«Вроде еще ребенок, а уже работник…»

Буянов Владимир Митрофанович
Лейтенант огневого взвода первой батареи третьего дивизиона 23-го гвардейского миномётного Севастопольского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка, награжден Орденом Красной Звезды.
Военнослужащий 4-го Украинского фронта с марта 1944 года, с мая 1944 – 1-го Украинского фронта.
Краткое изложение подвига:
8 марта 1945 года – район действия 12ой стрелковой дивизии западнее города Бреслау. Товарищ Буянов вывел боевые установки на открытую огневую позицию противника. Противник, заметив установки, открыл сильный артогонь по огневой позиции. Снаряды рвались возле установок. Товарищ Буянов приказал личному составу пойти в укрытие, а сам продолжал вести огонь. Метким огнем батареи скопление пехоты было рассеяно. При этом уничтожено 80 человек пехоты противника.
В боях за город Бреславу часто с открытых огневых позиций и под огнем противника товарищ Буянов произвел 38 батарейных залпов, нанеся противнику большие потери в живой силе и технике.
За мужество и отвагу в боях удостоен правительственной награды – Ордена Красной Звезды.
Командир полка, гвардии подполковник Шанкин. 22 апреля 1945