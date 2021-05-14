Ворон по имени Граф

Истории

Полтора года назад соседи принесли Виталию Разживину ворона с подбитым крылом. Соседи нашли раненую птицу у дороги и хотели выходить сами. Несколько дней держали на балконе, потом вспомнили, что Виктор уже спасал птенца сороки, и предложили взять птицу ему. Мужчина согласился, вылечил ворона и приручил. Это уже третья птица, которую он спасает от смерти.

Перья у него торчали с одной стороны, лапка была поджата. Я понимал, что у птицы перелом, но не знал, как сложить крыло и перевязать. Специального образования у меня нет, просто живность люблю. Лежал ворон первое время, потом уже встал на лапу и потихоньку начал ходить, хромой, — вспоминает Виталий. — Паразитов на нем была тьма, я его свозил в ветеринарку, протравил все. Потихоньку-помаленьку поправилась птица

Виталий — не орнитолог, понятно. Однако же уточняет, что это, скорее всего, самка ворона: самцы гораздо крупнее и весом около трех килограммов, самки — около кило. Тем не менее, решил назвать Графом, а теперь уже привык и считает, что имя подходящее.

В первый год Граф не подпускал Виталия и не давал себя гладить. Но со временем привык, хотя на руках не сидит — клюется. По команде «ко мне» ворон прыгает к ноге Виталия, а на слово «рыба» бежит к холодильнику. «Я его дрессировал даже немного: научил прыгать за рыбой. Примерно до высоты колена, и это на одной лапе», — улыбается мужчина.

Граф — птица своенравная, исполняет команды при чужом человеке неохотно. Лишь при слове «рыба» бодро скачет за порцией любимой еды. Питается ворон салом, фаршем, сыром и масло. «Хлеб Графу до фонаря, а вот масло любит. Видит кашу с маслом — конкретно масло из нее будет выклевывать, — рассказывает Виталий. — А как лакомство я ему собачий корм даю, его тоже охотно клюет. Много еды давать нельзя, потому что не съеденную он будет распихивать по своим нычкам. А это все потом тухнет и воняет».

В гараже, где живет Граф, стоит два вольера. Виталий установил для ворона освещение, которое включается по таймеру в 06:00 и выключается в полночь. Поэтому даже если мужчина не в гараже, в доме у Графа светло.

«Утром, как только загорается свет, Граф начинает искать свои нычки. На полу гаража ничего нельзя оставлять, все нужно убирать наверх. Оставил я как-то сварочный аппарат, вернулся — а он мне всю изоляцию до меди разодрал. В другой раз поставили на полу торцовочный станок, дак он крышку разломал, батарейку достал и все провода вытащил, — со смехом вспоминает Виталий. — Ему же интересно, поклевать надо».

На полу гаража лежат несколько бутылок, винная пробка — игрушки Графа. Пробку ворон берет в клюв и, если хочет поиграть, несет Виталию, чтобы тот вытаскивал и снова давал ему, а особенно любит баловаться с банкой от кока-колы.

Вольеров в гараже два, до Графа в одном из них жила сорока по имени Гриша. Гришу Виталий подобрал птенцом: нашел рядом с гаражом и решил не оставлять птицу на солнцепеке. Думал, что птенец до утра не доживет, но Гриша выжил и даже начал летать. При этом сорока осталась ручной: постоянно летала вслед за Виталием, любила общаться с людьми, воровала ключи от машины и каталась на капоте.

Гриша совсем ручной был, постоянно летел туда, где людей было побольше, — вспоминает Виталий. — Кроме блестящих ключей бычки любил собирать почему-то. Как-то раз сосед дал Грише целую сигарету в клюв и поджег, а Гриша возьми да улети. Ну, говорю, радуйся, что у нас стогов сена нет.

Встречался Гриша и журналистам ТВ2: подлетел к съемочной группе, клевал объектив и искупался в снегу у ног репортеров. Виталий вспоминает, что Гриша часто улетал на несколько дней, но в конце концов возвращался к родному городу. В прошлом году же сорока улетела и не вернулась. После Гриши была еще одна сорока с подбитым крылом: тоже соседи принесли. Виталий и ее выходил, а через два месяца окрепшая птица улетела.

Говорят, вороны по 300 лет живут, но это вранье. В природе они живут лет по 15, а в неволе около 30. Рекорд — 70 лет. Эти птицы на всю жизнь пару создают, как лебеди. Но Граф уже все, никуда не денется, — рассуждает Виталий. — Без меня он из гаража не выходит почти. Машину вот мою знает, может подойти и сесть под нее. А обычно сидит на крыльце и наблюдает за прохожими. Голуби летят — покричит им вслед, да и все.