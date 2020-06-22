Врачи-миллионеры в деревне

В Молчанове Евгений жил на работе, а после работы дежурил дома на телефоне. Его могли вызвать в больницу в любое время. В селе работал еще один анестезиолог, ему 70 лет. Но он вышел на пенсию. Если в Молчанове не будет анестезиолога, нужно закрывать роддом и хирургию — это потеря финансирования, добавляет Евгений.
Сейчас в больнице временно работает анестезиолог из Томска. Вторая ставка анестезиолога открыта.
— Зарплату нам платили по принципу сегодня «люблю», а завтра «не люблю». Если я всю неделю прожил на работе, у меня тяжелые больные, некоторые на ИВЛ, операции, кесарево, роды, а напарника моего совсем не дергали, то почему зарплата у нас одинаковая?«Я опустил руки, беру и уезжаю»
— Сложно менять место работы. Я привык к местным, дочка закончила в Молчанове пятый класс. Но в больнице развал. С главврачом мы общались через служебные записки. Я писал письма, что у нас отсутствуют какие-то лекарства и оборудование. Получал отписки: то денег нет в больнице, то проиграли конкурс на закупку оборудования.
В прошлом году жители Молчанова жаловались
, что на операции теперь их отправляют в Томск или другие деревни. В больнице сломался единственный наркозный аппарат, с которым работал Евгений Музыченко.
Евгений рассказывает, что наркозный аппарат до сих пор сломан, а новый не купили. В больницу привезли аппарат ИВЛ, но, со слов Евгения, «совершенно устаревший». С тяжелыми патологиями пациентов отправляют в Томск.
Сейчас Евгений уехал еще дальше от Томска, в Каргасок. У него невыполненные обязательства перед Каргасокским районом. Ординатуру в медуниверситете Евгений заканчивал за счет денег, выделенных по целевому направлению. В Каргаске врачу обещают заплатить два миллиона по программе «Земский доктор» и уже выделили съемное жилье в благоустроенной четырехкомнатной квартире. Как медик, он будет платить за коммунальные услуги половину стоимости.