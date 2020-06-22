Добрые новости
22 июня,
2020
ТВ2
Врачи-миллионеры в деревне
Почему из Молчановской больницы увольняются
земские доктора

За год из Молчановской районной больницы уволились девять врачей, которые приехали в деревню по федеральной программе «Земский доктор». Что обещали врачам и почему они сбежали, возвращая казенные деньги?
В Томской области региональные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работают с 2012 года. За восемь лет в больницы и поликлиники сел и малых городов устроился на работу 861 человек.

Стать земским доктором или фельдшером может медик любого возраста. Чтобы получить подъемные деньги, нужно поехать работать в деревню на пять лет. С 2020 года врачам выплачивают от одного до двух миллионов рублей. Фельдшерам – от 500 тысяч до миллиона. Деньги поступают на карту, и их можно тратить на все, что угодно. Сумма выплат зависит от места работы: чем дальше от Томска, тем больше обещают заплатить.

Некоторые врачи целенаправленно уезжают работать в село, чтобы остаться там жить. Медики получают миллионы, привыкают к жизни в деревне, приезжают семейными парами или уже там создают семьи. Обычно миллионы врачи вкладывают в ипотеку в областном центре или тратят на покупку машины. Выплачивают деньги сразу после заключения договора с департаментом здравоохранения Томской области. Если врач расторгнул договор, не отработав пять лет, он должен вернуть деньги пропорционально остатку обязательного срока.
Молчановская районная больница
В 2019 году земскими стали 95 медработников (70 врачей и 25 фельдшеров), пополнивших больницы Томской области. Средний возраст специалистов – 35 лет. В 2019 году на реализацию программ направлено 82,5 млн рублей.

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что по итогам 2018 года из программы выбыл каждый пятый врач, а депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина утверждала, что программы частично утратили актуальность: медики едут в села, которые находятся в 30-60 км от Томска. Работать в более отдаленных местах желающих нет.
МОЛЧАНОВО
Молчаново — север Томской области. Еще несколько километров, и дорога между деревнями летом проходит только по воде, после октября — по зимнику. Здесь работает одна районная больница на несколько деревень. Сюда за своими миллионами от облздрава приезжают медики.

В Молчанове все друг друга знают. Бытует мнение, что «хорошо» в деревне живут газовики, сотрудники МЧС и медики. Расчет зарплаты на севере имеет особенности. К официальному окладу доплачивают северный коэффициент. Онкологу, лору, офтальмологу, педиатру, хирургу и рентгенологу обещают до 80 тысяч рублей в месяц. В Томске зарплата врачей этих специальностей варьируется от 20 до 50 тысяч.
Парковка молчановской больницы
Однако многие врачи, несмотря на зарплаты выше средней почти в два раза по Томской области, из молчановской больницы бегут: уезжают в Томск или другой регион и вынуждены возвращать деньги, не отработанные по договору с облздравом. За год уволились два хирурга, терапевт, педиатр, окулист, два анестезиолога, психиатр и лор. Есть и те, кто уволиться не может, потому что денег у них нет, все потратили.

Медики молчановской больницы не могут доработать пять лет по программе по разным причинам. Одна из них, по словам сотрудников, пришедший в 2019 году новый главврач.

Сейчас врачи жалуются, что им перестали доплачивать за съемные квартиры, винят новое руководство больницы в «бездействии и отсутствии менеджерских качеств»; недовольны тем, что за одну работу выплачивают разную зарплату, и тем, что приходится работать круглосуточно, а еще тем, что не хватает оборудования.

Некоторые врачи не смогли повысить свою квалификацию, не видели перспектив профессионального роста и уехали.

Кто-то свой миллион так и не получил.
Врач-﻿миллионер

39-летний анестезиолог Евгений Музыченко так и не стал миллионером. Он уволился из-за отсутствия съемного жилья, сломанного оборудования в больнице, разногласий с новым главврачом и невыплаченного миллиона.

В Томске, отработав 15 лет на скорой помощи фельдшером, Евгений отучился на анестезиолога, потом два года провел в отделении реанимации. В 2018 году он решил переехать в Молчаново по программе «Земский доктор». Спустя два года Евгений уволился. Анестезиолог так и не получил обещанных денег. Начал судиться с департаментом здравоохранения, выиграл суд, потратив 150 тысяч рублей на адвоката. Свой миллион Евгений хотел потратить на покупку квартиры, добавив туда материнский капитал супруги.

Но департамент здравоохранения Томской области подал апелляцию в областной суд и Евгений новый суд проиграл. Оказалось, Евгений Музыченко должен был поехать работать по программе в Каргасок, но ставки анестезиолога там не было и ему предложили работу в Молчанове. А смена указанного в документах места работы — это одно из нарушений условий программы.
Евгений Музыченко
«В Молчанове была катастрофа, — говорит Евгений Музыченко. — Перинатальный центр районного масштаба, женщины приезжают на роды из Кривошеино, левого берега Оби Колпашевского, Чаинского района. А анестезиолога нет. Меня позвал на работу главврач, а через три месяца его посадили под домашний арест. (Прим. редакции ТВ2: бывшего главврача Молчановской больницы Андрея Медведева в 2019 году обвинили в растрате 12 миллионов рублей). Новый главврач за съемное жилье перечислять деньги перестал».
Уволился Евгений еще и потому, что жить с семьей в деревне негде. Квартиру, которую они снимали с женой и двумя детьми за 13 тысяч, продали хозяева. А другой свободной не нашлось. Евгений жаловался, писал обращения губернатору Томской области, спрашивал, почему специалистам не дают обещанное съемное жилье.

«Без выплат по программе купить жилье в Молчанове нереально, — говорит Евгений. — Трехкомнатная благоустроенная квартира стоит около двух миллионов рублей, дом на земле — около трех с половиной миллионов рублей. Недешево для районного центра. Что такое зарплата 75 тысяч для деревни? Я плачу за съемную квартиру, даже ипотеку не могу взять, я ее просто не вывезу».
Детская площадка в Молчаново
В Молчанове Евгений жил на работе, а после работы дежурил дома на телефоне. Его могли вызвать в больницу в любое время. В селе работал еще один анестезиолог, ему 70 лет. Но он вышел на пенсию. Если в Молчанове не будет анестезиолога, нужно закрывать роддом и хирургию — это потеря финансирования, добавляет Евгений.

Сейчас в больнице временно работает анестезиолог из Томска. Вторая ставка анестезиолога открыта.

— Зарплату нам платили по принципу сегодня «люблю», а завтра «не люблю». Если я всю неделю прожил на работе, у меня тяжелые больные, некоторые на ИВЛ, операции, кесарево, роды, а напарника моего совсем не дергали, то почему зарплата у нас одинаковая?

«Я опустил руки, беру и уезжаю»

— Сложно менять место работы. Я привык к местным, дочка закончила в Молчанове пятый класс. Но в больнице развал. С главврачом мы общались через служебные записки. Я писал письма, что у нас отсутствуют какие-то лекарства и оборудование. Получал отписки: то денег нет в больнице, то проиграли конкурс на закупку оборудования.

В прошлом году жители Молчанова жаловались, что на операции теперь их отправляют в Томск или другие деревни. В больнице сломался единственный наркозный аппарат, с которым работал Евгений Музыченко.

Евгений рассказывает, что наркозный аппарат до сих пор сломан, а новый не купили. В больницу привезли аппарат ИВЛ, но, со слов Евгения, «совершенно устаревший». С тяжелыми патологиями пациентов отправляют в Томск.

Сейчас Евгений уехал еще дальше от Томска, в Каргасок. У него невыполненные обязательства перед Каргасокским районом. Ординатуру в медуниверситете Евгений заканчивал за счет денег, выделенных по целевому направлению. В Каргаске врачу обещают заплатить два миллиона по программе «Земский доктор» и уже выделили съемное жилье в благоустроенной четырехкомнатной квартире. Как медик, он будет платить за коммунальные услуги половину стоимости.
Педиатр Мария

В новом районе Томска во дворе 17-этажного дома из Пежо выходит 27-летняя Мария Кичко, поднимаемся в ее квартиру.

Мария выросла в Молчанове. С восьми лет хотела работать в больнице. Отучилась в СибГМУ на педиатра и поехала в родное село. Практику Мария проходила в Молчановской больнице, и ее попросили остаться. Обещали хорошую зарплату, миллион по программе «Земский доктор», деньги на аренду жилья.

Подписав договор в 2017 году, Мария сразу же получила миллион, продала старый дом в Молчанове, купила вместе с матерью квартиру в Томске. Сейчас выплачивает ипотеку и еще один кредит, в целом около 25 тысяч в месяц. В селе педиатр получает за полторы ставки со всеми стимулирующими надбавками 60 тысяч рублей. На зарплату Мария не жалуется. В городе зарплата педиатра — чуть больше 40 тысяч рублей.

Но Мария думает, что отработать положенные по программе «Земский доктор» пять лет в селе не сможет. Хочет уволиться по личным причинам. Но тогда ей придется вернуть 460 тысяч рублей, которых у нее уже нет.
Мария Кичко
Педиатр ездит на осмотры в такие места в Молчанове, куда больничный УАЗик проехать не может: приходится добираться пешком по грязи и через болото, чтобы осмотреть новорожденных. Семьи попадаются разные. Если происходит несчастный случай в семье, где родители часто выпивают, за это несут ответственность врачи, что вовремя не сообщили в органы опеки, рассказывает Мария. На ее педиатрическом участке умер от пневмонии девятимесячный ребенок. Тогда Мария была в отпуске, ей пришлось ходить в Следственный комитет и доказывать свою невиновность.
У меня 800 детей на участке, я знаю особенности здоровья каждого, — говорит Мария Кичко. — Мне, конечно, жаль терять своих пациентов, к которым я привыкла. Недавно был случай, вернулся отец из колонии. Многодетная семья жила в низине, на болоте. Одна я туда никогда не ходила. Боялась. В итоге отец убил мать, детей изъяла опека. Такие ситуации на работе подшатывают, а руководство больницы вникать в эти проблемы не хочет. Ходишь каждые две недели в такие семьи, проверяешь, кормят ли детей, бывает, не можешь дозвониться до родителей. Приглашаешь на прием сдать анализы ребенку, денег на дорогу в больницу у людей нет, оплачиваешь из своих им такси.
Уволиться из больницы Мария не может. У нее нет лишних денег, чтобы вернуть их облздраву.
За три года работы в деревне Мария снимала три квартиры, первый год ей оплачивали жилье, потом перестали. В свободное время в деревне девушка занималась огородом.

На выходные Мария старалась уехать в Томск, в отпуск ездила в Турцию. «Если нет семьи и детей, в деревне заниматься нечем», — говорит Мария. Упоминает «некомфортную обстановку» в больнице. «Последней каплей стал разговор с руководством, что мне не положен больничный. Складывается впечатление, что врач заболеть не может».
Фельдшер Ксения
(Имя изменено)
Ксения попросила нас об анонимности. И рассказала, что полмиллиона по программе «Земский фельдшер» ей выплатили четыре года назад. За время работы фельдшер накопила деньги, на случай, если ее попросят уволиться. Условия работы стали напряженными. «Норма одинаковая, а зарплата каждый раз разная».

Ксения работает в ФАПе, который относится к Молчановской районной больнице. Занимается диспансеризацией, ставит вакцины, проводит осмотры и собирает анализы. Получает около 30 тысяч рублей.

«Мне не безразлична судьба молчановской больницы, но я вижу, как она разваливается, — говорит фельдшер. Главврач Максим Демаков не решает наши вопросы. А ведь от решений главврача зависят наша зарплата, условия работы, наличие лекарств и оборудование в больнице. На своей должности он находится уже год. За это время в больнице появился автомобиль скорой помощи, и все. При предыдущем главвраче Андрее Медведеве, на которого завели уголовное дело, отремонтировали поликлинику, сделали капремонт в детском отделении. Мы своим глазами видели результаты работы предыдущего главврача, а сейчас нет».

Ксения считает, что сотрудников в больнице не ценят, а медиков, которые приезжают в деревню и получают свои миллионы, «не могут удержать».

«Руководство не может помочь снять сотрудникам жилье. Зачастую врач сейчас идет на работу, чтобы отдежурить смену и уйти, забыть, что там было. Меня морально угнетает работа в ФАПе, но я не могу уволиться, у меня семья».

Ксения рассказала, что тех, кто приехал работать по программе «Земский фельдшер», могут отправить в деревню, которая находится за 30 и 100 км от Молчаново. Там нет нормальной телефонной связи и интернета.

«А если выдают жилье, то это домик с печным отоплением, без водопровода. Не все городские готовы к таким условиям жизни. Медики получают деньги, быстро их тратят, понимают, что не могут жить в деревне, и возвращаются в Томск».
Программа «Земский фельдшер» изначально работала в Томской области, а уже позже ее опыт перенесли на всю Россию. В регионе за четыре года в ней участвовали 92 человека. В 2020 году выплаты земским докторам и фельдшерам повысили в отдельных районах Томской области. По новым условиям программы, миллион заплатят тем, кто переедет в отдаленные населенные пункты, которые находятся на севере Томской области. 750 и 500 тысяч рублей соответственно - тем, кто переедет ближе к городу. В 2020 году в деревни Томской области собираются поехать 44 фельдшера.
«Будешь работать круглосуточно и без выходных»
Свои проблемы врачи обсуждать опасаются, ссылаясь на то, что с журналистами им запретило общаться руководство больницы, и просят об анонимности. На телефонные звонки главврач Молчановской больницы Максим Демаков так и не ответил. Мы застали его дома, но разговаривать он отказался. Пояснил, что занят, разгребал перегной в огороде.

«Если ты едешь работать в село, ты должен понимать, что будешь работать круглосуточно и без выходных, — рассказала ТВ2 педиатр-неонатолог, которая отработала в деревне четыре года и вернулась в Томск. Я исчерпала свои профессиональные ресурсы и возможности, которые не покрываются зарплатой, поэтому уволилась. Сейчас я работаю в Томске, у меня приблизительно такая же зарплата».
Хирург Динар Тимергазин уволился из Молчановской больницы зимой 2020 года, проработал четыре года и вернул 300 тысяч. Теперь работает в Томске и получает около 45 тысяч со всеми дежурствами. В деревне врач получал в два раза больше. За время работы в Молчаново Динар потратил около 350 тысяч на съем жилья, которые ему никто не вернул.

«Когда в больнице сменилось руководство, началась текучка кадров, условия работы стали другими, — говорит Динар. — Зарплаты стали нестабильными, непонятно, по какому принципу стали начислять зарплату. Наркозный аппарат сломался, оперировать было невозможно. Я хотел тренировать свои профессиональные навыки, повышать свою квалификацию. В итоге за свой счет в свой отпуск ездил на учебу».

В Молчановскую больницу требуются врачи, которые получат два млн рублей, а фельдшеры по миллиону. Об этом говорится в постановлении департамента здравоохранения Томской области от 17 апреля 2020 года. В больницу требуются хирурги, врач функциональной диагностики, терапевт и фельдшер. В Молчановской больнице нет нарколога, лора и офтальмолога. Посмотреть список вакансий для врачей, которые требуются в Томской области в 2020 году, можно по ссылке.

Официальный запрос в облздрав мы отправили, ответ пока не пришел.

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