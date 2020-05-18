«Ворота южные» – соседи дружные

Я всегда хотела жить за городом. Мне здесь нравится, потому что район немного в стороне от городской суеты. Такое небольшое уютное пространство, в котором комфортно жить.
Многие жители дружат, встречаются. Я редко слышу, чтобы сегодня так дружили с соседями. Максимум – знают, кто на площадке с ними живет. Очень много молодых семей, все доброжелательные, улыбаются. Такое чувство, что здесь какой-то свой общинный строй.
В районе много активистов, которых поддерживают жители. Недавно аптеку открывали на первом этаже дома, перед этим собрали народ и устроили голосование: кто за, кто против. Пригласили собственников помещения, обсуждали с ними все вопросы. Те объясняли, что будет, рассказали, что деньги дополнительные пойдут в фонд дома. Все демократично.
Елена, жительница микрорайона «Южные Ворота»