«Вернулся на свой последний адрес». В Томске установили еще одну табличку в память о жертве Большого террора

«Из протокола допроса от 1 ноября 1937 года:

(Вопрос) Вам предъявлено обвинение по ст 58-2-10-11 ЦК РСФСР (так в оригинале), как участнику к.р. кадетско-монархической организации, по заданию которой вы проводили активную к.р. деятельность, направленную против существующего строя. Признаете себя виновным?

(Ответ) До момента моего ареста я действительно являлся участником к.р. кадетско-монархической организации и по ее заданию проводил активную к.р. деятельность, направленную на подрыв мероприятий Советской власти. Виновным себя признаю.

(Вопрос) С какого времени вы состоите в к.р. кадетско-монархической организации?

(Ответ) В к.р. кадетско-монархическую организацию я вошел в начале 1936 года.

(Вопрос) Кто вас завербовал в монархическую организацию?

(Ответ) В монархическую организацию меня вовлек Захаров Яков Григорьевич, б/крупный кожзаводчик, участник к.р. монархической организации.

(Вопрос) При каких обстоятельствах он был завербован в к.р. организацию?

(Ответ) Захарова я знал хорошо, как бывшего крупного заводчика, мы часто с ним встречались в моей квартире и за чашкой чая проводили к.р. разговоры, ругая мероприятия Партии и Советской власти. Мы часто вспоминали свою купеческую прошедшую жизнь с мечтами о восстановлении монархического строя в России. В одну из встреч с Захаровым мы проводили к.р. разговоры и обсуждали международную обстановку. Захаров сказал, что сейчас очень удобный момент начать организованную борьбу с Советской властью и добиться ее свержения, удобный момент, потому что готовится нападение фашистских государств на СССР …

(Вопрос) Какую к.р деятельность вы проводили по заданию монархической организации?

(Ответ) По заданию к.р. организации я усиленно проводил к.р. агитацию среди населения, и это мне было удобно, так как я служил продавцом в магазине. Среди колхозников я говорил, что Советская власть вас закабалила в колхозы, что если вы не дураки, то бегите из колхозов, растаскивайте колхозное имущество, все равно коммунисты у вас все отнимут, и вы будете пухнуть с голоду. По заданию Захарова в начале этого года я пробрался в склад магазина и облил керосином находящиеся товары, и они стали непригодными к продаже…»