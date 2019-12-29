Возвращение Буцудана

Истории

Его собрали, как конструктор Лего. Без гвоздей и клея. Из более чем 60 деталей. После того как он много лет пролежал в разобранном состоянии в фондах краеведческого музея. Японский буцудан эпохи Мэйдзи и при поступлении в музей был не в лучшей форме — в акте приемки 1954 года стоит жирная пометка «рассохся». А к началу 1980-х из-за трещин и деформации элементов экспонировать его уже не было никакой возможности. Теперь томичи вновь могут заглянуть за закрытые двери домашнего алтаря обычного японского буддиста.

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

Вообще-то буцудан с широко раскрытыми дверцами — зрелище сакральное. Домашний алтарь открывают только на время молитв, а на такой ритуал зрителей обычно не созывают. В переводе с японского «буцудан» означает «помост Будды», но используется он не только для почитания буддийского культа, но и культа предков.

Томский вариант домашнего алтаря японского буддиста представляет собой шкаф с дверцами (изначально двойными), за которыми спрятаны алтарная часть и основание с выдвижными ящичками и полкой. В центре «помоста» — скульптура Будды (иногда используют двухмерное изображение Будды, например, на свитке).

В буцудане хранили списки с именами предков и таблички-ихай с посмертными именами умерших родственников (в Японии есть традиция давать усопшему новое имя). Ихай считались чем-то вроде надгробия — дома для духа, которому принято делать подношения (бестелесному духу, понятное дело, важны не сами дары, а внимание и уважение). Для подношений в буцудане устанавливались специальные чаши — туда складывали цветы, еду, благовония (все должно быть непременно чистым и свежим). А в выдвижные ящички обычно помещали семейные реликвии или предметы культа.

«В музей буцудан поступил в 1954 году от томича по фамилии Сперанский, — говорит сотрудница музея Наталия Плетнева. — Известно, что купил он его у артиста областной филармонии Кузнецова. А Кузнецов — у неизвестного, который привез этот предмет из Маньчжурии после Второй мировой войны. Сам же буцудан изготовлен в Японии в конце 19-го — начале 20-го века».

Фото: Томский краевой музей. Зал № 1 Китайское искусство. 1954 г.

Первые буцуданы появились в Японии более 1300 лет назад. После того, как император Тэмму приказал отвести в каждом доме место для хранения «праха Будды» — то есть, для статуй Будды и священных сутр. Но тогда, в конце 7-го века, императорскую идею поддержали только аристократы.

Фото: взято из блога ТОКМ

В народе широко практиковать обустройство домашних алтарей стали лишь в 17 веке — в период Эдо. Тогда сёгунат взял курс на запрещение христианства и усиленный контроль над населением. Буддийские храмы в то время — как христианские в России и Европе — выполняли роль ЗАГСов. В них регистрировали рождения, браки и смерти. Каждый дом числился за «своим» храмом «о-тэра». Блюсти традиции рекомендовалось настоятельно. Поэтому буцуданы стали категорией «маст-хэв». Хотя бы для вида.

Внутренняя потребность иметь свой домашний алтарь в широких народных массах появилась позже — во многом благодаря влиянию секты Дзёдо Синсю, или «Истинной Школы Чистой Земли». Последователи амидаизма считали, что для перерождения в Чистых Землях достаточно повторять нехитрую фразу «Наму амида буцу» («Слава Будде Амиде») — и все в новой жизни сложится по-новому. Простота идей амидаизма привлекала все больше последователей, а в их домах само собой находилось место для буцудана.

Предположить, что томский буцудан отметил столетний юбилей позволила... висячая ручка на выдвижном ящике. На ней два года назад сотрудница музея Александра Котенко разглядела штамп со стилизованными изображением павлонии (субтропическое дерево с сердцевидными листьями) и каллиграфическими символами, которые имели явное сходство с рисунком монет эпохи Мэйдзи — ее временные рамки с 1868 по 1912 годы.

Для справки: Мэйдзи — одно из имен императора Муцухито. Он вошел в историю как реставратор императорской власти в Японии (до него на протяжении почти семи столетий император был фигурой номинальной, а реальная власть была в руках сёгуна) и — как реформатор, направивший отсталую страну (которая к этому моменту уже 200 лет находилась в изоляции и избегала любых контактов с европейским миром) на путь модернизации.

Фото: с сайта en.wikipedia.org

Изображение павлонии на ручке ящика дает еще один интересный штрих к биографии томского культового предмета.

«Один из патриархов секты Дзёдо Синсю, 11-й настоятель храма Хонган-дзи по имени Кэннё (顕如), был членом императорской семьи, — описывала в блоге ТОКМ свое предположение Александра Котенко. — Когда он получил монашеский сан, Император даровал ему право использовать герб с павлонией — го-сичи-но киримон. За время существования Дзёдо Синсю такое одаривание символом происходило не раз, и с тех пор некоторые предметы, помещаемые внутрь буцудана, также украшаются особыми гербами в честь наставников Дзёдо Синсю. Так, герб павлонии можно обнаружить на треугольных платках и шкатулках для буддийских гимнов. Следовательно, есть вероятность, что буцудан из собрания краеведческого музея принадлежал человеку, являющемуся последователем школы Дзёдо Синсю».