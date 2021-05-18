Все повторяется: Административный ресурс на выборах в I-ю Государственную думу

Истории

Сто пятнадцать лет назад в России проходили выборы в I-ю Государственную думу. Они были обещаны Императором Николаем II манифестом от 17 октября 1905 года, который, в свою очередь, стал ответом на первую русскую революцию. Фактически в Российской Империи вводилась конституционная монархия, роль конституции выполняли Основные законы Российской Империи. В слове "Основные" ударение ставилось на вторую "о". То есть, законы, лежащие в основе государственного устройства.

И Томск тоже активно участвовал в избирательной кампании. У тех самых первых в отечественной истории выборов, был некоторые особенности. Прежде всего,, не все обладали избирательными правами, раздел шел по имущественному цензу. В Томске право избирать и быть избранными получили домовладельцы, предприниматели, квартиросъёмщики. Избирательная система тогда была двухступенчатая. Сначала граждане, имеющие избирательные права, выбирали выборщиков, причем по открытому бюллетеню. То есть, у избирателя был бюллетень, тогда он назывался "Избирательная записка", в котором было пять пустых форм, куда каждый мог написать сам данные кандидата в выборщики. Указать нужно было: фамилию, имя, отчество, звание и адрес, или номер по избирательному списку.

При этом, избирательные записки доставлялись избирателям на дом. Потому, что необходимо было всё хорошо обдумать, и тщательно, без помарок заполнить пять форм в одном бланке, да ещё и с такой подробностью, как точный адрес.

Затем уже избранные выборщики выбирали депутатов от губернии. В 1906 году основная борьба развернулась среди представителей двух партий. Партией власти «Союз 17 октября», октябристы, и конституционно-демократической партией «Партия Народной Свободы», кадеты. Октябристов в Томске представлял профессор Технологического института А.К. Ефимов, а финансово поддерживали крупные предприниматели, в частности, А.Е. Кухтерин.

Кадеты же своим лидером выдвинули Алексея Макушина, врача, бывшего городского голову, младшего брата известного просветителя и предпринимателя П.И. Макушина.

И по сути в тех выборах в Томске сошлись консервативная часть купечества и прогрессивные предприниматели. Каждая из двух сил имела свой главный рупор! У октябристов это была газета «Время», у кадетов, одна из центральнейших томских газет, «Сибирская жизнь».

И, октябристы, как и любая партия власти, использовала административный ресурс. В частности, томич по фамилии Жильцов сообщил, что ему доставили из городской управы (то есть, из мэрии) пакеты с избирательными записками. А также, в виде бесплатного приложения воззвание местного отделения «Союза 17 октября» и печатный бюллетень, заполненный фамилиями кандидатов от этого союза! Вскоре выяснилось, что такие пакеты получили многие горожане. Расчет октябристов был на то, что выборы проходили впервые, а многие избиратели были не то что политически, а и просто безграмотными.

И как уже было сказано, октябристов поддерживало консервативное купечество. Вот и с известным томским конезаводчиком Керимом Хамитовым, произошел казус. Он разослал слуг, приглашать к нему в гости мусульман, живущих за Истоком. Здесь Хамитов отбирал у пришедших избирательные записки, и его писец заполнял их кандидатами «Союза 17 октября». В это же время по толкучему рынку прохаживался городовой. Он заходил в лавки, вызывал хозяев и откровенно стращал, что если лавочники проголосуют за кадетов, то все будут сосланы в Якутскую область.

Ну, к финалу всей картины, полиция закрыла штаб кадетов на Почтамтской улице в день голосования, «во избежания скопления публики», так и просится дополнение «мешающей проходу граждан», но, увы, сто лет назад власть была прямолинейнее и лаконичнее. 7 мая 1906 года был открыт общегородской «избирательный участок» - в Общественном собрании (Дом офицеров). Недалеко от входа и кадеты, и октябристы раздавали свои листовки - тогда еще агитация в день выборов не была запрещена. Власти пытались помешать кадетам распространять листовки, сославшись на надуманную ошибку в оформлении, но и это октябристов не спасло.



Победа кадетов в Томске была оглушительной — все пять депутатов в губернское выборное собрание были из списка партии народной свободы. Больше всех голосов получил Алексей Макушин - 3329 из 5191. И 30 мая губернское выборное собрание абсолютным большинством проголосовало за кандидатуру Макушина. Он стал первым депутатом от Томской губернии в Государственной думе, где его коллеги по партии сформировали самую большую фракцию. Кандидаты же на оставшиеся места в Думу обсуждались еще несколько дней. В итоге от Томской губернии, кроме А.И. Макушина, были избраны: Е.С. Ерлин, Г.И. Ильин, Д.Н. Немченко, М.И. Овчинников и Е.П. Пуртов. Все они были крестьянами, не имевшими высшего или среднего образования, но умевшими читать и писать. Об их партийной принадлежности можно говорить весьма условно ( в Первой думе около восьми десятков депутатов не относили себя ни к каким партиям).