Письмо Жириновскому и Новый год под угрозой цунами. Новогодние истории от журналистов ТВ2

У каждого из нас — свои новогодние истории. Кто-то помнит костюм, который мама с папой мастерили несколько ночей подряд, у кого-то в памяти шумные колядки по соседям, а некоторые вспоминают традиции, которые были в семье. 2 января – самое время вспомнить эти праздничные истории. В какое еще время можно узнать, кто из журналистов ТВ2 писал письмо Жириновскому вместо Деда Мороза, кто щеголял в костюме волка из натурального меха, а кто до сих пор хранит подарок от главного новогоднего волшебника у себя дома.
Юлия Корнева
— Мое детство, в котором я еще верила в Деда Мороза, прошло в небольшой деревушке в Казахстане в окружении леса. Поход в лес за елкой всегда происходил под покровом ночи.... Папа любил «нагнать» волшебного туману. Днём он втайне от меня находил самую пушистую елку, а ночью мы с санками по его следам отправлялись на ее «поиски». Однажды, когда мне было года четыре, под такой елкой я и обнаружила свидетельство существования Деда Мороза.
Мы жили в двухэтажке, где не было горячей воды и мыться ходили в общественную баню. Предпраздничная помывка была намечена на 31 декабря, а накануне мои родители распространили слух, что самых прилежных деток в этом году посетит сам Дед Мороз! Мы пошли в баню, на секунду притормозив на выходе во дворе, мама что-то забыла дома и поднялась на пару минут в квартиру... А после бани подходим к двери нашей квартиры, а она открыта! Хотя на самом деле, закрывали на ключ дверь в деревне крайне редко, только когда уезжали куда-нибудь. Интрига! Первая и единственная мысль: Он ко мне приходил! Я залетаю в зал, а рядом с елкой стоит стул, на котором лежит мешок с конфетами и шикарная детская пижамка... Кстати, импортная, как я отметила, разглядывая ее сегодня. И это в пору тотального дефицита. В общем, как оказалось, Дед Мороз приходил в тот год из моих друзей только ко мне. А остальным подарки под елку подкладывали родители... Эта пижамка – единственная вещь из моей детской одежды, что сохранилась. Позже ее несколько лет носила моя дочь. И она оказалась настолько крепкой, что может и еще одному поколению послужить.
Верить в Деда Мороза я перестала, просто повзрослев. А вот моя дочь – после того, как он не смог выполнить просьбу из ее последнего письма: подарить ей маленький, домашний, оранжевый, ядерный реактор. Уж не помню, чем мы его заменили.
Роман Чертовских
— Было мне 9 лет. Пришел к бабушке с дедушкой, пил чай на кухне и заедал домашними варениками с картошкой. Стоящее на холодильнике радио хрипело, бабушка и дед всегда держали его включенным. Внезапно из приемника донесся голос Владимира Жириновского: лидер ЛДПР поздравлял россиян с Новым годом и обещал исполнить детские желания в честь праздника. Предлагал написать ему письмо.
Я тогда мечтал о компьютере, который мама не могла мне купить на зарплату школьного учителя. Сели мы с бабушкой и дедушкой, написали Владимиру Жириновскому письмо. Мол, я - школьник из маленького алтайского города Бийска, семья неполная, малообеспеченная, денег нет, а компьютер ну очень нужен, для учебы. Честно писать о том, что компьютер нужен для игры в Diablo II и Warcraft III писать не стали. Ответ я ждал к Новому году. Не дождался, конечно, и к Рождеству весточки от Жириновского тоже не было. А весной, когда о нем все уже и забыли, пришло письмо.
Началось оно со слов: «Дорогая Чертовских Романа». В ответе лидер ЛДПР писал, что таких школьниц, как я, в России много, и всем он выслать компьютеры не может. Но очень постарается сделать нашу жизнь лучше, особенно если станет президентом. Так я, еще будучи школьником, раз и навсегда разуверился в парламентских партиях и стал анархистом. Играть в Diablo II и Warcraft III еще пару лет пришлось в компьютерных залах, пока на Новый год в 2004-ом я не увидел дома большой стационарный компьютер. От мамы.
Виктор и Виктория Мучник
— Новый 2004-й год мы решили встретить на море. В Таиланд! – решили мы. Солнце, пальмы, песок, фрукты. Никакой селедки под шубой, заливной рыбы, курантов и президента. Поедем на Пхукет!
Так тогда, на исходе 2003 года, решили не мы одни. Когда пришли в туристическое бюро, путевок в Таиланд уже не было. Огорчились мы, конечно, немного. Взамен нам предложили китайский Хайнань. Ну ладно. Тоже море. Поедем туда.
До сих пор ту свою неторопливость с покупкой путевок вспоминаем с благодарностью. Натурально, Бог отвел. Тогда в 2004-м, как помните, случилось страшное цунами. Приди мы в турбюро пораньше – встречали бы семьей большую волну на патонгском пляже.
А так, поехали в Хайнань. Сразу после. Немного нервничали, понятно. Но – в одну воронку, два снаряда… В общем, поехали.
Самолет из Новосибирска задержался. Что-то там неисправно было. Все уже прошли регистрацию и всю ночь ожидали посадки. Шумели и плакали дети. Собравшийся на юга народ постепенно оголодал и ломанулся в кафе. Однако же ночью там не наблюдалось ничего съестного, кроме засохших булок и нескольких плиток шоколада. Тогда голодные отправились в дьюти-фри. Там рацион был тоже небогат. В общем, рейс затарился коньяком и красной икрой. Правда, икры было немного, а выпивки в достатке. В самолет многих загружали, натурально, полуживых. Но долетели как-то.
И вот Хайнань. После новосибирского морозца сразу влажная, пахнущая морем и экзотическими фруктами жара. Народ спешно рассовывал по чемоданам дубленки и норковые шубки и облачался в шорты и шлепанцы. Спросонья забывая порой избавиться от каких-то деталей зимнего туалета.
В гостинице, куда мы приехали, нас встретил трек из «Титаника». И он же сопровождал потом всю дорогу. Трек этот, учитывая цунами, был очень уместен. Мы и так-то, выходя на океанский берег, нет-нет, да и поглядывали вдаль, туда, где линия горизонта. Не движется ли там чего необычного.
Вечером 31 декабря гостеприимные хозяева расставили по берегу океана пластиковые столики. Сервировали их разнообразными фруктами и прочими местными деликатесами. Повесили фонарики. На сцене образовался ансамбль, игравший какое-то новогоднее попурри с некоторым уходом в китайскую пентатонику. Все сидели, расслабленные, в ожидании полуночи и фейерверков. В шортах, в купальниках, в шлепанцах.
Меж тем с океана подуло. Сначала было даже приятно. Легкий свежий ветерок освежал, разреживал тропическую жару. Однако же минут через пять он стал крепчать. Становилось все холоднее. Люди потянулись в гостиницу. И возвращались оттуда, кто в норковых манто, кто в накинутых на купальники дубленках. Меж тем ветер становился все сильнее. Ветер, он, конечно, цунами не вызывает. Но вой его был тревожен и заставлял поглядывать на океан. Впрочем, уже было не видно ни зги. Темнота и вой ветра. Потом ветер стал срывать фонари, сносить пластиковую мебель. Группа на сцене героически пыталась наяривать что-то праздничное. Однако же народ потянулся в гостиницу. Там, в фойе, кто в шубах, кто в шарфах и даже шапках, мы и встретили новый 2004-й.
Полина Диденко
— Сколько я себя помню, всегда именно Новый год был моим любимым праздником. Учитывая, что в году есть еще и личный праздник — день рождения, долго задавалась вопросом — почему полюбила именно Новый год? Только когда переехала за три тысячи километров от родителей — поняла. Я всегда очень любила находиться в кругу близких, мне нравятся семейные застолья, шумные посиделки, домашнее веселье и странные безумные (сейчас бы сказали — кринжовые) танцы. Затем — длинные выходные, когда не нужно никуда идти и ничего делать. Только лежать на диване, смотреть по телевизору «классику Нового года» и доедать прошлогодние вкусности. Для ребенка, папа которого всегда работал вахтовым методом, семейные праздники были особым счастьем.
До моих семи лет мама не работала, уделяя мне максимум времени. Помимо множества всего замечательного — к каждому Новому году она вручную, не имея швейной машинки и навыков швеи, шила для меня объективно классные костюмы. Притом чаще всего — из того, что было дома. Вы, конечно, можете возразить, что всем шили костюмы вручную. А я отвечу: я родилась всего лишь в 1999 году, мое детство пришлось на нулевые, когда купить ребенку новогодний костюм не было проблемой от слова «вообще». Тем более на Севере. Этим для меня и ценны мои детские новогодние праздники и тепло маминых талантливых рук, которое я чувствовала через стежки новогодних костюмов.
В четыре года я была ночкой — это или маленькая ночь, или какая-то волшебница ночи. Это был мой любимый костюм. Почему? До сих пор не понимаю, за что я его так любила: то ли за простоту и легкость, то ли за большую красивую Луну на лбу (крепилась она к ободку с помощью запчасти от моей пластиковой мозаики). В пять лет я была Снежной королевой. Для этого костюма папа с другом-сварщиком на работе сварили для меня шикарную корону. Потом родители всю ночь обматывали ее синей мишурой. А в шесть я стала Белоснежкой. Как мне кажется, по сложности это был самый трудоемкий костюм с платьем сложного кроя и маленькими красными бантиками на туфлях, которые мама сделала из платья, ставшего мне маленьким. И такой же наряд сшила для моей куклы. В семь лет я была Русалочкой с хвостом, расшитым пайетками, в восемь пришла на школьную елку в костюме гейши, сшитом из наших тяжелых зеленых штор, а в девять — нарядилась Жар-птицей. Этот костюм мама собрала только с помощью бумаги и степлера. Последним стал костюм пчелки. Это был четвертый класс. На школьную елку в новогоднем наряде тогда пришла только я одна из всей параллели. Видимо, именно в 10 лет дети становятся слишком серьезными, чтобы переодеваться в снежинок, принцесс, зайчиков и Бэтменов. Скука!
Я искренне хотела бы до сих пор встречать каждый Новый год в костюмах, сшитых золотыми руками моей талантливой мамы. Это круто! Это красиво! Это весело! Да здравствует креатив!
Лидия Симакова
— С Дедом Морозом у меня с детства были сложные отношения. Мама рассказывала, что когда я была маленькая, очень его боялась. Даже года в три-четыре маме приходилось постоянно держать меня на руках, чтобы во время новогодних утренников я никуда не убегала. Когда я стала старше, то поняла, что Дед Мороз и Снегурочка не такие уж и плохие. И приносят подарки. Тогда я уже начала им писать разные письма, приглашать в гости на чай. Мама же старалась каждый год спрятать подарок где-нибудь в квартире, чтобы я его искала в новогоднюю ночь. В итоге я верила, что Дед Мороз приходит ко мне в новогоднюю ночь вплоть до третьего класса.
Александр Сакалов
– Моя любимая история – про новогодний костюм. Без них тогда на елки не ходили. Практически все мальчишки одевались в мушкетеров или пиратов. Но мне они казались глупыми. И я тогда сказал, что не хочу быть как все, а хочу быть волком. Мой отец-кавказец очень сильно этому обрадовался. Рядом была меховая фабрика, которая занималась пошивом шапок и шуб. Там оставалось много кусочков меха. И отец заказал из этих кусочков мне костюм – натуральный волк из натурального меха. Мне было очень жарко, но это было очень эффектно. Оно того стоило, ведь и в маленьком кишлаке, где я тогда жил, понты никто не отменял. Поэтому я потел в этом костюме, но забирал все возможные призы на елках.
Мой младший брат Виталька всегда ходил за мной хвостиком. Все подарки, которые делали мне, всегда дублировали ему тоже. Чтобы было не обидно, потому что он всегда ревел. И когда мне сшили костюм волка, ему также из кусочков меха, только белого, сшили костюм зайчика, потому что на все утренники он всегда ходил со мной рядом. Меховые волк и заяц – это было так мило.
Татьяна Бемлер
– Новогодние утренники младшего возраста я запомнила тем, что всегда чувствовала себя королевой, потому что костюмы мои были самыми красивыми: мама ночами крахмалила платья из марли и ситца, вышивала на них снежинки дождиком, а папа мастерил короны из проволоки и обтягивал их мишурой. Я была Снежинкой, Снежной королевой, Ромашкой, Красной Шапочкой.
Но самые веселые карнавалы устраивались уже в старших классах и во время студенчества.
Я жила в маленьком казахстанском городке, на самой окраине. На нашем переулке было 6 частных домов. Все мы очень дружили: мальчишки и девчонки разных возрастов. И перед старым Новым годом – всегда колядовали.
За день стаскивали кучу старых вещей, масок и прочих ненужных штук в один из домов и ближе к вечеру начинали наряжаться. Дележка одежды и выбор образов проходили очень весело: на вес золота были старые полушубки, валенки и цветастые бабушкины платки, девчонки дрались за шаровары и бороды, мальчишки – за юбки и румяна.
Еще веселее было бродить с песнями по улице и заходить к соседям на огонек. Любимым занятием всех мальчишек было кричать: «Сеем-сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем!» и осыпать дом зерном или рисом. Промолчу, как «радовались» этому хозяйки, но никто не ругался. Все смеялись, угощали шумную компанию, выдавали нам с собой вкусностей, и мы шли дальше. Часто уходили за пределы своего переулка. А потом возвращались домой, угощались подарками и хохотали полночи, вспоминая колядки. Это было классное время. Уверена, что все наши ребята, которые сейчас живут в разных городах и странах, его помнят до сих пор.
Юлия Фаллер
— Этому Санте 25 лет. Его мне привез дедушка из Сингапура. В 1990-е у дедушки были деловые поездки в разные страны. Я не помню, чтобы мы вместе проводили время, потому что он много работал, у него была новая семья и дочь старше меня на три года. Но он всегда дарил мне необычные для того времени подарки. У меня была музыкальная свинка из Германии, дубленка из Америки и купальник из Австралии. В четыре года я вообще с трудом понимала, что такое купальник, думала, что ванная, которую нужно на себя надевать и купаться. Дедушки давно нет, а Санта остался как добрая память. Каждый год Санта со мной встречает Новый год.
Лариса Муравьева
— А я расскажу новогодние байки.
Все слышали анекдот:
— Жена у меня зануда, жуть.
— Почему?
— У всех праздник, все радуются, 1 Мая отмечают. А она ноет и ноет — вынеси елку, да вынеси елку.
Это — про нас с мужем история. В первый год совместной жизни (20+ лет назад) решили, что Новый год будем отмечать всегда с настоящими елками — чтобы хвоей пахли, настроение праздничное создавали. Но затащить дерево домой — полбеды. Гораздо сложнее его спустя пару недель из дома вытащить — елка, как правило, осыпается, устилая свой последний путь по лестничным пролетам равномерным слоем хвои. Которую, по идее, неплохо бы за собой убрать. Перспектива казалась настолько неинтересной, что пока собирались с духом, елку на балкон выставили. И забыли про нее. Вспомнили 8 мая. Гопники у подъезда были в восторге: «Гы-ы, с Новым годом, чувак!». Будь у них тогда смартфоны, муж точно стал бы звездой тик-тока за лучшую экранизацию анекдота.
***
Как-то муж вычитал в интернете верный рецепт продления жизни елки. Чтобы стояла дольше и осыпаться начала позже, надо насыпать в подставку с водой сахар. Пропорцию уже не помню, но муж подсластил жизнь елке от души. Через несколько дней по квартире начал распространяться аромат свежей бражки. И становился все крепче. В общем, так нам и не удалось выяснить, работает ли этот эликсир долголетия. Забродившую елку пришлось спешно эвакуировать из дома.
***
Из свежего. Прихожу как-то домой с работы в конце декабря, а ребенок квартиру декорирует. Украшает елочными шариками кактусы, торшеры и прочие выступающие поверхности. Решили с мужем, что, несмотря на рабочие завалы, елку все-таки надо покупать чуть раньше, чем за день до Нового года.
Елена Бронникова
У меня в памяти почему-то не осталось цельного воспоминания о каком-то конкретном детском Новом годе, зато помню с каждого по горсточке: запахи, эмоции, ощущения.
Часть детства мы с родителями жили в Бурятии и на Новый год всегда готовили бурятское национальное блюдо — позы (буузы). Обычно буряты готовят его к восточному новому году — Сагалгаану (Белому месяцу) в феврале, но нам, русским, это не мешало адаптировать традицию:) К 10 вечера 31го в доме всегда ароматно пахло позами, именно этот запах для меня сейчас ассоциируется с Новым годом, также как лето стопроцентно пахнет огурцом и укропом. А сами позы в детстве мне казались домиками, из трубы у которых валит дым.
Перед Новым годом мы с отцом ходили на сопку за сосенкой, ее ставили вместо ели дома. Конечно, были грешны и рубили все это с собственной санкции. У отца для похода в лес был смешной полушубок, шапка-ушанка и синие дутики с надписью «Alaska», кажется, тогда в Забайкалье каждый второй в них ходил. В сопку мы лезли ползком через снег, а обратно с хохотом скатывались на попе или кубарем. Снег был везде - в валенках, под шубой, в варежках, слегка поджигал кожу, пока не таял, но я чувствовала себя максимально счастливой.
Как-то раз отец решил поздравить меня и изобразить Деда Мороза. Костюма у него не было, поэтому он вывернул на оранжевую изнанку парку-аляску, вместо бороды у него вроде была вата, я уже была не то, чтобы маленькая. Поэтому узнала его в первую секунду, а остальные пять минут казались фарсом. Потом все вместе посмеялись, что главное - старался. К слову, Дед Мороз с подарком ко мне обычно приходил не ночью под елку, а влетал в форточку на 9 этаже. Я весь вечер в нее выглядывала, но чтобы чудо свершилось, надо было обязательно затаиться на время в другой комнате, чтобы не спугнуть летающего деда. А ещё хорошо помню новый год 98-99го, после дефолта. Я понятия не имела, что значит это слово, которое везде произносят, но могла наглядно догадываться. На отцовском заводе тогда зарплату выдавали тремя видами одинаковых пуховиков для мужчин, женщин и детей, полгорода ходили, как в униформе. Маме в школе зарплату давали какими-то мелкими процентами. И вот у нас на новогоднем столе в тот раз стояла отварная картошка и салат из квашеной капусты с луком. И все. По телевизору все также были речи и куранты. Но, что самое интересное, то ли я тогда была близка к дзену, то ли это все детство, но тот праздник не казался мне хуже или лучше других, я просто не оценивала в этих категориях, не грустила без вкусностей, также безусловно любила родителей и чувствовала то самое новогоднее чудо.
Наталья Тарасова
– Я – дитя девяностых: родилась в 80е, но осознанное детство пришлось уже на 90е. Время было интересное. Сначала не было практически ничегошеньки, а потом вдруг на головы неискушенных жителей бывшего союза хлынуло все! Кто-то терял все, кто-то резко делал состояние. Открывались границы, появлялись новые возможности, резко обрывались старые. Лихое, страшное, но удивительное время.
И вот в декабре 1993 мой папа едет в зарубежную командировку – работники нефтяной отрасли России отправляются обмениваться опытом с коллегами из США. Я не берусь даже судить, насколько это было круто для самого папы, который родился в деревне Кожевниково Томской области в советское время и вдруг оказаться в краю небоскребов, но для меня и моей сестры было огромной гордостью, что его отправили в такую интересную командировку. Он вернулся практически перед Новым 1994 годом. И, конечно, привез нам кучу интересных рассказов и подарков. В основном, что-то из одежды и какие-то немыслимые сладости, те, что сегодня мы можем встретить в любом захолустном магазине, но тогда это было потрясающе! Потому что мы, хоть и жили прилично по тем временам, избалованы отнюдь не были.
И вот наступает Новый год, под елочку мы садим мягкую игрушку Санта-Клауса, которого папа привез из Америки, бьют куранты, мы поздравляем друг друга и, когда наступает время подарков, выясняется, что американский Дед Мороз нам что-то приготовил. Это было удивительно, ведь мы думали, что все американские подарочки нам уже вручили несколько дней назад. В мешочке Санты лежали две маленькие коробочки для меня и моей сестры, в которых были золотые цепочки с аккуратными, простыми крестиками. Сказать, что это было шикарно – ничего не сказать. Шикарно и очень ответственно. Мне было десять лет, но я уже тогда понимала, что это редкий подарок в доме, где не особо много лишних денег, и смысл этого подарка абсолютно точно в самоотдаче и любви, ведь он, должно быть, стоит дорого, а практической пользы в нем нет. Папа помог мне надеть крестик и сказал, что это настоящее золото и нужно бережно относиться к этому подарку. А я, хоть и была впечатлена масштабом подарка, ответила: «Самое главное, что крестик, а не золото».
Я была ребенком, который понимал рациональное, но мыслил в каком-то своем ключе. Символическое для меня было важнее материального. Идея и ее энергия важнее деталей формы. Впрочем, я до сих пор думаю также: идейное содержание первичнее формы. Позже эти крестики, купленные в США, изготовленные, если верить гравировке на бейле, в Италии, были освещены в православном храме Томска. Такой вот частный пример глобализации. Назвать меня религиозной можно с огромной натяжкой, я далека от церкви и ее ритуалов, хоть и воспитана в идеалах христианской морали. И вообще, в каноны православия вписываюсь с трудом, чего уж лукавить. Но мой крестик, мой самый памятный новогодний подарок, до сих пор со мной, уже 28 лет. Во-первых, потому, что для меня он символ любви, заботы и семейного тепла – ценностей, безусловно, христианских, но также и моих личных. И, конечно же, потому, что дорогой для меня человек попросил относиться к этому новогоднему подарку бережно.
Валентина Анкудинова
— До окончания школы я жила в небольшом поселке на севере Иркутской области. Впрочем, десять-пятнадцать лет назад Балахнинский казался мне намного больше. Мы жили на последней улице, и в минутах десяти от нашего дома начинался настоящий таежный лес. В декабре дед доставал свои лыжи, брал в руки топор, и в нашем доме появлялась елка. Обычно, я не знала день, в который это происходило. Просто возвращалась вечером из школы и сада, елка уже стоит, а рядом с ней чемодан с игрушками. Все игрушки были старыми, советскими. Старым был и Дед Мороз. В какой-то из годов мы с мамой (в основном мама, конечно) его обновили: подкрасили и подклеили. Я пожертвовала ему шапку от пупса. Спустя несколько лет пупс потеряется, а вот его шапка по-прежнему будет на месте.
Наряжали елку мы всей семьей. Я старалась вешать, как можно меньше игрушек, представляющих собой овощи. Ведь с ними потом было намного интереснее играть в куклы: можно было и в «готовке» использовать, и на «огороде выращивать», и много, что еще. Для подарков под елку мы ставили валенки. Самый большой был, конечно, у деда. Помню, как-то раз я не смогла его нащупать с первого раза, подумала, что мне ничего не подарили и расстроилась. Но все закончилось хорошо.
Еще в новогодние каникулы мы обязательно топили печку. Бабушка готовила на ней суп, а так как печка была за стеной моей спальни, мне было особенно классно. Сейчас почему-то кажется, что новогодние каникулы класса до пятого были какими-то очень длинными. К нам обязательно приезжали родственники из Бодайбо (город в 30 километрах от поселка), с ними приезжала и моя двоюродная сестра. И вот тогда начиналось настоящее веселье: мы носились по дому, играли в «найди клад», а еще устраивали домашние концерты. Особенным хитом была песня «Куда уходит лето», так как зима для нас была бесконечной, а лето каким-то уж коротким.
И, конечно, телевизор. Только никакой «Иронии судьбы». Деду этот фильм никогда не нравился (мол, что смотреть на пьяниц), поэтому мы смотрели по утрам на индейцев. Ох, Гойко Митич. Как же я плакала, когда в «Белых волках» тебя убили... Сейчас, кстати, я эти фильмы иногда пересматриваю. Сестра моего увлечения никогда не разделяла, а для меня это какая-то связь с детством.
Корону для костюма Снежинки несколько часов клеил дед. На фото плохо видно, но она была серебристой, с яркими желто-голубыми вставками. А мой последний новогодний костюм, сделанный — это березка. Его я надела в шестом классе. Хотя вру: в 11 классе я была Дедом Морозом. Как отличнице, мне дали мешок с шоколадками и поручили раздать школьникам.
Со школьными шоколадками была история интереснее, кстати. Это было перед моим днём рождения, а он у меня летом. Приходит мама и приносит четыре шоколадки: «Это тебе подарок от Деда Мороза». Потом вспомнили, что в декабре, когда их раздавали всем детям, я болела, и учительница убрала их в тумбочку, да и забыла про них. Поэтому новогодний подарок нашел меня только летом. Но на вкусе это никак не сказалось.