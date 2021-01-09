Вячеслав Новицкий. Каким его запомнил город

Истории

Сегодня томичи проводили в последний путь Вячеслава Новицкого – экс-ректора Сибирского медуниверситета, экс-депутата, академика РАН, заслуженного деятеля науки и культуры, почетного гражданина Томска и просто Томича. Вячеслав Новицкий ушел из жизни 7 января на 75-м году жизни. Каким его запомнил город?

Елена Олейникова, фрагмент поста на Facebook:

Рождество. Начиналось так радостно. Нарядила еще одну елку...Пили чай. И вдруг как обухом по голове: страшно, больно, невероятно неправда... Умер любимый, сказочный, фантастический дядюшка Слава. ... Человек-легенда, человек-глыба, человек-талантище. Я всегда считала, что мне сказочно повезло называть тебя дядюшкой. Слезы застилают глаза, но я должна сказать, то что я чувствую, то что вспоминаю. Самый яркий пример интеллигентности о котором рассказываю многим. Я — девочка-подросток, приехала с родителями в гостеприимный дом Новицких, сели за стол и как положено в интеллигентной семье: красивая скатерть, ножи, вилки. А у меня папа никогда вилку в левой руке не держал и видя как смущаются родители, стараясь неловко расправиться с кусочком мяса на тарелке, ты сделал неимоверное (с моей точки зрения уже взрослой, но самое лучшее, что ты мог сделать): переложил вилку из левой руки в правую и стал есть как ни в чем не бывало. Это высший пилотаж интеллигентности с моей точки зрения до сих пор. Хотя таких примеров наверное было больше.

Аркадий Майофис, фрагмент поста на Facebook:

Если бы меня спросили с кем из людей ассоциируется твой Томск, я бы сказал: с Новицким. Профессор медицины и ценитель живописи, знаток футбола и автор учебников по патофизиологии для всех медицинских вузов страны, постановщик остроумнейших спектаклей и ректор медицинского университета. Излишне по нынешним меркам деликатный, некомфортно себя чувствующий в столицах, но по-столичному образованный, начитанный, тонкий, умный и добрый, не агрессивный, способный трезво оценивать прошлое и расположенный к будущему... Удивительный друг. Светлая душа! Сегодня я попрощался не просто с человеком, но и как будто вновь со своим родным городом.

Татьяна Веснина, фрагмент поста на Facebook:

"Спасибо, моя девочка!" — он всегда говорил это женщинам. Благодарил их за все. За то, что они просто есть. Говорил и мне, когда приходил в гости в редакцию "Томского вестника". Хотя я о нем тогда не писала, а просто слушала историю о его бабушке, которая видела живого Ленина в Цюрихе... Мне нравился его грассирующий голос, нравилась манера общения. Он был один из "Трех мушкетеров". Был и остается в моей памяти именно таким — мушкетером.

Фото: из группы КОМУ в Facebook

Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года в Томске. Дедушка с бабушкой будущего ректора медуниверситета были медиками. По его рассказам, бабушке в свое время крупно повезло — она была из того поколения российских женщин, которые первыми стали поступать в университеты, кроме того, ей еще и профинансировали обучение в Швейцарии. Интеллигентнейшая дама прививала внуку любовь к музыке и другим изящным искусствам.

Из книги «О разном… Искренне» Вячеслава Новицкого: «Я люблю музыку. И не просто люблю музыку, а живу ею. Очень много слушаю. Бывает, по четыре-пять часов в день, вернее в вечер-ночь, когда занимаюсь, читаю диссертации, что-нибудь пишу. И слушаю, слушаю, слушаю… Могу слушать бесконечно – часами, сутками - Фредерика Шопена и великих немцев-австрийцев XVIII века – Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Георга Генделя, Кристофа Глюка. Очень люблю классическую итальянскую оперу – Монтеверди, Россини, Пуччини, Верди, Доницетти, Перголези. В русской классической музыке предпочитаю Петра Ильича Чайковского».

Учебу в элитной школе №6 Вячеслав Новицкий вспоминал с теплом. Хотя бы потому, что в отличие от его первой школы, где он учился до третьего класса, здесь было совместное обучение с девочками. А еще, по его словам, здесь старшеклассникам дозволялось делать прически под Элвиса, девушкам носить капрон, а на вечерах слушать джаз и рок-н-ролл. Школу Новицкий закончил с серебряной медалью — учиться хорошо считалось престижным.

«Стыдно было плохо учиться, — говорил в начале нулевых ректор СибГМУ корреспонденту «Обстоятельств» Ирине Шихман. — Когда я что-то не знал, я просто придумывал, что я болею и не ходил в школу. Потому что стыдно было вставать на уроке и не знать ответа».

В 1969 году Новицкий закончил лечфак Томского мединститута и остался в вузе работать. Специализировался на патофизиологии, был учеником выдающихся патофизиологов Гольдбергов. В 1972 защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 — докторскую. В 1989 получил звание профессора. А в 1997 он, проректор по НИР, бросил вызов всесильному, как тогда казалось, ректору Михаилу Медведеву:

«К сожалению, мы все вышли из того времени, когда, если действующий ректор подает, то все остальные с некоторой опаской к этому делу относятся», — говорил он тогда в сюжете ТВ2.

После напряженной, даже драматической, борьбы и двух туров голосования, с небольшим перевесом в голосах, Вячеслав Новицкий стал первым избранным на альтернативной основе ректором вуза.

Из книги «О разном… Искренне» Вячеслава Новицкого: «Я не люблю, когда ругают врачей и качество медицинского образования. Ругать врачей, на мой взгляд, – очень большой грех. И для того чтобы это понять, нужно хоть на какое-то время окунуться в нашу профессию, посмотреть на неё «изнутри». Не хочу говорить банальные вещи, но более сложной, ответственной и благородной профессии не существует. И переубедить меня в этом не сможет никто. Что касается отдельных негативных случаев, то они всегда были, есть и будут, как и в любой профессии. И каждый их них всегда становится предметом бурного обсуждения общественности. Может быть, это и правильно, хотя… Во всяком случае, у меня есть что возразить.

Тогда же, в 1997, Вячеслав Новицкий в первый раз стал Депутатом областной думы. Потом, в 2001-м — второй раз. И признавался нашему коллеге Алексею Урсу в проекте «Дума дома», что в третий раз избираться в Госудму не собирается — по его словам, время политиков-романтиков прошло, наступило время политиков-прагматиков:

«Я сталкиваюсь с уровнем таких человеческих бед, такой безысходности, когда человек проходит все — и огонь, и воду, и медные трубы, все коридоры чиновников и приходит к тебе как к Иисусу Христу за помощью, и ты не всегда ее можешь дать. Вот эта ситуация — тоже одна из причин, почему я не буду больше участвовать. Я очень переживаю эти вещи. Для меня это трагедия — личные приемы. Потому я довольно часто просто отдаю свои деньги».

В том же сюжете Новицкий рассказывал о том, что список его жизненных ценностей разнообразен — театр, литература, живопись, футбол.

Из книги «О разном… Искренне» Вячеслава Новицкого: «Я люблю футбол. Я уже много писал о моей фанатичной любви к футболу. Хочу добавить только, что и здесь я «местечковый патриот», что меня значительно больше волнует, как играет моя любимая команда «Томь», чем, скажем, испанский «Реал» или английский «Челси», потому что мне глубоко плевать и на тех, и на других. А за «Томью» стоят тысячи таких же «придурков», как я, и в зной, и в дождь, и в мороз приходящих на стадион «Труд» и живущих эти два часа матча вместе со мной: вскакивающих, обнимающихся, целующих друг друга при удаче и мрачно, по-мужски, нахмурив брови, покидающих стадион после проигрыша…»

Заслуженный деятель науки России получил еще и звание заслуженного деятеля культуры — за, помимо прочего, цикл весьма необычных лекций. Еще в начале семидесятых годов на межвузовской кафедре эстетического воспитания он рассказывал партийным работникам историю современной рок-музыки. Вячеслав Новицкий не без основания считал себя заядлым меломаном. В его коллекции было собрано более двух тысяч компакт-дисков. В числе самых любимых исполнителей — Джордж Бенсон, Дайар Стрейтс и, конечно же, Битлз.

«Для меня вот лично самое главное чувство — это чувство личной свободы, — говорил Вячеслав Новицкий. — Не деньги, ничего, а личной свободы. За право смотреть то, что я хочу, читать то, что я хочу, говорить то, что я хочу. Вот это для меня самая высокая ценность».

С 2007 по 2011 Вячеслав Новицкий в третий раз был депутатом Госдумы. В 2012 году Новицкому исполнилось 65 — предельный для ректора срок. Совет старейшин университета обратился в минздрав, чтобы срок полномочий Новицкого продлили. Минздрав тогда пошел навстречу. Выборы ректора должны были состояться осенью 2014-го. Но в мае Вячеслав Новицкий, возглавлявший вуз 17 лет, неожиданно для многих покинул ректорское кресло. Тогда же, в мае, исполнять обязанности ректора назначили главу облздрава Ольгу Кобякову. Вячеслав Новицкий остался работать в вузе завкафедрой патофизиологии.

Незадолго до этого — в марте 2014 года Вячеслав Новицкий стал «гостем без галстука» у Виктории Мучник в программе «Место встречи» на ТВ2. Выкладываем запись и текстовую версию этого разговора.

«Место встречи», 6 марта 2014 года

Виктория Мучник: У нас в гостях ректор Томского СибГМУ и один из самых привлекательных мужчин Томска. Вы догадались, что из-за второй формулировки я вас и пригласила накануне 8 марта, потому что вы являетесь не просто по моему мнению — а официально, по данным РИА-новостей, привлекательным мужчиной и вошли в топ-15 самых привлекательных мужчин города Томска.

Вячеслав Новицкий: Спасибо. Очень тронут.

ВМ: Вы когда узнали, что вошли в топ-15, кому первому сообщили?

ВН: Никому. Жена относится к этому очень спокойно, я бы сказал — с хорошей долей иронии. При том, я же понимаю, что все это абсолютно условно.

ВМ: То есть вы какой-то особой радости, что попали в этот список не испытывали?

ВН: Девочка, в мои годы испытывать по этому поводу радость может показаться не особенно умным.

«ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ 8 МАРТА»

Виктория Мучник: А когда вы сами поняли, что вы чертовски привлекательный мужчина?

Вячеслав Новицкий: Вот это очень неожиданный вопрос, и честно, даже не знаю, как на него ответить. Потому что я не считаю себя привлекательным, другое дело, что, знаете — женщины удивительно благодарные существа. И они очень хорошо относятся, я бы сказал — гиперболизированно хорошо — к тем, кто хорошо относится к ним. Поэтому стать популярным, привлекательным среди женщин, большого ума не надо. Нужно просто любить, ценить и уважать женщин. Говорить им приятные вещи, не делать им пакости. Не обманывать. Тогда женщины, очень благодарные существа, скажут — да, это хороший человек. Он обаятельный, он привлекательный. Я очень люблю женщин искренне. Но я очень не люблю день 8 марта.

ВМ: Не любите?

ВН: Терпеть не могу. Потому что 8 марта возникает какая-то обязаловка. Вот для меня обязаловка — поздравлять кого-то, целовать кого-то. Говорить приятные слова, дарить. Я это делаю, пытаюсь по крайней мере делать каждый день. И жене, и любимым женщинам…

ВМ: У вас наверное, столько любимых женщин, что их невозможно охватить за один день 8 марта?

ВН: Ну это тоже это искусственно придуманный праздник, 8 марта. Я не очень люблю Клару Цеткин и Розу Люксембург. Они далеко и внешне не идеал мой. То, что они придумали этот праздник — международный день женской солидарности — не люблю этот праздник. Для меня каждый день 8 марта.

«ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ КОТОРОГО ВЫ ВСЕГДА ДЕВОЧКИ»

Виктория Мучник: Давайте поговорим о ваших женщинах — женщинах СибГМУ. Кем из них вы особо гордитесь?

Вячеслав Новицкий: О, это провокационный вопрос. Кем я горжусь? Первое - нашими студентками. Потому что это очень умные девочки. Я общаюсь с каждой поступившей в медицинский институт, уделяю ей время. И вообще со всеми поступившими в течение недели общаюсь. И учитывая то, что у нас реальный конкурс 25-30 человек на место., если убрать льготников, целевиков… это с очень высокими баллами студенты — средний балл 275-276, это очень умные люди. Красавицы — когда приходят в мединститут коллеги, друзья, из других вузов, их силовых структур особенно, они говорят — как ты тут работаешь, тебе надо за вредность платить… Во-вторых, я с большим уважением отношусь к своим ученицам — докторам наук. После семьи, у меня это самая большая гордость.

ВМ: Сколько их у вас?

ВН: Кандидатов наук 102. А докторов наук 42. И там мальчиков очень мало. Девочки на меня часто злятся — что я называю их девочками — какие мы девочки? Я говорю — вы должны радоваться, что вот есть человек, для которого вы всегда девочки. И гордость моя, потому что они защитили диссертации в 28-30 лет. И уже у некоторых их них — Оли Уразовой, Наташи Рязанцевой, своих докторов наук больше 10.

«МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОТЕРЯЛО ГУМАНИТАРНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ»

Виктория Мучник: Давайте продолжим вузовскую тему — у вас все умные, красивые… А вот вам не обидно, что вы не попали — СибГМУ — в этот список, в который попали ТГУ и ТПУ, в топ-100? Там же немалые федеральные деньги тратятся, а вы выключены из этой гонки...

Вячеслав Новицкий: Обидно. Обидно. Исторически получилось, что базовое, самое главное, медицинское образование — в мире не бывает университетов (не технических) без первого основного медицинского факультета. И наш императорский университет работал 10 лет в составе одного медицинского факультета. Но при советской власти вывели медицинские факультеты (из университетов). Сделали медицинские институты. Потом из институтов вывели науку, сделали академию. В общем, все как-то — «своим путем пойдем». К чему это привело — не очень здорово. Конечно, медики потеряли очень важную, я считаю, гуманитарную составляющую образования медицинского. Очень важную. Поэтому часто имеют место жалобы на врачей — что они очень грубые, малообразованные, безграмотные. Хотя уровень подготовки очень высокий.

ВМ: То есть, вы за то, чтобы этого разделения не происходило в свое время?

ВН: Конечно. Я всегда был за это. И глубоко убежден, что рано или поздно справедливость восторжествует. И медицинские вузы вольются в классический университет.

ВМ: Вот вы говорите, что не хватает гуманитарного образования. Хотела спросить — вы когда вспоминаете молодость, вспоминаете учителей, называете имена — Яблоков, Шершевский… А сегодня можно кого-то их современных медиков поставить в один ряд с этими именами?

ВН: Конечно. Видите ли, я всегда говорил, что учитель — это очень почетная профессия. Врач очень почетная профессия, благородная. Но учить будущих врачей — это очень дорогого стоит. Нужно много чего иметь помимо врачебного мастерства — рукоделия врачебного. Очень важно иметь определенный уровень общей культуры. Вот я еще имел честь учиться у тех профессоров, которых вы и не знаете — профессор Ревердатто, который знал три языка, музицировал на рояле. И мог — лауреат государственной, сталинской премии — стоять со снятым профессорским пирожком, у открытой двери и пропускать поток студентов. Пока они все не пройдут — так и стоял. Каждой кланялся… Беда современных учителей, что уровень культуры абсолютно ниже того, что был.

ВМ: Не вина ли здесь того, что медицина стала узко специализированной, появились специалисты в своем узком деле. И они полагаются на приборы. Но каких-то масштабных личностей нет — потому что в своей узкой специализации?

ВМ: Во многом вы правы. Конечно, такие масштабные личности какие остались — типа Бориса Альперовича — поздравляю его публично, пришло недавно известие, что он стал лауреатом премии правительства РФ. Это личность той старой закалки — профессионал высочайшего класса. Почтенного возраста человек, в курсе всех дел. Он не оперирует сам, но он приходит каждый день на кафедру. У него там книги, интересуется всем — вот это школа. Вот такого уровня, конечно, единицы. Но профессионалов — пальцев не хватит, и Запускалов, и Староха, и Ира Евтушенко.

«БОЮСЬ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧАМ»

Виктория Мучник: Немножко личный вопрос — а когда вам нездоровится, вы к кому обращаетесь? Есть врачи, которым вы безоговорочно доверяете?

Вячеслав Новицкий: Жена. Филолог по образованию. Я вам клянусь — я мало болею, тьфу-тьфу, но когда что-то со мной случается, жена мгновенно — я даже не спрашиваю что, сует мне какие-то таблетки, напитки, и она меня всегда поднимает. За день-два максимум. Я скажу сейчас вещь, которая очень непедагогична. Я очень боюсь обращаться к врачам. С возрастом все больше и больше. Потому что не дай бог что-нибудь найдут. Хотя это абсолютно неправильно! Зато искренне… Конечно, надо ходить, потому что профилактика — это основа здоровья человека. И раз в полгода — в Японии раз в три месяца — обязательно обследуются.

ВМ: Не могу вас не спросить о ситуации на Украине — вам не страшно?

ВН: Страшно. Не дай бог что-то произойдет. Я считаю, что самый плохой мир — классическая фраза — лучше... Все что угодно, лишь бы не было войны.

ВМ: А вы видели заседание Совета федерации — как вы объясняете — почему такое единодушие — ни одного голоса против?

ВН: Ну там, во-первых, не полный Совет федерации — там было чуть больше половины. А во-вторых, наверное, пришли те люди, с которыми велась работа, что нужно голосовать так. ...Я уверен что войны не будет. Напротив моего кабинета — научная часть. Вот там девочка ушла в декрет, она родила дочку. Сегодня туда прихожу, там стоит мальчик молодой доктор наук и куча девочек вокруг него и они там шампанское держат. Я говорю — что такое? с 8 марта поздравляешь? Нет, говорят, у него родилась дочка. Когда рождаются девочки — это к миру.

ВМ: Мне бы хотелось, чтобы вы, хоть и не любите Клару Цеткин — поздравили женщин нашего города...

ВН: Сложная вещь... Для того, чтобы быть счастливой в этой жизни, женщине нужно очень немногое. Первое — нужно обязательно кого-то любить. Нужно уметь прощать. Особенно мужчин. Исходно знать, что все мужчины сволочи — все абсолютно. Но и уметь их прощать. И вы увидите, как будет легко жить, когда вы научитесь этому. Третье — нужно всегда, когда что-то плохо, по жизни не получается, в семье что-то не так, на работе кто-то обидел, не надо замыкаться в себе! Как психолог говорю потенциальный. Нужно подойти к зеркалу, посмотреть на себя и сказать — какая я красивая! И морщинок у меня практически совсем нет. А если вот так сделаю и прическу сюда — то вообще цены мне нет! То есть верить в себя очень важно. Любить и быть любимой. Если не любит тот, кого любишь ты, найдется тысяча, кто полюбит тебя.