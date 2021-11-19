Экспедиция ТВ2
Васюганский треугольник
Васюганское болото напомнило нам легенды про Бермудский треугольник. Второй раз съемочная группа ТВ2 отправилась туда в экспедицию. И второй раз у нас сломалась видеокамера. Такого рода «мистика» на болоте, оказывается, частое явление. Пришлось поверить. Но новый фильм мы все-таки сняли!
На Васюганское болото мы выехали из Томска в ночь. Из-за участка дороги между Парбигом и Новой Буркой. За пять дней до нас эти 48 километров люди ехали на двух джипах 28 часов. И вытащил их в итоге ГАЗ-66. Поэтому мы ждали когда эту дорогу подморозит. Ночью было минус 11 градусов. И у нас был шанс проехать этот участок, как по асфальту.
Грейдируют дорогу? Накануне зимы? Когда грязь и так скоро замерзнет. А местные бюджеты, как известно, в жестком режиме экономии?... Ну, ничего удивительного. Предупредили же местных, что приедет съемочная группа — предупредили. Обычно, этот факт способен улучшить качество российских дорог.
— Дороги не было месяц. Мы все ездили на вездеходной технике, на УАЗиках, на Нивах. С точки зрения производства, а я занимаюсь лесом, зерном, я ничего не продал за полтора месяца.
Оставляем машины на базе у единственного в Новой Бурке предпринимателя. В данный момент в поселке проживает 70 человек, право голоса у 56, (недавно прошли выборы). Из детей только Лешка — приехал к бабушке на побывку. Школу закрыли три года назад.
— Мы на болото почти не ездим. Тем более что сейчас это уже заповедник. Есть язычки болота, туда ездят за клюквой, но никто не заготавливает ее в промышленных масштабах. Мне вообще кажется, что оно зарастает. Еще лет 20-30 назад на него организованно ходили, брали клюкву. Но мы не славимся тем, что болото может нас прокормить.
— Дороги не было месяц. Мы все ездили на вездеходной технике, на УАЗиках, на Нивах. С точки зрения производства, а я занимаюсь лесом, зерном, я ничего не продал за полтора месяца.
Оставляем машины на базе у единственного в Новой Бурке предпринимателя. В данный момент в поселке проживает 70 человек, право голоса у 56, (недавно прошли выборы). Из детей только Лешка — приехал к бабушке на побывку. Школу закрыли три года назад.
— Мы на болото почти не ездим. Тем более что сейчас это уже заповедник. Есть язычки болота, туда ездят за клюквой, но никто не заготавливает ее в промышленных масштабах. Мне вообще кажется, что оно зарастает. Еще лет 20-30 назад на него организованно ходили, брали клюкву. Но мы не славимся тем, что болото может нас прокормить.
До болота сложно добраться. Но нам повезло. Дорога чудесная. Болотоходы ФанТом просто летят. Название оказывается расшифровывается — фанаты Томска. Это местное производство. За три года изготовили уже 700 штук! Разлетаются как горячие пирожки. До места нашей ночевки — охотничьего домика — 36 км. Проехали бы быстро. Но, завозили по пути одному охотнику, застрявшему в тайге из-за дороги, бензин и сигареты. А главное, вдруг перестала работать наша видеокамера. Мы пытались ее починить в походных условиях, но безуспешно. Второй раз это случается в экспедиции и опять у Васюганского болота!
С нами представители заповедника, образованного на Васюганском болоте. И они нас успокаивают. Мол в прошлый раз прилетала съемочная группа аж из Москвы снимать болото с огромного квадрокоптера, коробка с ним весила сто килограммов — и уже на болоте выяснилось, что он не работает. А за две недели до этого у сотрудницы заповедника Екатерины Шумкиной болото забрало телефон. Он упал в мох, тут же был поднят, но уже не подавал признаков жизни. Сейчас она с новеньким. Договариваюсь, что раз нам теперь придется снимать с двух рук, чтобы фотографировала и для нас. Без проблем, - сказала Катя. Сразу скажем, что по возвращению в Томск она случайно удалит все фотографии и восстановить их не сможет.
С нами представители заповедника, образованного на Васюганском болоте. И они нас успокаивают. Мол в прошлый раз прилетала съемочная группа аж из Москвы снимать болото с огромного квадрокоптера, коробка с ним весила сто килограммов — и уже на болоте выяснилось, что он не работает. А за две недели до этого у сотрудницы заповедника Екатерины Шумкиной болото забрало телефон. Он упал в мох, тут же был поднят, но уже не подавал признаков жизни. Сейчас она с новеньким. Договариваюсь, что раз нам теперь придется снимать с двух рук, чтобы фотографировала и для нас. Без проблем, - сказала Катя. Сразу скажем, что по возвращению в Томск она случайно удалит все фотографии и восстановить их не сможет.
Роман Гедгаудас, инспектор заповедника «Васюганский», встречает нас в охотничьем домике. Это территория охотугодий Александра Цимермана — производителя ФанТомов. От охотничьего домика до края болота еще 17 километров.
Роман показывает старый плуг, который нашли недалеко. И рассказывает историю этого места.
— Здесь когда-то была заимка Пикулева. Три ямы от поселения осталось. Плуг мы нашли воткнутым на поляне. Видать, в спешке люди уходили. Возможно, это были первопоселенцы. Может старообрядцы. По одному, два двора жили.
— Когда мы искали информацию про эти места и смотрели список репрессированных, очень много было тех, про кого было написано «скрывался в парбигской тайге».
— Мой дед и отец тоже из репрессированных. Литовцы. Кулаки. 80 гектаров земли там в Литве было, хутор. Отца с братьями и сестрами, ему тогда было всего десять лет, сослали вместе с родителями сначала в Светлозеленое, потом в Парбиг. Потом отец после войны, в 16 лет, пытался отсюда убежать. И доехал до Литвы, но там его сдали и вернули обратно.
Роман показывает старый плуг, который нашли недалеко. И рассказывает историю этого места.
— Здесь когда-то была заимка Пикулева. Три ямы от поселения осталось. Плуг мы нашли воткнутым на поляне. Видать, в спешке люди уходили. Возможно, это были первопоселенцы. Может старообрядцы. По одному, два двора жили.
— Когда мы искали информацию про эти места и смотрели список репрессированных, очень много было тех, про кого было написано «скрывался в парбигской тайге».
— Мой дед и отец тоже из репрессированных. Литовцы. Кулаки. 80 гектаров земли там в Литве было, хутор. Отца с братьями и сестрами, ему тогда было всего десять лет, сослали вместе с родителями сначала в Светлозеленое, потом в Парбиг. Потом отец после войны, в 16 лет, пытался отсюда убежать. И доехал до Литвы, но там его сдали и вернули обратно.
Проезжаем границу с заповедником. Аншлаг предупреждает, что появляться там без сопровождения запрещено. Заповедник — самый строгий режим особо охраняемой территории. Занимает площадь почти в 615 тысяч гектаров. Больше половины приходится на Томскую область, еще часть в Новосибирской. Общая же площадь самого Васюганского болота 5,5 миллионов гектаров. И оно постоянно увеличивается.
По дороге на болото, сотрудники заповедника рассказывают о болотной флоре и фауне. О багульнике, который называют в народе дурнихой. Пахнет багульник вкусно, но пары ядовиты. И особенно, в жаркие дни в зарослях багульника находиться опасно, можно реально получить отравление. А еще замечаем, как меняются сосны. Этим карликовым соснам (форма Вилькомми) может быть до 300 лет. И чем дальше к центру болота - сосны становятся все ниже, превращаясь практически в кустарник. А дальше на болоте нас ждет уже полностью открытый участок. Васюганское болото отличается от других видов российских болот тем, что здесь представлены все типы болот – верховые, низинные, переходные, с разными типами растительности.
По дороге на болото, сотрудники заповедника рассказывают о болотной флоре и фауне. О багульнике, который называют в народе дурнихой. Пахнет багульник вкусно, но пары ядовиты. И особенно, в жаркие дни в зарослях багульника находиться опасно, можно реально получить отравление. А еще замечаем, как меняются сосны. Этим карликовым соснам (форма Вилькомми) может быть до 300 лет. И чем дальше к центру болота - сосны становятся все ниже, превращаясь практически в кустарник. А дальше на болоте нас ждет уже полностью открытый участок. Васюганское болото отличается от других видов российских болот тем, что здесь представлены все типы болот – верховые, низинные, переходные, с разными типами растительности.
ОЛЬГА АНТОШКИНА — директор заповедника «Васюганский»:
— У нас третье в мире болото по величине. Первое в Южной Америке, в Бразилии – Амазония. Второе в Южном Судане. Заповедник – это не туризм. Это больше научная организация. Но мы же не можем закрыть эту территорию для всех. Поэтому у нас будет создана рекреационная зона, где будут организованы экологические познавательные маршруты. Чтобы люди могли посмотреть. Это будет не зона – гуляй куда хочешь. Будет сопровождение инспектора и того человека, который сможет пояснить: куда мы попали, что здесь интересного, что можно делать, а чего делать нельзя.
Проект развития познавательного туризма поддержало Министерство природных ресурсов. В этом году выделен первый транш — пять миллионов рублей – на покупку техники. Пока у заповедника, образованного лишь в 2017 году, своей техники нет. А еще подана заявка о вхождении Васюганского болота в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что поможет вывести болото на международный уровень.
— У нас третье в мире болото по величине. Первое в Южной Америке, в Бразилии – Амазония. Второе в Южном Судане. Заповедник – это не туризм. Это больше научная организация. Но мы же не можем закрыть эту территорию для всех. Поэтому у нас будет создана рекреационная зона, где будут организованы экологические познавательные маршруты. Чтобы люди могли посмотреть. Это будет не зона – гуляй куда хочешь. Будет сопровождение инспектора и того человека, который сможет пояснить: куда мы попали, что здесь интересного, что можно делать, а чего делать нельзя.
Проект развития познавательного туризма поддержало Министерство природных ресурсов. В этом году выделен первый транш — пять миллионов рублей – на покупку техники. Пока у заповедника, образованного лишь в 2017 году, своей техники нет. А еще подана заявка о вхождении Васюганского болота в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что поможет вывести болото на международный уровень.
ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА — заместитель директора по научной работе заповедника «Васюганский»:
— Мы сейчас находимся на грядово-мочажинном болоте. Вот мы видим возвышение, как островок, и на нем растет болотный мирт или кассандра. Кожистые листики, покрытые восковым налетом. Так растение приспособилось к жизни в засушливых местах. Вот, казалось бы, здесь везде влажно, а растения приспособлены жить в засухе. Почему? Потому что летом здесь очень много солнца и температура на поверхности мха может быть очень высокой.
— На Васюганском болоте более 200 рек берут начало, из них десять - в заповеднике. Местные жители, которые посещали болота, давали им названия по тем рекам, до которых могли дойти. Большегалкинское, Бакчарское, Иксинское... Это по названию рек. И реки отсюда именно вытекают, а не впадают. Болото выпуклое из-за ежегодного наслоения торфа. Вода с него стекает, обводняет все вокруг и постепенно болото расширяется. Оно все наступает и наступает на прилегающие леса. И способствует их заболачиванию... То есть, Васюганское болото становится все больше.
— Мы сейчас находимся на грядово-мочажинном болоте. Вот мы видим возвышение, как островок, и на нем растет болотный мирт или кассандра. Кожистые листики, покрытые восковым налетом. Так растение приспособилось к жизни в засушливых местах. Вот, казалось бы, здесь везде влажно, а растения приспособлены жить в засухе. Почему? Потому что летом здесь очень много солнца и температура на поверхности мха может быть очень высокой.
— На Васюганском болоте более 200 рек берут начало, из них десять - в заповеднике. Местные жители, которые посещали болота, давали им названия по тем рекам, до которых могли дойти. Большегалкинское, Бакчарское, Иксинское... Это по названию рек. И реки отсюда именно вытекают, а не впадают. Болото выпуклое из-за ежегодного наслоения торфа. Вода с него стекает, обводняет все вокруг и постепенно болото расширяется. Оно все наступает и наступает на прилегающие леса. И способствует их заболачиванию... То есть, Васюганское болото становится все больше.
Идем по болоту. Вязнет и техника, и мы. Если не в болотниках, а в резиновых сапогах пешему человеку передвигаться можно, в основном, по кочкам. И смотреть, чтобы не попасть в так называемое «окно», где реально можно утонуть.
— Сфагнум - основное растение, которое участвует в образовании торфа. Он впитывает влагу в 50 раз больше, чем хлопчатник, чем вата. Обладает бактерицидными, антисептическими свойствами, и если вы, например, поранили палец, его хорошо использовать как перевязочный материал. А еще северные люди использовали сфагнум в качестве памперса. И компания «Джонсон & Джонсон» в своих памперсах используют как раз технологию мха.
— Болото и мистика?
— Ну, так называемой мистики на болоте много. Например, люди иногда видят «блуждающие огни». И все думают: ага, там кикимора, там леший бродит, там Болотняник – бог болота и он меня уводит. А на самом деле «уводит» тот самый багульник. Голова начинает кружиться от его запаха, человек теряет ориентацию в пространстве. А именно на Васюганском болоте вообще очень сложно ориентироваться. Потому что здесь железорудное месторождение и компас порой сбивается. А блуждающие огни – это явление, связанное с тем, что есть болотные газы, которые могут возгораться. В составе метана может быть дифосфин, фосфин. Они фторосодержащие. И, например, дифосфин возгорается при температуре 20-30 градусов. Обычно это такие небольшие огонечки. Вспыхнули и все.
— Болото и мистика?
— Ну, так называемой мистики на болоте много. Например, люди иногда видят «блуждающие огни». И все думают: ага, там кикимора, там леший бродит, там Болотняник – бог болота и он меня уводит. А на самом деле «уводит» тот самый багульник. Голова начинает кружиться от его запаха, человек теряет ориентацию в пространстве. А именно на Васюганском болоте вообще очень сложно ориентироваться. Потому что здесь железорудное месторождение и компас порой сбивается. А блуждающие огни – это явление, связанное с тем, что есть болотные газы, которые могут возгораться. В составе метана может быть дифосфин, фосфин. Они фторосодержащие. И, например, дифосфин возгорается при температуре 20-30 градусов. Обычно это такие небольшие огонечки. Вспыхнули и все.
Александр Цимерман, собственник компании по производству болотоходов ФанТом, увлекается охотой. У него в аренде охотугодья в размере 1 миллион 170 тысяч гектаров. И часть из них - это болота. Так что технику своего производства он не просто продает, он на ней передвигается. Ибо много труднодоступных мест, куда ни на чем другом не добраться.
— Сначала мы сделали экспериментальный образец, понравилось. Решили организовать производство. Прошли сертификацию, получили патент именно на эту модель. Сегодня наши ФанТомы ездят и в Арабских Эмиратах, в Германии, в Канаде. У нас регистрация в гостехнадзоре. И мы продаем ФанТом с полным пакетом документов.
— Раз речь идет об Арабских Эмиратах, значит он универсальный по проходимости?
— Да, это и болото, песок, чернозем, пахота. Медленно, но верно. Тем более что мы делаем квадроциклы под клиента. И учитываем, где он его собирается использовать. Больше, меньше размером, с кабинками и без. Кабинки тентованные, пластиковые и металлические. В принципе любые вещи можем сделать, любой комплектации.
— Сначала мы сделали экспериментальный образец, понравилось. Решили организовать производство. Прошли сертификацию, получили патент именно на эту модель. Сегодня наши ФанТомы ездят и в Арабских Эмиратах, в Германии, в Канаде. У нас регистрация в гостехнадзоре. И мы продаем ФанТом с полным пакетом документов.
— Раз речь идет об Арабских Эмиратах, значит он универсальный по проходимости?
— Да, это и болото, песок, чернозем, пахота. Медленно, но верно. Тем более что мы делаем квадроциклы под клиента. И учитываем, где он его собирается использовать. Больше, меньше размером, с кабинками и без. Кабинки тентованные, пластиковые и металлические. В принципе любые вещи можем сделать, любой комплектации.
Самый необычный покупатель был, например, из Краснодара. Он использует болотоход в сельском хозяйстве, разводит уток, выращивает камыш. Завозит птицу на болото, а на другой технике туда не проехать. Болотоход имеет положительную плавучесть. Обводненные участки он может преодолеть вплавь. Скорость небольшая, примерно три километра в час. Но точно не утонешь.
Мы выходим на почти открытое пространство, где очень много натоптано троп. Еще недавно здесь прошли северные олени. Собираемся поднять квадрокоптер, чтобы их отыскать. Но картинка с квадрокоптера штробит. Опускаем, дуем, целуем, умоляем болотного бога смилостивиться... А что еще нам остается! Заработал!!!
Екатерина Шумкина, сотрудник заповедника, поясняет, что на болоте, все живет по другим законам физики. Кстати, Екатерина в заповеднике в том числе будет отвечать за такое направление экотуризма — как мистический.
А оленей мы не обнаружили. Осенью они еще не белые, сливаются с рыжим болотом и среди сосенок их можно просто не заметить.
Собираем клюкву, ее на болоте много. Екатерина рассказывает, что в некоторых регионах России клюкву называют – журавлиной. И что об этом есть легенда. Как во времена, когда славяне жили племенами, и кочевники на них нападали, одна семья, хорошо знавшая болото, в нем спасалась. А журавли клювами ловили стрелы, и кровь их капала и превращалась в клюкву.
Кстати, в английском языке клюква также называется «журавлиной ягодой» — cranberry. Crane — журавль, berry — ягода.
Екатерина Шумкина, сотрудник заповедника, поясняет, что на болоте, все живет по другим законам физики. Кстати, Екатерина в заповеднике в том числе будет отвечать за такое направление экотуризма — как мистический.
А оленей мы не обнаружили. Осенью они еще не белые, сливаются с рыжим болотом и среди сосенок их можно просто не заметить.
Собираем клюкву, ее на болоте много. Екатерина рассказывает, что в некоторых регионах России клюкву называют – журавлиной. И что об этом есть легенда. Как во времена, когда славяне жили племенами, и кочевники на них нападали, одна семья, хорошо знавшая болото, в нем спасалась. А журавли клювами ловили стрелы, и кровь их капала и превращалась в клюкву.
Кстати, в английском языке клюква также называется «журавлиной ягодой» — cranberry. Crane — журавль, berry — ягода.
А еще на Васюганском болоте скоро появится карбоновый полигон. Это будет сеть полигонов по всей России, на территории которых будут изучать парниковые газы. С нами едет Сергей Федько, директор Центра коллективного пользования «Васюган» ТГУ. Этот центр будет отвечать за материально-техническое обеспечение исследования Васюганских болот.
— Группировка наиболее развитых стран: США, Германия, Япония, исследуют системой спутников парниковые выбросы. И объявили, что они находятся сейчас в нуле. Мол, сколько выделяют, столько и потребляют парниковых газов. А вот Россия, Китай, Индия слишком много «гадят», а значит с нас нужно брать налог на выделение парниковых газов. Россия с этим не совсем согласна. И чтобы это доказать, создается сеть карбоновых полигонов. Дело в том, что когда мы проводили эти исследования, нам всегда говорили, что вы не тем оборудованием меряете и не по тем методикам. Поэтому сейчас задача закупить именно то оборудование, которое используется на западе и использовать именно их методики.
— А что сейчас говорят ученые, болота все-таки больше выделяют или поглощают эти газы?
— С одной стороны, болота выделяют метан, но в то же время идет очень сильное связывание и накопление углерода в торфе. Все растения, которые вырастают на болоте, его хоронят.
— Группировка наиболее развитых стран: США, Германия, Япония, исследуют системой спутников парниковые выбросы. И объявили, что они находятся сейчас в нуле. Мол, сколько выделяют, столько и потребляют парниковых газов. А вот Россия, Китай, Индия слишком много «гадят», а значит с нас нужно брать налог на выделение парниковых газов. Россия с этим не совсем согласна. И чтобы это доказать, создается сеть карбоновых полигонов. Дело в том, что когда мы проводили эти исследования, нам всегда говорили, что вы не тем оборудованием меряете и не по тем методикам. Поэтому сейчас задача закупить именно то оборудование, которое используется на западе и использовать именно их методики.
— А что сейчас говорят ученые, болота все-таки больше выделяют или поглощают эти газы?
— С одной стороны, болота выделяют метан, но в то же время идет очень сильное связывание и накопление углерода в торфе. Все растения, которые вырастают на болоте, его хоронят.
— Плюс этой техники, если даже немного подтопил гусеничный вездеход, ты его так просто не вытащишь. А с болотоходами на колесах низкого давления — чуть дернул, взял и поехал. Вон колеи 50-летней давности, оставленные гусеничной техникой. А наших уже через два года не будет.
Кстати, передвижение на гусеничных машинах, например, запрещено во многих регионах, где есть тундра. Она, как и болото, тоже долго затягивает следы, оставленные человеком. Но хозяйственная, научно-исследовательская деятельность, туризм. Куда без этого? В заповеднике предполагается, что туристы будут передвигаться по болоту по деревянным настилам. И это не только для их же безопасности, но и чтобы максимально болоту не навредить. А то возьмет обидится и не пустит.
Кстати, передвижение на гусеничных машинах, например, запрещено во многих регионах, где есть тундра. Она, как и болото, тоже долго затягивает следы, оставленные человеком. Но хозяйственная, научно-исследовательская деятельность, туризм. Куда без этого? В заповеднике предполагается, что туристы будут передвигаться по болоту по деревянным настилам. И это не только для их же безопасности, но и чтобы максимально болоту не навредить. А то возьмет обидится и не пустит.
Над фильмом «Васюганский треугольник» работали
журналист Юлия Корнева и видеооператор Александр Сакалов.
журналист Юлия Корнева и видеооператор Александр Сакалов.
Отдельное спасибо Александру Цимерману,
собственнику компании по производству болотоходов ФанТом,
за доставку и наше благополучное возвращение.
собственнику компании по производству болотоходов ФанТом,
за доставку и наше благополучное возвращение.
У съемочной группы ТВ2 на болоте окончательно сломалась старенькая видео-камера. Сейчас мы не планируем новые экспедиции, пока не решим эту техническую проблему. Помочь со сбором на новую камеру можно здесь. Все имена спонсоров будут в титрах первого же фильма, снятого на новую камеру.