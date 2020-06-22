Врачи-миллионеры в деревне

Ксения попросила нас об анонимности. И рассказала, что полмиллиона по программе «Земский фельдшер» ей выплатили четыре года назад. За время работы фельдшер накопила деньги, на случай, если ее попросят уволиться. Условия работы стали напряженными. «Норма одинаковая, а зарплата каждый раз разная».



Ксения работает в ФАПе, который относится к Молчановской районной больнице. Занимается диспансеризацией, ставит вакцины, проводит осмотры и собирает анализы. Получает около 30 тысяч рублей.



«Мне не безразлична судьба молчановской больницы, но я вижу, как она разваливается, — говорит фельдшер. Главврач Максим Демаков не решает наши вопросы. А ведь от решений главврача зависят наша зарплата, условия работы, наличие лекарств и оборудование в больнице. На своей должности он находится уже год. За это время в больнице появился автомобиль скорой помощи, и все. При предыдущем главвраче Андрее Медведеве, на которого завели уголовное дело, отремонтировали поликлинику, сделали капремонт в детском отделении. Мы своим глазами видели результаты работы предыдущего главврача, а сейчас нет».



Ксения считает, что сотрудников в больнице не ценят, а медиков, которые приезжают в деревню и получают свои миллионы, «не могут удержать».



«Руководство не может помочь снять сотрудникам жилье. Зачастую врач сейчас идет на работу, чтобы отдежурить смену и уйти, забыть, что там было. Меня морально угнетает работа в ФАПе, но я не могу уволиться, у меня семья».



Ксения рассказала, что тех, кто приехал работать по программе «Земский фельдшер», могут отправить в деревню, которая находится за 30 и 100 км от Молчаново. Там нет нормальной телефонной связи и интернета.



«А если выдают жилье, то это домик с печным отоплением, без водопровода. Не все городские готовы к таким условиям жизни. Медики получают деньги, быстро их тратят, понимают, что не могут жить в деревне, и возвращаются в Томск».