«Выборы показали, как власть боится за свою власть»: об итогах голосования в Томске

Год назад на выборах в Городскую Думу Томска партия власти потерпела чувствительное поражение. В ходе нынешней кампании была интрига: удастся ли в Томске разнородной оппозиции в условиях усилившегося прессинга властей и активного использования административного ресурса подвинуть «Единую Россию». Ответ: и да, и нет. Партия власти потеряла изрядную долю голосов избирателей. Но это не сильно изменило общий политический расклад. Партии, кандидаты и сотрудники облизбиркомов подводят итоги выборов 2021 года.

Такие разные оценки

Явка избирателей на выборах в Томской области составила больше 40%. По словам главы облизбиркома Ростислава Радзивила, избирательная кампания прошла в штатном режиме. «На мой взгляд, кампания была сложной. Но, о чем я всегда говорил и буду продолжать говорить. Мы, комиссия, всегда действуем строго в рамках закона и стараемся максимально обеспечить легитимность и доверие граждан к результатам выборов. На мой взгляд, серьезных нарушений допущено не было. Ряд лидеров политических партий подтверждают это мнение. Кампания в целом прошла штатно», — сказал на пресс-конференции Ростислав Радзивил. Он уточнил, что окончательные итоги выборов будут объявлены позже. Сейчас подсчет голосов еще идет. Непонятной ситуация остается с выборами на Томском федеральном 181 округе, где в настоящее время Илья Леонтьев совсем незначительно опережает Алексея Диденко. Что касается выборов в областную Думу по мажоритарным округам, то по предварительным данным «Единая Россия» одержала победу на 19 округах. В голосовании по партийным спискам тоже лидирует «Единая Россия», которая впрочем за пять лет потеряла больше 7% голосов избирателей.

Пока нельзя сказать, как именно распределятся мандаты. «Партии получат мандаты пропорционально количеству голосов избирателей по спискам. Формула вычисления несложная, но сейчас в нее нельзя занести цифры, потому что они могут подвинуться, и изменится тогда количество мандатов. Подведение итогов выборов назначено на завтра (21 сентября) до конца дня», — отметил Ростислав Радзивил.

Координатор регионального «Голоса» (внесен в НКО-иноагентов) Анна Юдина критична в оценках. Сетует на трехдневное голосование и административную мобилизацию. По ее словам, данная избирательная кампания была одной из самых напряженных за последнее время. «Были соединены две крупные кампании — федеральная - в Госдуму и региональная - в областную Думу. Плюс, многодневное голосование, которое пагубно влияет на избирательный процесс, так как это колоссальная нагрузка на членов избирательной комиссии. Люди устают, может начаться путаница… Дополнительно, административное давление. Приезжали с какими-то контрольными объездами сотрудники администраций, хотя у них нет, конечно, таких полномочий. Можно сказать, что грубых нарушений на данный момент не зафиксировано, но имеется ряд важных описанных выше ситуаций, которые необходимо искоренять», — отметила Анна Юдина. Она же рассказала и про проблемы, с которыми пришлось столкнуться избирателям. «Основные проблемы были озвучены в первые дни голосования. В первый день — мобилизация, во второй и третий день — голосование вне помещений. Конечно, недопустимо то, что происходило. Спускались мобилизационные списки из администрации для голосующих на дому. Были и заявки, оставленные избирателями лично, но во многом – это были не отработанные списки, спущенные по результатам обзвонов от волонтерской организации «Мы вместе» и иных организаций. В итоге сотрудники администраций заставляли членов комиссий обзванивать этих людей как можно оперативнее, что-то не подтверждалось», — рассказала ТВ2 Анна Юдина.

Очередь на голосование в первый день выборов

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова назвала карту нарушений «Голоса» «информационной свалкой», а участников движения — «людьми, заинтересованными в политической борьбе». «Подавляющее большинство сообщений о нарушениях — или фейки, или действия, которые не являются нарушениями. Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора», – сказала Памфилова.

«Выборы на грани закона»

Представители партий оценивают прошедшие выборы по-разному. Секретарь Томского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Куприянец, конечно же, считает, что прошедшая кампания была честной и прозрачной.

«По данным облизбиркома, за все три дня число зарегистрированных нарушений – минимально. По каждому сигналу проводились проверки, избирательные комиссии реагировали оперативно и профессионально. Жители фиксировали публикации в социальных сетях о якобы нарушениях, но большая часть этой информация так и не подтвердилась». По его мнению, сообщения о нарушения связаны с новым форматом выборов. «Большинство сигналов о нарушениях связаны с тем, что выборы проводились в новых условиях – это и новый трёхдневный формат, и коронавирусные ограничения. Однако реальные нарушения единичны, массовых – нет. Благодарю всех жителей Томской области за то, что они проявили активную гражданскую позицию и сделали свой выбор. Ведь от него зависит то, как будет жить наша область ближайшие пять лет».

Оценки других кандидатов не столь радужны. Так, заместитель председателя Партии Роста Елена Ульянова во время выборов подала заявление в облизбирком с просьбой провести проверку по поводу голосования на ряде участков. Позднее ее жалобу передали в Следственный комитет. «Никогда еще в Томской области выборы не проходили вот так — буквально на грани закона. Во-первых, небывалые меры мобилизации избирателей. Огромное внезапно количество желающих проголосовать на дому. Накануне первого дня голосования всех сотрудников правоохранительных органов, МЧС, судей обязали взять открепительные удостоверения, чтобы они проголосовали на ближайших к работе участках. В Томской области было выдано 20 тысяч таких удостоверений. Цифра небывалая. Всех бюджетников обязали проголосовать в пятницу, в рабочий день и проинформировать о факте голосования начальство. Таким образом, 20 тысяч человек, уйдя со своих избирательных участков, лишились права проголосовать за конкретных кандидатов по округам. Есть примеры, когда люди после работы пришли доголосовать за своих кандидатов, и были отправлены восвояси с избирательных участков».

Говорит о проблемах с голосованием сотрудников бюджетных организаций и кандидат от «Яблока» Игорь Лютаев: «Если кто-то верил, что трехдневные выборы — защита от ковид, то в первый день голосования (17.09) стало ясно, что это организованный подвоз сотрудников бюджетной сферы в рабочий день. Выстраиваемые очереди с 8 утра на некоторых участках ясно показали, что если надо, власть лишит своих граждан не только пассивного избирательного права (избираться), но и активного права (избирать). Все, кто пришли по открепительным удостоверениям потеряли возможность проголосовать за своего кандидата по одномандатному округу в государственную и в областную Думы. Был ли шанс отказаться от требования голосовать не по месту прописки, решать каждому, кто пошел на поводу у своего руководства. Таким образом, с одной стороны открепленные люди не поддержали неугодных власти кандидатов на своих округах, с другой - испытывая давление начальства, с большей вероятностью проголосовали за необходимую партию».

Первый секретарь регионального отделения КПРФ Наталья Барышникова тоже считает, что данная избирательная кампания была самой грязной за последние 20 лет. «Честно говоря, выборы были крайне тяжелыми. Административный ресурс был включен на полный максимум. Массовый привод бюджетников, людей, зависимых и от работодателей, которых еще и заставляли открепляться от одних участков и прикрепляться к другим. Таким образом, люди теряли возможность проголосовать за кандидата-одномандатника, Это, конечно, беспредел! Некоторые наши томские политики высказались, что выборы прошли без нарушений, спокойно и легитимно, но я категорически с этим несогласна. Учитывая то, что происходило в эту избирательную кампанию, можно говорить, что мы вернулись в 90-е годы. Это, с одной стороны, очень сильно настораживает и пугает, а с другой стороны становится совершенно очевидно, что власть настолько стала бояться, что пустилась во все тяжкие. В целом, я считаю, что у нас очень хорошая и сильная команда. Мы значительно прибавили, несмотря на весь административный ресурс, и мы готовы вступить в борьбу в следующем году. И наши кандидаты, особенно одномандатники, отработали по максимуму».

А что с "Умным"?

Многие задавались вопросом: повторится ли успех результатов «Умного голосования»? В частности, на выборах в Думу Томска в прошлом году на 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные именно этой системой. Однако в этом году чуда «Умного голосования» не случилось. Многие критиковали кандидатов, предложенных этой системой. Те, кого не одобрили, до последнего просили голосовать за себя. В результате голоса оппозиционно настроенного электората распылились и победу одержали кандидаты от ЕР. Например, 182 округ. Там «Умное голосование» поддержало лидера региональных эсеров Галину Немцеву. В итоге за нее проголосовали 18648 человек. Третье место набрал коммунист Сергей Губа, за которого проголосовало 17340 человек. Если эти голоса сложить, то получается, что объединенный кандидат мог бы обойти Татьяну Соломатину, занявшую первое место на этих выборах. Не случилось.

«Понятия не имею повлияло ли "Умное голосование" на результаты выборов. Меня это совершенно не интересует. Но тут интересен вопрос — кто к кому прицепился. Пусть политологи решают. Они прицепились, как вагончик, к тем, кто и так бы набрал голоса, просчитали, кто может быть победителем, и без всякой своей заслуги этого добились или кто кого использовал», — прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова. Добавим, что при этом сайт «Умного голосования» был заблокирован 6 сентября, за десять дней до начала выборов. Роскомнадзор объяснил это тем, что он «используется для продолжения деятельности экстремистской организации». Утром, 17 сентября, в первый день выборов, Google и Apple удалили приложение «Умного голосования» из своих магазинов. По словам бывшего директора ФБК* Ивана Жданова, формальным основанием для этого стало признание ФБК* экстремистской организацией. По данным источников The New York Times, корпорациям пришлось пойти на это под угрозой уголовных дел на своих сотрудников в России. *ФБК признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией. Его деятельность на территории РФ запрещена

Едро в минусе, все остальные в плюсе, но это ничего не меняет

В целом, средняя явка на выборы депутатов Госдумы в Сибири составила более 40%. Наибольшую активность проявили избиратели Республики Тыва и Кемеровской области. На избирательные участки пришли свыше 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка в Новосибирской и Иркутской областях. При этом, в Иркутской области ЕР потеряла мандат в голосовании по округам. Так, КПРФ выиграла один из четырех иркутских округов Госдумы. Действующий депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) уверенно выиграл Иркутский округ. Он набирает 91,6 тыс. голосов. Представитель «Единой России» Роман Ефремов получает лишь 29,2 тысяч. Незначительно снизилась и поддержка партии: в частности, «Единая Россия» получила в Иркутской области около 35%. В 2016-м на выборах Госдумы она набрала 39,71%.

Аналогичный тренд и в Томской области. Здесь за пять лет «Единая Россия» потеряла больше 15% голосов избирателей. На этой волне больше всего повезло КПРФ — уровень поддержки вырос на 19%. На ней же преуспели и новорожденные «Новые люди». И в стране. И в Томске.