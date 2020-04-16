Виснет постоянно: родители и учителя об онлайн-образовании
«Это ад. Учить детей должен учитель, а не родитель», — такое письмо пришло в редакцию ТВ2 по итогам первого дня дистанционного обучения в школах. Школы перешли на такой режим обучения с 6 апреля. По итогам первой недели дистанционки мэр города Иван Кляйн отметил, что «большинство детей свободно освоились с новыми условиями и осваивают предметы школьной программы через интернет-конференции и образовательные платформы не хуже, чем в школьных классах».
Однако многие родители с градоначальником не согласны. Они жалуются на работу онлайн-сервисов, через которые организовано обучение, и качество самих уроков.
«Видео подвисает постоянно. Иногда невозможно подключиться к уроку. Приходится тратить на это минимум минут 10-20. Сейчас уже лучше, конечно, первую неделю вообще был ад. Но сайт «Дневник.ру», где выкладывают домашнюю работу, каждый день стабильно виснет на несколько часов. Учителя дублируют задания в Ватсап, не надеются на технику», — рассказывает мама шестиклассника Светлана.
Возникли проблемы и с техникой. Часть детей вынуждена заниматься с телефона. Родители жалуются, что ребенок вынужден проводить весь день у экрана, из-за чего портится зрение.
«Двое детей, а компьютер один. И тот был нужен отцу для работы. Хорошо, что их с удаленки начали обратно возвращать в офис. Старший сын занимается у бабушки, смотрит уроки с телефона. Глаза, конечно, устают. Дочка в четвертом классе, у них всероссийские контрольные работы должны быть, но какая подготовка в таких условиях? Она волнуется, плачет каждый раз. Желания учиться никакого нет», — рассказывает Юлия, дети которой посещают школу № 40.
Жалуются родители и на объем работы — домашней и классной. Они говорят, что новый материал через такие онлайн-уроки усваивается плохо. Некоторые родители и вовсе просят как-то сократить объем школьной программы, убрав, например, из расписания уроки труда или музыки.
«Говорят, что нужно все сделать за сорок минут. Но получается, что сорок минут я слушаю, сорок минут думаю, как сыну объяснить этот материал, и только потом я начинаю ему показывать. Ребенок психует. А нам надо еще нарисовать, послушать композиторов, написать про их жизнь — когда родились, когда умерли. Оно мне надо?» — возмущается мама одного из семиклассников.
С подобными проблемами столкнулись родители по всей России. Однако некоторые пишут, что у ребенка, напротив, вырос интерес к учебе и улучшились оценки. Вот какие комментарии они оставляют в профильном паблике «Мел», который специализируется на теме образования.
Учителя в свою очередь признают, что оказались не готовы к такому переходу. По мнению учителя информатики одной из томских школ, переход на дистанционное образование осложняется тем, что не все учителя умеют грамотно пользоваться компьютером.
«Моя, например, главная проблема в том, что приходится постоянно помогать учителям «в возрасте» разобраться с этими ЦОР, разобраться с Zoom'ом и так далее. Кому-то приходилось заводить почту электронную, кому-то устанавливать на компьютеры все программы, кому-то даже выдавать школьные ноутбуки, ибо у них нет дома интернета и компьютера и им нормально жилось некоторое время назад», — рассказал он.
Основной трудностью, однако, остается качество интернета и загрузка сервисов. В Томской области 52 школы не могут работать в режиме дистанционного обучения. В первую очередь это коррекционные школы, где обучаются дети с ментальными нарушениями и с серьезными нарушениями здоровья. Во вторую, школы, где нет интернета. Таких в регионе, по словам замгубернатора Людмилы Огородовой, 22. В основном это касается учреждений Каргасокского, Александровского и Парабельского районов.
В Томске уровень цифровизации школ отличается кардинально, подчеркивает депутат городской Думы, замдиректора по научно-методической работе СОШ № 49 Томска Лариса Сорокова.
«Конечно, есть школы, которые были полностью готовы к переходу на дистанционное обучение. Это прежде всего новые школы или школы после капитального ремонта. Но их не очень много. Есть другая группа школ, которые готовы в большей степени. А есть школы, которые готовы в меньшей степени. Например, у них медленный интернет, как в нашей школе, где 20 Мбит всего-навсего. Просто представьте: в нашей школе учатся 1100 детей. И попробуйте одновременно эту махину перевести на онлайн-обучение. Здесь нужна просто колоссальная подготовка», — говорит Лариса Сорокова.
По словам депутата, в рамках нацпроекта по цифровизации оборудование обновили пять школ. В этом году в проекте участвует 21 школа, но часть денег на покупку техники поступит только к Новому году. В бюджете Томска на цифровизацию заложен 112 млн рублей.
«Ситуация с коронавирусом побудила школы резко перестраивать всю работу. Сейчас очень плотно занялись повышением квалификации педагогов, все активно начали работать с сервисами. Я знаю, что в школы в помощь преподавателям направляют студентов, которые помогают настраивать технику, разбираться с программами. Целый ряд шагов проделан, но по техническому оснащению вопросы, конечно, остаются. Здесь же не только вопрос технического оснащения школ, но и вопрос технического обеспечения семей. В нашей школе, например, целый ряд семей не может заниматься онлайн, так как у них нет технических средств. И мы сделали, что называется, бумажный вариант уроков. Я думаю, что такая же ситуация во многих школах», — рассказывает Людмила Сорокова. По данным мэрии, томские родители дважды в неделю получают бумажный вариант заданий.
В 49-й школе, чтобы процесс перехода прошел мягче, выбрали несколько онлайн-площадок для проведения занятий.
«Первое время ZOOM вылетал постоянно, были проблемы у Томской электронной школы. Но что поделать, если такая реальность. Думаю, что разработчики этих платформ тоже сейчас работают над тем, чтобы их совершенствовать. Ведь такого разового наплыва пользователей они предвидеть не могли. Я разговаривала с несколькими коллегами. Многие рассказывают, что обнаружили ряд потрясающих возможностей платформ. Что там можно организовывать групповую работу, дискуссионную. У некоторых стали появляться свои предпочтения. Нашим педагогам нравится работать с Гугл-классом, Яклассом, но там тоже свои особенности. Сайты на месяц дают доступ бесплатный, а дальше, видимо, нужно будет уже оплачивать школам, — говорит Людмила Сорокова. — Учителей тоже можно понять. Во-первых, оказался скомкан конец четверти. Естественно, некоторые хотят задать побольше. А педагоги же не понимают, сколько задает другой учитель, третий. Поэтому и получилось, что дети оказались завалены домашними заданиями. Но оперативная связь родителей и классного руководителя позволяет это скорректировать».
По планам дистанционное обучение продлится минимум до начала мая. Сдачу Единого государственного экзамена уже перенесли, а учащимся девятых классов разрешили не сдавать экзамены по выбору.
Министерство просвещения из-за эпидемии коронавируса разрешило закончить учебный год досрочно. Пока этой возможностью воспользовались в Хабаровском крае. В Томской области уроки продолжаются. Только в некоторых школах их длительность сократили до 30 минут.
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