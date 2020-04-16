Виснет постоянно: родители и учителя об онлайн-образовании

Истории

«Это ад. Учить детей должен учитель, а не родитель», — такое письмо пришло в редакцию ТВ2 по итогам первого дня дистанционного обучения в школах. Школы перешли на такой режим обучения с 6 апреля. По итогам первой недели дистанционки мэр города Иван Кляйн отметил, что «большинство детей свободно освоились с новыми условиями и осваивают предметы школьной программы через интернет-конференции и образовательные платформы не хуже, чем в школьных классах».

Однако многие родители с градоначальником не согласны. Они жалуются на работу онлайн-сервисов, через которые организовано обучение, и качество самих уроков.

«Видео подвисает постоянно. Иногда невозможно подключиться к уроку. Приходится тратить на это минимум минут 10-20. Сейчас уже лучше, конечно, первую неделю вообще был ад. Но сайт «Дневник.ру», где выкладывают домашнюю работу, каждый день стабильно виснет на несколько часов. Учителя дублируют задания в Ватсап, не надеются на технику», — рассказывает мама шестиклассника Светлана.

Возникли проблемы и с техникой. Часть детей вынуждена заниматься с телефона. Родители жалуются, что ребенок вынужден проводить весь день у экрана, из-за чего портится зрение.

«Двое детей, а компьютер один. И тот был нужен отцу для работы. Хорошо, что их с удаленки начали обратно возвращать в офис. Старший сын занимается у бабушки, смотрит уроки с телефона. Глаза, конечно, устают. Дочка в четвертом классе, у них всероссийские контрольные работы должны быть, но какая подготовка в таких условиях? Она волнуется, плачет каждый раз. Желания учиться никакого нет», — рассказывает Юлия, дети которой посещают школу № 40.

Фото: 24 гимназия Томска, скрин из видео

Жалуются родители и на объем работы — домашней и классной. Они говорят, что новый материал через такие онлайн-уроки усваивается плохо. Некоторые родители и вовсе просят как-то сократить объем школьной программы, убрав, например, из расписания уроки труда или музыки.

«Говорят, что нужно все сделать за сорок минут. Но получается, что сорок минут я слушаю, сорок минут думаю, как сыну объяснить этот материал, и только потом я начинаю ему показывать. Ребенок психует. А нам надо еще нарисовать, послушать композиторов, написать про их жизнь — когда родились, когда умерли. Оно мне надо?» — возмущается мама одного из семиклассников.

С подобными проблемами столкнулись родители по всей России. Однако некоторые пишут, что у ребенка, напротив, вырос интерес к учебе и улучшились оценки. Вот какие комментарии они оставляют в профильном паблике «Мел», который специализируется на теме образования.

Учителя в свою очередь признают, что оказались не готовы к такому переходу. По мнению учителя информатики одной из томских школ, переход на дистанционное образование осложняется тем, что не все учителя умеют грамотно пользоваться компьютером.

«Моя, например, главная проблема в том, что приходится постоянно помогать учителям «в возрасте» разобраться с этими ЦОР, разобраться с Zoom'ом и так далее. Кому-то приходилось заводить почту электронную, кому-то устанавливать на компьютеры все программы, кому-то даже выдавать школьные ноутбуки, ибо у них нет дома интернета и компьютера и им нормально жилось некоторое время назад», — рассказал он.

Основной трудностью, однако, остается качество интернета и загрузка сервисов. В Томской области 52 школы не могут работать в режиме дистанционного обучения. В первую очередь это коррекционные школы, где обучаются дети с ментальными нарушениями и с серьезными нарушениями здоровья. Во вторую, школы, где нет интернета. Таких в регионе, по словам замгубернатора Людмилы Огородовой, 22. В основном это касается учреждений Каргасокского, Александровского и Парабельского районов.

В Томске уровень цифровизации школ отличается кардинально, подчеркивает депутат городской Думы, замдиректора по научно-методической работе СОШ № 49 Томска Лариса Сорокова.

«Конечно, есть школы, которые были полностью готовы к переходу на дистанционное обучение. Это прежде всего новые школы или школы после капитального ремонта. Но их не очень много. Есть другая группа школ, которые готовы в большей степени. А есть школы, которые готовы в меньшей степени. Например, у них медленный интернет, как в нашей школе, где 20 Мбит всего-навсего. Просто представьте: в нашей школе учатся 1100 детей. И попробуйте одновременно эту махину перевести на онлайн-обучение. Здесь нужна просто колоссальная подготовка», — говорит Лариса Сорокова.

Фото: Дума Томска

По словам депутата, в рамках нацпроекта по цифровизации оборудование обновили пять школ. В этом году в проекте участвует 21 школа, но часть денег на покупку техники поступит только к Новому году. В бюджете Томска на цифровизацию заложен 112 млн рублей.

«Ситуация с коронавирусом побудила школы резко перестраивать всю работу. Сейчас очень плотно занялись повышением квалификации педагогов, все активно начали работать с сервисами. Я знаю, что в школы в помощь преподавателям направляют студентов, которые помогают настраивать технику, разбираться с программами. Целый ряд шагов проделан, но по техническому оснащению вопросы, конечно, остаются. Здесь же не только вопрос технического оснащения школ, но и вопрос технического обеспечения семей. В нашей школе, например, целый ряд семей не может заниматься онлайн, так как у них нет технических средств. И мы сделали, что называется, бумажный вариант уроков. Я думаю, что такая же ситуация во многих школах», — рассказывает Людмила Сорокова. По данным мэрии, томские родители дважды в неделю получают бумажный вариант заданий.