— Раньше хоть на кладбище вместе ездили, встречались. А в последнее время что-то прекратили это дело. Вот решили такую традицию завести. Больше узнаем про себя — уехали-то отсюда маленькие, когда деревня развалилась.



— Не жалко время тратить?



— Место это тянет. Родина. Вспоминаем, как маленькие были, как отец здесь на коне поедет, на пеньки наложит конфеток, говорит мне: «Сынок, поехали, я видел, как заяц положил гостинцы». Я маленький, 4 года — бежишь довольный, думаешь: «О, заяц!». А следы-то отцовские (смеется)… В этом году Вера позвала убираться на кладбище. Взяли детей, все скосили, убрали, окультурили. Где кресты более-менее стоят, подправили. Где сгнили и попадали — положили на могилки. Тут пожары, палы прошли, все оградки погорели. В последнее время никто не следит уже. Я даже дедову могилку не знал, где искать — вспомнил, что говорили, что у деда крест самый большой был, нашли. Ну и в будущем, раз уж взяли шефство, то весной снова приедем, приберем.



— Шефство над всем кладбищем?



— Мы не разделяем — «свои», «не наши». Раз взялись убирать, то всю территорию. Без оградок правда сложно понять его границы — ориентируемся по холмикам. Где они есть, там выкашиваем.



— А зачем вам это?



— Ну как-то не знаю — совесть, наверное. Вот рядом гудковское кладбище, и на него заехали — там тоже все погоревшее. Уже осины всюду наросли. На будущий год его приберем.

