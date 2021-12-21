«Готов, хоть каждый день беседовать»: на какие вопросы не ответил Сергей Жвачкин в ходе прямой линии

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел первую за девять лет прямую линию. Состоялась она накануне другой прямой линии, более традиционной — 22 декабря на вопросы планирует отвечать президент страны Владимир Путин. Эфир с губернатором длился около двух часов. В ходе эфира Сергей Жвачкин говорил о развитии левого берега, пандемии коронавируса, успехах лесной отрасли и многом другом. Однако были и те темы, которые глава региона обошел своим вниманием. А мы не обойдем. Несколько вопросов, которые могли бы прозвучать в сегодняшнем эфире, но не прозвучали.

Автор: администрация Томской области Автор: администрация Томской области

Дело Ивана Кляйна

В Советском районном суде завершается процесс по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Допрос свидетелей уже завершен. Планируется, что в пятницу Иван Кляйн выступит с последним словом. Было бы любопытно узнать, что сегодня думает губернатор о процессе над человеком, которого он сам привел в мэрское кресло, а когда того увели из мэрии в наручниках сразу... дистанцировался. При этом, и запрос в комментариях на эту тему был.

Обвиняют Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий и в незаконном предпринимательстве. Задержали мэра Томска 13 ноября 2020 года. В тот же день «Единая Россия» приостановила членство в партии томского мэра, а губернатор в первый и в последний раз прокомментировал случившееся. «Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, — сказал Сергей Жвачкин. — Уверен, она будет профессиональной, открытой и объективной».

Госдолг и бюджет

Не уделил губернатор внимания и положению с бюджетом региона. А оно, несмотря на профицит, печальное. Дело в том, что превышение доходов над расходами в 2021 году — мера вынужденная. Так как профицит бюджета связан с обязательствами региона уменьшить госдолг (долг регионов складывается из заимствований у коммерческих банков и у бюджета; ситуация с ним неблагополучна у многих российских регионов, но Томская область выделяется даже на общем неблагополучном фоне — ред.). Ранее федерация выделила больше 20 млрд рублей на его реструктуризацию. Поэтому уровень госдолга в 2022 году не должен превышать 57%. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей. Профицит составляет 4 млрд рублей. Госдолг на 1 декабря 2021 года равен 54 млрд рублей.

Автор: департамент финансов Томской области Автор: департамент финансов Томской области

Капремонт школ

Не услышали мы от губернатора области суждений по такой важной теме, как капитальный ремонт учреждений образования. По оценкам, для ремонта школ, детсадов и других объектов социальной сферы Томску нужно 3,5 млрд рублей. На то, чтобы закрыть самые острые потребности Томска необходимо больше 741 млн рублей. Власти города надеялись на программу капремонта образовательных учреждений, которую анонсировал президент страны Владимир Путин. Однако в итоге по данной программе возможен только капремонт школ. Детские сады и учреждения дополнительного образования в программу не вошли. По прогнозу областных властей, в Томской области будут отремонтированы 23 объекта соцсферы, но работы начнутся не раньше 2023 года. «Начинается проект модернизации системы образования на предстоящие 2022-2025 годы. Его стоимость для Томской области около 5 миллиардов рублей. В бюджете 2022 года уже заложены 42 миллиона рублей на инструментальное обследование школ под капремонт. Естественно, основное финансирование пойдет в 2023 году», – говорил ранее замгубернатора Александр Феденев. Для примера: на ремонт лицея 8 нужно почти 286 млн рублей. 167 млн рублей было заложено в бюджете города изначально. 107 млн рублей были добавлены по итогам работы согласительной комиссии. При этом, 80 млн будет направлено из бюджета области, а 40 млн рублей власти рассчитывают получить из федерального бюджета. В общем, пока непонятно, как будет решаться проблема, которая с каждым годом все обостряется.

«Томские набережные»

Мегапроект «Томские набережные» был с помпой презентован в 2014 году. «Надчеловеческий проект», — как аттестовал его губернатор тогда. По проекту предполагалось, что в областном центре, в границах от коммунального моста до набережной реки Ушайки до 2030 года будет построен новый квартал. Его главными объектами станут музей науки и техники, центр ледовых видов спорта, легкоатлетический манеж, деловые, жилые и торгово-развлекательные объекты. Новые объекты должны появиться как на пустующих территориях, так и на берегу, который будет намыт в ходе строительства дамбы — главного инженерного объекта «Томских набережных».

С «Томскими набережными» как-то не задалось. Зато набережную Ушайки частично реконструировали. Эта реконструкция в рамках первого этапа проекта длилась почти пять лет. Инвестором проекта выступила компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За 2 млрд спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в 2020 году выделить еще 1,5 млрд рублей на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска.

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Помимо обновления набережной была реконструирована подпорная стенка на Главпочтамте, отремонтированы тротуары на участке от улицы Алексея Беленца до здания «1000 мелочей», установлены фонари. В 2019 году работы продолжились на тротуарах площади Ленина и у часовни. Были установлены новые фонари, которые, однако, по-прежнему, не работают. При этом, полученный результат неоднократно критиковали. Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости». Многие горожане тоже не в восторге от нового общественного пространства, чему есть очевидное доказательство — набережная стабильно безлюдна. Не ходят сюда. Неуютно здесь. Сейчас в Центре развития городской среды разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. Было бы любопытно узнать мнение губернатора о том, доволен ли он результатом благоустройства прямо под окнами Белого дома, считает ли, что немалые средства были потрачены оптимально.

Реконструкция стадиона «Труд»

Старую восточную трибуну, которая была построена еще в советское время, десять лет назад снесли и на ее месте в начале 2011 года появилась временная — на 2600 мест. В конце 2011 года временную разобрали, чтобы за два года возвести новую вместе с торгово-административным блоком в 15 этажей. Инвестором проекта выступало ООО «Рилонд» Сергея Закурского, объем инвестиций оценивался в 270 миллионов рублей. В 2012 году губернатором Томской области стал Сергей Жвачкин. Он заявил, что это неправильно, когда на территории спортивного сооружения строится многоэтажная платная стоянка. «Ни отеля, ни платной стоянки на территории стадиона «Труд» не будет», – сказал тогда Сергей Жвачкин. Стройка была остановлена.

В марте 2012 года прокурор Советского района обратился в суд с иском к ООО «Рилонд» о приостановлении реконструкции восточной трибуны стадиона «Труд» до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения с учетом расчетов рассеивания загрязнений в воздухе и уровня физического воздействия от 15-этажного административно-торгового блока и многоуровневой парковки. Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда удовлетворила заявление прокуратуры. Строительство было приостановлено. В августе 2013 года трибуну задрапировали 120-метровым баннером. Мэрия потребовала взыскать с «Рилонда» штрафов в общем размере на 3 млн 864 тыс. рублей, признать незаконным снос объекта муниципального недвижимого имущества и взыскать 22 052 763 рублей убытков, а также признать объект самовольной постройкой и снести ее. «Рилонд» в свою очередь потребовал от мэрии вернуть 150,4 млн рублей затрат по реконструкции восточной трибуны стадиона «Труд». Было проведено несколько экспертиз, которые оценивали, соответствуют ли ПСД выполненные работы и использованные материалы, какова рыночная стоимость фактически выполненных работ и примененных материалов. Суд встал на сторону застройщика, обязав мэрию выплатить компании 191,3 миллиона рублей. Мэрия подала апелляцию, и решение арбитража было отменено. «Рилонд» дошел до Верховного суда, туда же подала встречный иск и мэрия. В итоге обеим сторонам было отказано. В 2018 году мэр Томска Иван Кляйн обещал провести переговоры с инвестором Сергеем Закурским и решить судьбу трибуны, но о чем-то конкретном договориться не удалось.

В 2019 году губернатор Сергей Жвачкин во время годового отчета перед депутатами Закдумы сообщил, что власти региона рассматривают вопрос о продаже стадиона «Труд» в Томске и создания на его месте спортивно-рекреационной зоны. По плану губернатора предлагалось объединение площади стадиона с Городским садом. Заявление на облдуме не получило никакого развития ни в 2019 году, ни в 2020 году. При этом глава региона несколько раз анонсировал возможность появления нового стадиона. Были обозначены две возможные площадки: в Зеленых Горках или за Коммунальным мостом. Однако позже решили разместить стадион на левобережье, где и кампус. Об этом же совсем коротко сказал и Сергей Жвачкин в ходе прямой линии.

Как бы там ни было, мы уже десять лет любуемся на грандиозные развалины в центре Томска. Было бы любопытно узнать у губернатора о реальных сроках решения этой градостроительной проблемы, образовавшейся при его непосредственном участии.

Третий срок и негативные комментарии

Не обратил внимания губернатор и на рейтинг негативных упоминаний в соцсетях, который составил Центр политической конъюнктуры. По данным рейтинга, глава Томской области занимает первое место по числу негативных комментариев. Сам же Сергей Жвачкин в ходе эфира произнес следующее: «Вижу практически тысячу обращений. Из них было всего два обращения, которые посылают меня за пределы томской области (ведущая в этот момент добавляет: «Или на юг». Я был приятно удивлен, что из 1000 вопросов всего два были не очень приятными. Дело не в отношении ко мне, а в отношении к жизни. Знаете, кто всегда в грязи копается — он всё равно испачкается. Мне жалко таких людей. Обещаю, что на все тысячи обращений — вы получите ответ. Мне понравился такой формат, его нужно продолжать. Если вы хотите — я готов хоть каждый день с вами беседовать».