Вечная удаленка: как люди с инвалидностью переживают самоизоляцию из-за пандемии и не только

«У меня были психологические проблемы — что я буду мешать преподавателю, что буду мешать своим одноклассникам, — говорит Настя Золотовская. — Преподаватели убеждали — все будет хорошо, вливайся в коллектив. Ученики тоже ко мне хорошо относились, дружили. А сейчас я пришла в университет и подумала, что все будут меня сторониться. И сама стала всех сторониться. Но у нас есть учительница по проектированию. И на одном ее занятии нужно было составить живую скульптуру из участников группы. Я говорю — ну вы делайте, а я посижу. А она — нет, вставай, тебя все будут держать. И меня все держали... Декан представила меня одногруппникам — что я буду с ними учиться, что мы друг другу помогать теперь будем. В принципе, так и есть. На занятия я сейчас хожу без мамы. Какие-то пары идут на втором, третьем, четвертом этаже — так вся группа мне ходунки поднимает и опускает, двери открывает и даже до парты доводят».

