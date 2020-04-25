«Вроде еще ребенок, а уже работник…»

В нашем доме мужиков не было: мама и мы со средней сестрой. Старшая уже тогда замужем была, но работала не в поле, как все, а в деревне, потому что дети были маленькие. И все равно в войну она похоронила мальчиков своих: одному годик был, другому три. Не стало детей только оттого, что недосмотренные были. А средняя сестра Катерина была труженица. Ей было 17, когда война началась. Ее на все работы посылали: на сплав и лесозаготовку, на военный завод в Новосибирск и в рыболовецкую бригаду.



Рыболовецкая бригада состояла из жителей четырех поселков: Верхнефокино, Татаринцевка, Францевка, Романцовка. В основном, девушки молодые и старики, кого не взяли на войну. Они на какое-то время зимой уходили в тайгу. Там озера были, рыбы – видимо-невидимо. Вот они неводом, сетями и фитилями ловили ее. А мама наша ночами им сети плела. Жили рыбаки в лесу в избушке. Рыбу от реки до этого домишки на себе носили. Потом уже отправляли в колхоз.



Не смотря на все это, не было уныния, скорби какой-то. Много трудились, но радостно. Люди знали, для чего они это делают. Сейчас часто время то хают. Говорят, плохо все было. Родители мои – сосланные из Алтайского края. Но чтобы мама нам внушала когда-то, что Сталин плохой или что надо идти против него – никогда. Как выборы – ехали в соседнее село и за Сталина голосовали. Родину любили.

