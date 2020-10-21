Вечная удаленка: как люди с инвалидностью переживают самоизоляцию из-за пандемии и не только

Стать депутатом Дима решил этим летом. «Городские проекты» Варламова и Каца поддержали
его. Помогли с оформлением документов для регистрации. Объявили сбор денег на избирательную кампанию — на момент нашей встречи Диме перевели примерно 100 тысяч рублей. Чтобы лучше запомниться избирателям, агитацию Дима решил начать за несколько дней до выборов — при помощи листовок и волонтеров: «Что касается самоагитации, понимаете, есть такая тема... многие не хотят контактировать, срабатывает стереотип — человек на коляске, сейчас деньги начнет просить».