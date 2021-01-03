Все началось с елки

Истории

Дана Казакова работает водителем трамвая. Два дня она возит пассажиров, два — отдыхает. В свои выходные занимается благотворительностью: ищет деньги на продукты, покупает их и раздает нуждающимся. В основном, люди приходят к ней за продуктами сами, но тем, кому ходить тяжело, она отвозит... на трамвае. Проезд для нее бесплатный — так что получается сэкономить. Группу во Вконтакте, куда можно обратится за помощью, Дана открыла в ноябре 2019 года. За год к ней обратилось полсотни человек точно. С начала пандемии обращаться стали чаще: «Люди жалуются на потерю работы».

Рис, гречка, лапша, литр масла, консервы с сайрой, тушенка, чай, сахар, пачка печенья — стандартный продуктовый набор. Для многих такой набор становится месячным рационом, денег ни на что другое у них нет.

Продукты Дана покупает на пожертвованные людьми деньги. Их ей скидывают подписчики группы во Вконтакте. После закупок она отчитывается: размещает чеки и фотографии продуктов. Что-то покупает со своей зарплаты.



— Бывает люди привозят продукты, но чаще стараются перевести деньги, — Дана показывает на несколько куриных тушек в морозилке. Раздать их она хочет перед Новым годом. Мясо и сладости в продуктовый набор входят редко.

Продукты Дана хранит у себя дома — в комнате ими заполнены почти все ящики и полки: «Скоро докупать нужно будет», — показывает она на пробелы в рядах.

На четвертый этаж, лифта в доме нет, поднимает продукты вместе со своей подругой Машей. До подъезда довозят их на детской коляске. Маша — начинающий волонтер, «специализируется» на одежде. Для хранения вещей, снимает небольшое помещение, Дана помогает ей с арендой — в месяц выходит шесть тысяч рублей.



— У нас две разные группы. Если мои подопечные спрашивают вещи — отправляю к ней. Она — ко мне.

Путь Даны как волонтера начался три года назад. В ноябре 2017 года в группе «Добродеев» появился пост с просьбой о помощи для переехавшей в Томск из «Лесной дачи» тети Люды. Тетя Люда спрашивала, нет ли у кого елки и новогодних игрушек.

— А у меня как раз елочка была, гирлянды и игрушки. Для себя покупала, думала настроение поднять себе на Новый год. Но потом поняла, что у меня ни ребенка, ни котенка. А тут человек просит, тем более инвалид — съездила и отдала елку. Потом увидела, что «Добродеи» кормят бездомных — и тоже включилась.

Сейчас кормить бездомных к Петропавловскому собору Дана уже не ходит. Но обращает на них внимание на улице.



— Бывает, гуляем с Машей — видим бездомную — без шапки, куртка не застегивается. Идем на склад — куртку нашли, шапку нашли. Потом эта женщина еще раз приходила — валенки дали ей на резиновой подошве.

Про продуктовую помощь люди узнают через интернет и «сарафанное радио».



— Бывает сама в интернете людей нахожу. Например, погорельцам столько всего нужно... Продукты — хоть небольшая, но все-же помощь. Вчера в «Добродеях» увидела пост про мужчину — костыли нужны были — и кто-то в комментариях написал, что продуктовая помощь тоже не будет лишней. Для группы, как правило, я фотографирую людей, которые ко мне обращаются, но этот мужчина лицо попросил не показывать — стесняется, работает в церкви.

Часто нуждающихся к Дане отправляют другие волонтеры и организации.



— Одна женщина обратилась в мужской монастырь. Там позвонили в группу «Поможем вместе», а они помогают только многодетным. Если один ребенок, мол, сама можешь поднять. В этой группе у меня знакомая есть и она посоветовала обратиться ко мне.



Обычно летом обращаются реже — есть возможность выращивать что-то самим.



— Сейчас вообще не поймешь, — рассказывает Дана. — Потому что пандемия — все сидели дома. Многие по деньгам просели, кто-то работы лишился. Раньше приходили просто: «Средств не хватает на существование». А сейчас часто стали говорить про работу. Парни стали обращаться, кто лишился работы из-за пандемии и устроиться не смог. Был один из детского дома. Он работал курьером, снимал жилье, а потом работу потерял. Написал мне, что денег нет даже на продукты.

Новогодний переполох

Перед Новым годом у Даны еще одна забота — собирает подарки для детей. Некоторые подарки уже получили. Так, дядя Саша забрал подарок для своего приемного сына. Почти двадцать лет Саша жил на улице, ночевал на набережной. В 2019 году Дана с волонтерами из «Добродеев» помогли ему снять комнату и оплатили зубные протезы.

Вместе с Даной мы отвезли новогодние подарки и продуктовый набор Ирине Прониной. У нее две дочери и сын, воспитывает она их одна. Дана занесла подарки детям в комнату — почти сразу оттуда донесся шелест разворачиваемых оберток.



В этот раз в продуктовый набор Дана положила булку хлеба. Ирина хлебу особенно обрадовалась — как правило, сейчас ей приходится печь хлеб самой. «Но дети любят магазинный нарезной — я их балую иногда, но денег на это обычно нет».

К Дане за помощью Ирина обратилась почти сразу, как появилась группа — в декабре прошлого года. По словам Ирины, в месяц ее доход всего 11 тысяч рублей — это ее пенсия по инвалидности и детские пособия. Квартира досталась Ирине от отца, после того как она вышла из детского дома, но в счет долгов по коммуналке с ее пенсии высчитывают 30 %.



— Тысячу выделяю дочке — она у меня четыре раза в неделю в художку ездит; 500 рублей сыну — он на бокс ходит. Почти все долги погасила уже. Только за отопление только осталось 60 тысяч. Раньше в квартире жили братья и сестры Ирины — все детдомовские. По словам Даны, всего в квартире было прописано 17 человек.

— Уже год к Дане обращаюсь. Продуктами, которыми помогают — этим и кормлю детей. Бывает, молока только купишь, чтобы постряпать, кефиру. Одежду мы тоже берем на раздачах. Вот, недавно через «Поможем вместе» Владику куртку новую справили и ботинки.



Ирина не может найти работу. Летом подрабатывает уборщицей в магазине — платят пять тысяч в месяц.

Новый дом для Артема

Заехали мы и еще к одному подопечному Даны — Артему. В октябре Дана натолкнулась на сообщение в вотсапе — инвалиду нужны были счетчики. Решила узнать про инвалида подробнее. Оказалось, что живет он в полуразрушенной однушке, в которой нужно делать ремонт.



Изначально Артем был против посетителей: боялся, что его могут обмануть с квартирой.

— Я первый раз зашла в комнату, это была жесть, — рассказывает Дана. — Сейчас мы уже унитаз поменяли, счетчик в ванной установили, двери в ванную, линолеум постелили. Сейчас обои клеим. Долгов по коммуналке у Артема больше 200 тысяч рублей.



Ремонт Артему делают волонтеры — вышли на него через Дану. Сама она не всегда успевает из-за работы. Подписчики ее группы поставили Артему компьютерный стол, сейчас хотят купить новый диван.

С компьютером помог друг, который и написал про счетчики. У Артема ментальные проблемы, третья группа инвалидности. По словам Артема, он слишком увлекся компьютером, стал вкладывать деньги в его улучшение и, в итоге, почти забыл про коммуналку.



Первый вопрос, который задал Артем — есть ли сигарета. На сигареты денег не хватает. Пенсия — девять тысяч рублей, после долгов за коммуналку остается всего четыре. В квартире Артем сидит в пуховике — холодно.

Когда мы вошли в комнату, Артем сразу сел за компьютер — «играть в корабли». На столе лежит полбуханки хлеба. На вопрос Даны, готовит ли он себе, Артем не ответил.



Питается Артем обычно лапшой быстрого приготовления и консервами.



​— В этой квартире жила мать, — рассказывает Артем, который в девять лет попал в детский дом. — Я с 2007 года здесь живу. От матери в наследство квартира досталась.

«Что мы только не ели...»

Коллеги по трамвайному депо на благотворительность Даны реагируют по-разному. Кто-то помогает, а кто-то не понимает.



— Да удовлетворение определенное душевное, — отвечает сама себе на вопрос Дана. — Скрытая радость, что ты кому-то помог. От того, что человеку ты сделал хорошо, и он доволен. Понимаешь, что не зря живешь. Мне тоже после смерти мамы помогла одна почти незнакомая женщина.

Мать умерла, мне еще 18 не было. Отец раньше умер на полгода. Так в общежитии на Черемошниках я осталась одна. На работу не брали, восемь классов, девятый еще не оконченный, бросила учиться — не было денег даже на проезд. Однажды ко мне зашла комендант общежития Тамара Николаевна. Разговорились. Входная дверь в мою секционку была разбита, алкаши как-то ломились. Тамара Николаевна мне списанную дверь привезла, одеяло, подушку — она еще в общежитие политеха тогда была комендантом. Родственники у меня были, но помог в итоге мне посторонний человек. Потом она мне еще помогла устроиться уборщицей. Так потихоньку жизнь и наладилась.