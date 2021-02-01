«Три женщины обвинили Ностгейде в нанесении побоев с целью получить большее количество яиц. Три женщины также обвинили Заллера в требовании яиц с применением силы. Одна женщина опознала Порету и обвинила его в том, что тот похитил 2 куртки из открытого сундука... Старший сержант Ностгейде и другие солдаты признались, что били женщин и таким образом требовали яиц, но все они, в особенности Порета, опровергли обвинения в краже. <...>



Военному суду, которому было поручено расследование, поступил еще один иск, согласно которому 28 июля 1941 г. служащие вермахта на автомобиле с тем же номером, что и виденный в Зарутье (WH 185746), посетили соседнюю деревню Слободка. В Слободке был похищен граммофон с 16 пластинками. Не может быть сомнений, что под солдатами подразумеваются те же, что и обвиняемые в краже в Зарутье. И хотя старший сержант Ностгейде и другие солдаты признали, что побывали в Слободке, они отрицали кражу граммофона и пластинок. Предварительное расследование также обнаружило у 10-й роты 616-го автотранспортного полка 20 м льняного полотна, происходящего из деревни Зарутье. Военнослужащие применяли его для починки брезентовых тентов...»

