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Во поле Березовка стояла
Почему жители продолжают собираться на месте исчезнувшей 50 лет назад деревни
«На Березовку!» — метровую перетягу крепят на скотч к бамперу УАЗика-«буханки». Новая? — спрашивают подъехавшие к мосту через речку Латат люди. Постиранная! — отвечает собравшая их здесь учительница Вера Данилова. Каждый год в августе жители упраздненной 50 лет назад деревни встречаются на Асиновской трассе, чтобы вместе добраться до поля, в котором их Березовка стояла.
До бывшей Березовки — километра три-четыре по полям. В этот раз преодолеть их непросто — недавние дожди превратили дорогу в трассу для трофи-рейда. Сергей Михайлин, лавируя в жиже, сетует — мол, раньше, когда колхоз был, эту дорогу грейдеровали, под 80 км/ч идти можно было.
У края ничем не примечательного поля Сергей «буханку» тормозит — перед желтой табличкой:

«Д. Березовка. Основана в 1912 году. Первое упоминание в 1912 году как Ново-Троицкие хутора. Место расположения колхоза «Май» имени Молотова… Прекратила свое существование в 1969 году».

Табличку Сергей помогал ставить в нынешнем июле поисковикам, которые выиграли грант на установку памятных знаков в исчезнувших деревнях.
«Здесь деревня и была — вон от того болота и до края, там школа стояла, — показывает рукой вдаль от таблички Сергей Михайлин. — Гигантская деревня. Дальше улица шла — дорога на Тихомировку...»

«А здесь колодец был, — подхватывает Сергей Браневский. — Глубокий, когда пересыхал, всей деревней чистили — батьку туда на вожжах опускали. Воды-то не было, зимой хоть с пруда брать можно было...»
Конечный пункт для каравана грузовичков и внедорожников немного дальше — на берегу пруда. Там, на полянке среди берез, бывшие березовцы накрывают самодельные столы — чтобы вместе посидеть, полистать фотографии и повспоминать деревенское детство.

Конечный пункт для каравана грузовичков и внедорожников немного дальше — на берегу пруда. Там, на полянке среди берез, бывшие березовцы накрывают самодельные столы — чтобы вместе посидеть, полистать фотографии и повспоминать деревенское детство.
«О, Валера-Фанера, Фанок приехал!» — встречает 67-летнего Валерия Данилова 66-летняя Маруся Михайлова. «А у нее брата Годок звали», — объясняет про бабу Марусю дочерям Валерий.

«У Валеры Данилова был старший брат Михаил, — говорит Любовь Чубарова. — Он мог сыграть на языке любую мелодию. Точно как на гармонике. Фокстрот, танго, «Подгорную», а мы под его язык танцевали в школьных коридорах на перемене. Он и на гармошке умел играть, но в школе ее взять было негде... («Даниловские все играли», делает ремарку Валерий)».
Любовь Чубарову березовцы в шутку называют старейшиной. Ей почти 74. Из всех собравшихся с Березовкой у нее связан самый большой период жизни: «Жалко мне эти места до безумия. Я, как подъезжаю, всегда плачу… Березовка — самое для меня родное место!».
В 1950-60-е, на которые пришлись детство и юность собравшихся у пруда, Березовка была деревней если не большой, то немаленькой. Около 50 дворов, более 200 человек. Даниловы, Михайлины, Конышевы… Многие были связаны родством: «Идешь, а навстречу кум, сват, брат», — говорит Любовь Чубарова, в девичестве Михайлина.
Тогдашние березовцы зарабатывали трудодни в колхозе сначала имени Молотова, потом — имени Кирова. Работали на заготовке кормов, в свинарнике и птичнике, пасли овец. Подростки летом бегали на поля помогать взрослым — пололи лен, закладывали силос. Им за это тоже трудодни причитались. Тех, кто больше трудодней заработает — премировали. Так, Любови Чубаровой в школе при всех однажды вручили полотенце. Подарок по тем временам хороший (особым шиком считались махровые полотенца с рисунком — их вешали вместо ковра на стенку у кровати как украшение).
Начальная школа в Березовке была своя. Сергей Браневский пошел туда шестилеткой, в 1967: «Три класса учили зараз — первый, второй и третий. Нас в первом классе было трое. Один учитель вел параллельно — как в шахматах гроссмейстер идет один и со всеми играет, так и тут. Тамара Васильевна Зеленкова — мой первый учитель».
«Мама — вот она, в центре — рассказывала, почему у этой девочки в первом ряду грустное лицо, — говорит Олег Зеленков, глядя на школьную фотографию. — Она хотела, сфотографироваться рядом с подружками, а ее посадили между мальчиков».
«Я у них попрошайничаю, собираю старые фотографии и создаю такие фотоальбомы, — говорит учительница начальных классов, краевед-любитель и организатор «березовских посиделок» Вера Данилова. — С их же помощью подписываю — кто кого помнит. Они с удовольствием каждый год рассматривают. Очень меня цепляет эта фотография — такая живая! Это стрижка овец. Смотрите — связаны ноги, ножницы железные, советские. В умелых руках овечкам ничего страшного, а кто впервые стрижет, может и поранить...
…А вот на этой фотографии очень хорошо видна деревня — широкая улица, дома. Конечно, посмотришь — ну какая же тут грязь!».
«Сразу вспоминаю, как по улице бегал, — говорит Сергей Браневский. — Дороги-то раньше были пыльные — во-от такой слой. Матушка у меня в детском саду работала. Как-то хлеба не хватило, она меня домой отправила — за хлебом сбегать. А у меня дома самосвал был игрушечный — ЗИЛ 555-й. Думаю, ну что я понесу в руках? Положил булку хлеба в этот самосвал, и по этой пыли как дал… Получил хороших кондулей, конечно)))».
Траву в Березовке косить необходимости не было, вспоминают местные. Всю выщипывали овцы и птицы — скотины колхозники держали много. А в пруду в изобилии водились караси — после того, как водоем выкопали и «зарыбили», рыбачить в нем запрещалось четыре года. Зато после этого карасей можно было чуть ли не руками доставать.
«Вот дамба, здесь бревно было выдолбленное, — говорит Сергей Конышев. — Я снимал майку, завязывал узлом и ловил карасей, которые заплывали в это корыто».
Конец «пасторальной идиллии» пришел в 1969. Вместе с решением о реорганизации (или, как говорят местные — «укрупнении») колхоза. Березовку постановили закрыть, людей переселить в Ягодное, где находилась центральная усадьба колхоза, а затем совхоза имени Кирова. После того, как в Березовке перестали работать школа и магазин, люди из деревни стали разъезжаться. Но массовое переселение людей в Ягодное пошло не по плану — многие предпочли уехать в другие деревни к родственникам. Так что экономический эффект от ликвидации деревни, появившейся в 1912 году во время аграрного освоения Сибири, оказался сомнительным.
«Деревня пустела постепенно, — говорит Вера Михайлина. — Разъезжались по очереди. Мы уехали, наверное, самыми последними. Так как наш отец был бригадиром, он не мог уехать в первых рядах. Некоторые перевозили свои дома, кто-то продавал. Отец был партийным человеком, ему продавать было неудобно. И мы дом оставили. Потом уж, много позже, его продали за 100 рублей, а кто и куда его перевез — неизвестно».
«Сколько таких деревень, как Березовка, прикрыли, — говорит Валерий Данилов. — Хотели крупные предприятия, совхозы создавать — рассчитывали, что сейчас тут закроем, и все переедут в Ягодное. Но в Ягодное переехали единицы. То же случилось и с другими деревнями — я сейчас в Кафтанчиково живу, там сплошь исчезнувшие деревни. Ничего не вышло с укрупнением, это ошибка была. Посмотрите на эти поля — позаросло все! А их родители наши обрабатывали, как положено…».
«Помню, уток у нас было много, — говорит Олег Зеленков. — В ту зиму отец перерубил их всех. Складывали в ящики без голов, замораживали. Мы зимой переезжали — в Больше-Дорохово… Я в юности приезжал сюда, в Березовку — домов уже не было, а там где дома стояли, долгое время оставались погреба, подпольные ямы. Я приезжал на мотоцикле, дорога еще нормальная была — смотрел, тосковал, вспоминал. Пока колхозники или фермеры не разровняли тут все. Первое время, как повзрослели, с друзьями даже охота была сюда переехать — мысли были дом тут построить или что-то такое. Детям нашим это не надо, нас не будет, и никто не будет помнить это место. Поэтому я рад, что на берегу пруда какие-то постройки появились (арендатор пруда построил — прим.) — как будто деревня оживать начинает».
Собирать бывших березовцев на месте исчезнувшей деревни придумала Вера Данилова. На первый сбор, который объявила в сетях краевед-любитель в 2018 году, откликнулись 19 человек. На второй, годом позже — уже 25.
Сама Вера Данилова — не из «местных». Из Березовки ее супруг Сергей Михайлин. Оба живут и работают в Ягодном. Однажды Вера задумалась — а почему на сельском мемориале участникам Великой Отечественной войны нет имен? Ведь было бы хорошо, если бы каждого вспоминали персонально. И женщина решила эти имена восстановить. Оказалось, что среди ушедших на фронт жителей поселения было много тех, кто родился в Березовке.
«По сути, эти люди, погибшие, получились забытыми, — говорит Вера Данилова. — Взять Березовку — места, где родился, уже нет, родственники разъехались — и вспомнить некому. Мечтаю, чтобы у нас появился мемориал с именами. Начала собирать информацию по поселению — получилось больше тысячи человек. С теми, кто из Ягодного, было проще — все на слуху. А чтобы найти людей из закрытых деревень, которые к Ягодному присоединили, пришлось ехать в архив. Там мне предоставили возможность посмотреть похозяйственные книги 30-50-х годов — из них я выбирала участников войны. И вот мне попала в руки похозяйственная книга Березовки — бог мой, как интересно! Это семья одних знакомых, это — других… Стала налаживать связи, искать контакты — сейчас общаемся, делимся фотографиями, встречаемся. Чувствуется, что им заряда от этих встреч хватает надолго».
В прошлом году березовцы не собирались — из-за пандемии. В этот раз народа на посиделки в Березовку приехало меньше. Возможно, из-за погоды — бездорожье могло стать веским аргументом, чтобы отсидеться дома. Жаль, вздыхает Вера Данилова — накануне она с детьми ходила по бывшим березовским полям и нашла набор алюминиевой детской посудки, надеялась, вдруг отзовется владелец?

На вопрос: «А нужны вам посиделки эти? 50 лет прошло, как деревни нет!», все, как один, отвечают: «Нужны!».
«Нам всегда было интересно, куда уезжают наши родители раз в году, — говорят дочери Валерия Данилова Татьяна и Елена. — И мы решили поехать с ними. Потому что для них это — место силы. Здесь они возвращаются в свое счастливое детство. Хотя папа рассказывал, что время было тяжелое. У него в семье было 11 детей. До средней школы в Ягодном надо было 6 км пешком каждый день ходить — поэтому учиться было некогда. Когда ровесники шли в школу, дед наказывал папе домашних животных пасти, это было важнее. И папа отучился только три класса. Потом, конечно, позже семилетку закончил...».
Длинные столы и скамейки для посиделок по просьбе жены смастерил Сергей Михайлин. Первый год стелили пледы и скатерти на прямо на траву, но бабушкам неудобно было. На второй год Сергей сколотил простенькую мебель из березы — но через год она пропала. В этот раз конструкцию решили сделать разборную — чтобы можно было собирать на месте, а потом увозить до следующего раза. Уверен, что березовцам еще пригодится.
— Раньше хоть на кладбище вместе ездили, встречались. А в последнее время что-то прекратили это дело. Вот решили такую традицию завести. Больше узнаем про себя — уехали-то отсюда маленькие, когда деревня развалилась.

— Не жалко время тратить?

— Место это тянет. Родина. Вспоминаем, как маленькие были, как отец здесь на коне поедет, на пеньки наложит конфеток, говорит мне: «Сынок, поехали, я видел, как заяц положил гостинцы». Я маленький, 4 года — бежишь довольный, думаешь: «О, заяц!». А следы-то отцовские (смеется)… В этом году Вера позвала убираться на кладбище. Взяли детей, все скосили, убрали, окультурили. Где кресты более-менее стоят, подправили. Где сгнили и попадали — положили на могилки. Тут пожары, палы прошли, все оградки погорели. В последнее время никто не следит уже. Я даже дедову могилку не знал, где искать — вспомнил, что говорили, что у деда крест самый большой был, нашли. Ну и в будущем, раз уж взяли шефство, то весной снова приедем, приберем.

— Шефство над всем кладбищем?

— Мы не разделяем — «свои», «не наши». Раз взялись убирать, то всю территорию. Без оградок правда сложно понять его границы — ориентируемся по холмикам. Где они есть, там выкашиваем.

— А зачем вам это?

— Ну как-то не знаю — совесть, наверное. Вот рядом гудковское кладбище, и на него заехали — там тоже все погоревшее. Уже осины всюду наросли. На будущий год его приберем.
Историй, подобных Березовской — множество. По некоторым данным, с 1950-х годов только с карты Томской области исчезли около 1,5 тысяч населенных пунктов.

Историй, подобных Березовской — множество. По некоторым данным, с 1950-х годов только с карты Томской области исчезли около 1,5 тысяч населенных пунктов.
Этим летом на месте некоторых из них появились желтые памятные знаки, установленные в рамках региональной исследовательской программы «Там, где нас нет». На установке таблички в Березовке присутствовал уроженец деревни, нынешний глава Ягодного Геннадий Баранов. Вот небольшой фрагмент из его разговора с журналистом Денисом Бевзом.
— Технологии меняются в сельском хозяйстве — один пашет, один убирает. А раньше какой тракторный парк был — по 80-90 тракторов! Это сколько механизаторов надо было, чтобы все это содержать. А сейчас 12 человек справляются. Вот народу и нечем заниматься в деревне.

— То есть, деревни как таковые обречены?

— Я бы не сказал, что они совсем обречены. Обречены такие вот — отдаленные. А про те, что рядом с трассой — я бы так не сказал. Вот Ягодное — строится. Как глава поселения знаю, что земли востребованы под строительство.
Наш коллега Денис Бевз загорелся идеей создать мартиролог исчезнувших деревень, и тема очередной уходящей натуры станет сквозной в его новом документальном фильме. Если часть вашей жизни прошла в какой-либо из деревень, и сохранились связанные с ней интересные истории, документы, фотографии — поделитесь ими с нами. Писать можно на адрес portaltv2@mail.ru с пометкой «Деревня».
ТЕКСТ: Лариса Муравьева

ВИДЕО: Олег Мутовкин

АВГУСТ, 2021

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