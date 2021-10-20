Владимир Резников: Меня огорчает, что в городе нет мэра

Владимир Резников как старейший депутат открыл первое собрание депутатов областного парламента седьмого созыва. Ему 75 лет, он не скрывает своего возраста и открыто говорит о том, что ищет человека, который будет работать на его любимом втором округе после него. Об этом мы говорили с Владимиром Тихоновичем во время прямого эфира в Инстаграме ТВ2. Кроме того, с областным депутатом и генеральным директором «Горсетей» мы обсудили перспективу захоронения новой порции ядерных отходов из Франции в Северске и грозит ли Томску энергодефицит.

Автор: Законодательная Дума Томской области Владимир Резников

— Владимир Тихонович, напомните, пожалуйста, вы в который раз уже стали депутатом? — Пять сроков точно. — Это больше 25 лет? — Да, больше. — В своем телеграм-канале вы сообщили, что вам доверили руководить постоянной комиссией Законодательной Думы Томской области по регламенту и депутатской этике и призвали задавать вам вопросы. Вот я, если честно, не помню, чтобы в прошлом созыве комиссия по этике рассматривала какие-то жалобы на депутатов. Я просто не в курсе или действительно таких случаев не было? — Я не могу рассказывать об этом. Комиссия так и называется "по этике". В основном же эта комиссия занимается регламентом, изменениями в уставе. — Т.е. депутатов за плохое поведение никто на ковер не вызывал? — Нет, конечно. Пару раз было, что человек наговорил сгоряча и потом извинился. Такие случаи разбирали, но эти заседания не афишировались. — У меня есть вопрос по этике. В этом созыве Единая Россия не отдала ни одного важного поста в облдуме оппозиции. Ни должность председателя Законодательного комитета, на которую претендовал эсер Марат Валеев, ни должность второго зама председателя Думы, на которую претендовала Наталья Барышникова. Как вы считаете – это этично, захватить все посты? — Здесь трудно рассуждать – этично или неэтично. Партия, которая выиграла выборы, она устанавливает свои порядки. Если не хочет ни с кем делиться должностями, значит не делится. Все эти должности на самих заседаниях Думы особой роли не играют. Мнение всех учитывается. В отношении Валеева ничего не могу сказать, но в комитете, который он хотел возглавить, главное это не юридическая основа. Там больше предполагается взаимодействие с аппаратом Думы. Там юристов достаточно. — Год назад на выборах в гордуму Единая Россия провалилась, выборы в Облдуму прошли для нее удачно, как объясняете? — Хотелось бы этого кому-то или не хотелось, но Единой Россией достаточно много сделано. Но на выборы повлияло не это. Единая Россия прежде всего выиграла по мажоритарным округам. Там были кандидаты с большим опытом и с наскока кого-то свалить было тяжело. Я это видел и по себе. Что касается критики, то я никогда не выступал против молодых соперников. В свой же адрес слышал: «Да он уже устарел, он старый, ему 75 лет». Это было не очень красиво. Мы можем посмотреть с вами любой округ и увидим, что там от Единой России баллотировались люди достаточно авторитетные. — Да новый состав Думы мало обновился. — Он не обновился. Девятый округ обновился и то по глупости (в Лесном округе кандидат от КПРФ Павел Юденко обошел кандидата от ЕР Дмитрия Лаптева - прим. ред). — Почему по глупости? — Сами знаете.

Автор: Законодательная Дума Томской области Владимир Резников открывает собрание Думы

— Я может быть ошибаюсь, но мне кажется, что вы единственный депутат из облдумы, кто регулярно ведет свой телеграм-канал и отчитывается о проделанной работе в соцсетях. Зачем вам это? — Да, я посмотрел, что сейчас все общаются через соцсети и я отстаю в этом плане от других. Даже моя шестилетняя внучка умеет пользоваться соцсетями. У меня нет такого пристрастия, но я вынужден этим заниматься для общения с избирателями. Наверное, время митингов проходит. Хотя, когда лично встречаешься, разъясняешь свою позицию, то это больше влияет на людей. Знаете, как на втором округе было тяжело? В него вошел микрорайон Южные ворота. Транспортная доступность там не очень хорошая. Надо добираться через Степановку, а там стык есть 100 метров, который ни город не признает, ни Томский район. Это в районе улицы Богдана Хмельницкого. Я вынужден был туда привозить двух заместителей губернатора, и.о. мэра, говорил им, давайте что-нибудь сделаем. Там избиратели на этом участке ставили в лужу стул и к стулу прикрепляли мой портрет. — Решили этот вопрос? — Конечно, решили. И ряд других вопросов решили. И сейчас решаю. Как так построили новый микрорайон, там 12 тысяч человек живет и нет дороги? Глава Зональненского сельского поселения бьется, но ничего не получается. Там надо дорогу делать через улицу Континентальную, на мой взгляд. А мы сделали прокол на 76-м километре, но это не решило проблемы. Что ж, будем решать транспортную проблему через областную власть. — Тут вас спрашивают, как вы относитесь к хранению радиоактивных отходов у нас в Северске. Это была одна из самых резонансных новостей на прошлой неделе о том, что более 1000 тонн регенерированного урана из Франции в Россию будет поставлено в Северск до конца этого года. — Плохо. Еще ректор ТГАСУ Геннадий Рогов много лет тому назад говорил, что как бы мы ни закачивали эти отходы в землю, все равно радиоактивные элементы могут просочиться. Мы тащим опасные отходы в Северск, а ведь рядом находится областной центр и не маленький. Положительно я к этому не отношусь, тем более что использовать можно всего лишь 10% этих урановых хвостов. А остальное куда? — А на областной Думе как-то вопрос о хранении ядерных отходов в Северске поднимался? — Да, когда Брест (энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах) строить в Северске собирались. Надо с этим разбираться. У меня внук умер, сын Максима. Онкология печени. Откуда она взялась? — Как вы считаете, должны ли устраиваться публичные слушания по таким важным вопросам как захоронение ядерных отходов на территории региона? — Я знаю одно – что это вредно. А как правильно сделать, не знаю. И не могу давать никакого заключения. Я абсолютно не специалист в этом деле. — Может быть Росатом пригласить на заседание облдумы? — Хорошо, я возьму на заметку этот вопрос.

— Что касается электроэнергии. В Китае дефицит, в Иркутске взрывной рост энергопотребления из-за майнеров. В Томской области есть какие-то проблемы? — Майнеры в Томской области есть. Вот только обсуждали. Фамилию называть не буду. Сейчас счетчики у нас умные и сами передают показания. Вдруг мы заметили, что один из счетчиков перестал подавать какие бы то ни было сигналы. Мы выехали к этому абоненту и увидели, что какие-то умельцы отключили счетчик, а многочисленные компьютеры работают, майнер деньги заколачивает. Мы замерили, что нагрузка огромнейшая и выставили ему счет. Что касается недостатка энергии, то такого у нас нет. Дефицита нет и это я могу твердо заявить. Пользуйтесь электроэнергией сколько угодно. — Об износе сетей. Мы постоянно слышим жалобы Водоканала на износ 70% сетей, Россетей на ветхость труб. И только Горсети ни на что не жалуются. Почему? — У нас существует жесткая система планово-предупредительного ремонта. Сети наши ничем от сетей Водоканала не отличаются. Они у нас 56, 58, 61 года. Выходят сети из строя. Что делать? Кричать? Ремонтируем, мы же не можем людей без электричества оставить. Мы частная компания. Можно деньгами распорядиться по-разному. Можно их промотать, ездить куда-то, опыт перенимать. А можно отправлять деньги на перевооружение. И это железный порядок, который существует в Горсетях. Напомню, что сами электрические сети принадлежат муниципалитету. Пытаются говорить, что Резниковы все приватизировали, но нет, мы их эксплуатируем только на правах аренды. Все принадлежит городу. Прибыль, которую зарабатывает предприятие можно промотать, а можно использовать эффективно. — Водоканал летом говорил, что износ муниципального водопровода составляет 70%. А у вас сколько? — У нас тоже 70%. Ничего нового. Это ведь огромные деньги нужны. Мы смотрим, где ситуация более болезненная, туда и направляем средства. Вот сейчас столкнулись с ситуацией в больницах во время ковида. Когда больных с коронавирусом стали госпитализировать, то потребовался кислород. Для производства кислорода нужны станции – это дополнительные мощности. Мы все подстанции во всех больницах переделали. Даже в Тимирязевской, хоть она и не наша. Это ведь люди, надо их спасать и никуда от этого не денешься. — Всех волнуют тарифы. Знаем, что их формируете не вы, но тем не менее. Ждать ли нам повышения платы за электричество в ближайшее время? — Нет, в ближайшее время повышения тарифов на электроэнергию не будет.