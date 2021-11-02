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Истории

«Водовод идет со стороны вашего завода»: в суде выясняют, управлял ли Иван Кляйн «Томским пивом» на посту мэра

ТВ2 Валентина Анкудинова

Рассмотрение дела Ивана Кляйна набирает обороты. В суде начали рассматривать третий эпизод обвинения, связанный с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Максимальное наказание за это предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.

Ранее следствие характеризовало этот эпизод обвинения максимально абстрактно. По версии следствия, Иван Кляйн, будучи мэром, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо участвовал в управлении деятельностью «Томского пива» и «оказывал покровительство указанной коммерческой организации».

Как заметили адвокаты после возбуждения дела, «здесь отсутствует описание конкретных действий или иных обстоятельств, из которых возможно было бы сделать вывод о наличии события  преступления, нельзя отрицать только одно – Галина Кляйн является супругой и лицом, пользующимся доверием Ивана Кляйна». 

Конкретика появилась в суде. В чем же проявлялось «покровительство Томскому пиву»? По версии следствия в том, что Иван Кляйн, например, не дал разрушить свежий асфальт при прокладке водопровода через Московский тракт. Почему он это сделал? Просто не хотел мешать движению покупателей к магазину завода, считает обвинитель.

«Известный в городе факт...»

Одним из ключевых свидетелей по данному эпизоду является Владимир Костюков. До 2018 года он был заместителем мэра по капитальному строительству и дорожной деятельности, сейчас находится под следствием. Костюкова обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями» и в «Мошенничестве», дело все еще расследуется. 

Но вернемся к суду. В 2018 году Томский госуниверситет сдавал новое студенческое общежитие, которое находится на ул.А.Иванова. К общежитию требовалось провести коммуникации. По изначальному плану, строители собирались раскопать траншею длиной примерно 50 метров, чтобы завести трубу под дорогой. Но в дело вмешался случай. 

«Мне позвонил Иван Григорьевич. Сказал, что профильный департамент выдал ордер на раскопки на пересечении Московского тракта и улицы Аркадия Иванова. А на улице Аркадия Иванова два года назад был сделан ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». И эта улица находится на гарантийном обязательстве. «Мы что, опять будем ямочный ремонт выполнять? — сказал мне мэр. — Разберитесь, в чем там проблема, почему нельзя по-другому вопрос решить?» — рассказывал в суде Владимир Костюков. 

По его словам, звонок был сделан в интересах города. 

«Улица Аркадия Иванова была на тот момент отремонтирована сплошным слоем. А в мэрии очень остро ставился вопрос о том, что вот мы уложили асфальтобетон на каких-то дорогах, а в дальнейшем заходят какие-нибудь «Горсети» и заново все выкапывают. Была поставлена задача проводить все раскопки до того, как будет уложен новый асфальтобетон», — объясняет Костюков. 

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

В ходе рассказа Владимир Костюков подчеркнул, что при проведении раскопок понадобилось бы восстанавливать нарушенное благоустройство.

«При закрытом способе не надо было заново укладывать асфальтобетон, а надо было просто восстановить газон, который находился на территории одного из ТСЖ. Надо было согласовать с жилым домом, на территории которого этот участок располагается, возможность сделать траншею. И мы в течение дня урегулировали этот вопрос. Договорились, что субподрядчик будет аккуратно выполнять все работы – и воссоздаст газон в первозданном виде. И на следующий день «прокол» уже был готов. Я отзвонился Ивану Григорьевичу, чтобы рассказать об итогах работы, на что он мне сказал: «Зачем ты мне звонишь? Вопросы в вашем ведении, решайте сами, не надо меня беспокоить», — сказал он. 

Во время заседания прокурор заметил, что в ходе разговора Костюков сказал: «водовод идет со стороны вашего завода». 

«Известный в городе факт, что завод — собственность семьи Кляйнов. Я не имел в виду, что конкретно Иван Григорьевич там сейчас находится, управляет заводом или что-то делает. Он был мэром города Томска», — ответил Костюков на просьбу адвоката Андрея Гривцова пояснить данную фразу.

Он добавил, что данные работы «Томское пиво» никак не затрагивали, а каких-либо указаний, которые бы касались завода, ему не поступало.

Автор:  Валерий Доронин. Иван Кляйн на выездном совещании по благоустройству Московского тракта. 2018 год

Звонки от мэра и мэру

Выше мы писали, что в процесс прокладки коммуникаций вмешался случай. Оказалось, что у этого случая есть имя — Петр Сальников — заместитель генерального директора «Томского пива» по строительству. Именно он позвонил Ивану Кляйну и рассказал, что на улице Аркадия Иванова планируют разрушить асфальт. 

«Я шел на работу по Аркадия Иванова и  увидел эти работы, технику.  Подошел к людям, которые их проводили, спросил, на каком основании ведутся работы открытым способом? Сказали, что есть ордер. А на то время было распоряжение мэрии о запрете прокладки всех коммуникаций открытым способом», — рассказал он в суде.

После этого разговора Петр Сальников позвонил Ивану Кляйну. Тот подтвердил, что такой запрет есть и отправил Сальникова в департамент дорожного строительства.

«В ходе разговора вы говорите о том, что раскопки проводятся в 15 метрах от «нашего» магазина. Что вы имеете в виду?» — спрашивает у свидетеля прокурор. 

 «Я уточнил, где находится это место, рядом с магазином «Томское пиво», — отвечает Сальников, замечая, что раскопки никак не затрагивали интересов «Томского пива». Работы должны были вестись по центру проезжей части.

Выясняет прокурор и подробности других разговоров Сальникова и Кляйна. Например, во время одного из них мэр Томска поздравил своего бывшего подчиненного с Днем строителя. Во время другого — обсуждает проблемы, возникшие при проведении благоустройства площади Ново-Соборная.

Рассказывает Сальников и о санитарно-защитной зоне предприятия, и о работе с Анной Касперович (Подгорной). 

— Мы допрашивали свидетеля Касперович (Подгорную). Она в судебном заседании утверждала, что принимала участие в разработке разрешительной документации по прокладке газопровода. Вы настаиваете, на своих показаниях, что это не так, — замечает адвокат.

— Этим занимался «Стройгаз», есть подтверждающие документы, — отвечает Сальников. 

Иван Кляйн спрашивает и про другого свидетеля — Дениса Вяткина. Ранее тот говорил, что «постоянно решал какие-то вопросы по «Томскому пиву», но назвать детали не смог. 

— Свидель Вяткин тут в суде сказал, буквально, что «Сальников почти жил у нас в Департаменте». Что это означает?

Петр Сальников говорит, что не знает. Он говорит, что с тех пор, как Иван Кляйн стал мэром города, они практически не общались, и вопросов, которые касались бы управления «Томским пивом» не обсуждали никогда.

«Эти вопросы не решаются в мэрии Томска»

Заслушали в ходе суда и заместителя генерального директора «Томского пива» по закупкам, планированию и логистике Василия Русскова. С Кляйном они тоже периодически общались по телефону. Например, когда Томску было присвоено звание «Город трудовой доблести», Василий Руссков поздравил мэра с этим событием и поговорил про историю города (сам Руссков историк по образованию). 

Однако истории города касались не все разговоры. Прокурора интересуют те, в ходе которых Руссков рассказывал про объем продаж и ассортимент продукции. Сам же свидетель говорит, что это его «профессиональная деформация». 

«Я просто, говоря о работе, о предприятии, рассказываю, как дела с продажами. <...>Позвонил бы мне заместитель губернатора, я так же отвечал бы. Объемы продаж – это открытая информация, которую может получить любой госслужащий. Это не коммерческая тайна», — отвечает Руссков.

Судья Николай Хабаров интересуется, звонил ли замгубернатора в реальности. Свидетель говорит, что такое бывало. 

«Наш акцизный налог, налог на пиво, составляет более 3 миллиардов рублей в год. Эти средства поступают в бюджет Томской области. И когда у нас появляются сложности, например, случилось небольшое сокращение производства (это было связано с разными причинами, в основном с ужесточением государственного регулирования нашей отрасли), нас приглашали в администрацию области и задавали вопросы. И я там примерно то же самое говорил», — отвечает он.

Характеризуя ситуацию на заводе, Руссков отмечает, что Галина Кляйн была настоящим руководителем. 

«Она выполняет всю оперативную управленческую деятельность – заключает сделки, подписывает приказы, распоряжается финансами. Это огромный массив документации, сотни документов каждый день. Что такое руководить предприятием с таким оборотом? Это многоплановая деятельность, которой невозможно заниматься время от времени. Так не бывает в бизнесе. Это работа, которая требует постоянной вовлеченности – 24/7. Иначе предприятие не сможет быть конкурентоспособным», — подчеркивает он.

Отвечая на вопрос адвоката, Руссков замечает, что деятельность завода в основном регулируется федеральными органами и говорить о каких-либо преимуществах сложно. 

«Все вопросы мы решаем с федеральными агентствами и ведомствами. Эти вопросы не решаются в томской мэрии, они решаются на федеральном уровне, мы предприятие федерального охвата: в Томской области у нас остается не более 15% продукции. Я даже представить не могу, какие такие преференции нам потенциально может предоставить муниципалитет — это не их уровень возможностей», — говорит он. А после вопросов судьи жалуется, что есть вопрос с нехваткой земли, который муниципалитет Томска решить не в силах.

Дело о квасных бочках

На последнем заседании в суде выступала Людмила Прохорова. Сейчас она пенсионерка, а в 2017 году была начальником отдела потребительского рынка администрации Кировского района Томска. В обязанности отдела входит взаимодействие с торговыми предприятиями, организация ярмарок и выставок-продаж сельскохозяйственной продукции, а также размещение нестационарных торговых объектов. Например, бочек с квасом. 

«Когда в 2015 году поменялось федеральное законодательство, нестационарные объекты должны были размещаться в соответствии с утвержденной схемой. На администрации районов была возложена задача — прием заявок от предпринимателей для включения объектов в схему. Иван Григорьевич лично проводил совещания с главами районных администраций, чтобы вопрос был взят на контроль», — говорит Людмила Прохорова.

Первая схема появилась в 2015 году, однако быстро стало понятно, что она нуждается в доработке. Предприниматели постоянно обращались в мэрию за предоставлением новых участков, вопрос решался в рабочем порядке на совещаниях, но занимал время. В марте 2017 года появился регламент, согласно которому менять схему можно было дважды в год, но это решение понравилось еще меньше. 

«У нас имелись и предприятия круглогодичного размещения, и сезонного. Много нареканий было со стороны предпринимателей. Особенно тех, кто занимался сезонной торговлей: менять схему только два раза в год было неудобно», — говорит свидетель.

Отвечая на вопрос прокурора, Людмила Прохорова рассказывает, что «Томское пиво» предлагало включить в схему четыре адреса, по которым бы шла продажа с квасом. Два адреса одобрили сразу, один незначительно перенесли, а по последнему отказали «сразу по четырем пунктам», говорит Прохорова. 

Прокурор интересуется, обсуждалась ли данная проблема с «Томским пивом» с Иваном Кляйном. Прохорова отвечает, что обсуждалась проблема в целом, так как жалобы на схему были постоянно, и их было много. В итоге нормативный акт пересмотрели и стали вносить изменения в схему уже четыре раза в год, а не два. 

Однако обновленная схема вышла только 1 июня 2017 года. И это было критично для сезонной торговли.

«С момента выхода постановления с утверждением схемы, до момента заключения договора на размещение торгового момента в среднем проходит 1,5 месяца. Это такая процедура прохождения документа: публикация, проведение аукциона и так далее. Поэтому в 2017 году размещения квасных бочек на этих местах не состоялось, так как к моменту возможного заключения договора квасной сезон уже закончился бы», — подчеркивает Людмила Прохорова. 

Она уточняет, что каких-то дополнительных льгот «Томскому пиву» не предоставлялось. Прямых указаний от Ивана Кляйна ей также не поступало. На этом рассмотрение дела пока заканчивается. Следующие заседания состоятся на следующей неделе и пройдут в форсированном режиме — ежедневно с 8 до 12 ноября. При этом, трем заседаниям планируется уделить все рабочее время: с 9:30 до 18:00 с перерывом на обед.

А пока... Пока самое время вспомнить, что сам Иван Кляйн говорил о третьем эпизоде обвинения в начале судебного процесса. 

«Я пришел в мэрию в 2013 году на совершенно новую для меня деятельность. Чтобы войти в курс дела, работал не по 8 часов, а по 12 и по 14. Как при этом полноценно руководить крупным заводом? Ваша Честь, я не Юлий Цезарь, сидеть на двух стульях не могу. Какую материальную выгоду получило «Томское пиво» от моих телефонных разговоров с бывшими коллегами? Моя «вина» в том, что мой телефон на заводе знали все те, кто работал со мной десять, двадцать, тридцать лет? Скажите, кто из нормальных предпринимателей после всего, что случилось со мной, пойдет в мэры?  Да я и сам им сейчас скажу: не ходите, мужики!».

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