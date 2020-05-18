Добрые новости
18 мая,
2020
«Ворота южные» – соседи дружные
О том, как начиналась самая большая стройка в Томском районе и что ждет микрорайон «Южные Ворота» в ближайшие 5 лет
Место недалеко от центра города, где не шумно и не страшно отпустить детей гулять одних. Здесь всегда чистый воздух и люди не бьются за парковочные места. Это не наши слова. Так отзываются о своем микрорайоне жители «Южных Ворот». Мегарайону в этом году исполняется пять лет. Он – только в середине строительства. Что уже сделано и что только предстоит сделать в «Южных Воротах», говорят работники Томской домостроительной компании, других предприятий города и сами жители мегарайона.
НАЧАЛО
Южное направление города всегда было лакомым кусочком для строителей: огромная территория, ровный рельеф, отсутствие промышленных предприятий поблизости, не так далеко до центра города и в то же время близость леса и озера. С точки зрения экологии, идеальное место для жизни. Было лишь одно НО, которое всех останавливало: полное отсутствие коммунальных сетей в этой местности. Чистое поле. Строить большой микрорайон в таких условиях – сложнейшая задача даже для крупной строительной компании.
Это самый крупный жилой район по площади, количеству домов и числу проживающего населения за всю историю строительства в Томском районе. На территории в 71 гектар запланировано строительство 43 жилых домов общей площадью в 537 тысяч квадратных метров
почти для 20 тысяч жителей.
Это абсолютный рекорд для Томского района, для сельского строительства — 200 тысяч квадратных метров. Показатель, который никогда прежде не показывали сельские территории, — сказал журналистам замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Я думаю, что этот показатель — один из рекордных в Российской Федерации по квадратным метрам на душу населения.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Первым делом застройщику нужно было изыскать огромные инвестиции и провести до места будущего строительства все коммуникации.

Мы пришли на пустой участок. Чтобы начать строить и ввести в эксплуатацию первый дом, к нему нужно было подвести свет, воду, тепло, канализацию. Все это нужно было сделать одновременно и требовало серьезных финансовых вложений, — рассказывает технический директор ТДСК Павел Семенюк. — Учитывая, что сети прокладываются для всего района, пришлось вложиться по полной программе. Так, первый участок водовода в 3,6 км был проложен трубами диаметром 630 мм. А сеть теплоснабжения — трубами диаметром 500 мм. В итоге стоимость всех инженерных коммуникаций в Южных Воротах значительно превысила миллиард рублей. Вот что значит начинать строительство на неосвоенных территориях.
Протяженность построенных инженерных сетей:
7 км и 3 км
питьевой и речной водопроводы
> 2 км
напорные канализационные коллекторы
12 км
линии электроснабжения 10 кВт РП и ТП
3,5 км
сети теплоснабжения
Одной из сложных задач было обеспечение южного направления системой водоснабжения и водоотведения, решить которую не получалось с советских времен. ТДСК разработала проект, взяла кредит и выступила заказчиком строительства водопровода и канализации.
— Нами были проведены мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности двух насосных станций, обслуживающих этот жилой район, что позволило увеличить пропускную способность на 15 %, — говорит начальник отдела инвестиционных проектов «Томскводоканала» Максим Тайлашев. — Первый этап реконструкции НС-2 «Бромлей» был закончен в 2015 году. Второй — НС-3 №2 — планируем завершить в этом году.

Вопросами электроснабжения будущего микрорайона занялась компания «Россети Томск». Работы по прокладке электросетей начались в 2014 году. В том же году «Россети» установили первую подстанцию для обеспечения начала строительства жилья. Затем началась масштабная работа по обеспечению электроснабжения всего района.

— Электроснабжение микрорайона «Южные Ворота» организовано от ПС 110/35/10 кВ «Научная», которая находится в Академгородке, — рассказали в пресс-службе «Россети Томск». — Для этого были проложены подводящая кабельная линия от самой подстанции, а также внутриплощадочные линии 10 кВ общей протяженностью 33,58 км.

Чтобы распределить мощность по всей территории района, было установлено 16 трансформаторных подстанций общей мощностью 16,92 МВА, что сопоставимо с совокупным потреблением электроэнергии микрорайонами «Подсолнухи», «Зеленые горки» и «Высотный». Всего в проекте предусмотрено 30 трансформаторных подстанций.

Схему электроснабжения района отличает высокая степень надежности, за счет того, что большая часть линий электропередачи находится под землей.

Новые сети были готовы к сентябрю 2015 года – к моменту сдачи первых трех домов.
Я всегда хотела жить за городом. Мне здесь нравится, потому что район немного в стороне от городской суеты. Такое небольшое уютное пространство, в котором комфортно жить.
Многие жители дружат, встречаются. Я редко слышу, чтобы сегодня так дружили с соседями. Максимум – знают, кто на площадке с ними живет. Очень много молодых семей, все доброжелательные, улыбаются. Такое чувство, что здесь какой-то свой общинный строй.
В районе много активистов, которых поддерживают жители. Недавно аптеку открывали на первом этаже дома, перед этим собрали народ и устроили голосование: кто за, кто против. Пригласили собственников помещения, обсуждали с ними все вопросы. Те объясняли, что будет, рассказали, что деньги дополнительные пойдут в фонд дома. Все демократично.
Елена, жительница микрорайона «Южные Ворота»
ПРОЕКТ
Прежде чем разрабатывать проект планировки «Южных Ворот», ТДСК промониторила новые веяния в градостроительстве и запросы потребителей. В самом начале предполагалось строить малоэтажные жилые дома. В то время небольшие дома это был государственный тренд. Так, на небольшом участке земли появился поселок индивидуальных домов «Озерки» в разном исполнении: кирпичные, деревянные, из клееного бруса, панельные. Но спрос на них был очень низкий.

Фото поселка «Озерки» из группы микрорайона «Южные Ворота» ВКонтакте
– Мы поняли, что люди предпочитают строить частные дома собственными силами, экономя на всем и растягивая этот процесс на несколько лет. Поэтому отказались от этой идеи, – рассказывает Павел Семенюк. – Тогда мы начали готовить проект в многоэтажном исполнении, где задействовали здания различных технологий: крупнопанельные здания повышенной этажности до 17 этажей, монолитные и каркасные.
Проект застройки микрорайона «Южные Ворота»
Проект застройки микрорайона «Южные Ворота»
В 2015 году в Зональненском поселении прошли общественные слушания, в результате которых был утвержден проект планировки. Это и стало началом «Южных Ворот», которые мы видим сегодня. Точнее, тогда это был поселок Зональная станция. Но после конкурса на лучшее название и народного голосования район получил название «Южные Ворота».
Полная стоимость строительства 40 млрд рублей.
На 1 апреля 2020 освоено 11 млрд 838 млн рублей
10,3 млрд рублей
средства ТДСК
1,5 млрд
бюджетные средства
СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилые дома размещаются кварталами, образуя своего рода закрытые пространства, внутри которых есть все, что нужно для жизни: детские площадки, места для спорта и отдыха, озеленение, парковка. Между кварталами — школы, детсады и другие объекты инфраструктуры.
– Все наши дома принадлежат к высокому классу энергоэффективности А и В+, что позволяет экономить средства жильцов на оплату коммунальных платежей, – говорит Павел Семенюк. – А чтобы держать руку на пульсе, мы периодически делаем опросы новоселов, изучаем их мнения и учитываем в следующих проектах.
На 1 апреля 2020 года построено 40 % микрорайона:
19 домов = 4260 квартир
218 000 м²
жилые помещения
31 000 м²
нежилые помещения
Изучают в ТДСК и то, как используют квартиры люди в процессе эксплуатации.

– Одна из наших задач – вовремя реагировать на новые и постоянно меняющиеся запросы покупателей. Так, сегодня на продажу выставлен дом, в котором пять новых планировочных решений квартир. Наибольшим спросом среди новинок пользуются двух- и трехкомнатные квартиры с большой совмещенной кухней-гостиной. Площадь такого пространства для совместного семейного времяпрепровождения – от 20 до 28 кв. м., в зависимости от общей площади квартиры. По словам клиентов, такие гостиные становятся центром притяжения для всех членов семьи, можно даже сказать, объединяют и сближают семьи. Получая такие отзывы, мы понимаем, что работаем не зря.
– Еще из новостей – мы дополнили линейку вариантов отделки квартир ТДСК. Сейчас в Южных Воротах, кроме стандартной отделки «под ключ», для креативных покупателей, желающих воплотить в жизнь свой собственный дизайн квартиры, мы предлагаем «чистовую» отделку. Здесь выполнены все работы по подготовке квартиры к завершающему этапу отделки, а клиент самостоятельно выбирает обои и дизайн межкомнатных дверей, решает, какое половое покрытие подойдет лично для него. В данном случае и выбор команды отделочников тоже делает сам клиент. Такие клиенты для нас особенно ценны, так как их идеи помогают нам и нашим клиентам по-новому взглянуть на квартиры ТДСК. Мы даже решили поддержать таких смельчаков и совместно со специалистами разработали концептуально новые дизайнерские проекты для отделки квартир компании. Вдохновляем клиентов на смелые решения в оформлении квартир, купленных в «чистовой» отделке. Подобные идеи могут стать полезными и для клиентов, которые давно живут в квартире ТДСК и уже созрели для нового ремонта.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА и БЛАГОУСТРОЙСТВО
Когда застраивался первый квартал «Южных Ворот», уже была открыта школа-сад на 200 мест, чтобы дети — ученики начальных классов занимались рядом с домом. Сейчас помимо нее в микрорайоне есть еще детсад с ясельными группами на 145 мест и третий на подходе, сдана новая школа на 1100 ученических мест в одну смену.

– Школа большая и светлая, места хватит всем, – говорит Павел Семенюк. – Она похожа на школу в «Радонежском», но есть и отличия. Особенность площадки заставила нас переставить блоки, мы их развернули на 180 градусов, чтобы классные комнаты были правильно расположены. Большую роль при посадке играют стороны света: в классных комнатах должно быть определенное освещение и инсоляция. На нашем счету это уже пятая школа.
Школа введена в эксплуатацию в прошлом году. Она уже в собственности управления образования администрации Томского района. В сентябре 2020 года она примет своих учеников.

На сегодня в районе есть все необходимое для жизни: супермаркеты, магазины, аптеки, банки, почта, пункт полиции, амбулатория. Со временем появится и поликлиника, если поступит такой заказ от властей.
Меня район вполне устраивает. В сравнении с другими районами новостроек, по соотношению цена-качество вполне соответствует. Чтобы погулять с детьми, не нужно куда-то ехать, занятий хватает здесь.

Всегда есть, где припарковаться, в какое бы время ни приехал. И в целом нет какого-то чувства угнетения, которое возникает, когда оказываешься в серых дворах с хрущевками в центре.
Николай, житель микрорайона «Южные Ворота»
С благоустройством в мегарайоне все в порядке, об этом говорят жители. В шаговой доступности – футбольные и баскетбольные площадки, хоккейные коробки, места отдыха. Одна из изюминок «Южных Ворот» – шикарные детские площадки.

– Мы впервые разместили в жилом районе такое количество малых архитектурных форм. Получились настоящие детские городки во дворах. Между собой мы иногда называем их диснейлэндами, – признается Павел Семенюк. – Это одна из интересных деталей, которая привлекает покупателей. В Томске такого еще нигде не было. Жить в «Южных Воротах» – выбор множества молодых семей с детьми, для них хороший двор – важнейший критерий при покупке жилья.
Мне в «Южные Ворота» четыре года назад посоветовали переехать дети. А год назад они сами сюда перебрались.

Мне здесь очень нравится. Жизнь кипит: новый район, люди приветливые. А самое главное, управляющая компания проявляет к жильцам внимание. Мало кто может этим похвастать.

У нас в «Южных Воротах» есть свой Совет ветеранов. Нас там уже больше 500 пенсионеров. Управляющая компания выделила отдельное помещение, где мы собираемся и устраиваем праздники: 8 марта, День семьи, Масленица. Мы приглашаем всех жителей, группы из детских садов. Хорошо живем. И будем жить еще лучше!
Наталья Михайловна, жительница микрорайона «Южные Ворота»
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Южные Ворота расположены в перспективном месте: настолько близко к городу, что до центра Томска быстрее доехать из Южных Ворот, чем из 2-го микрорайона Иркутского тракта, Также недалеко аэропорт, железнодорожный и автовокзалы. Кроме того, рядом с микрорайоном запроектировано малое транспортное кольцо, которое будет «опоясывать» Томск. Транспортная схема Южных Ворот формируется.

Первое направление – от площади Южной через улиц Континентальную и Степановскую – уже готово. Улица Степановская построена и введена в эксплуатацию. Железнодорожный переезд на площади Южной при участии ТДСК в 2014 году расширен. От Южной площади до улицы Континентальной завершается строительство четырехполосной дороги, которая в дальнейшем соединится с малым транспортным кольцом.
В проекте – строительство улиц Тояновской и Тихой, которые будут примыкать к малому транспортному кольцу. Планируется строительство двухуровневой развязки с выходом на новую четырехполосную дорогу к площади Южной.
ЭКОЛОГИЯ
Экология – отдельный пункт «за» покупку жилья в мегарайоне. Вокруг «Южных Ворот» — лес, рядом – озеро.

– Чем мне нравится это направление города, так это чистым воздухом, – признается Павел Семенюк. – В Томске преобладают южные и юго-западные ветра. Жителям «Южных Ворот» это только на руку. Никаких промышленных предприятий в этом направлении нет. Ветер дует с территорий, занятых лесами и полями. Считай, ты на природе находишься. Воздух всегда свежий. А это сегодня много значит.
Фото из группы микрорайона «Южные Ворота» Вконтакте
В первую очередь мы хотели новое жилье с хорошими детскими площадками и школой/садом в шаговой доступности. В сентябре прошлого года переехали в «Южные Ворота». Школа рядом, ребенок ходит сам. Младший пока в частном детском саду, у нас в доме находится. Тоже очень удобно.

Мне нравится расположение самого района: большой, новый, перспективный, не так далеко от центра. Считаю, что относительно безопасный. Здесь живут, в основном, молодые семьи. Я спокойно могу детей одних отпустить на улицу погулять и не переживать. В любой момент выглянула из окна – площадка у дома. Нравится, что она с прорезиненным покрытием, потому что в песке дети всегда грязные. Очень хорошие площадки. Даже если гуляет много детей сразу, всем хватает места.

Мы сюда же перевезли родителей мужа из Хабаровского края. Они живут в соседнем подъезде, им очень нравится: нет постоянного шума машин, как в городе, чистый воздух. В любое время можно спокойно открыть окно. Удачный район в плане экологии. Живем и радуемся.

Людмила, жительница микрорайона «Южные Ворота»
Вместе с проектным озеленением во время строительства ТДСК стремится сохранить лужайки и деревья. Застройщики считают, что зеленые островки живой природы — это лучшее украшение.
БУДУЩЕЕ
Строительство «Южных Ворот» продолжается. На сегодняшний день построено только 40 % от задуманного. Впереди еще пять лет строительства и больше 300 тысяч квадратных метров жилья.
В материале использованы фото Александра Сакалова, ТДСК, а также из группы микрорайона «Южные Ворота» ВКонтакте.

Партнерский материал
Май 2020
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.