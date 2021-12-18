«Воровской прогон» - это больше послание для сотрудников ФСИН, чем для заключенных

15 декабря в телеграм-канале «Baza» появилось письмо с обращением к заключенным и просьбой не понижать в статусе и не преследовать арестованных, которые подверглись пыткам и насилию с подачи силовиков. Письмо, аттестуемое как «воровской прогон», анонимное. Подписано «Мы Масса воров». «Людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, — говорится в письме — Они также полноценно могут жить в общей массе мужиками, ровно тех, кого облили мочой. А тех, кого коснулись ***** [членом], мы воры не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам. Они могут находиться в массе. Унижать и глумиться над ними, это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать». В течение нескольких дней в медиа обсуждается аутентичность и смысл этого послания. Журналистка ТВ2 поговорила с разными, осведомленными в различных аспектах темы, людьми о том, что значит это письмо для самих заключенных, силовиков и для общества в целом.

В., имеющий, по его словам, «авторитет в криминальных кругах»(отсидел пять лет в СИЗО) и пожелавший остаться неизвестным:

— Со старых добрых времен у сотрудников ФСИН была практика: они очень любили «ломать» на пересылках. Или когда человек впервые приезжал в лагерь. Поэтому этап проходил всегда очень сложно. Это была проверка на характер человека. Было и когда насиловали, посуду меняли, которую прямо с «петушатни» приносили и так далее. Всегда было одно и то же. Смысл — максимально напугать зэков, которые вот только приехали. Напугать, разделить. И путем запугивания, угроз, избиения сломать человека и направить в то русло, в которое сотрудникам ФСИН надо. Криминальный мир на систематический беспредел реагирует всегда: бунты, например. Всегда тем, кто попадал именно под «мусорской беспредел», вопросов не задавали. Сейчас-то почему эта тема поднялась? Прогоны идут постоянно, в основном о жизни в общем доме, о том, как себя вести. Что позволительно, что нет. В криминальном мире есть определенный список правил, канон поведения, чего нельзя. Сотрудничать с ФСИН нельзя. Есть такие люди, их называют «барабанщиками» и «стукачами». Камуфлироваться под что-то нельзя, плести интриги нельзя, рукоприкладство нельзя, все химические наркотики нельзя. На это есть табу. И это контролируется. Да, в зоне «опускают», в основном за поступки. Педофилов, насильников. Но все проверяется. Есть золотая поговорка: мусорам веры нет. К приговору и документам, составленным полицией, доверие слабое. Поэтому все проверяется. Последний случай в моей практике: посадили человека за якобы развратные действия. Он отсидел в СИЗО, поехал в лагерь и сразу возникает вопрос: статья, срок. Ну и люди из того города, которые не в местах лишения свободы, съездили к потерпевшим и задали конкретный вопрос: что-то было? И оказалось, что у мамы ребенка был конфликт с этим человеком и она таким образом ему отомстила. За что человека наказывать? Он и так сидит невиновный. А есть случаи, когда человек совершил недопустимый поступок.

— Всегда тем, кто попадал именно под «мусорской беспредел», вопросов не задавали. Сейчас-то почему эта тема поднялась? Прогоны идут постоянно, в основном о жизни в общем доме, о том, как себя вести. Что позволительно, что нет. В криминальном мире есть определенный список правил, канон поведения, чего нельзя. Сотрудничать с ФСИН нельзя. Есть такие люди, их называют «барабанщиками» и «стукачами». Камуфлироваться под что-то нельзя, плести интриги нельзя, рукоприкладство нельзя, все химические наркотики нельзя. На это есть табу. И это контролируется.

Маловероятно, что тюремный уклад и «жизнь по понятиям» совсем уйдут. Понятия — это определенный свод правил, который придуман не просто так. Если оно уйдет, то сидеть в местах лишения свободы будет просто невозможно. Вот человек попадает в первый раз, он ничего не знает, ничего не понимает и вообще не понимает, что и как. Сотрудники ФСИН, которые работают долго, это все прекрасно знают, и запачкаться можно за одну секунду. Ему скажут: неси туда и он понесет. Ему дадут баланду, которой даже свиней не кормят, и говорят: да ты обязан это есть. Пока есть люди, которые придерживаются определенных мнений, сотрудникам ФСИН их тяжело перевоспитать. Заключенных не перевоспитывают, они их эксплуатируют. Зэк — это бесплатная, безвольная рабсила. Это тот, над которым можно издеваться. Зато, когда приезжает какая-то прокурорская проверка, то сотрудник бегает и умоляет ничего не говорить. И это письмо нужно для того, чтобы поставить сотрудников ФСИН на место. ФСИН начинает чесаться только тогда, когда у них проблемы. Я уже немолод и многое наблюдал в Томске.

Экс-сотрудник ИК-40 ГУФСИН по Кемеровской области Роман Лазарев:

Автор: novayagazeta.ru на фото Роман Лазарев Автор: novayagazeta.ru на фото Роман Лазарев

— Мне было удивительно узнать, что люди, которые приобщены к воровскому миру, так своими понятиями распоряжаются. Я могу предположить, что это действительно правдивый документ. И нет смысла искать человека, который это инициировал, потому что ему было невыгодно себя выдавать. Но даже если это и фейк, то это вполне разумно. Возможно, это сделал человек, который никак относится к криминальной культуре. Он хочет, чтобы хоть немного было здравого смысла в людях, чтобы они из-за своих понятий не страдали. «Опущенные» есть в каждом учреждении. Они занимают должности, которые не приветствуются у других заключенных, например, уборщиков. И в идеале сотрудники колонии должны быть беспристрастными к ним. И не должны реагировать на какие-то социальные статусы, которые есть внутри субкультуры. Но, к сожалению, с ними было соответствующее обращение. Не то, чтобы над ними издевались или унижали, просто сотрудники принимали правила игры и воспринимали так называемых «опущенных», в соответствии с понятиями. Если был общий прием пищи, то сами сотрудники и осужденные объясняют этим людям, где им сидеть. Добавлю, почему я был удивлен этим «прогоном», потому что такие понятия уже сходят на нет в колониях. В чистом виде по ним живут все меньше и меньше людей. И есть такая гипотеза, что если это письмо было фейковым, то по большей части, чтобы что-то донести до сотрудников колоний. Чтобы они перестали своими насильственными действиями манипулировать заключенными. Но мне с трудом верится, что данный «прогон» окажет ключевое воздействие на ситуацию в целом, на 100% подкинет дров в понятиях. И еще раз скажу, что это прогон был больше для воздействия на сотрудников ФСИН. А сама преступная субкультура от этого отходит. Тематикой АУЕ (признана Верховным судом экстремистской — прим.ред.) балуются малолетки и которые восторгаются тюремной романтикой. Кастовая иерархия меняется, но в «черных» зонах она до сих пор остается, потому что там осужденные предоставлены сами себе. Сотрудники как таковой власти над заключенными не имеют, и поэтому им приходится как-то вместе уживаться. Потому эти правила играют регуляторную роль.

Я надеюсь, что «опущенных» перестанут унижать в соответствии с правилами нового «прогона». Ведь сами сотрудники колоний рассматривают насилие над заключенными в качестве контроля над ними. Они знают, что внутри зоны есть так называемые понятия, по ним живут преступники и они пытаются этими понятиями оперировать. То есть, они «опускают человека» и думают, что он теперь будет шелковый. Но они занимаются отвратительными действиями в отношении тех людей, которые по понятиям не живут совершенно. Допустим, совершает преступление или попадает в колонию человек, который не имеет отношения к субкультуре. И получается так, что сотрудники уже больше живут по понятиям, чем человек, который приходит в колонию. И сотрудники, основываясь на понятиях, совершают такие зверства. К сожалению, есть такое явление, как профдеформация, когда со временем сотрудник становится невменяемым с точки зрения психического здоровья. И он может применять эти пытки не для того, чтобы урегулировать, а как бы входит во вкус и начинает жестить. И начинает удовлетворять свои больные интересы.

Руководитель правозащитного проекта «Женщина. Общество. Тюрьма» Леонид Агафонов:

Автор: Леонид Агафонов из личного архива Леонида Агафонова Автор: Леонид Агафонов из личного архива Леонида Агафонова

— Я не видел источника этого «прогона». Это, наверное, связано с тем, что люди не ставят свои подписи, как криминальные авторитеты, потому что сейчас за это есть уголовная статья. Любое такое обращение имеет рекомендательный характер. Я помню, что в конце 90-х, когда воры, причем там были и подписи, призывали «не плодить гадов» и не «опускать людей за мелочи», например за карточные долги. Не надо их насиловать, потому что не надо увеличивать количество людей, которые будут сотрудничать с администрацией. И этот прогон шел именно по камерам, никто его не тормозил, каждый его читал. И ставил подпись, что с прогоном ознакомлен. А сейчас другая эпоха, эпоха телефонов и информацию можно скинуть любым способом. Большинство людей, которые попали в категорию «опущенных», попали туда на общем режиме. «Опускают» людей, например, которые попали в зону по «педофильской» статье. Очень много случаев было, когда «опускали» за язык. Когда кто-то что-то рассказал другим заключенным про свою личную жизнь. Были случаи, когда в эту категорию человек попал из-за своей профессии, например, гинеколог или проктолог. Сейчас в большинстве случаев опускают либо сами сотрудники администрации колонии, либо по наущению администрации. Маленький процент тех заключенных, которых опускают из-за статьи. Цель обращения опять та же - «не плодить гадов»: чтобы было как можно меньше людей, которые могут сотрудничать с администрацией колоний. Ведь этой категории уже нечего терять и оперативники колонии могут их использовать в своих целях. Выше статусом такой человек на зоне не поднимется никогда. Заходит такой человек в камеру и его спрашивают: тебя действительно опустили сотрудники колонии. Человек отвечает: да, мне резиновую дубинку совали. И человек все равно становится обиженным. И после этого «прогона» в отношении этих людей кардинально ничего не поменяется. В каждой колонии будут индивидуально идти какие-то разборки. И в каждом СИЗО. Таких людей будут ставить под сомнение: по согласию это было или по беспределу.

Автор: women-in-prison.ru Автор: women-in-prison.ru

Надо менять сознание сотрудников прокуратуры, судей, полицейских, УФСИН и так далее. Это у них криминальное сознание. А у нас только один путь — эволюционный. И для этого нужно воспитывать сознание тех же судей, которые дают отписки на жалобу человека, которого избили или выбили показания. О чем мы говорим, если нет системы наказания для тех сотрудников, которые пытали заключенных. У нас статья есть не за пытки, а за должностные преступления. И наказания до 10 лет.