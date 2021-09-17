Выборы 2021 в Томской области. День первый: очереди по открепительным и ddos-атака. Онлайн

Трехдневное голосование началось в Томской области. Жители региона будут выбирать депутатов областного и федерального парламента. Рассказываем о ходе голосования.

11.40. Кандидат в депутаты Госдумы Василий Шипилов подал жалобу главе ЦИК Элле Памфиловой и главе облизбиркома Ростиславу Радзивилу. «На протяжении последних двух недель мне поступали жалобы от работников бюджетной сферы разных уровней — сотрудники МЧС, ФНС и т.д. Людей под угрозой санкций вплоть до увольнения заставляли открепляться от своих избирательных участков по месту жительства и прикрепляться к участку по принципу «поближе к работе». Сегодня утром (19.09.2021) это привело к очередям на УИКах. Региональные власти молчат — шепотом объясняют, что это некая «МОБИЛИЗАЦИЯ» и команду спустили с Москвы. Уверен, что преступление и вот почему. Во-первых, люди часами вынуждены находится в замкнутом помещении, что неизбежно приведет к всплеску заболеваний коронавирусной инфекцией. Во-вторых, нарушаются права избирателей и кандидатов в депутаты разных уровней. Если человек проживает на территории 181 округа, а его заставили открепиться и голосовать на территории 182 — он не имеет возможности проголосовать за меня, как за кандидата в Госдуму и за кандидата в региональную думу — ему не дадут бюллетень ни за «федерального кандидата», ни за «регионального»! Что это, если не ЦИРК!? Считаю, что это самые грязные выборы за последние 10 лет и устроены они действующей властью с вашего молчаливого согласия. Легитимность будущего парламента поставлена под сомнение с первых минут голосования», — говорится в тексте письма.

11.28 Независимый депутат Ксения Фадеева: «На 85 УИКе целая толпа сотрудников пенсионного фонда, людей также заставляли открепиться от своих участков и прикрепиться сюда».

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Наблюдатели говорят, что на 32 УИК также с 8 утра свозят бюджетников. Уже проголосовали 117 человек.

11.00 Очередь на 38 УИКе все не прекращается. По словам наблюдателей, голосуют сотрудники департаментов. «Из департамента вроде заставляли всех голосовать и фото предоставлять, если не правильно проголосуют, то вплоть до увольнения».

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10.37 А вот и появилась первая информация по явке. Цифры на десять утра по ряду участков такие: 20 участок - 86 человек

22 участок - 73 человек

24 участок - 68 человек

27 участок - 96 человек

28 участок - 86 человек

31 участок - 95 человек

36 участок - 44 человек

37 участок - 185 человек

38 участок - 128 человек

39 участок - 80 человек

40 участок - 43 человек

211 участок - 35 человек Всего на данных участках проголосовало 1019 избирателей.

10.20 О том, что бюджетники почему-то массово голосуют именно сегодня, а не в субботу или в воскресенье, пишет и лидер региональной «Партии Роста» Елена Ульянова. «Северск. Против лома — нет приёма! Бюджетников, как стадо погнали на избирательные участки».

10.00 Глава регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Галина Немцева отмечает, что установила видеонаблюдение за участками. «Такая разная картина. Где-то пусто, где-то очереди», — пишет она.

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А мы напоминаем, что массового видеонаблюдения, доступного томичам, в этом году не будет.

9.55 Похоже, сейчас на участках много тех, кто голосует по открепительным. Вот, что сообщают независимые наблюдатели: «УИК 198. Массовое открепление. Одна из групп откреплённых избирателей - сотрудники ФСИН и судмедэксперты». «УИК 28. Избиратели сообщают, что их заставили массово открепиться от своих участков и прикрепиться к этому. Кто именно заставил, не комментируют». «Работники бюджетных организаций массово приходят голосовать на определенные участки. На некоторых участках даже появилась живая очередь. Как сообщают наши наблюдатели, люди прикрепились к участкам по рекомендациям работодателей, якобы «ближе к работе», — пишут в своем телеграм-канале «Новые люди».

Очереди на УИКе 198

9.37 И снова нарушения. На УИК 39 член комиссии выдала девять лишних бюллетеней для голосования по одномандатным округам (для тех, кто открепился по месту нахождения). На УИК 28 избиратели сообщают, что их заставили массово открепиться от своих участков и прикрепиться к этому. Кто именно заставил, не комментируют. *Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

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09.30. А мы тем временем дублируем и выкладываем снова две наши инфографики со всеми кандидатами (и в областную, и в Государственную Думу). Напоминаем, что большинство жителей региона получат на руки четыре бланка для голосования. Первый бюллетень дает право выбрать, какие партии, на взгляд гражданина, должны оказаться в VIII созыве Государственной Думы. То есть тут мы голосуем только за партийные объединения: «Яблоко», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Новые люди», КПРФ и так далее. Партия должна перейти 5% порог и тогда она сможет гарантированно претендовать на мандаты. Возможные обладатели мандатов по спискам, будут представлены в бюллетенях. Чем больше голосов, тем больше мандатов. Таким образом будут распределены 225 мест. Второй бюллетень дает возможность проголосовать за кандидатов в Государственную Думу, но уже по округам. Их в Томской области два. Одномандатными они называются, потому что от каждого округа может быть выбрано только по одному депутату. Избирателям округа №181 нужно будет определиться с одним кандидатом из девяти, а избирателям 182-го округа – с одним из восьми.

На 42 мандата депутатов Законодательной Думы Томской области претендуют 540 кандидатов. В областных списках 412 кандидатов, по одномандатным избирательным округам зарегистрированы 128 человек: от политических партий - 125, в порядке самовыдвижения - трое. По единому округу избирательная комиссия Томской области зарегистрировала семь избирательных объединений: ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Яблоко", "Единая Россия", КПРФ и "Партия Роста".

09.00. Не успели заработать участки, как «Голос»* сообщает о нарушениях. На части участков не пускают членов комиссий с правом совещательного голоса (ПСГ). По данным «Голоса» ссылаются на отсутствие людей в предварительных списках, (хотя эта процедура только для общественных контролеров в статусах наблюдателей) и на отсутствие печатей в документах от кандидатов, которых у кандидатов нет и не может быть. А оппозиционные депутаты с семи утра подвергаются атаке ботов. О потоке звонков на телефон сообщила Ксения Фадеева, Наталья Барышникова, Игорь Лютаев, Артем Канарев, Василий Шипилов, Екатерина Радионова. «Похоже нервничают оппоненты. Ровно с 7 утра мне начали блокировать связь! Каждые 30 секунд поступает звонок - отвечаю - молчание. Звонят с разных номеров», — написал Шипилов. Игорь Лютаев уточнил, что за два с лишним часа ему позвонило больше 130 номеров. *Организация «Голос» внесена Минюстом в перечень НКО-иноагентов

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08. 17. Облизбирком сообщает, что в Томской области на выборах депутатов Государственной Думы досрочно проголосовали 1379 человек. Досрочное голосование в Томской области проходило в Каргасокском, Парабельском и Александровском районах.