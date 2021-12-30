Реальный срок: Ивану Кляйну вынесли приговор. Главное

В деле мэра Томска Ивана Кляйна поставлена точка. Сегодня судья Советского районного суда Томска Николай Хабаров вынес приговор градоначальнику. Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 250 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья, оглашая обвинение, сменил статью с «Превышения должностных полномочий» на «Злоупотребление ими». Сам Иван Кляйн вину не признал. После оглашения приговора его отвезли в СИЗО. Новый год он встретит там. В течение года мы внимательно следили за этим делом. Сегодня подводим промежуточные итоги.

Путь в мэры

Ивану Кляйну 62 года. В Томск он, как и многие, приехал за высшим образованием — окончил факультет автоматики и вычислительной техники Томского политехнического института. Первая запись в трудовой — слесарь-сантехник. Закончив Политех в 1984 году по распределению поехал во Фрунзе (ныне — Бишкек), где работал мастером на приборостроительном заводе имени 50-летия Киргизской ССР. В Томск вернулся через год. В 1985 году будущий мэр получил должность главного механика на Томском пивоваренном заводе. Уже через два года он стал главным инженером завода, в 1991-м — директором. В 1994 году Кляйн занял пост генерального директора «Томского пива». В том же году завод в соответствии с программой приватизации акционируется. В процессе приватизации Кляйн становится собственником (на 2019 г. его семья владела 90% акций предприятия) и разворачивает программу реконструкции производства. Бизнес развивается успешно и по данным на 2019 г. «Томское пиво» формировало около 2% российского пивного рынка. В политику Кляйн в первый раз вошёл в 1997 году, когда был избран депутатом Законодательной думы Томской области. Затем переизбирался еще в три созыва. Как и подавляющее большинство томских статусных политиков и бизнесменов был членом партии «Единая Россия» ( с 2008 г.). Занимался благотворительностью. Жертвовал на городские нужды изрядные суммы — салюты, спонсируемые «Томским пивом», на протяжении двух десятилетий были непременной частью томских празднеств.

В 2013 году Ивану Кляйну предложили занять пост мэра Томска. Это решение, по его воспоминаниям, далось ему непросто. «Впервые Сергей Жвачкин предложил мне работать в его команде сразу после прихода на пост главы Томского региона в 2012 году. Ему нужен был заместитель по экономике и финансам, он позвонил мне и озвучил это предложение, но я вынужден был отказаться. На тот момент я нужен был на заводе. Мы столкнулись с нечистыми на руку акционерами, которые, подделав документы, «заложили» завод в банк, и мы могли потерять его. Сергей Анатольевич с пониманием отнесся к моей ситуации, но мы договорились, что я буду работать с ним, когда завершу все свои проблемные дела. Мне потребовалось на это еще чуть более года. В апреле 2013 года мы получили решение суда в нашу пользу, а спустя некоторое время мне позвонил Сергей Анатольевич и предложил встретиться. Он уже знал о нашей победе в суде и вернулся к отправной точке нашего разговора. Но на этот раз предложение было иным – работать на посту мэра Томска», — вспоминал Кляйн. Описывая события, он говорил, что предвидел «настоящую бурю дома». «Так и случилось. В первый раз семья меня не поддержала, хотя впоследствии они примирились с моим решением, поняли, что это очень важно для меня самого, что я хочу работать на благо любимого города, развивать его, делать лучше», — вспоминал Кляйн в своей автобиографии. Отношения мэра и губернатора в дальнейшем складывались непросто. Время от времени Жвачкин, бывавший в Томске спорадически, делал градоначальнику публичные выговоры за те или иные неполадки в городском хозяйстве. При этом выдвижение Кляйна на второй мэрский срок поддержал. «Как губернатор и как томич, я иногда критикую Ивана Григорьевича, но не замечать позитивных изменений в областном центре нельзя. И эти положительные перемены происходят не сами по себе, а в результате работы Кляйна», — говорил Сергей Жвачкин в 2018 году.

Суть обвинений

Задержали Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года. Надели наручники и вывели из мэрии. Изначально мэра Томска обвиняли в превышении должностных полномочий. Первый эпизод дела связан с санитарно-защитной зоной земельного участка на улице Мокрушина, смежного с участком «Томского пива». Следствие считало, что мэр, действуя в интересах компании, отказал в изменении вида территориальной зоны участка, который принадлежит частному лицу, на тот момент — Ринату Аминову.

Затем появился и второй эпизод обвинения. Он касался продажи земельного участка по улице Пастера. По версии следствия, Иван Кляйн дал поручение организовать продажу участка своей дочери Светлане без торгов по цене ниже рыночной стоимости. Третий эпизод обвинения касается незаконного предпринимательства. По версии следствия, Иван Кляйн, являясь мэром, лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении «Томским пивом». Следствие утверждает, что мэр оказывал покровительство компании, создавая благоприятные условия для ее деятельности.

Кадровая политика Ивана Кляйна была небезупречна. Главными свидетелями обвинения по его делу стали его бывшие подчиненные — Денис Вяткин, Евгений Суриков и Анна Подгорная.

Анна Подгорная (Касперович), осужденная ранее условно за превышение должностных полномочий, утверждала, что внесла сведения в систему «Геокад» по прямому приказу мэра. «Иван Григорьевич вызвал меня к себе в кабинет и сказал: что вы там творите, депутаты на Думе вопрос поднимают и вообще, какое может быть изменение зонирования, какое может быть жилье, если рядом планируется развитие предприятия “Томского пива”. Мне было сказано, что я получу письмо о том, какая там ведется деятельность, и что при принятии решения это необходимо учесть и внести все необходимые изменения», – рассказывала она.

Автор: мэрия Томска совещание в мэрии Томска. 2019 год Автор: мэрия Томска совещание в мэрии Томска. 2019 год

Бывший советник департамента архитектуры Денис Вяткин, которого тоже осудили за посредничество при даче взятки, утверждал, что «постоянно решал какие-то вопросы по «Томскому пиву», но каких-то деталей назвать не смог.

О помощи «Томскому пиву» говорил и экс-заммэра Евгений Суриков. За день до оглашения приговору Кляйну ему смягчили приговор по делу о взятках: срок заключения бывшему чиновнику мэрии был снижен с четырех лет заключения до трех.



«Маховик остановить нельзя»

Иван Кляйн свою вину категорически не признает. Во время своего последнего слова Кляйн говорил, что действовал, исходя из интересов жителей города. В частности, проект Аминова отклонил из-за нерешённого вопроса транспортной доступности микрорайона и размещения в нем социальных объектов. Говоря о других эпизода обвинения, Кляйн отмечал, что второй и третий эпизоды его дела возникли исключительно потому что он не пошел на сделку со следствием:

«Машина работает, механизм запущен, маховик остановить нельзя! Да и я уже находился под стражей. В СИЗО меня пытаются запугать, взять измором. Сначала за несколько дней меня прогнали по четырем камерам, затем высокопоставленный офицер предложил мне: «Признавай свою вину. Если не признаешься, найдем тебе и другие дела». Я не пошел на сделку с совестью и не стал себя оговаривать. Тогда 21 ноября 2020 года появляется новое дело под номером 2. Оно также возбуждено по статье «Превышение полномочий». Мол, я их превысил при подписании 8 июля 2016 года постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка своей дочери Светлане Кляйн. Хотя представитель администрации города, то есть потерпевшей стороны, в данном случае сам не заявлял никаких требований об ущербе и в суде еще раз подтвердил законность предоставления земельного участка дочери мэра. Полный абсурд, скажете Вы?! Нет. Все идет по сценарию, который был озвучен мне в СИЗО: не признаешь вину – будут тебе еще дела! Еще через месяц, а точнее 14 января 2021 возбуждается третье уголовное дело (эпизод номер 3 в суде) по ст. 289 УК РФ. Этот эпизод можно назвать словами из песни «Я его слепила из того, что было», так как имелись записи всех моих переговоров на протяжении двух с половиной лет. Ну а свидетеля нашли, осужденного впоследствии за взятку Сурикова, дав ему взамен на оговор срок за взятку вдвое ниже низшего срока наказания по этой статье.

Примечательно, что руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергей Арефьев, который вел дело Кляйна о результатах сегодняшнего судебного заседания узнает, находясь за решеткой. В начале декабря он был арестован по делу о крупной взятке.

Адвокаты Ивана Кляйна настаивали на его невиновности и подвергали сомнению показания свидетелей, находившихся под уголовными делами. «Я уверена, что Анна Подгорная неспроста получила столь мягкий приговор, соглашение со следствием явно было заключено, и его надо было отрабатывать», — говорила Лариса Шейфер в рамках прений.

Адвокаты заявляли: показания Подгорной, Сурикова и Аминова являются недостоверными. Однако суд доводы защиты отклонил. Показания свидетелей обвинения легли в основу решения суда.

«Доводы защиты являются голословными»

Зачитывая приговор, судья Николай Хабаров отметил, что в его основу легли показания Анны Подгорной, Евгения Сурикова и Рината Аминова. Суд пришел к выводу, что свидетель обвинения Ринат Аминов сообщал достоверные сведения на процессе. Заявления защиты, что Аминов оговаривает Кляйна, являются голословными, сказал Николай Хабаров. Ранее сам Аминов планировал построить многоэтажки в районе улицы Мокрушина, рядом с заводом «Томское пиво». Ему отказали из-за санитарной зоны, установленной для «Томского радиотехнического завода». В документах не упоминалось «Томское пиво», но предприятие действительно находится поблизости. Аминов подавал несколько исков к мэрии, требуя исключить участок под застройку из санитарной зоны. В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в арбитраж — обыски прошли в городском департаменте архитектуры и градостроительства, а также в региональном управлении Роспотребнадзора. «В ходе судебных разбирательств ко мне подошел сотрудник администрации и сказал, что со мной хочет увидеться Иван Григорьевич Кляйн, мэр Томска, — рассказывал Ринат Аминов в ходе суда. — Я у него спросил: на какой предмет. Сказали, что хочет разрядить данный судебный спор нашей личной встречей. Иван Григорьевич сказал, что мы живем в одном городе, что проблем нам не надо, надо договариваться. Я ему говорю: “Каким путем будем договариваться?” Он сказал, что первое условие — это отзыв заявления в Арбитражном суде. Я говорю: “А какое будущее тогда?”. Он отвечает, что выдаст постановление на разработку проекта планировки. И чтобы я поверил, вызвал Касперович и дал распоряжение немедленно выдать это постановление».

Также судья счел правдивыми показания Евгения Сурикова, которые по мнению Николая Хабарова, согласуются с показаниями свидетелей обвинения Рината Аминова и Анны Подгорной. При этом судья исключил из обвинения причинение ущерба Ринату Аминову в сумме 11 миллионов рублей. Также суд решил, что необходимо исключить из обвинения ущерб в 180 тысяч рублей, причиненный, по версии прокурора, городу Томску в результате продажи земельного участка дочери мэра Светлане. По словам судьи, наличие ущерба не нашло подтверждения.

«Аргументы обвинительного приговора вызывают серьезные сомнения в обснованности, доказанности фактов, которые там изложены. Постараемся быть убедительными дальше», — отметила адвокат Кляйна Марина Вихлянцева. — Вы должны понимать, что человеку сейчас физически тяжело. Он уже не самый молодой человек и, если честно, он абсолютно откровенен в том, что говорит и думает. Если честно, то даже чересчур. Был бы хитрее, то может и результат был бы другим. Но он такой, какой есть». Адвокаты подчеркнули, что приговор защита намерена обжаловать. Апелляцию подадут в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда. «Мы будем обжаловать и уверены в своей правовой позиции, что человек ни в чем не виноват. Теперь этому оценку будет давать областной суд», — сказал адвокат Андрей Гривцов.

«Я/Мы Иван Кляйн»

В Томске арест Ивана Кляйна поразил многих. Постепенно сформировалась группа сочувствующих. В городе собирались подписи в поддержку Ивана Кляйна, за него публично поручались депутаты (в том числе оппозиционные), спортсмены, бизнесмены. Одними из первых открытое обращение опубликовали врачи Томска. Дело в том, что Кляйна после ареста поместили в СИЗО, а у него была онкология и он нуждался в проведении срочной операции. Обращение к Владимиру Путину в поддержку Ивана Кляйна, отправленное незадолго до приговора, подписали больше 13 тысяч человек.

На каждое заседание суда, для поддержки мэра приходили около сотни томичей. Пришли и на последнее. После вынесения приговора скандировали: «Верните Томску мэра» и «Я/Мы Иван Кляйн».

При этом федеральные телеканалы отрабатывали версию обвинения. Так «Честный детектив» и «Россия 24» сняли сюжеты, в которых утверждали, что Кляйн действовал исключительно в интересах «Томского пива», а томичи, которые приходят его поддерживать, исключительно сотрудники этого предприятия.

Контекст

В течение года имели хождение разные версии причин, по которым томский мэр, аккуратный и вполне лояльный политик и успешный бизнесмен, оказался под судом. Выдвигались версии о возможной попытке рейдерского захвата его предприятия, о том, что Иван Кляйн, еще не будучи мэром, не ко времени залез на строительный рынок и вызвал недовольство девелоперов, имевших связи с силовиками, о том, что его политические амбиции не ограничивались мэрским креслом, что вызвало недовольство в Белом доме. На сегодняшний день доподлинно пока не известны скрытые пружины обрушившегося на томского мэра репрессивного катка. Одно можно сказать с определенностью — судьба его достаточно типична для российского градоначальника. Мэры являются легкой и привлекательной мишенью для атак силовиков, ищущих карьерного роста. Ранее мы проанализировали уголовную статистику в отношении мэров по 321 городу России. Уголовному преследованию были подвергнуты за указанный временной отрезок 219 мэров и сити-менеджеров. В том числе главы 45 региональных столиц, 93 городов с населением свыше 100 тысяч человек (то есть считающихся крупными). Если в период с 2005 по 2012 год было зафиксировано 68 случаев возбуждения уголовных дел в отношении мэров, то в последующие восемь лет их число увеличилось более чем в два раза – до 151. Рекорд поставлен в 2019 году – сразу 29 уголовных дел. Обвиняют российских мэров во всем. От коронных статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и сопутствующей ей 285-й (злоупотребление должностными полномочиями), а также 293-й (халатность) и, конечно же, 290-й (взятка) до таких экзотических, как «незаконное хранение оружия и боеприпасов», «похищение человека», «организация преступного сообщества».