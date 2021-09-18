Выборы 2021 в Томской области. День второй. Ярмарки и голосование на дому. Онлайн

18 сентября — второй день голосования. УИКи снова заработали в восемь часов утра. По данным облизбиркома, в первый день на выборах в Законодательную Думу Томской области проголосовали 13,10% избирателей. На выборах в Государственную Думу по округу № 181 — 14%, по округу № 182 — 13,38%. 18 сентября на участки пришли около 9% избирателей. Подробный репортаж о том, как проходил первый день голосования, смотрите здесь.

22:30 Координатор регионального «Голоса»* Анна Юдина подвела итоги второго дня голосования. «Сегодня был день работы с надомным голосованием. Мы обнаружили ряд очень больших проблем с оформлением реестров. В законе прописан четкий список того, что должно быть в реестрах при оформлении голосования на дому. Спускаемые же из территориальных комиссий списки для надомного голосования не соответствовали закону. В них ряда информации не содержалось, были постоянные вычеркивания, добавления. Членам УИКов приходилось обзванивать людей, они жаловались, что на них свалился колоссальный уровень дополнительной работы», — прокомментировала Анна Юдина ТВ2. Такое количество ошибок в реестрах она связала с работой волонтерского центра ЕР. Кроме того, многие из тех, кто голосовал на дому, в беседе с сотрудниками УИК рассказывали, что согласились на такое голосование по просьбе знакомых из администрации. А некоторым люди, к которым приезжали на голосование вне избирательных участков, ориентируясь на данные реестра, реагировали на членов УИКов недоброжелательно и говорили, что не заявляли о намерении голосовать на дому. «Члены комиссии отмечают, что в первый раз с мобилизационными списками от различных ветеранских, профсоюзных организаций, мы столкнулись в прошлом году. Раньше такого не было», — добавляет Анна.

Автор: ТВ2

По словам девушки, лидером по числу нарушений стали Октябрьский и Ленинский район Томска. «Сегодня мы обнаружили очень странное противодействие нашим контролерам со стороны администрации Ленинского района. Так на некоторых участках у наблюдателей не принимали жалобы. Например, на одном из участков были неправильно сшиты книги списка избирателей. Доверенное лицо кандидата написало жалобу, на что ему в одностороннем порядке председатель в рассмотрении жалобы отказал. В итоге, жалобу повезли в вышестоящую комиссию, результата пока нет». При этом, мобилизации, которая была замечена в пятницу, сегодня не фиксировалась. «Вчера каких-то других грубых нарушений помимо «Мобильного избирателя» выявлено не было, поэтому можно сделать вывод о том, что вчера была массовая мобилизация сотрудников различных предприятий и организаций. А я напомню, что подконтрольное голосование является нарушением принципа добровольности участия в выборах, что закреплено в статье 3 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав», — резюмировала Анна.

22:10 Итоговая явка на 20.00 субботы, 18 сентября, в Томской области составила: ♦22,24 % на выборах в Законодательную Думу Томской области ♦23,09 % на выборах в Государственную Думу по округу № 181 ♦22,67 % на выборах в Государственную Думу по округу № 182

Фото: Автор:

21:30 Кандидат в депутаты Госдумы Татьяна Соломатина также пожаловалась на спам-атаку. «Мой телефон парализован со вчерашнего дня. Идут бесконечные звонки с разных номеров телефонов. Я как человек, и как врач, и как депутат, всегда беру трубку. Даже с незнакомых номеров телефонов. На мой номер никто не будет звонить просто так. Значит человеку нужна помощь или поддержка. Эта работа со вчерашнего дня парализована. Может быть, из-за этого я не смогла оказать кому-то помощь», — рассказала Татьяна Соломатина. Она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к листовкам, которые распространяются в мессенджерах и содержат призыв поддержать ее кандидатуру. «Я хочу пожелать своим оппонентам выдержки и терпения. Нам нужно вести достойную избирательную кампанию», — добавила Татьяна Соломатина.

20:00 Избирательные участки традиционно закрываются. Ждём завтрашний день — последний и решающий день голосования. По окончании второго дня голосования избирательные бюллетени из ящика для голосования в присутствии наблюдателей и всех членов комиссий переместят на хранение в специальные сейф-пакеты с индивидуальным серийным номером и индикаторной лентой, после чего запечатывают. На каждом пакете поставят подписи членов избиркома, составят соответствующие акты. Проводить работу с бюллетенями члены комиссий будут в зоне видеонаблюдения, а если камеры отсутствуют, то записывать происходящее на телефон или другое устройство. После этого пакеты на всех участках поместят в отдельный сейф, который также должен круглосуточно находиться в зоне видеонаблюдения. Вскрытие сейф-пакетов до начала подсчета голосов 19 сентября запрещено.

19:24 А вот, что происходит с сервисом «Умного голосования». Компания Google потребовала заблокировать два гугл-дока, где были опубликованы имена кандидатов, рекомендованных системой, так как ссылки на эти документы были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.



Напомним, что сразу после публикации имен крупные российские операторы в течение нескольких часов блокировали Google Docs и сервис для публикаций telegra.ph мессенджера Telegram. 17 сентября Apple и Google удалили приложение Навальный из своих магазинов. По данным источников The New York Times и Bloomberg, Google подчинился после того, как российские власти пригрозили уголовным преследованием конкретным сотрудникам компании.



Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал это решение, но заявил, что мессенджер зависит от экосистемы Apple и Google и вынужден заблокировать Telegram-бот «Умного голосования». Он также объяснил блокировку желанием соблюсти «дни тишины» во время голосования, однако другие каналы с политической агитацией под ограничения не попали.

18.45 Наблюдатели жалуются на большое число тех, кто записался в голосование на дому. В распоряжении редакции ТВ2 есть запись закрытого совещания с технологами «Единой России», на котором обсуждается план составления реестра для надомного голосования. В частности, в такой реестр должны были вносить «лояльных» к ЕР людей следующих категорий — пенсионеров, матерей с грудными детьми, многодетных родителей. «Если мы видим, что человек лояльный, мы ему говорим, готовы ли вы воспользоваться этой возможностью и проголосовать на дому. Марья Ивановна соглашается, говорит, что да, я готова, мне это интересно. Если Марья Ивановна так говорит, то вы берете заявление, которое есть у вас, у всех и заполняете. В участковую комиссию такую-то, от человека такого-то. Дата рождения, место регистрации. Человек вам эти данные будет давать, потому что это заявление нужно для избирательной комиссии. Есть место для замечаний. Тут можно написать время голосования. Эти заявления собирают и, желательно, ежедневно передают в местный избирательный штаб», — говорит технолог на записи.

Автор: Томское отделение ЕР

По словам политтехнолога, такие реестры должны были собрать до 10 сентября. «Не путайте это голосование с надомным голосование, которое формируется через административный ресурс, через социальные службы и так далее. Это два параллельных процесса. Те реестры, которые соберет наша волна, мы передаем в региональный штаб. После 10 никаким надомным заниматься не будем». Технолог предлагает, что 11 и 12 сентября волонтеры партии должны стучаться в «не открытые двери». «Не дай бог, округи и муниципальные образования наши оппоненты обработают таким образом, что все наши лоялисты станут уже не лоялистами. Такие прецеденты, к сожалению, были. С 13 числа должна пойти уже третья волна. В третью волну у нас будут приглашения на выборы и подарочный календарь. С красивыми видами Томской области. Третья волна идет только по лояльным, там никаких новых дверей мы не ищем», — отмечал политтехнолог.

18:06 Облизбирком опубликовал данные о явке 18 сентября. Так на 15.00 явка составила: ♦18,98 % - на выборах в Законодательную Думу Томской области, ♦19,83 % на выборах в Государственную Думу по округу № 181, ♦19,18 % на выборах в Государственную Думу по округу № 182

Автор: ТВ2

По словам, члена Общественной палаты Томской области, представителя Центра общественного наблюдения за выборами Дмитрия Шенбергера, полтора дня голосования прошли спокойно и без серьезных нарушений. «Голосование идет спокойно, без эксцессов и в рамках закона. Каких-либо серьезных нарушений за первый день и первую половину второго дня не выявлено. Следует отметить, что в утреннее время пятницы интенсивность голосования была наиболее высокая и это достаточно нормальное явление для голосования в рабочий день, поскольку многие граждане предпочли проголосовать по пути на работу или на учебу», – отметил Дмитрий Шенбергер. По его словам, система видеонаблюдения на избирательных участках также справляется со своей задачей без нареканий и сбоев в ее работе. В Центре общественного наблюдения за выборами в Томской области есть возможность контролировать в режиме онлайн помещения участковых избирательных комиссий, где проходит голосование, при необходимости, промотать видеозапись на нужный момент и еще раз убедиться в отсутствии нарушений. «Наблюдатели от Общественной платы Томской области присутствуют в помещениях каждого избирательного участка, – подчеркнул Дмитрий Шенбергер. – Конечно, без сигналов о возможных нарушениях также не обходится. Зафиксирована жалоба на то, что камера видеонаблюдения может нарушать тайну голосования, где-то были нарекания на порядок выдачи бюллетеней для голосования, но в целом серьезных нарушений, способных повлечь незаконность волеизъявления граждан, подтверждено не было. В отношении отдельного избирательного участка поступало также сообщение о расположении вблизи участка автобуса с надписью наименования партии. Общественная палата Томской области оперативно реагирует и отрабатывает все поступившие сигналы, мобильная группа Общественной палаты выезжает на место по каждому сообщению о возможном нарушении. Признаков специально спланированных нарушений не выявлено. Надеюсь, что голосование продолжится и далее в таком же штатном режиме». Показываем, как работает Центр общественного наблюдения:

Фото: Автор:

17:45 Наблюдатели жалуются, что на ряде участков в списках избирателей есть пометки карандашом. Напоминаем, что пометок быть не должно, а записывать данные должны исключительно ручкой.

17:07 Избиратели снова сообщают о массовой Ватсап-рассылке. Некоторым поступают и звонки: сначала спрашивают, знаете ли за кого будете голосовать, а потом предлагают проголосовать за кандидатов от «Единой России». Добавим, что просьбы проголосовать за определенных кандидатов в личку шлет не только ЕР, но и «Новые люди».

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16:55 Депутат Думы Томска Ксения Фадеева рассказывает про нарушение, связанное с надомным голосованием. «УИК 92, Лоскутово. Комиссия выехала на надомное голосование без выписки из реестра. В реестре было записано 11 человек на надомное голосование, то есть комиссия должна была вернуться с 44 бюллетенями. Вернулась с 48, дала проголосовать человеку который не был внесен в реестр».

15:24 Кандидат в депутаты Госдумы и лидер региональных эсеров Галина Немцева опубликовала выводы, которые содержатся в отчете политологов о выборах в Томске. Политологи в своем докладе отмечают, что существенная часть людей отказалась отвечать на вопросы интервьюеров. «Мобилизованные в первый день голосования избиратели лишь немного поднимают процент партии (далеко не все «приведённые» избиратели голосуют, «как надо»). При этом, из-за открепления от своих участков абсолютное большинство мобилизованных избирателей не получат бюллетени за кандидатов по мажоритарным округам. И это заметно ослабит позиции представителей партии власти на округах, с которых их предположительные сторонники были сняты», — цитирует Галина Немцева экспертов.

Автор: ТВ2

15:16 «Голос»* уточнил информацию по УИК 189. Ранее там член комиссии с правом совещательного подал жалобу на нарушения, связанные с проведением голосования вне помещения. Ситуацию удалось решить, пообщавшись с членами комиссий. Член комиссии отозвал жалобу с условием, что члены комиссии устранят нарушения. Как мы выяснили, угрожал члену комиссии полицией «дружинник» в статусе наблюдателя. Он принес свои извинения», — пишет «Голос». По информации наблюдателей, сейчас по участкам ходит представитель администрации Ленинского района города Томска и предупреждает председателей, что цель «Голоса» — признать выборы недействительными.

15:00 По данным ЕР, продовольственные ярмарки работают сегодня на 130 избирательных участках. В продаже - мед, выпечка и мясные изделия. Ярмарки организованы на участках, открытых в школах города. На ярмарках представлена кондитерская, мясная и другая продукция по закупочной цене. Торговые места для продажи продукции предоставляются бесплатно. «Проведение ярмарок или других городских мероприятий возле избирательных участков в день выборов является нормальной практикой. Это не препятствует избирателям, не затрагивает помещения для голосования и работу избирательных комиссий. Люди с удовольствием приобретают продукцию, единственный минус - отсутствие безналичного расчета», — отметила наблюдатель от партии «Единая Россия» Ирина Антонова.

Автор: Томское отделение ЕР

14:30 Наблюдатели говорят, что явка на избирательных участках низкая. Пока же нам жалуются на состояние самих избирательных участков. «Участок 38. Тот самый, где накануне голосовали толпы народа. Выход из избирательного участка либо с обрывом на дорогу, либо через газон до тротуара. Проголосовали и идите, куда и как хотите», — написала в редакцию ТВ2 Анна.

Фото: Автор:

14:00 «Голос» сообщает, что на УИК 189 член комиссии с правом совещательного подал жалобу на нарушения, связанные с проведением голосования вне помещения. Угрожают вывести с полицией за «препятствие работе комиссии». Сейчас информация выясняется.

13.15 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также проголосовал на выборах депутатов федерального и регионального парламентов. Вместе с супругой глава региона проголосовал на избирательном участке №42 в шестой гимназии Томска. По его словам, прошедшая избирательная кампания была открытой, честной и конкурентной. «Мы не изменяем своей томской традиции: избирательная кампания прошла как всегда – чисто, честно, без больших скандалов, и я хочу поблагодарить за это все партии», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Автор: пресс-служба обладминистрации

Губернатор призвал жителей Томской области принять участие в голосовании, сделав свой выбор. «Всегда считал и считаю, что у нас в Томске живут очень умные, мудрые люди, которые понимают, что сегодня мы выбираем не людей во власть, а пять лет своей жизни, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Если мы выберем демагогов, ничего в своей жизни не сделавших – мы пять лет будем слушать болтовню. А если мы хотим двигаться вперед, решать проблемы – конечно, мы должны выбрать людей, доказавших, что могут в своей жизни что-то сделать. Прошу всех – придите и проголосуйте. Всё должны решать простые люди, а не политики».

Автор: пресс-служба обладминистрации

13.00 И.о. мэра Томска проголосовал на выборах. Михаил Ратнер отдал свой голос на избирательном участке в Научно-технической библиотеке НИ ТПУ, по месту прописки. «Сегодня я пришёл отдать свой голос на избирательный участок, потому что уверен, что от результатов выборов напрямую зависит будущее Томска и региона», — сказал Михаил Ратнер. По его словам, главным недостатком прошедшей избирательной кампании было обилие агитационных рекламных материалов, которые расклеивали в неположенных местах. Однако в целом, кампания прошла цивилизованно. «Я уверен, что победят люди достойные – как в Государственную Думу, так и в законодательное собрание Томской области. Адекватные и ответственные, которые будут представлять интересы жителей Томской области», – подчеркнул и.о. мэра. Фото: пресс-служба мэрии

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Также участие в голосовании принял и председатель Избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил.

Автор: Избирком

12.45. Сегодня на участках Томска проходят ярмарки выходного дня. Также продолжают работу круглогодичные ярмарки по адресам: ул. Мокрушина, 9 (с 9 до 14 часов), пр. Академический, 13 (с 9 до 14 часов), пос. Светлый, 18, а также Б. Куна, 20 (с 9 до 19 часов), на площади возле ДК «Авангард». Вот несколько фотографий из 13 гимназии на Сергея Лазо, участки 156, 125, 126. Фото: https://t.me/velvetstreet

Фото: Автор:

12:30 А вот как работает центр Общественного наблюдения по контролю за выборами, который располагается в библиотеке имени Пушкина. В небольшом помещении находится две плазменных панели и 10 рабочих мест для наблюдателей. Каждый наблюдатель одновременно может просматривать трансляцию с четырех избирательных участков. Прийти сюда и понаблюдать за ходом голосования могут все желающие. «На плазменные панели выводится изображение с каждого участка Томской области. Если наблюдателя заинтересовало происходящее на каком-то конкретно, он может перейти на рабочее место, найти его на карте и включить трансляцию», – пояснил представитель Общественной палаты Дмитрий Шенбергер. Онлайн наблюдение за избирательными участками сотрудники центра ведут круглосуточно. В ночное время камеры будут направлены на сейфы, в которых будут храниться бюллетени.

12:00 Центризбирком приписал граждан, голосующих за рубежом, к 75 одномандатным округам, раскиданным по 30 российским регионам. Поэтому голосовать за депутатов в Госдуму от Томской области будут люди, имеющие российское гражданство и проживающие во Франции, Великобритании, Литве и Германии. «Трудно делать прогнозы о том, кто победит на этой неделе на «французских» избирательных участках. Обычно на парламентских выборах результаты здесь серьезно отличаются от общероссийских: в 2016 году на выборах в Думу ни одна из партий не добралась до отметки 30 процентов голосов; «Единую Россию» (28 процентов) почти догнало «Яблоко» (27,6 процентов). В то время, как на последних президентских выборах на участках во Франции с большим отрывом победил Владимир Путин», — комментирует ТВ2 председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев. Узнать про то, как российские французы готовятся к выборам в Томской области и что думают про голосование, можно здесь.

Автор: ТВ2

11:45 «Голос» (традиционно сообщаем, что НКО-иноагент) сообщает, что стали появляться фейки. В частности, подобные ролики стали выкладывать и в томских сообществах ВКонтакте. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц отмечал, что еще в начале этой недели стали появляться фейковые видео. В роликах, в частности, утверждалось, что наблюдатели «Голоса» должны, а само движение, якобы, поставило задачу доказать, что выборы нелегитимны. «В прошлом году кроме роликов о подготовке провокаций фабриковали от нашего имени фейковый доклад и фейковую методичку для наблюдателей. А еще было постановочное фото черной машины в переулке у нашего офиса, с фальшивым дипломатическим номером, с припиской, что посольство США приезжало в «Голос» для инструктажа», — говорит Григорий Мельконьянц. В обращении, выложенном на сайте «Голоса», подчеркивается, что против НКО началась новая пропагандистская кампания. Организация попросила правоохранительные органы провести проверку. «Заявляем, что движение «Голос» не имеет никакого отношения к событиям на этих видео. Мы расцениваем данные публикации, появившиеся за несколько дней до голосования, как умышленную провокацию — клевету с целью дискредитации движения «Голос» и независимого наблюдения за выборами», — говорится в тексте обращения.

11.30 «Тайга.Инфо» сравнила явку 17 сентября по всем регионам Сибири на выборах депутатов в Госдуму. Обратите внимание на данные Тувы и Кузбасса.

11:14 Проходит голосование и в Исправительном центре, который расположен в Дзержинке. «Голосуют все добровольно. Некоторые - первый раз в жизни, поэтому спрашивают, что именно делать. Один мужчина пришел, сказал, что не знает как голосовать, но на голосование пришел из-за уважения к своему начальнику. И просто опустил пустой бюллетень в ящик», — передает ТВ2 член ОНК.

Автор: ТВ2

10:45 Члены комиссий сообщают, что в этот раз надомное голосование проходит в новом формате. Дело в том, что ранее избирателей обзванивали представители волонтерского центра «Мы вместе», который сотрудничает с «Единой Россией». «Люди, которым из этого списка звонят члены комиссий, чтобы уточнить маршрут следования на голосование вне помещения, утверждают, что им звонили по несколько раз и настойчиво просили проголосовать на дому. Если у кого-то есть знакомые из администраций, то эти знакомые настоятельно советовали голосовать на дому. На деле - часть из списка голосующих вне помещения приходят в помещение для голосования, возникает путаница», — сообщает «Голос»*. При этом, на некоторых участках число голосующих вне помещения резко увеличилось с 13 до 100 (например, УИК 209). *включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

10:30 «Голос»* (НКО, внесенная в реестр-иноагентов) отмечает, что хэдлайнером сегодняшнего дня голосования являются ярмарки, которые проводятся в разных районах города. И действительно, накануне в редакцию ТВ2 обратилась девушка, которая рассказала, что ее по телефону пригласили на фермерскую ярмарку. «Сказали, что можно с собой паспорт взять. Мол, проголосуете заодно», — добавила собеседница редакции.

10:15. Наблюдатели отмечают крайне низкую явку (пока). Так, если 17 сентября к 10:00 на 38 УИКе проголосовали 128 человек, то сегодня всего 16 человек.

9:50 Кандидатам от оппозиционных партий продолжают поступать бесконечные звонки на телефон. С такой же проблемой столкнулись правозащитники, ставшие наблюдателями на выборах в Госдуму, из Новокузнецка, Кемерова и Калтана. А также кандидаты в депутаты в других регионах Сибири. Подверглись DDos-атаке и системы электронного голосования, и Госуслуги. По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, большая их часть этих атак была организована из США и Германии.

Автор: Евгений Каверзин

9:06 Добавим, что если вы заметили нарушение, стоит сказать о нем наблюдателю на избирательном участке или подать жалобу в участковую избирательную комиссию. Сообщить о нарушениях можно и политическим движениям, которые занимаются контролем на выборах, или независимому движению «Голос». Для связи с ним можно использовать бот в Телеграме: Для связи: @ElectGolos70Bot

8:56. Облизбирком сообщает, что в первый день голосования на избирательных участках Томской области работали 2177 наблюдателей. По словам представителей центра Общественного наблюдения, серьезных нарушений зафиксировано не было. Между тем, на ряде участках ситуация была такая.

8:20. Нас спрашивали, какой была явка на выборах пять лет назад. Отвечаем: чуть больше 30%. В 2016 году итоговая явка в регионе на выборах в Думу Томской области составила 33,64%, в Госдуму по 181-му округу – 33,31%, по 182-му – 33,6%. При этом, уже сейчас, за первый день голосования явка на отдельных участках превысила 20%. Так, на выборах депутатов в областную Думу уже проголосовало больше 20% избирателей Восточного округа, который находится на территории Северска. На выборах депутатов федерального парламента лидирует Парабельский район. Там явка превысила 22%.

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