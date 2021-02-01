«По моему распоряжению и приказу литовскими партизанами было казнено следующее количество человек:
04.07.1941, Каунас – VII форт – 416 евреев и 47 евреек – 463
06.07.1941, Каунас – VII форт – еврейского населения евреев – 2 514
После того, как был сформирован полицейский отряд на автомашине под командованием оберштурмбанфюрера СС Гамана в составе 8-10 проверенных человек из числа служащих 3-й айнзацкоманды, в сотрудничестве с литовскими партизанами было казнено следующее количество человек:
07.07.1941, Мариямполе –
еврейского населения евреев – 32
08.07.1941, там же –
еврейского населения евреев 14 человек и партийных работников
5 человек –19
<...>
15-16.08.1941, Рокишкис – 3 200 евреев, евреек и еврейских детей, 5 литовских коммунистов, 1 поляк, 1 партизан – 3 207
9-16.08.1941, Расейняй – 294 еврейки, 4 еврейских ребенка – 298
27.06.-14.08.1941, Рокишкис – 493 еврея, 432 русских, 56 литовцев (все являлись коммунистическими активистами) – 981
18.08.1941, Каунас – IV форт 698 евреев, 402 еврейки, 1 полька, 711 еврейских интеллигентов из гетто в качестве карательной меры за учиненный саботаж – 1 812
19.08.1941, Укмерге – 298 евреев, 255 евреек, 1 политрук, 88 еврейских детей, 1 русский
коммунист – 645
22.08.1941, Даугавпилс – 3 русских коммуниста, 5 латышей (в том числе 1 убийца), 1 русский гвардеец, 3 поляка, 3 цыгана, 1 цыганка, 1 цыганский ребенок, 1 еврей, 1 еврейка, 1 армянин, 2 политрука (инспекция тюрьмы в Даугавпилсе) – 21
[Промежуточный итог: 16 152]
<...>
В сентябре:
01.09.1941, Мариамполе –1 763 еврея, 1 812 евреек, 1 404 еврейских ребенка, 109 душевнобольных, 1 гражданка Германии, вышедшая замуж за еврея, 1 русская – 5 090
[Промежуточный итог: 47 814]
<...>
В октябре:
02.10.1941, Жагаре – 633 еврея, 1 107 евреек, 496 еврейских детей (при депортации данных евреев поднялось восстание, которое, тем не менее, было незамедлительно подавлено. При этом на месте расстреляно 150 евреев, ранено 7 партизан) – 2 236
04.10.1941, Каунас – IX форт 315 евреев, 712 евреек, 618 еврейских детей (карательная акция за стрельбу в немецкого полицейского в гетто) – 1 845
29.10.1941, Каунас – IX форт 2 007 евреев, 2 920 евреек, 4 273 еврейских детей (зачистка гетто от избытка евреев) – 9 200
<...>
Всего: 137 346»