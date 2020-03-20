Вирус как новая религия: уравнял всех

Истории

Режимы ЧС и ЧП из-за угрозы пандемии коронавируса ввели в США, Испании, Италии, Чехии, Швейцарии, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Сербии, Армении, Ливане, Австралии и Киргизии. Страны Европы закрыли свои границы, ввели запреты на массовые мероприятия, закрыли школы и университеты, студенты и рабочие перешли на удаленный доступ.

Американцы раскупили все товары в супермаркетах, в Италии остановили лечение онкобольных, в Нидерландах закрыли публичные дома. Во многих странах, как и в России, исчезли из продажи маски. В Европе во всех публичных местах расклеены и разосланы людям инструкции на случай двухнедельного карантина. Какие меры приняли в мире, что купить на время карантина и как жить в условиях пандемии, ТВ2 рассказывают люди из разных стран мира.

Фото: COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)

В мире коронавирусом заразились более 218 тысяч человек, 8810 погибли, 84 тысячи выздоровели. На 19 марта COVID-19 обнаружили во всех странах Европы.

Италия. Сант-Аполлинаре (Южная часть Лацио, недалеко от Рима). Аннализа Ди Санто

Италия входит в пятерку стран, где выявлено наибольшее число зараженных – более 35 тысяч человек. Это первая страна, которая ввела ограничения из-за COVID-19. За время распространения вируса в Италии погибли почти три тысячи человек, четыре тысячи вылечились.

Фото: Аннализа Ди Санто

— Живем, как в бункере. Никуда ходить нельзя, — рассказала ТВ2 итальянка Аннализа Ди Санто, в прошлом студентка ТГУ. — Многие магазины закрылись, работают только продуктовые, аптеки и магазины бытовой техники. Школы, университеты, театры, спортзалы, танцевальные и музыкальные школы закрыты. Все мы работаем и учимся дистанционно. Карабинеры, армия и полиция стоят у «ворот» города. Сотрудники полиции при въезде в город проверяют разрешение на работу, если проверка дает отрицательный результат, тогда штрафуют или заключают под стражу. К сожалению, число заболевших возрастает, а у больниц уже нет мест для интенсивной терапии. Перенесли даже лечение для онкобольных. Но правительство выделяет деньги, 25 миллиардов евро выделят для предпринимателей, семей с детьми и работающим итальянцам. Из этих денег три с половиной пойдут на медицину.

Фото: Аннализа Ди Санто

Аннализа преподает русский язык и культуру в языковом лицее в Сант-Аполлинаре. Со своими учениками из-за угрозы заражения опасным вирусом она занимается удаленно. Муж ее родом из Томска. Он прилетел в Италию в середине января 2019-го. Из-за ЧС в Италии он пока не может получить вид на жительство. Маски в их деревне закончились еще три недели назад. Из дома практически никто не выходит, говорит Аннализа. Работают только врачи, фармацевты, продавцы в магазинах. Остальные работают дистанционно либо и вовсе ничего не делают, просто самоизолировались, отметила итальянка.

О том, что нужно делать, чтобы уменьшить вероятность заболевания, рассказала врач Наталья Никольская. Она работает в центре эпидемии коронавируса в Италии.

Германия. Вернигероде. Дарья Бондарь, менеджер в университете

В Германии выявили 12 тысяч заражений COVID-19. Погибло 28 человек, 105 выздоровели. Практически все переходят на Home Office, на крупных заводах сокращают рабочий день. Закрылись все публичные места для отдыха и развлечений: кафе, фитнес-клубы и т. д. Супермаркеты, аптеки и банки останутся открытыми. Запрещены мероприятия с количеством людей больше 50 человек, причем дистанцию нужно держать около метра, рассказала ТВ2 проектный менеджер в университете Гарц Дарья Бондарь. Во всех заведениях, в магазинах и общественном транспорте стоят дезинфекторы.

Фото: Дарья Бондарь

Люди реагируют абсолютно нормально, это же немцы, они очень дисциплинированные и оценивают ситуацию трезво, и даже с каким- то смирением, — говорит Дарья. — Паники нет. Маски отсутствуют в аптеках уже как пару недель. В магазинах полки с лапшой, консервами, готовыми супами пустые, но все время привозят пополнение. Часто можно встретить объявление, чтобы не брали больше пяти пакетов туалетной бумаги и пяти бутылок мыла в одни руки. С туалетной бумагой — нонсенс какой-то, все ее тащат.

Дарья Бондарь работает уже две недели из дома, поэтому все контакты и общение с коллегами из университета и другими людьми сведены к минимуму.

В Германии во всех публичных местах висят плакаты с инструкциями, что нужно сделать на время двухнедельного карантина. Об этом опубликовала пост с русским переводом бывшая томичка Валентина Чураева.

Фото: Валентина Чураева

Публикуем этот немецкий список, что нужно иметь на карантине.

Напитки: 20 литров воды (на человека: 2 литра в день).

Питание: 3,5 кг зерновых продуктов (хлеб, картофель, макароны, рис), 4 кг овощей и бобовых, 2,5 кг фруктов и орехов, 2,6 кг молока и молочных продуктов,1,5 кг рыбы, мяса, яиц (или целого яичного порошка, так как он может храниться дольше), 0,36 кг масла и жиров.

Дополнительно: сахар, подсластитель, мед, джем, шоколад, йодированная соль, готовые блюда (например, равиоли, сушеные тортеллини, готовые супы), сухие продукты из картофеля (картофельное пюре), мука, бульон быстрого приготовления, какао-порошок, твердое печенье, палочки кренделя.

Гигиенические принадлежности: мыло и моющее средство, дезинфицирующее и мягкое мыло, зубные щетки и паста, кухонная и туалетная бумага, мешки для мусора, хозяйственные перчатки.

6 советов по гигиене: 1. Мыть руки чаще. 2. Хорошо мыть руки. 3. Не трогать лицо руками. 4. Правильно кашлять и чихать (в локоть). 5. При болезни соблюдать дистанцию. 6. Защищать раны.

В городе, где живет ее дочь, закрыты на карантин детские сады и школы, людям после 70 лет не рекомендовано выходить из дома. Все четко и понятно, пишет автор поста.

Испания. Барселона. Юля Петрова, психолог, писательница

По последним данным, в Испании 14 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибло 638 человек, больше тысячи выздоровели.

Юля Петрова живет в Барселоне, работает психологом и преподает русский язык испанцам. В свободное от работы время пишет книги. «Когда объявили о карантине, я была в своем кабинете, — рассказывает Юля. — Готовила урок на субботу в русской школе в пригороде Барселоны. Это был четверг, середина дня. У меня была назначена психологическая диагностика ребенка, поэтому я приехала в кабинет заранее. События стали разворачиваться стремительно. Сначала объявили о закрытии школ, детских садов и университетов, но уже к вечеру объявили о закрытии библиотек, общественных учреждений, курсов и дополнительных занятий. Потом объявили о переводе сотрудников на удаленную работу из дома, стали отменяться концерты, выставки. Музеи и галереи стали выкладывать объявления на сайтах, что вынуждены закрыть свои двери. Ограничили транспорт до 50 %. На выходных продолжали закрывать учреждения, постепенно переводя страну на карантин. Последнее сообщение от президента Санчеса было – ввести чрезвычайное положение по всей Испании».

Это означало, что выходить из дома без уважительной причины запрещено. Можно выйти из дома только за продуктами, в аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор и сходить в парикмахерскую. «Последнее рассмешило многих, а некоторых ввело в недоумение, — отмечает Юля. — Это же одна из самых контактных работ! Почему тогда нельзя маникюр делать? Правительство объяснило тем, что есть люди, которые не в состоянии мыть себе голову, и им нужна помощь, чтобы вирус не распространился от грязных волос».

С пятницы, 13 марта, Юля выходила из дома только дважды. В понедельник выбросить мусор, во вторник – купить коту еды. Ее карантин длится уже почти неделю.

«Карантин меня не очень напугал изоляцией. Я и так работаю из дома и большую часть дня провожу дома. Езжу в кабинет для проведения консультаций, сессий и уроков русского языка. Моя мечта – отказаться от кабинета и принимать клиентов на дому. Думаю, в ближайшее время, если мы вернемся к прежней жизни, я смогу реализовать свои планы. Я по-прежнему консультирую онлайн, провожу онлайн-уроки в русской школе, но в целом работа ушла даже не на второй, а на десятый план. Может, это только у меня такое чувство. Но я не могу продолжать жить, как раньше, переложив ритм на виртуальные рельсы. Будто ничего не случилось и жизнь продолжается. Конечно, продолжается, но это не та жизнь.

Дома я не скучаю. Есть много дел, которые я откладывала или не уделяла должного времени из-за работы. Я решила заняться прежде всего ими. Пройти курс монитора, чтобы начать работать с местными детьми в местных школах, и подготовиться к экзаменам по каталанскому языку, который необходим в работе с местными детьми даже больше, чем диплом психолога. Наверное, это сейчас для меня самое важное, и это то, на что я могу сейчас влиять, контролировать. В таких ситуациях охватывает паника, что от меня ничего не зависит. Тревога растет и в какой-то момент накрывает полностью, и кажется, что все не имеет смысла, так как впереди неизвестность. Я не думаю о будущем, а только надеюсь, что будущее все-таки будет. Я не могу никак повлиять на него, и я абсолютно не имею никаких рычагов управления этим самым будущем. Это та область, которую я не могу контролировать. Поэтому не стоит даже пытаться, а нужно направить силы на то, что мне подвластно. Например, уроки каталанского и курс монитора.

Сейчас как никогда надо научиться жить одним днем, здесь и сейчас. Строить план на день сегодняшний и проживать его. Не думать о том, зачем мне перебирать шкафы, вдруг это не имеет смысла в будущем. Забудь о будущем! Это имеет смысл только сейчас. Потому что сейчас это важно. Это важно мне в данную минуту. Просто потому что, что меня это отвлекает. Ручная работа в такие минуты очень помогает. Тревога выходит через руки, через труд».

«Я развлекаю себя сериалами, собрала стопки книг на русском, испанском и каталанском, которые собираюсь прочесть, так как долго откладывала их на потом. Достала настольные игры, которые купила или подарили когда-то, чтобы собираться с друзьями и проводить время. Все никак не доходили руки. Собираю пазл, который тоже купила когда-то для спокойных выходных.

Я почти год не ем мяса, ни птиц, ни животных, и сейчас есть время научиться готовить вегетарианские блюда, десерты. Я не очень люблю готовить. Наверно, потому, что это требует сил, а у меня их почти не бывает. Работа отнимает львиную долю. Но сейчас есть желание проявить себя творчески. Приготовление блюд отлично для этого подходит. Также я пробую себя в выпечке. Многих пугают пустые полки супермаркетов. На самом деле супермаркеты, аптеки, кондитерские, парикмахерские и магазины бытовой химии остаются открытыми. Регулярно пополняются запасами. Я не хожу в супермаркеты из-за огромного количества пластиковых упаковок. Предпочитаю овощные лавки и рынки, где продукты идут на развес. Но есть продукты, которые я покупаю в супермаркетах. Консервы, например. Полки с мясными продуктами пустеют быстро, но так как я не ем мяса, я даже не смотрю на них. Все остальные отделы как были в изобилии, так и остались. Крупы, макаронные изделия, чай и кофе, овощи, фрукты по-прежнему в достатке. Приходится стоять в очереди, так как пускают по несколько человек. Но это не слишком напряжно, лишний повод подышать свежим воздухом.

Большинство людей ходят в масках и перчатках. Есть те, которые пренебрегают. Я одна из таких. Но я вижу, с какой тревогой и даже злостью люди смотрят на меня. Поэтому я теперь тоже надеваю перчатки и маску. Просто чтобы не раздражать людей, проявляю солидарность и уважение. Если этим я помогаю снизить чью-то тревожность, мне не сложно пойти навстречу. Можно не верить в маску и перчатки, но перчатки и маска верят в нас.

Сложно заходить в соцсети, потому что разговор только о вирусе. И это правильно. Наверно, так люди справляются с тревогой от неизвестности, делятся шутками или страхами, в основном, идет разговор о чувствах. Может, впервые люди говорят о чувствах и слышат, как кто-то разделяет их чувства и дает ощущение, что ты не один.

Вирус как новая религия, уравнял всех. Богатый, бедный, мусульманин или католик, мужчина или женщина, директор или подчиненный, добрый или злой – вирусу все равно. Может, в этом и правда есть какой-то высший смысл. Все это что-то да значит».

Недерланды. Кристина Ульдина, мама в декрете

Фото: Кристина Ульдина

«У нас меняется все каждые два часа, — рассказывает мама в декрете Кристина Ульдина. — В Амстердаме закрыли сады и школы, перевели многих на работу из дома, закрыли кафе, спортклубы, бордели и кофешопы. Напротив дома даже очередь выстроилась за коноплей. Есть официальное распоряжение не ходить к врачу, пока тебе совсем плохо не станет. Везде висят информационные плакаты. Магазины и доставка еды пока работают. В родительском чатике была паника пару дней назад, потому что магазины после 5-6 вечера были пустые. Сейчас уже люди закупились, все пришло в норму».

В Нидерландах около двух тысяч заразившихся, погибло 58 человек, двоих выписали.

Фото: Кристина Ульдина

США, Вашингтон. Елена Смурова, фотограф

В США больше девяти тысяч заражения COVID-19, погибло 150 человек. Елена Смурова живет в Вашингтоне. Она бывшая томичка, профессиональный фотограф. Елена рассказала ТВ2, что в настоящий момент американцы раскупили все гигиенические принадлежности в супермаркетах, а продавцы в магазинах носят перчатки и маски.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

Школы и университеты перевели на занятия в режим онлайн до 14 апреля, — рассказывает ТВ2 Елена Смурова. — Закрыли православные церкви и Русскую школу. Детские программы международных путешествий перенесли, закрыли детские кружки и места развлечений. В большом торговом центре закрыли магазин электроники Apple. Все сенсорные экраны, до чего люди могут касаться руками, убрали. Магазин Lash с мыльной продукцией ручной работы закрылся. Продукцию выдают через дверь по каталогу. В Нью-Йорке в оптовые магазины Костко выстраивается очередь 5 км. Полки магазинов пустеют в геометрической прогрессии. В магазинах и торговых центрах все так же много людей, почему-то мало людей самоизолируется. В масках почти никого нет.