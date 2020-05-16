Война и деньги

Истории

Без них не воюют. Деньги часто влияют на ход войны. Но и война влияет на деньги — может укрепить одну валюту, ослабить другую. Как советские деньги пережили Вторую мировую — в чем выиграли и что потеряли; за счет чего вообще банковская система СССР держалась на плаву во время войны, об этом в год 75-летия Победы Банк России подготовил выставку «Деньги военных лет». Но поскольку из-за режима самоизоляции вживую побывать в музее томского отделения банка у горожан возможности пока нет, мы предлагаем познакомиться с экспозицией виртуально.

«История одной вещи» — совместный проект с томскими музеями

Фото: коллаж Сергея Коновалова

МУЖСКИЕ ДЕНЗНАКИ

Во второй половине 1930-х СССР жил индустриализацией и милитаризацией. Дензнаки эти реалии должны были отражать. Ребрендинг назрел к 1937-му: была принята новая Конституция, на гербе добавились ленточки по числу новых союзных республик (их стало 11 вместо шести), и деньги надо было приводить в соответствие с новой символикой.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

По стране в то время ходили рубли (один, три, пять) и червонцы, то есть десятирублевики (номиналом один, три , пять, десять...). Рубли выпускало казначейство, червонцы — Госбанк. Рубли в исполнении были попроще, печатались на бумаге без водяных знаков и должны были покрывать внутренние потребности экономики. Червонцы обеспечивались золотым запасом и должны были удерживать курс рубля по отношению к другим валютам. Апгрейд червонцев приурочили к 20-летию Октябрьской революции. В 1938-м обновили дизайн рублей. Главная тема оформления — героизм народа и армии. Под землей, на земле и на небе.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Новую рублевую купюру украшал шахтер с отбойным молотком на плече. Страну захватило стахановское движение, и профессия шахтера в 1930-х была не только почетной, но и престижной. Передовиков производства поощряли материально — платили повышенные зарплаты, выделяли квартиры и обеспечивали дефицитными товарами.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

На трех рублях красовались два красноармейца: в гимнастерках, стальных «халхинголках» (образцы СШ-36, как пишут, лично тестировал Буденный, рубя шашкой сверху вниз — он настоял, чтобы поля шлема книзу расширялись, чтобы уберечь от удара плечи), с винтовкой Мосина и сумками для патронов и гранат. Из-за того, что амуниция военных в тот период постоянно менялась, художник переделывал эскиз шесть раз.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Место на пятирублевой купюре занял пилот на фоне самолета. Во второй половине 1930-х советские авиаторы совершили ряд «рекордных перелетов»: Валерий Чкалов, например, в июне 1937 года без посадки пролетел 8,5 тысяч км из Москвы в Ванкувер через Северный полюс. Авиаподвиги мужчин не по-джентльменски вытеснили с пятирублевки дам. На первых эскизах купюры 1938 года значилась передовая советская женщина: с короткими волосами и в деловом костюме — интеллигентная и с хорошим вкусом.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

НАРИСОВАТЬ ДЕНЬГИ

Эскизы к рублю, «трешке» и «пятерке» образца 1938 года рисовал главный художник Гознака Иван Дубасов. Выпускник Строгановского училища со званием «ученый рисовальщик» имел право преподавать рисование, черчение и правописание школьникам. Этим после гражданской войны Дубасов и занимался в одной из школ Кунцево. Но мечтал о большем. И в 1922 году ему на глаза попалось объявление в газете «Известия» о конкурсе на лучший эскиз почтовой марки к 5-летию октябрьской революции. За лучший рисунок давали премию в миллиард рублей.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Иван Дубасов решил в конкурсе поучаствовать. Так как с красками в стране была напряженка, вместо туши и акварели художник использовал раствор марганцовки. Натурщиком попросил поработать соседа. В итоге на суд жюри отправил два эскиза. На одном из них рабочий-каменотес выбивал на плите слова «РСФСР 1917-1922». Каменотес обошел работы более ста художников, в том числе и именитых. Дубасов победил. И его пригласили работать в Гознак.

Первым ответственным заданием Дубасова была доработка герба СССР. Это его идея — писать национальные варианты лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на витках ленты, оплетающей пучки колосьев: так можно было в будущем видоизменять герб в зависимости от разрастания союза.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

С 1923 года Дубасов начал работать над денежными знаками. В 1932-м — стал главным художником Гознака. Как вспоминал сын Ивана Дубасова, у художника на столе перед глазами всегда лежали «катенька» и «петенька», то есть царские сто- и пятисотрублевки с портретами Екатерины II и Петра I. Элементы дореволюционного оформления денег перекочевали и в советские дензнаки. Так, по устоявшейся традиции рубли были желто-коричневыми, пятерки — сине-голубыми, а червонцы — красно-оранжевыми.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

ЧЕРВОНЧИК ЗОЛОТОЙ

Червонцы образца 1937 года были последними банкнотами с «червонным» номиналом. И первыми, на которых появился портрет Ленина, но исчезла надпись о содержании 7,74 граммов чистого золота. Исчезли в 1937-м с купюр и подписи членов правления Госбанка СССР — к тому времени многие были репрессированы.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Печатать червонцы Госбанку СССР разрешил в октябре 1922 года Совнарком. Первый червонец, обеспеченный золотом, был выпущен уже в ноябре. Номинально 10-рублевая банкнота, по расчетам специалистов Госбанка, реально должна была стоить 11 400 «совзначных» рублей. Исходили из курса черного рынка, который оценивал золотой царский червонец в 12 500 рублей «совзнаками». В общем, советский червонец запускался в оборот не столько как денежная единица, сколько как надежная ценная бумага.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

«Золотой червонец» стал мерой соотношения ценностей неслучайно. После революции на руках у населения остались накопления в монетах царской чеканки — на сумму примерно в 200 млн золотых рублей. «Довоенному рублю» (0,774 грамма чистого золота) люди доверяли, поэтому те, кто делал бизнес в период НЭПа, ориентировались на дореволюционные прейскуранты. «Счета на золото» придерживались и советские власти — в довоенных рублях составляли госбюджет, устанавливали налоги и собирали платежи за коммуналку. Так что в раннем СССР существовали две системы цен — в совзнаках и золоте. Именно к золотой царской монете и привязали советский червонец.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Впрочем, разменивать на золото советские червонцы перестали в 1928 году. А в реформу 1947 года и вовсе изъяли из обращения. Но портреты Ленина остались — уже на других купюрах.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ

Несмотря на активную милитаризацию конца 1930-х, к вторжению Германии СССР оказался не готов. На оккупированных территориях остались фабрики, заводы, техника и прочая матбаза. Война требовала денег, расходы на оборонку росли. Советское правительство включило печатный станок. И за годы войны денежная масса в стране увеличилась почти в четыре раза.

Тратить деньги было некому и не на что. При том, что зарплаты по стране из-за инфляции повышались (средняя выросла с 330 до 445 рублей с 1940-го по 1944-й), товары первой необходимости были в дефиците. На рынке за хлеб, молоко и мясо деньги просили баснословные, не в пример официально установленным ценам — килограмм говядины на рынке стоил 400 рублей против 12 рублей в госторговле по продовольственным карточкам.

Так что деньги оседали у коммерсантов и в «кубышках», и в казну не возвращались. Чтобы изъять наличность у населения, государство ввело новые налоги — с холостяков, бездетных и малосемейных граждан. И попробовало денег у населения занять.

С весны 1942 года населению стали предлагать облигации военных займов. Их распространяли по подписке в трудовых коллективах в добровольно-принудительном порядке (часть зарплаты могли выдать облигациями). Впрочем, люди из патриотических побуждений сами охотно под это дело подписывались.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Размещение первого военного займа в 10 миллиардов рублей завершилось молниеносно. Люди подписались на облигации за два дня. Всего военных займа было четыре (последний разместили 4 мая 1945-го), и они привлекли в казну 76 млрд рублей. В то время как за весь довоенный советский период доход государства от займов составил 50 млрд рублей.

Параллельно с займами в СССР возникло движение по сбору средств на «именную» технику — танки, самолеты, боевые корабли. Так, комсомольцы Нарымского округа в начале войны провели несколько воскресников, заработок от которых вместе с наличными взносами составил 2,2 млн рублей, и перечислили деньги на завод имени Чкалова — для строительства именной истребительной эскадрильи. «Новосибирские комсомольцы» (Нарым входил тогда в состав Новосибирской области) взлетели в небо в 1942 году.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Эвакуированная в Томск телефонистка Мария Октябрьская после смерти мужа в августе 1941 года решила сама пойти на фронт. Но из-за возраста (по одним данным, ей было 36 лет, по другим — 39) и состояния здоровья (перенесла туберкулез шейного позвонка) в военкомате ей несколько раз отказали. Тогда она продала все ценные вещи, которые имелись в семье, внесла в фонд обороны 50 000 рублей и написала письмо Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь ворошиловским стрелком.

Шлю Вам горячий привет и желаю здравствовать долгие, долгие годы на страх врагам и на славу нашей Родины. Октябрьская Мария Васильевна.

г. Томск, Белинского, 31»

Сталин на привет ответил. И пообещал желание Октябрьской исполнить. В мае 1943 Мария обучилась в танковом училище и стала первой в стране женщиной-танкисткой. Воевала на своей «Боевой подруге» под Витебском. Стала Героем Советского союза. Погибла в 1944-м.

КТО ВОЗЬМЕТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ...

Для пополнения казны в годы войны государство делало ставку не только на патриотические чувства. Но и на азарт. Четыре денежно-вещевые лотереи, проведенные с 1941 по 1944-й, принесли стране почти 13 млрд рублей дохода. Разыгрывались деньги и ценные вещи — на выигрыши закладывалось примерно 20% от той суммы, что получалась от продажи лотерейных билетов.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Билеты первой лотереи продавали по 10 рублей. 10 счастливчиков могли выиграть по 50 тысяч рублей, 40 — по 25 тысяч, 200 — по 10 тысяч и 1750 — по 5 тысяч рублей. Помимо денег на кону были дамские каракулевые манто, меха песца и лисицы, позолоченные часы, серебряные портсигары, одежда, обувь и прочие нужные в хозяйстве вещи. Билеты второй денежно-вещевой лотереи продавали уже по 20 рублей. Последней — по 25 и 50.

Помимо привлечения средств, у всесоюзных розыгрышей была еще и психологическая функция. Даты, когда государство обеспечит выигрыш, должны были внушать людям уверенность в будущем.

По оформлению лотерейных билетов можно отследить, как менялась военная атмосфера в стране. В 1941 году — почти депрессивный минимализм: пустые поля, номер серии и билета, герб. Годом позже — командир с биноклем указывает пулеметчику и солдату в сторону врага. В 1943-м — стремительное наступление танков и пехоты под развивающимися красными знаменами. Ну, а на билетах 1944 года — посвящение труженикам тыла: «Тыл — фронту!»

ДЕНЬГИ С ОТПЕЧАТКОМ ВРЕМЕНИ

Ближе к осени 1941 года оборудование Ленинградского монетного двора перевезли в Пермскую область. Теперь разменные монеты — копейки, пятаки, гривенники чеканили в Краснокамске на бумажной фабрике Гознака. Штемпели были старыми и новому устройству страны не соответствовали — перед войной в состав союза входили уже 16 республик, а витков ленты на гербе монет по-прежнему было 11. А еще встречались смещенная центровка и отсутствие оформленного гурта (то есть, рифленого ребра монетки).

Фото: коллаж Сергея Коновалова

Тиражи были небольшими — не хватало металла. Так, из мелочи в 1942 году чеканили только 2 копейки — выпустили 400 штук и остановили производство. До 1943 года не выпускали 3- и 5-копеечные монеты. Копейку вернули в производство только в 1944-м. Монеты в 10, 15 и 20 копеек выпускали всю войну, но небольшими тиражами — всего несколько сотен тысяч.

Летом 1944-го монетный двор в Ленинграде вернулся к обычной работе. В первой выпущенной партии было 98,6 млн штук монет. Правда, из-за изношенности оборудования и тут случался брак при чеканке. Поднять качество удалось только в 1946 году.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ОБНУЛЕНИЕ

К середине 1946 года денежная масса в советской стране превышала довоенный уровень в четыре раза. Чтобы изъять из обращения деньги, не обеспеченные товарами, государство решило провести денежную реформу конфискационного характера. Причем, провести очень быстро. В декабре 1947 года людям дали всего неделю (жителям отдаленных районов Крайнего Севера — две) на то, чтобы они обменяли старые рубли и червонцы на новые. По курсу 10 к 1. Чуть больше «повезло» держателям вкладов в сберкассах — суммы до 3 000 рублей менялись 1 к 1. Вклады до 10 000 рублей при переоценке теряли треть суммы, свыше 10 000 — половину.

Фото: коллаж Сергея Коновалова

С 29 декабря 1947 года платежеспособность старых денежных купюр аннулировалась. В обращение вошли банкноты Госбанка достоинством 100, 50, 25 и 10 рублей (прощай, червонец!) и казначейские билеты номиналом 5, 3 и 1 рубль. Накануне реформы власти отменили карточную систему на товары первой необходимости, и во избежание дефицита выставили на рынок из госрезервов товары на сумму почти в 2 млрд рублей.

В результате реформы наличная денежная масса в стране уменьшилась до 16 млрд рублей. По отчетам Госбанка, в декабре 1947-го население успело обменять 37 млрд, при том что после войны на руках находилось около 63 млрд рублей.

Работы по укреплению рубля были признаны успешными. По крайней мере, на полтора десятилетия. До следующей денежной реформы.