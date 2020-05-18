«Ворота южные» – соседи дружные

— Нами были проведены мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности двух насосных станций, обслуживающих этот жилой район, что позволило увеличить пропускную способность на 15 %, — говорит начальник отдела инвестиционных проектов «Томскводоканала» Максим Тайлашев. — Первый этап реконструкции НС-2 «Бромлей» был закончен в 2015 году. Второй — НС-3 №2 — планируем завершить в этом году.



Вопросами электроснабжения будущего микрорайона занялась компания «Россети Томск». Работы по прокладке электросетей начались в 2014 году. В том же году «Россети» установили первую подстанцию для обеспечения начала строительства жилья. Затем началась масштабная работа по обеспечению электроснабжения всего района.



— Электроснабжение микрорайона «Южные Ворота» организовано от ПС 110/35/10 кВ «Научная», которая находится в Академгородке, — рассказали в пресс-службе «Россети Томск». — Для этого были проложены подводящая кабельная линия от самой подстанции, а также внутриплощадочные линии 10 кВ общей протяженностью 33,58 км.



Чтобы распределить мощность по всей территории района, было установлено 16 трансформаторных подстанций общей мощностью 16,92 МВА, что сопоставимо с совокупным потреблением электроэнергии микрорайонами «Подсолнухи», «Зеленые горки» и «Высотный». Всего в проекте предусмотрено 30 трансформаторных подстанций.



Схему электроснабжения района отличает высокая степень надежности, за счет того, что большая часть линий электропередачи находится под землей.



Новые сети были готовы к сентябрю 2015 года – к моменту сдачи первых трех домов.

