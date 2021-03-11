Владимир Чолахян: Учителя не должны молчать

Истории

Владимир Чолахян, самый молодой депутат Думы города Томска, стал гостем постоянной рубрики #тв2вопросыдепутатам в Инстаграм. С ним мы поговорили, почему он стал коммунистом, как относится к революциям, и обсудили зарплаты учителей и ученых.

Фото: ТВ2

— Владимир, давайте знакомиться, и в начале разговора я хочу попросить вас рассказать немного о себе. На сайте Думы в графе опыт работы у вас стоит прочерк. Почему? Вы никогда и нигде не работали? — Мне 25 лет, и, наверное, я самый молодой депутат Думы города Томска. Я закончил в прошлом году магистратуру на экономическом факультете Томского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление». Так сложилось, что мне предлагали в нескольких местах работу, но по политическим соображениям я не пошел работать в исполнительную власть. У меня очень много знакомых там работает, поэтому я хорошо знаю, как там все устроено. Еще предлагали пойти в аспирантуру, работать в вузе, но в связи с пандемией я решил взять паузу. А летом поступило предложение участвовать в избирательной кампании. После победы на выборах я полностью посвятил себя депутатской работе, и я благодарен своим родителям, родным и близким друзьям, которые меня поддерживают. Именно благодаря их помощи я пока могу себе позволить быть нигде официально не устроенным. Но это до поры до времени, и как только я устроюсь на работу, то все узнают об этом.

— А в месте рождения у вас указывается, что вы родились в деревне Подломск Томского района. На странице во ВКонтакте вы указываете Ахалкалаки как родной город. Где вы все-таки родились, и расскажите, как ваша семья оказалась в Сибири? — Мой дед еще в 60-х годах начал приезжать в Томскую область в составе рабочих бригад. После того как мой отец закончил политехнический институт в Ленинакане (сейчас Гюмри), это было еще до Спитакского землетрясения, дед взял его с собой на летних каникулах на заработки. Ему понравилось, и после того как в 1987 году он закончил вуз, он приехал сюда. Мы родились уже все здесь – это я и мои брат с сестрой. В деревне Подломск мы жили недолго, я ее совсем не помню. Всю свою осознанную жизнь я прожил в Томске на Каштаке. А во ВКонтакте я указал Ахалкалаки, чтобы мои соотечественники могли узнать, откуда мои предки родом. Ахалкалаки – это армянонаселенный район в Грузии, там находилась российская военная часть в свое время. После военного конфликта с Грузией Россия вывела эту часть в Армению. Для меня и Томск Родина, и Ахалкалаки я считаю Родиной. Я туда всегда ездил на каникулы к дедушке с бабушкой, когда они жили там.

— И, конечно, очень интересно узнать, как вы стали коммунистом. Что побудило вас вступить в коммунистическую партию? — В моей семье всегда с уважением относились к советской эпохе. Это касается и деда, и отца. Они постоянно рассказывали нам, как тогда было все порядочно и честно. Мой дед, несмотря на то что был тогда обычным работягой, мог себе позволить то, чего мы сейчас не можем себе позволить. Например, каждый год ездить в санаторий отдыхать, лечиться бесплатно. Его сын мог поступить учиться в вуз бесплатно.

— Вы хотите сказать, что мы сейчас хуже живем, чем при советской власти? — В социальном плане сто процентов.

— А как же то несметное количество машин, которые сейчас некуда уже ставить? — Машины, квартиры люди взяли в кредиты, ипотеки.

— А изобилие продуктов и товаров в магазинах? Разве можно сравнить это с тотальным дефицитом в Советском Союзе? — Да, сейчас изобилие продуктов в магазинах. Машины иностранного производства. А вы посмотрите, что нашего, не импортного появилось? Наше – это то немногое, что сохранилось с эпохи социализма. То новое, что появляется, не способно конкурировать с зарубежными аналогами. У нас нет таких гаджетов, как в Корее, мы не производим таких автомобилей, как в Германии.

— Но тогда вы должны быть не за коммунизм, а за капитализм. Южная Корея и Германия, где производятся такие хорошие товары – это капиталистические страны. — Нет. Давайте я приведу другой пример. На моем округе на Каштаке 80% домов – это дома, построенные в советское время. Большинство людей получили эти квартиры бесплатно — кто-то работая в университете, кто-то на заводе и т.д. И они не задумывались о завтрашнем дне, потому что была стабильность. Самое главное, что мы потеряли – это стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Я общаюсь и со своими школьными учителями, и с преподавателями вузов, и самое главное, на что они жалуются – это на отсутствие стабильности. Люди не знают, что будет завтра. Люди не могут накопить денег. Вот в чем главная разница. В советское время у вас, наверное, были накопленные сбережения, которые вы, к сожалению, потом потеряли.

— Нет, я не такая старая. В то время я только закончила университет и никаких сбережений у меня не было. — Хорошо, я закончу свою мысль про жилой фонд. Так вот, 80% домов было построено в советское время, а в тех 20%, которые были построены после развала СССР, люди купили квартиры в долг, в ипотеку. И сейчас дома, построенные в советскую эпоху, уже ветшают, и я даже боюсь думать, что с ними будет через 15-20 лет и где будут жить все эти люди.

Фото: Дума города Томска

— Интересно узнать вашу оценку исторических событий. Как оцениваете Октябрьскую революцию 1917 года и красный террор? — Ни одна революция не может пройти без кровопролития. Даже когда говорят о бархатных революциях, то надо понимать, что и там без какого-то кровопролития не обходится. Конечно, кровопролитие не может кого-то радовать. Это всегда плохо. Страдают невинные люди. Но надо смотреть на дальнейшие результаты.

— Т.е. вы считаете, что цель оправдывает средства? — Это доказывают события Великой Отечественной войны. Не каждое государство смогло бы преодолеть такое испытание. Наша страна из отсталой аграрной превратилась в индустриальную и благодаря этому смогла победить в войне.

— Во время обсуждения поправок к Конституции в Госдуме Владимир Путин заявил, что в России было уже достаточно революций, поэтому стране нужно эволюционное развитие. Вы с ним не согласны? — Конечно, не хотелось бы новых революций с кровопролитиями. Если Владимир Путин так считает, то он должен спокойно передать власть новой политической силе, которой доверяет народ. И все.

— Вы считаете, что такое возможно, что Владимир Путин возьмет и спокойно кому-то отдаст власть? — Не могу сказать, возможно это или нет, но любой грамотный политик должен поступить именно так.

— А что делать, если он не собирается так поступить? Вот он десятилетиями не отдает власть и не отдает, что делать? — Этот вопрос каждый человек должен задать себе. У нас, к сожалению, люди сегодня разобщены.

— А в принципе, как вы считаете, возможна революция в России сейчас? — Да, конечно, возможна. Посмотрите, что творится во всем мире. Я не очень силен в геополитике, но думаю, что революция может зависеть не только от власти и народа отдельной страны. Здесь могут вмешаться и третьи, и четвертые силы, которые захотят откусить кусок от пирога.

— Тут вас еще спрашивают, как вы относитесь к Сталину? — К Сталину я отношусь больше положительно, чем отрицательно, врать не буду. Мне еще мой дед рассказывал, что когда он ехал куда-то на заработки в поезде, он тогда был совсем молодым парнишкой, и в поезде узнали, что умер Сталин. Весь поезд ревел. Это что-то говорит о человеке! Они ревели не потому, что как, например, в Северной Корее следят за всеми, и если ты не плачешь, то тебя потом накажут, а потому что это были искренние чувства.

— Люди недоумевают, а как же сталинские репрессии, как же ГУЛАГ? — На Алтае у нас живут родственники, которые были репрессированы во времена Сталина. И даже они его благодарят.

— За что благодарят? — Конечно, им пришлось преодолевать трудности, но они трезво оценивают ситуацию и понимают, что эти репрессии помогли сохранить стабильность в стране.

— Люди пишут вам большими буквами – СТАЛИН УБИЙЦА! Фактически вы оправдываете убийцу сейчас. — А про какого правителя можно сказать, что он не убийца? Мой дедушка погиб в начале Великой Отечественной войны, и я считаю, что если бы не Сталин и не его команда, то мы бы не победили в этой войне.

— Еще вам пишут. Недавно ученая из Новосибирска рассказала Путину о нищенской зарплате. В Томске ситуация еще хуже. Вы можете заступиться за ученых и как-то помочь им? — Буквально неделю назад ко мне обратилась женщина, доцент, которой 65 лет и которую сократили в ТГУ. У нее супруг профессор. Она сейчас работает на 0,2 ставки и получает копейки. Среди моих бывших преподавателей есть такие, которые тоже получают нищенские зарплаты.

— Вы им чем-то можете помочь? — Пусть приходят ко мне на прием, и мы в каждом конкретном случае будем разбираться. Где-то будем помогать найти дополнительную работу, где-то писать письма в прокуратуру, если незаконно сократили. Я согласен с утверждением, что если мы хотим сильную державу, то у нас должны получать достойную зарплату преподаватели всех уровней, врачи и военные.

— Возвращаясь к Сталину, вам пишет наш постоянный зритель Абдуллаев: в Великой Отечественной войне победил не Сталин, а народ. И он же вас спрашивает, что вам мешает стать томским Бондаренко? Поясните, кто такой Бондаренко и почему вы им должны стать? — Николай Бондаренко – коммунист, депутат саратовской областной Думы. Сейчас входит в тройку самых популярных политиков России. Он собирается баллотироваться в Госдуму и, скорее всего, будет идти против нынешнего спикера Вячеслава Володина. И многие аналитики прогнозируют его победу. Я отвечу господину Абдуллаеву, это мой хороший приятель, правда, он либерал, а я коммунист. Чтобы стать Бондаренко в Томске, мне пока не хватает опыта.

Фото: с личной страницы во ВКонтакте

— Перейдем к томским делам. Юрий Ворошилин, депутат Думы Томска от ЛДПР, предложил написать губернатору обращение от всей Думы с просьбой перенести гайд-парки (места для проведения акций, где можно проводить их без согласования) в центральные места с Авангарда и разворотного кольца троллейбусов на Высоцкого. Мне интересна ваша позиция по этому вопросу. — С Юрием мы сидим в одном кабинете в городской Думе, поэтому, конечно, мы обсуждали этот вопрос. Я его поддерживаю, но тут надо выбрать правильное место, чтобы жители Томска не возмущались, что им мешают гулять с детьми.

— Я помню, что первоначально такой гайд-парк был перед «Томскими товарами» и никому это не мешало. — Ох, ну после этого много что поменялось. И пенсионная реформа, и обнуление, так что поводов для протестов стало значительно больше. Сейчас настроение людей меняется.

— Как у вас обстоят дела с согласованием митингов? Последнее, что я помню, это то, что вам запретили проводить акцию 23 февраля. Первый секретарь КПРФ в Томской области Наталья Барышникова тогда сетовала, что «у чиновников двойные стандарты: собираться и сидеть на сессии по пять часов депутатам можно в душном помещении, а выйти на улицу людям нельзя». Были ли еще акции, которые вам запретили проводить? — Да, 23 февраля нам запретили проводить акцию. Я с Натальей Геннадьевной полностью согласен. До этого разрешили работать ночным клубам, а на улице проводить митинги запретили.

— Денис спрашивает, сколько получают нынче у нас депутаты? – Денис, из 37 депутатов зарплату получает только спикер. Все остальные работают на общественных началах. Сколько составляет зарплата спикера, я не знаю, не интересовался.

— А несанкционированные акции вы в принципе рассматриваете? Как вы относитесь к акциям, которые проходили в поддержку Алексея Навального? — Акции в поддержку Навального проводили члены его команды. Его посадили, и им что-то надо было делать. Каждая политическая сила сама должна решить, где у нее есть предел.

— А где у коммунистов предел? Коммунисты могут выйти на несанкционированную акцию? — Сейчас много грязи льется на коммунистов, но все понимают, что коммунистическая партия – это сейчас единственная сила, которая может хоть как-то противостоять партии власти. Это видно и на примере Томской области. Вы на сайте ТВ2 разместили хорошую инфографику, на которой видно, кто и как голосовал за самые одиозные законы. Член партии КПРФ Вера Анатольевна Ганзя единственная голосовала против всех этих законов. Алексей Диденко тоже несколько раз голосовал против, но до Ганзи ему далеко.