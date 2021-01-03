Добрые новости
03 января,
2021
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Истории

Все началось с елки

Александр Мазуров
Александр Мазуров
12 часов назад

Дана Казакова работает водителем трамвая. Два дня она возит пассажиров, два — отдыхает. В свои выходные занимается благотворительностью: ищет деньги на продукты, покупает их и раздает нуждающимся. В основном, люди приходят к ней за продуктами сами, но тем, кому ходить тяжело, она отвозит... на трамвае. Проезд для нее бесплатный — так что получается сэкономить. Группу во Вконтакте, куда можно обратится за помощью, Дана открыла в ноябре 2019 года.  За год к ней обратилось полсотни человек точно. С начала пандемии обращаться стали чаще: «Люди жалуются на потерю работы».

Все началось с елки

Рис, гречка, лапша, литр масла, консервы с сайрой, тушенка, чай, сахар, пачка печенья — стандартный продуктовый набор. Для многих такой набор становится месячным рационом, денег ни на что другое у них нет. 

Все началось с елки

Продукты Дана покупает на пожертвованные людьми деньги. Их ей скидывают подписчики группы во Вконтакте. После закупок она отчитывается: размещает чеки и фотографии продуктов. Что-то покупает со своей зарплаты.

— Бывает люди привозят продукты, но чаще стараются перевести деньги, — Дана показывает на несколько куриных тушек в морозилке. Раздать их она хочет перед Новым годом. Мясо и сладости в продуктовый набор входят редко. 

Все началось с елки

Продукты Дана хранит у себя дома — в комнате ими заполнены почти все ящики и полки: «Скоро докупать нужно будет», — показывает она на пробелы в рядах. 


На четвертый этаж, лифта в доме нет, поднимает продукты вместе со своей подругой Машей.  До подъезда довозят их на детской коляске. Маша — начинающий волонтер, «специализируется» на одежде. Для хранения вещей, снимает небольшое помещение, Дана помогает ей с арендой — в месяц выходит шесть тысяч рублей.

— У нас две разные группы. Если мои подопечные спрашивают вещи — отправляю к ней. Она — ко мне.

Путь Даны как волонтера начался три года назад. В ноябре 2017 года в группе «Добродеев» появился пост с просьбой о помощи для переехавшей в Томск из «Лесной дачи» тети Люды. Тетя Люда спрашивала, нет ли у кого елки и новогодних игрушек.

— А у меня как раз елочка была, гирлянды и игрушки. Для себя покупала, думала настроение поднять себе на Новый год. Но потом поняла, что у меня ни ребенка, ни котенка. А тут человек просит, тем более инвалид — съездила  и отдала елку. Потом увидела, что «Добродеи» кормят бездомных — и тоже включилась.  

Сейчас кормить бездомных к Петропавловскому собору Дана уже не ходит. Но обращает на них внимание на улице.

— Бывает, гуляем с Машей — видим бездомную — без шапки, куртка не застегивается. Идем на склад — куртку нашли, шапку нашли. Потом эта женщина еще раз приходила — валенки дали ей на резиновой подошве.

С Даной живет немецкая овчарка Берта.
С Даной живет немецкая овчарка Берта.

Про продуктовую помощь люди узнают через интернет и «сарафанное радио».

— Бывает сама в интернете людей нахожу. Например, погорельцам столько всего нужно... Продукты — хоть небольшая, но все-же помощь. Вчера в «Добродеях» увидела пост про мужчину — костыли нужны были — и кто-то в комментариях написал, что продуктовая помощь тоже не будет лишней. Для группы, как правило, я фотографирую людей, которые ко мне обращаются, но этот мужчина лицо попросил не показывать — стесняется, работает в церкви.

Часто нуждающихся к Дане отправляют другие волонтеры и организации.

— Одна женщина обратилась в мужской монастырь. Там позвонили в группу «Поможем вместе», а они помогают только многодетным. Если один ребенок, мол, сама можешь поднять. В этой группе у меня знакомая есть и она посоветовала обратиться ко мне.

Обычно летом обращаются реже — есть возможность выращивать что-то самим.

— Сейчас вообще не поймешь, — рассказывает Дана. — Потому что пандемия — все сидели дома. Многие по деньгам просели, кто-то работы лишился. Раньше приходили просто: «Средств не хватает на существование». А сейчас часто стали говорить про работу. Парни стали обращаться, кто лишился работы из-за пандемии и устроиться не смог. Был один из детского дома. Он работал курьером, снимал жилье, а потом работу потерял. Написал мне, что денег нет даже на продукты.

Во время нашего общения Дане постоянно приходили на телефон сообщения.
Во время нашего общения Дане постоянно приходили на телефон сообщения.

Новогодний переполох

Все началось с елки

Перед Новым годом у Даны еще одна забота — собирает подарки для детей. Некоторые подарки уже получили. Так, дядя Саша забрал подарок для своего приемного сына. Почти двадцать лет Саша жил на улице, ночевал на набережной. В 2019 году Дана с волонтерами из «Добродеев» помогли ему снять комнату и оплатили зубные протезы. 

Вместе с Даной мы отвезли новогодние подарки и продуктовый набор Ирине Прониной. У нее две дочери и сын, воспитывает она их одна. Дана занесла подарки детям в комнату — почти сразу оттуда донесся шелест разворачиваемых оберток. 

В этот раз в продуктовый набор Дана положила булку хлеба. Ирина хлебу особенно обрадовалась — как правило, сейчас ей приходится  печь хлеб самой. «Но дети любят магазинный нарезной — я их балую иногда, но денег на это обычно нет».

Все началось с елки

К Дане за помощью Ирина обратилась почти сразу, как появилась группа —  в декабре прошлого года. По словам Ирины, в месяц ее доход всего 11 тысяч рублей — это ее пенсия по инвалидности и детские пособия. Квартира досталась Ирине от отца, после того как она вышла из детского дома, но в счет долгов по коммуналке с ее пенсии высчитывают 30 %. 

— Тысячу выделяю дочке — она у меня четыре раза в неделю в художку ездит; 500 рублей сыну —  он на бокс ходит. Почти все долги погасила уже. Только за отопление только осталось 60 тысяч. Раньше в квартире жили братья и сестры Ирины — все детдомовские. По словам Даны, всего в квартире было прописано 17 человек.

Все началось с елки

— Уже год к Дане обращаюсь. Продуктами, которыми помогают — этим и кормлю детей. Бывает, молока только купишь, чтобы постряпать,  кефиру. Одежду мы тоже берем на раздачах. Вот, недавно через «Поможем вместе» Владику куртку новую справили и ботинки.

Ирина не может найти работу. Летом подрабатывает уборщицей в магазине — платят пять тысяч в месяц.

Новый дом для Артема

Заехали мы и еще к одному подопечному Даны — Артему. В октябре Дана натолкнулась на сообщение в вотсапе — инвалиду нужны были счетчики. Решила узнать про инвалида подробнее. Оказалось, что живет он в полуразрушенной однушке, в которой нужно делать ремонт.

Изначально Артем был против посетителей: боялся, что его могут обмануть с квартирой.

Все началось с елки

— Я первый раз зашла в комнату, это была жесть, —  рассказывает Дана. —  Сейчас мы уже унитаз поменяли, счетчик в ванной установили, двери в ванную, линолеум постелили. Сейчас обои клеим. Долгов по коммуналке у Артема больше 200 тысяч рублей. 

Ремонт Артему делают волонтеры — вышли на него через Дану. Сама она не всегда успевает из-за работы. Подписчики ее группы поставили Артему компьютерный стол, сейчас хотят купить новый диван. 

С компьютером помог друг, который и написал про счетчики. У Артема ментальные проблемы, третья группа инвалидности. По словам Артема, он слишком увлекся компьютером, стал вкладывать деньги в его улучшение и, в итоге, почти забыл про коммуналку.

Первый вопрос, который задал Артем — есть ли сигарета. На сигареты денег не хватает. Пенсия — девять тысяч рублей, после долгов за коммуналку остается всего четыре. В квартире Артем сидит в пуховике — холодно.

Все началось с елки

Когда мы вошли в комнату, Артем сразу сел за компьютер — «играть в корабли». На столе лежит полбуханки хлеба. На вопрос Даны, готовит ли он себе, Артем не ответил.

Питается Артем обычно лапшой быстрого приготовления и консервами.

​— В этой квартире жила мать, — рассказывает Артем, который в девять лет попал в детский дом. — Я с 2007 года здесь живу. От матери в наследство квартира досталась.

«Что мы только не ели...»

Все началось с елки

Коллеги по трамвайному депо на благотворительность Даны реагируют по-разному. Кто-то помогает, а кто-то не понимает.

— Да удовлетворение определенное душевное, — отвечает сама себе на вопрос Дана. — Скрытая радость, что ты кому-то помог. От того, что человеку ты сделал хорошо, и он доволен. Понимаешь, что не зря живешь. Мне тоже после смерти мамы помогла одна почти незнакомая женщина.

Мать умерла, мне еще 18 не было. Отец раньше умер на полгода. Так в общежитии на Черемошниках я осталась одна. На работу не брали, восемь классов, девятый еще не оконченный, бросила учиться — не было денег даже на проезд. Однажды ко мне зашла комендант общежития Тамара Николаевна. Разговорились. Входная дверь в мою секционку была разбита, алкаши как-то ломились. Тамара Николаевна мне списанную дверь привезла, одеяло, подушку — она еще в общежитие политеха тогда была комендантом. Родственники у меня были, но помог в итоге мне посторонний человек. Потом она мне еще помогла устроиться уборщицей. Так потихоньку жизнь и наладилась.

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