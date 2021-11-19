Грейдируют дорогу? Накануне зимы? Когда грязь и так скоро замерзнет. А местные бюджеты, как известно, в жестком режиме экономии?... Ну, ничего удивительного. Предупредили же местных, что приедет съемочная группа — предупредили. Обычно, этот факт способен улучшить качество российских дорог.



— Дороги не было месяц. Мы все ездили на вездеходной технике, на УАЗиках, на Нивах. С точки зрения производства, а я занимаюсь лесом, зерном, я ничего не продал за полтора месяца.



Оставляем машины на базе у единственного в Новой Бурке предпринимателя. В данный момент в поселке проживает 70 человек, право голоса у 56, (недавно прошли выборы). Из детей только Лешка — приехал к бабушке на побывку. Школу закрыли три года назад.



— Мы на болото почти не ездим. Тем более что сейчас это уже заповедник. Есть язычки болота, туда ездят за клюквой, но никто не заготавливает ее в промышленных масштабах. Мне вообще кажется, что оно зарастает. Еще лет 20-30 назад на него организованно ходили, брали клюкву. Но мы не славимся тем, что болото может нас про кормить.

