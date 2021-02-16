«Возможно, придется переносить некоторые северные города». Ученый ТГУ о том, как вместе с климатом меняются Сибирь и Арктика

Истории

Больше половины нашей страны покрыто теперь уже не вечной мерзлотой. Из-за глобальных изменений климата замерзшие грунты оттаивают, меняются Арктика и тундра, приходят в негодность инфраструктуры северных территорий. Обсудили с доктором биологических наук и директором исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергеем Кирпотиным, чем грозят жителям Сибири эти разрушительные процессы и как их можно замедлить.

Фото: из личного архива

— Север нашей страны действительно быстро меняется?

— Изменения в Сибири и сибирской Арктике происходят намного мощнее и драматичнее, чем в других северных регионах нашей планеты. Это вполне объяснимо. Начать можно с того, что именно Сибирь является самой большой географически целостной территорией на Земле. В силу огромной протяженности в Сибири выражен градиент континентальности. Когда влажные и теплые воздушные массы из Атлантики поступают в Евразию, они постепенно иссушаются и теряют влагу. Чем дальше на восток, тем сильнее проявляется суровость климата. Поэтому неудивительно, что географически полюс холода северного полушария находится в Якутии. Оймякон и Верхоянск соревнуются за право быть самым холодным городом на планете. Сибирь я, кстати, понимаю не в административном, а в первоначальном историческом и географическом ее понимании. То есть Сибирью я считаю всю территорию от Урала до Тихого океана.

В силу того, что территория гигантская, природные изменения на ней выражены намного драматичнее и ярче, чем в других регионах нашей планеты. И зачастую они раньше появляются. Поэтому Сибирь — наиболее удобная площадка для исследований. Скандинавия и Северная Европа, например, подогреваются теплым океаническим течением Гольфстрим, и все природные изменения там смягчаются. Россия же в среднем теплеет в примерно в 2,5 раза быстрее, чем другие регионы нашей планеты. А если говорить о некоторых местах Сибири и сибирской Арктики, то даже в 4 и более раз.



— В чем это проявляется, помимо таяния льда и ледников?

— Многие удивятся, но 60% территории России скованы вечной мерзлотой! При нынешних климатических изменениях самое страшное и самое главное — это таяние мерзлоты. Здесь мы имеем дело с инфраструктурой северных городов, с нефте- и газопроводами, с дорогами. И вся эта структура подвержена серьезным рискам и угрозам. Мы можем нести огромные издержки на ее поддержание и сохранение, а может случиться и так, что придется переносить некоторые северные города.

— Разлив нефтепродуктов на Таймыре в мае 2020 года — пример аварии из-за таяния мерзлоты?

— Авария на ТЭЦ-3 в Норильске была связана в первую очередь с невероятным разгильдяйством. У меня есть точные данные о причине этой аварии: ведущий специалист по вечной мерзлоте Анисимов Олег из Санкт-Петербурга объяснял, что там произошло. Начнем с того, что резервуар, в который залили горючее, нельзя было использовать, потому что он был в аварийном состоянии. Инженеры, которые его строили, перемудрили: одну сваю они вбили в скальную породу, все остальные — в мерзлоту.

Пока мерзлота была стабильной, все было хорошо. Но во время таяния мерзлоты сваи начали проседать, и свая, вбитая в скальную породу, создала невероятное напряжение. Напряжение нарушило целостность емкости, и произошла эта колоссальная экологическая катастрофа. Конечно, если бы не было изменений климата, эта емкость еще какое-то время прослужила бы, несмотря на аварийное состояние.

— С каких широт у нас начинается мерзлота?

— Это надо показывать на карте. Дело в том, что мерзлота разная. Она состоит из нескольких зон. Есть зона так называемой островной мерзлоты, где она встречается островками. Это южная кромка криолитозоны, или зоны вечной мерзлоты. Потом идет зона так называемой прерывистой мерзлоты, где она не сплошная. Например, под реками и крупными озерами ее нет. А дальше на север начинается сплошная мерзлота.



Самую идеальную картину природных зон и зон вечной мерзлоты можно наблюдать в Западной Сибири. Начинается она примерно за 60-й параллелью. Но если мы будем двигаться на восток, то за Енисеем, и особенно дальше, за Леной, мерзлота развита почти повсеместно. Вот почему 60% территории страны находится на территории многолетнемерзлых грунтов, как теперь вечную мерзлоту называют.

Фото: geographyofrussia.com

— А теперь эти грунты оттаивают и движутся?

— Идет много разных сложных процессов, но точно можно сказать, что мерзлота стремительно тает. На севере Западной Сибири это проявляется тем, что появляются новые просадки, котловины, они заполняются водой и превращаются в озера. Старые же озера продолжают расти, а некоторые из них спускаются, и это тоже связано с таянием мерзлоты. Поэтому поверхность и свойства грунтов очень сильно меняются.

Мерзлота в Якутии может достигать до 1,5 километров мощности. Конечно, протопить ее полностью почти невозможно, но беда в том, что очень сильно меняется так называемый деятельный, верхний слой мерзлоты. А вся наша инфраструктура строится и формируется на и возле поверхности. Изменения деятельного слоя могут оказывать влияние не только на природные процессы, но и все инженерные сооружения, которые человек когда-то построил на этой территории. Лет 20 назад мы не имели ничего более стабильного, чем территории мерзлоты, и научились на ней строить. А уже сегодня эти воззрения уже не оправданы и не имеют смысла, потому что ситуация коренным образом изменилась.

Весь наш опыт в науке и практике, все знания коренного населения, которые копились веками, тоже утратили свою значимость. Терри Каллаган, исследователь с огромным опытом говорит, что когда он начал заниматься Арктикой, он изучал адаптацию организмов к суровым холодным условиям. А теперь он вынужден изучать адаптацию тех же организмов к быстро теплеющему климату. И не всегда это происходит удачно.

В нашей стране есть много скептиков и противников теории глобального потепления. Они не учитывают одно: да, климат менялся всегда, и когда-то были более теплые эпохи, чем сейчас, но никогда не была так велика роль человека. Мы не представляем, что происходило бы, если бы ко всем природным процессам приплюсовывалась деятельность людей. А нынешние изменения идут так быстро, что не остается сомнений в их связи с антропогенным фактором.

Если говорить про доказательства, то они очень просты. Если бы происходящие изменения были связаны с усилением солнечной активности, что бы мы имели? У нас бы прогревались верхние слои атмосферы, а потом постепенно и нижние слои. Но сегодня из-за парникового эффекта происходит обратное: верхние слои охлаждаются, а нижние нагреваются. Откуда такие мощные поступления парниковых газов? Конечно, от деятельности человека. Это доказано и при изучении изотопов углерода: очень легко определить по изотопному составу, природный углерод поступает в атмосферу или тот, который получается при сжигании ископаемого топлива. Человек выступает триггером природных процессов, сдвигает равновесие так, что эти процессы ускоряются и становятся лавинообразными.

— Насколько растительный и животный мир северных территорий уже изменился?

— Изменения идут огромные. Например, постоянно смещаются природные зоны. Слово tunturi в переводе с финского означает «безлесное пространство, большая безлесная гора». Деревья там расти не могут из-за суровости климата. И то, что лес сейчас захватывает тундру — это явный индикатор потепления. То же самое происходит в горах: лесной пояс гор постепенно продвигается вверх, и есть угроза, что в будущем у нас могут исчезнуть альпийские луга и тундры.





— Васюганское болото тоже ждут изменения?

Васюганское болото - устойчивая природная система. Часто геологи и географы имеют неправильное представление о значимости живых организмов в формировании биосферы. Гениальный русский ученый Владимир Вернадский говорил, что живые организмы не просто приспосабливаются к окружающей среде, но формируют биосферу и в процессе приспосабливаются к ней. Васюганское болото - пример такой системы. Развившись когда-то в Западной Сибири, очаги заболачивания начали увеличиваться. Еще лет 500 назад Васюганское болото представляло собой 19 разрозненных очагов, но со временем превратилось в самый крупный болотный массив. Абсолютно уникальный, потрясающий, и повлиять на него будет очень трудно.

Но Васюганское болото таит в себе угрозу. С одной стороны, болота изымают углерод из атмосферы, копят его в торфе и этим охлаждают атмосферу. Из-за так называемых блокировок, климатических аномалий, когда жаркий антициклон стоит на территории Сибири по 2-2,5 месяца и не пускает влажные воздушные массы с Атлантики, торф может загореться. В 2010 году горели торфяники под Москвой, и это было страшно. А теперь сравните жалкие торфяники Подмосковья с колоссальными залежами торфа в Сибири! Если они загорятся, то будет катастрофа такого масштаба, что близко расположенные к болотам города придется эвакуировать.

— Где сейчас на нашей планете можно найти стабильность?

— Нигде не найдете. До определенной степени стабильны тропические леса, там всегда тепло и влажно. Но я думаю, что ни один нормальный человек не захочет туда переехать, потому что это очень тяжелое место для жизни, особенно для европейцев. Представьте: вы приехали и живете в постоянной бане, при невероятно высокой жаре и влажности. Намного сложнее жить во влажных тропиках, чем в тундре, потому что проще приспособиться к экстремальному холоду, чем к экстремальной жаре.

— Можем ли мы замедлить изменение климата?

— В экологии есть потрясающий принцип, который когда-то озвучил основатель Римского клуба Ауреллио Печчеи: «Если ты хочешь изменить мир, сначала измени человека». Начинать нужно с себя. Мы не сможем остановить изменения климата, но очень важно этот процесс замедлить, потому что он набирает ускорение.

Ковид нам очень помог, я считаю огромным благом, что он случился. Мне жалко всех людей, которые во время эпидемии ушли, но Земля начала немного от нас очищаться, разрушение замедлилось. Есть гипотеза Земли как живого организма, самоорганизующейся системы — Гайя-гипотеза. С точки зрения Гайя-гипотезы человек — это что-то вроде раковой опухоли на поверхности планеты, вся наша деятельность выглядит именно так. Во время пандемии Земля немного вздохнула, но что будет дальше — зависит от каждого из нас.