«Врачи говорили, что я буду прикован к кровати, а мой максимум — коляска»

Утром третьего февраля северчанин Дмитрий Воющев буквально проснулся знаменитым. Видео, на котором он танцует брейк-данс, выложил в свой инстаграм стендап-комик и комментатор боев по смешанным единоборствам UFC Джо Роган. «Этот парень просто ******* [офигенно] талантлив», — написал американец. Он не указал авторство, но для Дмитрия, большого фаната UFC, это было уже не так важно.

«Для меня это казалось невозможным — что такой большой человек заметил меня, чувака из Томска. После этого прямо в личку ему написал, что это я, но это уже не особо значимый момент, главное, что он меня заметил», — говорит Дмитрий. На следующий день танцор выложил в инстаграме ролик, где рассказал, что хотел бы поставить рекорд Гиннеса и сделать это именно на ринге. Так Дмитрий Воющев хочет исполнить сразу две мечты: войти в Книгу рекордов Гиннесса и побывать в октагоне, где дерется его любимый боец UFC Конор Макгрегор (у северчанина даже есть тату, повторяющие рисунки на теле ирландца).

Дмитрий попросил своих подписчиков отмечать под постом Макгрегора, Рогана и президента UFC Дэйну Уайта, чтобы договориться с ними о поездке в США. После этого с Дмитрием связались представители организации.

«Сейчас мы ждем, когда пройдут бои, и их менеджеры будут посвободнее, чтобы мы смогли плотнее заняться обсуждением поездки. То есть связь нашли, но пока они заняты своим проектом, так что переговоры приостановлены»

На ринге Дмитрий Воющев собирается поставить рекорд по времени в стойке на больших пальцах в горизонте (упражнение, во время которого спортсмен держит тело на прямых руках параллельно полу). Такой рекорд он уже поставил на шоу «Удивительные люди» в 2020 году, простояв на пальцах 46 секунд, но для официальной фиксации это нужно сделать в присутствии специальной комиссии. В идеале он хотел бы выступить на ринге UFC в качестве бойца, но здоровье не позволяет. 25-летний северчанин не может передвигаться без костылей, а все свои трюки выполняет только с помощью рук.

По словам Дмитрия, после его рождения врачи три дня не приносили его матери. А потом объявили ей, что ребенок, скорее всего, не сможет ходить. «Они говорили, что проще будет от меня отказаться, чем такую ношу на себя взваливать. Говорили, что я буду прикован к кровати, максимум — смогу передвигаться на коляске. Что я буду спортом заниматься и ходить на своих ногах, как сейчас — и речи не было», — вспоминает Дмитрий. С трех месяцев ему стали делать по три-четыре операции в год, это продолжалось примерно до 16 лет. Изначально проблемы с ногами врачи списали на врожденное заболевание — правду в семье узнали позже.

«Спустя примерно пять лет после моего рождения акушерка, которая тогда работала в роддоме, — то ли совесть у нее проснулась, то ли еще что — нашла маму и все рассказала. Оказалось, что врач, который принимал роды, вывернул мне левое бедро, и пошли осложнения»

В детстве Дмитрий начал заниматься воркаутом — так называется комплекс упражнений с собственным весом на турниках или брусьях. Уже в пять лет спортсмен умел делать горизонт, стойку на одной руке, а также немного отжимался. Все упражнения он придумывал сам и выполнял с помощью «снарядов», которые были дома. Например, крутиться на руках учился с помощью обычной деревянной табуретки. Элементы из воркаута позже помогли и танцевать брейк-данс. Заниматься танцами Дмитрий начал, когда ему было 13. В детский лагерь, где он отдыхал, приехала команда «ЮДИ», танцоры заметили, что, несмотря на проблемы со здоровьем, парень физически развит, и позвали заниматься вместе с ними. Согласился он не сразу, поскольку семья переживала, что в таких активных танцах ребенок может получить травму, но спустя полгода родные все-таки решились. «Когда мы его встретили, он был как волчонок, озлобленный на весь мир. В связи с его болезнью дети к нему относились отстраненно, он себя чувствовал одиноким — с ним не побегаешь, не поиграешь. Мы старались в него внедрить [мысль], что он не инвалид, что он спортсмен, чтобы он был уверенным в себе», — рассказывал позже один из основателей «ЮДИ» Денис Вишняк. Возможно, за время в лагере у него действительно сложилось такое впечатление, но сам Дмитрий вспоминает свое детство по-другому: «Неприятные случаи были, но больше было восхищения от друзей, поддержки и признания». О его увлечении брейк-дансом друзья тоже знали, поэтому на каждом городском или школьном мероприятии старались отправить его на сцену. В семье о болезни Дмитрия особо не говорили, еще в детстве он решил: «Нужно что-то делать с тем, что есть, а не задавать вопрос, почему у меня не так, как у всех». К тому же, как считает спортсмен, общество тогда было даже более снисходительным к нему, чем сейчас, поэтому он не чувствовал себя белой вороной. Понимая, что отличается от других, Дмитрий «не слишком обращал на это внимание и просто жил своей жизнью».

Раньше он замечал на себе взгляды прохожих на улице, чувствовал стеснение от того, что люди «смотрят и видят эти недостатки». Затем Дмитрий стал появляться на сцене на костылях, одним из самых крупных публичных выступлений был танец на шоу «Україна має талант» в 2014 году, куда Дмитрий поехал вместе с «ЮДИ Джуниор». «Я долго не решался на этот шаг, потому что никогда не любил быть в центре внимания, но в итоге переступил через себя. Сейчас на все эти взгляды на улице перестал даже внимание обращать, потому что я не считаю себя инвалидом, считаю, что я полноценный человек, который занимается спортом как и все». Команда в итоге прошла в финал шоу, но решила в нем не участвовать из-за начавшихся на востоке Украины военных действий. «Родители побоялись отпускать молодежный состав, а мы не могли взять на себя такую ответственность», — объяснял Денис Вишняк. Сам Дмитрий, по его словам, очень хотел поехать на финал, тем более что организаторы шоу звонили напрямую его матери и просили, чтобы из всей команды приехал хотя бы он один — так их поразило выступление танцора. Но семья отказалась его отпускать, Дмитрий считает, что это произошло «под давлением руководства «ЮДИ».

Летом 2015 года «ЮДИ» выступали на концерте ко Дню медика, после выступления Дмитрий подошел к Елене Малышевой, которая вела мероприятие. Он рассказал ей о своей ситуации и попросил помочь. Телеведущая согласилась, и танцора почти сразу отвезли на обследование в московскую клинику. Дмитрию сделали операцию, укоротив правую ногу, которая была на 3,5 сантиметра длиннее левой. Ходить после этой операции стало проще, но передвигаться без костылей Дмитрий все еще не может, так как у него не сгибается правое колено. Первая операция в итоге стала последней, точных причин этого спортсмен не знает. «Там такая история вышла, что я до сих пор не могу разобраться: либо «ЮДИ» вовремя не позвонили Малышевой, либо она забыла. В общем, никакого продолжения не было, плюс сами «ЮДИ» почти два года тянули со снятием пластины, которая была у меня в ноге. Потому что у нас постоянно были концерты, а если я пошел бы снимать пластину — как минимум месяц не смог бы выступать».

Из «ЮДИ» Дмитрий Воющев в итоге ушел, но случилось это не из-за истории с операцией — после нее на тот момент прошло уже два года. Дмитрий, по его словам, «просто перестал видеть смысл своего нахождения там» из-за того, что не развивался как танцор. «Как только я пришел, у меня был тренер, но он помогал именно с реабилитацией ног. А во время тренировки никто не подходил, не говорил: давай попробуем вот это или вот это — я всегда был сам по себе». Дмитрий до сих пор благодарен «ЮДИ» за возможность ездить по всей стране с выступлениями, но в новой команде намного больше чувствует свой вклад в общее дело. Новая команда — это танцевальная группа New Name, основанная ушедшими из «ЮДИ» брейк-дансерами Дмитрием Титовым, Андреем Бахтиным и Владимиром Ли. Дмитрий вспоминает, что еще в «ЮДИ», именно они вдохновляли его своей поддержкой, а Дмитрий Титов еще и подстраивал под него большую часть номеров коллектива. Сейчас команда вместе тренируется и снимает клипы, в одном из них Дмитрий, например, едет на крыше джипа, стоя на двух руках. Год назад танцоры даже обращались к руководству Московского метрополитена с просьбой разрешить Дмитрию проехать одну станцию на крыше поезда — так New Name хотели установить рекорд Гиннеса. В тот же день из метрополитена ответили, что не против таких трюков, но дать разрешение не могут — опасаются, что кто-то захочет их повторить и погибнет. «Я просто знаю себя, свои возможности, и это помогает бороться, — рассказывает Дмитрий о том, как справляется со страхом во время выступлений. — Да и пацаны в меня верят: когда мы снимали ролик на джипе, и я в горизонтальном положении спрыгивал на лед, они просто один раз спросили: «Сможешь?» — «Да».