Депутат Госдумы Вера Ганзя: Путин просто надоел

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Депутат Государственной думы от партии КПРФ Вера Ганзя побывала в Томске. Летом к ней, как к последней надежде, обратились жители Степановского переезда. О том, почему регионам не хватает денег на развитие, а также прошедших выборах, «вечном» Путине, поддержке Лукашенко и о коронавирусе читайте в интервью ТВ2.

— Вера Анатольевна, в августе вы приезжали в Томск. Основным поводом для поездки стало обращение жителей Степановки и ситуация со Степановским переездом. Какие вы видите пути решения?

— Я действительно приехала по просьбе жителей Степановки. Я проехала по этому переезду. Увидела собственными глазами, что происходит. Увидела большое количество новостроек — высотные многоэтажные дома. И, как всегда проблемы, а это проблемы всех новых районов, транспортной доступности и инфраструктуры. Как всегда, не хватает школ, поликлиник, детских садов. Невозможно отодвинуть дома и расширить дорогу. Застройщикам до этого дела нет — они застроили территорию, продали квартиры, помахали руками и ушли. А жители начинают обивать пороги. Такая же ситуация и со Степановкой.

Во-первых, переезд. Он не только останавливает движение, но и дорога там достаточно узкая, которая создает пробки. А если случается авария, то вообще можно не выехать. Что это значит? Дети в детский сад не попадут. Если бы он был в том районе, то было бы проще — отвел ребенка и стой в пробке, а потом оправдывайся перед начальником, почему ты опоздал. Поэтому естественно возникают огромные проблемы. Как их решить? Самое первое и главное, что необходимо сейчас сделать — это проектно-сметная документация, независимая экспертиза, ценовой аудит. Этого, к сожалению, нет. Хотя попытка была, но успехом не увенчалась — проект не прошел экспертизу. Поэтому нужно снова идти к точке возврата.

Конечно, и экспертиза, и проектно-сметная документация стоят деньги. А наши законы устроены так, что иногда самый малостоящий проект после прохождения экспертизы становится дороже в несколько раз. Поэтому, естественно, будет дорого, но без этого сдвинуться с мертвой точки нельзя.

Безусловно, таких денег в бюджете города нет. Нужно входить в государственные проекты. Сегодня они принимаются. Акцизы, которые взимаются в регионах, строго окрашены и идут на дорожную сферу. Но их, конечно, не хватит. Я подозреваю, что цена развязки будет достаточно высока.

Но у нас есть монополист, который имеет достаточно много финансовых средств — это государственное публично-акционерное общество «Российские железные дороги». Нужно выходить на руководство компании и решать. РЖД, как и другие государственные компании, постоянно получают деньги из бюджета, которые не осваивают и кладут на депозиты. Проходит год, они получают проценты. Так вот — порядка 184 млрд рублей за 2019 год лежали на депозитах не освоенные. То есть, на эти деньги ничего не сделали — ни реконструкцию, ни строительство новых объектов. Но наварились на 8,4 млрд рублей. Я на комитете сказала министру по финансам Силуанову: «Каждый год одно и тоже. Зачем вы даете деньги, если они не востребованы». Так вот, из этих невостребованных денег как раз и можно решать такие проблемы. Я считаю, что нужно просто заставить РЖД работать в этом направлении. Конечно, это не их прямая обязанность, но это их моральный долг.



Однако быстро эта тема не решится. Сегодня бюджет 2021 года урезается практически на 10%, так как из-за пандемии, снижения цены на нефть не хватает слишком много средств на выполнение расходных обязательств. Но тем не менее, проблема решаемая. Чтобы ее решить, руководству региона и муниципалитета нужно оторваться от своих кресел и начать действовать — войти в программу, получить федеральное софинансирование и вперед.

— Вы говорите об участии в федеральных программах. Еще одной глобальной проблемой для Томска является аварийное жилье. Сейчас обсуждается возможность переноса опыта московской реновации в регионы. Насколько это реально?

— Я начну с того, что каждую утро по Тверской улице еду на работу в Государственную думу. В прошлом году ездила, там постоянно были пробки – делали ремонт, клали новый асфальт. В этом году опять – тот асфальт снимают, кладут новый. Дальше.… На набережной был нормальный тротуар и плитка, но все раскопали и стали класть новый. Это же издевательство над каждым человеком, проживающим в российской глубинке. В Москве от жиру бесятся, а здесь мы не можем решить элементарные проблемы.

Что касается реновации? Если в Москве хватает денег, чтобы каждый год перекладывать асфальт на одном и том же месте, то естественно у них хватит денег на то, чтобы снести эти пятиэтажные дома (а участки там стоят баснословных денег) и поставить двадцатиэтажный дом. Это же так выгодно. Поэтому реновация в Москве и прошла – людям предоставили примерно адекватное жилье. Но как ее проводить в наших регионах, за счет каких денег мы можем так строить? А потом на шее каждого региона камнем висит другая проблема – это полоумные законы, в результате которых мошенники собрали с людей деньги, не достроили им жилье, из-за чего люди остались без всего. Без денег, без единственного жилья. И никому до этого дела нет. Нам бы эту проблему решить через федеральные деньги, никакой реновации нам не надо. В регионе же есть застройщики, которые сами возводят целые микрорайоны. Просто надо управлять этим процессом, чтобы не появлялись хаотичные «свечки», создающие проблемы жителям, осложняющие транспортную доступность. Я вам скажу, что ни в Томске, ни в Новосибирске, ни Екатеринбурге – этой проблеме внимание не уделяется. Точечная застройка есть, а надо делать ее менее хаотичной.

Но если сегодня федеральный центр для того, чтобы построить новый микрорайон и расселить граждан из аварийного жилья, выделит деньги, то кто их получит? Понятно, что те, кто уже находятся ближе всего к этой кормушке. То есть, могут получить застройщики, которые уже навариваются, устанавливая цену за квадратный метр в три раза больше, чем его себестоимость. Мы пока эту тему еще не обсуждали, но будем смотреть, кто будет вкладываться, откуда и сколько, какое планируется долевое участие федерации и регионов, и вообще насколько она будет эффективна и полезна регионам.

Но все-таки лучше бы сначала решили проблему долгостроев. Да, мы сейчас приняли законы. Мы возложили обязанность на власть региона решать проблему обманутых дольщиков. Некоторые из них достаточно интенсивно взялись за работу. Однако я не совсем согласна: ведь чего проще – найти этого мошенника, его имущество, а у него зачастую, яхта и дворец, записанные чаще всего на родственников, и конфисковать все. А то получается, что обобрал людей и остался в шоколаде. Но это неправильно и ненормально. Зато федеральный бюджет и руководство региона должны взять на себя обязанность возместить гражданам те потери, которые были нанесены этим мошенником. А их было много. Например, продавали квартиры по два раза. По закону теперь те, кто купили такие квартиры, являются добросовестными приобретателями. Соответственно, одному человеку достается квартира, а второй получает деньги, потраченные на жилье. Причем по закону, который мы приняли, эти деньги должны быть возвращены с учетом инфляции, так как иногда подобная проблема тянется по десять лет.

— Еще одна проблема, которой вы также занимались, это рубка леса в Сибири. Недавно стало известно о возбуждении уголовного дела по факту рубок в Карегодском заказнике. Фигуранты — в обладминистрации. С чем вы связываете такой уровень коррупции в лесной сфере? Можно ли как-то на это повлиять?

— Лесная тема сейчас очень болезненна, особенно после тех пожаров, когда выгорели огромные территории. Безусловно, неконтролируемая вырубка леса есть везде. Если мы едем вдоль дороги и видим лес, то давайте поднимемся над этой территорией. Мы увидим огромные проплешины. Кто разрешает такое? Просто в законах, в том числе в Лесном кодексе, есть лазейки, поэтому необходимо вернуть те службы контроля, которые были в Советское время. Сейчас таких органов контроля нет. Над этой темой сейчас работает рабочая группа, собранная в Госдуме в 2019 году. Что уже поправили? Чуть-чуть ужесточили предоставление лесов в пользование, ужесточили требования к возобновлению лесов. Теперь в законе закреплена норма, что за каждое вырубленное дерево арендодатель должен посадить новое. Есть, конечно, проблема с прореживанием лесов. Есть проблема с получением разрешения на санитарную рубку леса, когда ведется вырубка не единичных экземпляров, а выкашивается целый массив.

—Так и было в Карегодском заказнике.

— Вот. Но самое интересное, что закон принят и понятие «санитарная рубка» там прописано. Но тем не менее, по накатанной чиновники продолжают выстраивать лесной кодекс под себя. Однако здесь нарушение было обнаружено. Я думаю, что людям, которые губят томский лес, мало не покажется. Здесь поднимается общественность, люди видят, что на самом деле происходит с лесом, поэтому и требуют. А кресло под нынешней властью слишком шатается, мы это видим по результатам выборов, поэтому она не будет играть на чувствах людей.

— В Томске прошли выборы. В думу города прошли 19 независимых кандидатов из 37. С чем вы связываете такие результаты?

— «Единая Россия» — сейчас та партия, которая не вызывает доверия у населения, поэтому те административные ресурсы, которыми она пользуется, не срабатывают. Так как доверия нет, то люди приходят и голосуют за кого угодно, только не за ЕР. Также сегодня явно левый поворот в настроениях людей. Мы видим, что происходит на самом деле, как расхищаются национальные богатства нашей страны, кто стоит у руля и что происходит с народом. Поэтому сейчас не только недоверие, но и резкое отрицание, я бы даже сказала, ненависть к правящей партии. Третья причина – «Умное голосование». Это тоже дало неплохой толчок и результат. Поэтому «Единая Россия» просто вылетела из политического поля городской думы Томска. Как они будут проводить свое антинародные решения? Теперь им это вряд ли удастся.

Другой вопрос, что те люди, которые прошли, могут попасть под каток административного ресурса. Их попытаются либо купить, либо шантажировать, либо запугать… И заставят либо перейти во фракцию «Единая Россия», чтобы та имела большинство, либо голосовать также. Лично у меня это вызывает самое огромное опасение. Будет подковерная война. ЕР будет действовать тайно, скрытно, без лишних свидетелей. Мы же прекрасно знаем, что сегодня у власти наперсточники и шулеры. Следовательно, такие методы вполне могут быть. Поэтому каждый человек, который прошел не от партии власти, должен иметь мужество, чтобы устоять под ударами угроз и преференций. Если понадобится моя помощь, чтобы защитить этих людей, я сделаю все возможное.

— Может ли повториться томский опыт на выборах в Госдуму?

— Это очень сложный вопрос. Все зависит от отношения федерального центра. Выборы на местах не имеют такого значения, как выборы в Госдуму. Если с точки зрения федеральной власти, плохо проголосовали в Томске, то виноват в этом губернатор. Его отправляют в отставку, приходит другой. То есть, у них есть рычаги. Хотя теперь они не совсем эффективны, но они есть. А с Государственной думой все сложнее. Дело в том, что Госдума принимает решения на федеральном уровне, по которым обязаны жить главы регионов, муниципалитетов, хотят они этого или нет. Да, очень много законов мешает людям жить, мешает нормально работать, но делать нечего – необходимо подчиняться. Поэтому сейчас федеральной власти крайне важно удержать большинство в Госдуме.

Партия «Единая Россия» себя полностью дискредитировала. И хоть они пыжатся и пишут на баннерах, что партия «ЕР» - это партия заботы о людях, многие понимают, что это не так. Поэтому «Единая Россия» - отработанный материал. Кто будет вместе с «Единой Россией»?

Сложно сказать. Но когда проходили выборы в Московскую городскую думу, там единороссы не обозначали свою принадлежность к партии. Ситуация может быть и такой.

Безусловно, есть технология создания огромного количества партий, которые будут растаскивать голоса. Эти партии подконтрольны Кремлю. Эта технология работает сейчас и будет работать. Пожалуйста, собирай 500 человек, бери флаг и создавай партию – администрация президента тебе обеспечит поддержку виде нескольких миллионов рублей.

Никто не отменял и административное давление. Оно будет и довольно жестким. И если сейчас мы еще можем приостановить зарвавшегося главу муниципального образования или региона, то на выборы в Госдуму это будет сделать значительно сложно, так как все рычаги будут подмяты Кремлем. Меня это тоже очень напрягает.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если люди придут на выборы, то тогда никакие административные ресурсы и механизмы обмана не сработают. Уже проверено «Умное голосование», и если будут выбраны проверенные люди, в которых уверены избиратели, то за них будут голосовать. Но, конечно, выборы в Госдуму станут, я бы так сказала, мощной политической войной. И еще бабушка надвое сказала, кто в этой войне будет победителем.

— После принятия законопроекта о трехдневном голосовании и голосовании на придомовых территориях, вы написали «реквием по выборам». Значит ли это, что честного голосования в России можно больше не ждать?

— Да, это действительно был реквием по честным выборам, но я бы не была столь пессимистичной. Обеспечить трехдневный контроль крайне сложно. Далее… Что такое сейф-пакеты? Я кое-как добилась, чтобы на одном из участков наблюдателям дали возможность поставить подписи на них. Нужно пересматривать законодательство. Все равно трехдневка теперь останется. Большинство в Госдуме не позволит ее убрать, так как для власти это выгодно. Так вот мы будем вносить предложение, чтобы после каждого дня все бюллетени были подсчитаны и запротоколированы. А когда непонятно, сколько сбрасывается в пакет, пакет лежит ночью, дежурит на участке, предположим, что участковый или инспектор по делам несовершеннолетних, у которого родственник или знакомый работает в избирательной комиссии, пакет можно просто открыть, хотя они и говорят, что это невозможно, но я не уверена, что наши шулеры не придумают параллельных пакетов и не дадут вместо двух четыре. Поэтому сложно рассчитывать на честные выборы. Самое страшное – махинация.

С другой стороны сейчас уже начинается понимание. Раньше ведь как руками махали, что на выборы ходить не надо, потому что все равно нарисуют столько, сколько хотят, выберут того, кого хотят. Но смотрите, как Томск мощно влепил по этому мнению, навязываемому исключительно партией власти. Так теперь люди будут думать, что если они придут на участки и проголосуют за того, кого хотят, то он может стать победителем, а партия «Единая Россия», оказывается, не столь всемогуща. И, естественно, власти, памятуя об опыте Беларуси, боясь того, что выборы могут признать нелегитимными, может быть, не допустят откровенных махинаций. Поэтому шанс на честные выборы у нас есть. Для этого надо, чтобы избиратели пришли на участки. Неважно в какой день, но лучше в итоговый. Главное, чтобы пришли и проголосовали.

Что было на этих выборах? Явка 19%. Вот и все… Получается, что небольшая часть населения Томска на перспективу выбирала людей, которые будут принимать исторические и важные для города решения. И то власти не смогли сделать необходимый перевес голосов. Да, за них отдали голоса подневольные бюджетники. Но я всегда говорю так: вы приходите на участок, идете в кабинку и остаетесь наедине с собой и совестью. Никто ведь за руку вас ловить не будет. И если вы сами не расскажете, за кого голосовали, то никто и не узнает. В сельской местности там, конечно, сложнее. Там глава администрации ведет за руку бабулю и показывает ей на строчку ЕР, говоря, что галочку нужно ставить именно там.

Вообще, после этих выборов я пришла к выводу, что чем хуже в деревне, тем больше голосов за «Единую Россию». Что это за рабская психология? Чем больнее бьют хозяева, тем тщательнее лижут сапоги. Я, может быть, обижаю сельских жителей, но так нельзя. Сегодня, если выборы областные, то вытаскивают ЕР исключительно сельские жители или жители отдаленных районов, которые вообще обездоленные.

Знаете, Новосибирская область, Ордынский район, село Березовка… Они убиты. Там практически ничего не осталось: заброшенные дома, магазин два раза в неделю. А у них побеждает «Единая Россия». Это просто психология, с которой нужно бороться всем, кто против этой партии и политической силы, которую она представляет. А лучше с этой властью люди села жить не будут, невзирая на то, какие программы придуманы. «Комплексное развитие сельских территорий» — трехтриллионная программа. И какие теперь деньги на эту программу пойдут? Более того, в эту программу вошли те средства, которые были заложены в рамках здравоохранения, ремонта дорог. То есть, они два раза записали одни и те же деньги, но их больше не стало. Шулерство будет продолжаться. Люди в селе должны понять, что в ухудшении ситуации виновата правящая партия, которую сегодня однозначно надо менять.

— К слову о выборах. Вы были одной из первых, кто поздравил с победой Александра Лукашенко. На ваш взгляд, результаты на выборах в Республике Беларусь честные?

— Могу сказать, вот что. 80% — это очень огромная цифра. Захотелось, чтобы было 80. Но надо было оставить правдивые цифры. Пусть это был бы 51%, но это был бы его процент. И тогда бы не было оснований, для таких протестов. И если люди, в каком-то населенном пункте за него не голосовали, то получается, что был обман.

Я считаю, что такие методы дискредитируют любую власть, даже самых достойных людей. Достойных в каком плане, в том, что Лукашенко не дал сотворить со своей страной то, что позволили сделать с Россией и Украиной. Свободы у нас вроде бы полно, но в чем она заключается? В том, чтобы подчиняться правящей партии? У нас разве есть право на волеизъявление? Нет. А самое главное, у нас нет работы, достойной зарплаты, у нас не растут доходы населения, у нас один из самых высоких разрывов между доходами бедных и богатых. В Беларуси этого нет, и за это я батьку уважаю.

А то, что он захотел себе 80%... А что не 99? Вот этого допускать нельзя, так как именно это является той свечкой, которая может взорвать политическую систему. С этим нужно быть аккуратно. И в этом, конечно, Лукашенко не прав. Я никогда не поддерживала никаких махинаций на выборах и всегда воюю с этими позорными, даже в русской истории, явлениями.

Против чего я сегодня настроена? Почему-то этот канал Nexta, который расположен за рубежом, колоссально влияет на умы белорусов. Сегодня лезут во внутренние дела Беларуси все, кому не лень. Я категорически против всего этого. При нашей партии есть женский союз, и мы уже ходили к посольству Литвы, Польши и требовали не лезть во внутренние дела Беларуси. Пусть они разберутся сами. А что касается Тихановской… Если она считает себя избранным президентом, то ей надо находиться в своей стране и идти впереди народа. А если она уехала и вещает из-за рубежа, то я считаю, что это неправильно.

И, конечно, можно разные оценки давать, но я считаю, что самая главная оценка — это стабильность в стране. Какая это стабильность решать людям. Хотят они, чтобы у них олигархи правили, как в России? Пускай. Но есть люди, которые не могут этого позволить. Я знаю, что бунтует молодежь, которая получила огромное количество роликов, о том, как прекрасно живется на Западе, что можно не работать и иметь хороший доход. Но это неправильный подход. На Западе просто так деньги не платят. Там пахать надо, работать на трех работах, чтобы достойно жить. А если не делаешь этого, то тогда и живешь и прозябаешь так же, как и здесь. Поэтому, когда молодежи вкладывают в голову, что там все прекрасно, а молодежь не приучена прилагать усилия в свои цели, она просто покупается на такие неправильные мотивационные подходы и начинает бунтовать в надежде, что потом, как на Западе, ей навалят карманы полные долларов и евро. С этим надо работать. И Лукашенко не прав в том, что упустил время. И, конечно, надо просчитывать, знать и относиться к людям по-человечески.

— Вы говорите, что при Лукашенко стабильность. Но многие скажут, что и при Владимире Путине в России стабильность. Чем наша стабильность отличается от того, что есть в Беларуси?

— Стабильность Лукашенко – это работающие предприятия. Да, там небольшая зарплата, но у них есть работа. Стабильность Беларуси — это нормальные дороги, сельское хозяйство, которое может накормить пол-Европы и нас, отсутствие безработных. Стабильность в Беларуси — это возможность получить бесплатное медицинское обслуживание и образование. Давайте посмотрим, что у нас. Давайте посмотрим, что происходит в селах, которые приходят в такой упадок, что если пенсионеры уедут, то села вымрут. В Беларуси такого нет. Там строится жилье. У нас хоть в одной деревне где-то за счет государства построен хоть один дом? Я специально искала информацию, но нет такого. Частники строят, но их настолько мало. И люди бегут… Учителей нет, врачей нет, работать некому… Жилья нет. Давайте будем строить жилье? Но нет, мы дадим миллион, а человек приезжает, отрабатывает и уезжает. Он не вкладывается в жилье, в развитие села. У нас такие полоумные подходы к этому вопросу. А в Беларуси другие… Там человек приезжает и его бесплатно обеспечивают жильем, он создает и работает.

У них стабильность хотя бы небольшого, но развития. А у нас стабильность разрушения. У нас не растет экономика. Отчеты показали в 1,3 за 2019 год. Но какой это рост? Это арифметическая погрешность. У нас стабильность уничтожения нашего национального достоинства, нашего национального богатства. Стабильность расхищения. Это небо и земля. И какие бы диктаторские замашки, как называли Лукашенко, у него ни были, но я за диктатора со стабильными зарплатами, бесплатным образованием и здравоохранением. А не за то, что обещают наши руководители. Такой стабильности мне не надо.

— Этим летом Владимир Путин обнулил свои президентские сроки. На ваш взгляд, он пойдет на очередные выборы в 2024 году? Что вы думаете о вечном Путине?

— Путин сейчас активен на телевидении, как проводит онлайн-совещания, строит губернаторов, говорит про новые программы. А у нас же мало программ – 42. Национальные цели есть, нацпроекты – есть, послания президента – есть, указы президента – есть, подпрограммы – есть. Такое планов громадье… И сейчас появляется программа выхода из кризиса. Кстати, они уже были. Мы их две пережили, но результатов по нулям. Так вот, сейчас эту программу поднимут и на ее фоне начнутся выборы в Государственную думу. А что касается Путина, то могу сказать, что коль такая активность, то скорее всего амбиции такие есть.

Однако столько времени у власти. У населения появилась усталость. И от «Единой России», и от КПРФ, и от ЛДПР, и от «Справедливой России», и, безусловно, от Путина. Следовательно, люди рассчитывают на другие политические силы. Конечно, их можно собрать, обозвать по-другому и выставить на выборы. Но что делать с людьми, они-то прежние. И это не прокатывает уже. Значит, должны прийти другие.

Путин просто надоел. Да, кто-то связывает с ним стабильность. Но я считаю, что сама стабильность не стабильна, ни политическая, ни экономическая. Это просто термин, который к нынешней России не имеет никакого отношения. Следовательно, если Путин пойдет на выборы, то у него может и не быть серьезных шансов победить. Тем более, что экономика идет под закат, а те меры, которые предпринимает правительство результата не дают. Поэтому к 2024 году мы можем получить экономический коллапс.

— Фракция КПРФ отказалась одобрять отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Почему?

— Каждый год на отчете об исполнении бюджета мы задаем правительству одни и те же вопросы. Говорим, что роста экономики практически нет. С чем же мы подошли к 2020 году. Коронавируса в прошлом году не было, цена на нефть была 62, 8 доллара за баррель, то есть, мы получали сверхдоходы от нефти, так как цена отсечения 42 доллара за баррель. У нас не было серьезных внешних воздействий, как это было в 2014 году. Казалось бы, что есть плацдарм для экономического роста. Но его нет. И вот это мы критикуем. То есть, что вы делаете для того, чтобы рост был?

Мы всегда говорим о том, что поддержка, которую обеспечивает государство, касается крупных государственных предприятий, которые и так не бедствуют, ведь это сырьевой сектор. Далее – доходы населения. Если у нас более-менее стабильная ситуация, то давайте стимулировать потребительский спрос за счет увеличения доходов населения. Потребительский спрос у настолько низкий, что речи о росте экономики и быть не может. Все же взаимосвязано. Давайте разорвем этот замкнутый круг. Давайте мы будем платить людям достойную зарплату и пенсии, стимулировать потребительский рост, который будет стимулировать экономику. Казалось бы, что все просто. Но Правительство не идет на этот шаг, так как для них главное сохранить низкий уровень инфляции. То есть, они не платят, людям не на что покупать, а поэтому не растут и цены.

Да, риск, что могут вырасти цены есть. Но мы должно четко понимать, что в нашем государстве цены брали под контролем. Разве у нас сейчас в чистом виде рынок? Разве рыночные отношения регулируют потребление и спрос? Конечно, нет. Все равно есть государственное регулирование, через Центробанк, через предприятия с государственным участием. За это мы тоже критикуем правительство.

Далее… 10 крупных государственных корпораций не освоили деньги, полученные от правительства. Например, Росавиация. В итоге на конец 2019 года такие остатки составляют 1 триллион 121 млрд рублей. Куда они пошли и откуда они взялись? Я всегда ругаюсь с Силуановым, спрашиваю, как все планируется…. А дело в том, что у нас есть всеми любимый 44 Федеральный закон, другие законы, которые не дают нормально выполнять свои обязательства. О чем я говорю? Мелких предприятий в районных центрах почти не осталось. Крупные подмяли под себя почти все, но на мелкие заказы они не идут. И вот выставляется на аукцион какой-то заказ и все. Заказчики не могут найти подрядчика. В результате деньги болтаются и их надо возвращать… И вот мелкие ручейки стекаются в огромную реку, превращающуюся в триллион на счетах.

— Также вы недовольны политикой Центробанка и настаиваете на низкой процентной ставке.

Вообще, когда наступает кризисное время, ключевая ставка падает до нуля, так как людей надо стимулировать, чтобы они брали кредиты. Поэтому 4,25 – то, что оставил Центробанк – не совсем правильно. С другой стороны, давайте посмотрим, под какую ставку выдают кредиты для населения и предприятий. Это же в два-три раза выше. Я делала запросы в банки, мне ответили, что таким образом минимизируются риски, так как появилось много людей, не способных рассчитаться с долгами. Получается, кто-то не может рассчитаться с долгами, а остальные должны помочь рассчитаться с долгами.

Это неправильный подход. Государство сегодня поддерживает банки. Давайте посмотрим, что предлагает правительство регионам. Первое – увеличить дефицит бюджета. Если в 2018 году было 15 регионов с дефицитов бюджета, то сейчас их больше 40. К концу 2020 года все, даже регионы-доноры, будут с дефицитом, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и, быть может, Сахалина.

Что еще предлагают? Неограниченно брать коммерческие кредиты, так как бюджетных кредитов не дают. Кредиты даются под ставку. Вы думаете, банки пошли регионам на встречу, чтобы дать кредит под ставку «ключевая + один процент»? Ни один банк так не сделал. То есть, у регионов никакого выхода нет. А если регион берет под другой процент, то он сразу вылетает из программы по реструктуризации кредитов. То есть, смотрите, какие ножницы.

На конец 2019 года государственный долг регионов – больше 2 триллиона 130 млрд рублей. Регионы, которые имеют долги, к 2029 году должны провести реструктуризацию бюджетных кредитов, получить порядка 100 млрд рублей. Но позвольте. Только Новосибирская область в 2021 году потеряет 12 млрд рублей налогов, а 100 млрд получат все 85 регионов. Получается, смешная цифра.

Мы говорим о том, что сегодня есть Фонд национального благосостояние. Да, оттуда деньги надо брать осторожно, но вы же взяли и купили Сбербанк. В тоже время 500 млрд рублей мы потеряли на этой сделке – это деньги на докапитализацию и деньги, которые остались на прибыль Центробанку. Это что за бред такой? Сами у себя купили и еще обеспечили прибыль. Так лучше бы вы, взяли эти деньги и направили на дотации регионам. Посчитать нетрудно, надо просто взять и посмотреть, сколько регион потерял от коронавируса. Тогда регионы не полезут в долги, не станут урезать расходы, и мы сумеем более-менее выровнять ситуацию.

В 2020 году дефицит Федерального бюджета будет порядка 5 триллионов рублей. Понятно, что нужно думать, как эту проблему решить. За счет чего решают? За счет увеличения налогов. Я согласна с тем, что 15% НДФЛ будут платить те, кто имеет доходы свыше 5 млн рублей. Но, позвольте, если сегодня доход директоров Роснефти распределяют вознаграждение в объеме 6 млрд рублей, то прогрессивный подоходный налог нужно сделать не таким ущербным. Что мы получим в итоге? 13% — региональный бюджет, 87 % — федеральный. И сумма в 60 млрд рублей, которую направим на лечение детей, чтобы не было этих роликов по телевидению, чтобы не позориться. Но собирать и позориться будут дальше, так как этих копеек недостаточно, чтобы решить эту проблему.

— Как вы оцениваете действия Правительства в разгар пандемии коронавируса? Справилась ли российская медицина?

— Российская медицина не справилась. Те средства, которые были направлены в регионы, были направлены на условиях софинансирования. Денег в регионах нет. Пришлось резать другие расходные обязательства. Поэтому я считаю, что это неправильно, если вы направляете деньги, то просто отдайте их и все.

Что я могу сказать по второй волне? Так она и не прекращалась.

Люди болели и болеют. Моя хорошая подруга заболела ковидом, но анализы у нее не брали, коронавирус она подтвердила, заплатив сама за тест на определение антител. Но по статистике официальной она не проходила. Почему? Просто не хотелось портить статистику. Но мы же понимаем, что лечение пневмонии и коронавируса – это разные виды лечения. Поэтому как они лечат, если реальный диагноз не ставится. Я считаю, что это не просто халатность, а преступление скрывать настоящий диагноз, чтобы не подпортить статистику. А ее нельзя было портить, так как нужно было проголосовать за Конституцию.

Поэтому естественно, ситуация не изменилась. Переболеют многие, а болезнь очень коварная. Поэтому я хочу сказать, что нужно соблюдать меры предосторожности – носить маску, перчатки. Другое дело, что кто-то наживается за счет бедствия людей. Хотя именно государство должно обеспечивать всех средствами защиты, в первую очередь врачей и учителей. А вы даже не представляете, сколько мы требовали, ругались с руководством страны, чтобы обеспечили врачей. Так как у них этих средств не было.