась скупка голосов покупателей. Вот, скрин из переписки Валода Чолахяна.

09:15 «Голос»* сообщает, что на УИК 55 было обнаружено вскрытие сейфа, где хранятся сейфы-пакеты, и одного из сейф-пакетов. Напомним, что по окончании второго дня голосования избирательные бюллетени из ящика для голосования в присутствии наблюдателей и всех членов комиссий переместят на хранение в специальные сейф-пакеты с индивидуальным серийным номером и индикаторной лентой, после чего запечатывают. На каждом пакете поставят подписи членов избиркома, составят соответствующие акты. Проводить работу с бюллетенями члены комиссий будут в зоне видеонаблюдения, а если камеры отсутствуют, то записывать происходящее на телефон или другое устройство. После этого пакеты на всех участках поместят в отдельный сейф, который также должен круглосуточно находиться в зоне видеонаблюдения. Вскрытие сейф-пакетов до начала подсчета голосов 19 сентября запрещено.

Автор: Томское отделение ЕР Иллюстративное фото. Это НЕ УИК 55

08:30 Не успели заработать участки, как «Голос»* (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) уже сообщает о нарушениях. И вновь, связанных с надомным голосованием. Так, на УИК 199 пришла представитель от администрации и передала списки для голосования вне помещения. При этом, сотрудники администраций не имеют права вмешиваться в избирательный процесс. Ранее региональный координатор «Голоса» так комментировала надомное голосование: «Мы обнаружили ряд очень больших проблем с оформлением реестров. В законе прописан четкий список того, что должно быть в реестрах при оформлении голосования на дому. Спускаемые же из территориальных комиссий списки для надомного голосования не соответствовали закону. В них ряда информации не содержалось, были постоянные вычеркивания, добавления. Членам УИКов приходилось обзванивать людей, они жаловались, что на них свалился колоссальный уровень дополнительной работы», — рассказывала Анна Юдина ТВ2.

08:15 Напоминаем вам кандидатов в депутаты Государственной и областной Думы. Если вы прописаны в Томской области и идете голосовать по месту прописки, то на руки вам дадут четыре бюллетеня: в двух вы голосуете за партию, а в двух выбираете человека, который на ваш взгляд, и должен представлять ваш округ в парламенте.