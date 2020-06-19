В списках не значится

Истории

Санитарка отделения терапии Областной клинической больницы, 54-летняя Светлана Жуковская, 17 июня умерла в медсанчасти № 2. Ее госпитализировали с коронавирусом. В сводки регионального оперштаба данные о смерти Светланы не вошли.

Фото: Предоставлено родственниками

Светлана Жуковская работала санитаркой в отделении терапии ОКБ. 25 мая ушла в отпуск. С этого времени у Светланы держалась температура 38, она чувствовала недомогание, рассказала ТВ2 дочь погибшей.

29 мая мама узнала, что в терапевтическом отделении ОКБ обнаружили коронавирус, — рассказывает дочь Елена Понкратьева. — Маме становилось все хуже. 1 июня ей стало совсем плохо, вызвали скорую, прождали ее пять часов и отказались. Пояснили, что машины скорой помощи все заняты. 2 июня мама вызвала врача на дом, ей сказали, чтобы она сидела дома и лечилась от ОРВИ. Лучше не становилось.

Со слов дочери, 4 июня Светлана пошла в поликлинику к терапевту, оттуда по скорой ее увезли сдавать анализы.

«Ей сделали КТ (компьютерная томография) и поставили диагноз двусторонняя пневмония, назначили антибиотики и отправили домой. Потом позвонили из поликлиники и сказали, что у мамы коронавирус».

Светлану Жуковскую госпитализировали в медсанчасть № 2. Первую ночь она провела в коридоре, так как свободных мест в госпитале не было. У нее были хронические сопутствующие заболевания: больное сердце и почки.

«Доча, мне очень плохо, у меня упало давление, ко мне никто не подходит», — писала в WhatsApp мать.

Ранее мы сообщали о намерении прокуратуры Томской области проверить информацию о том, что в медсанчасти № 2, где размещают больных коронавирусной инфекцией, не хватает мест. О том, что в СибГМУ отделение, куда госпитализируют пациентов с КОВИД, заполнено под завязку (из 90 коек свободна одна) писала 15 июня ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Фото: Светлана Жуковская

«Она была в крайне тяжелом состоянии, с 12 июня ее ввели в искусственную кому. Мама писала, что ей было плохо. У нее падало давление, никто из медперсонала к ней не подходил. Спустя пару дней ее перевели в реанимацию. Связь с мамой прекратилась».

О состоянии матери в реанимации девушка узнавала по телефону в определенные часы приема. По телефону ей говорили, что состояние у Светланы тяжелое и нестабильное. С мамой Елена не виделась с марта из-за ее работы в ОКБ.

Светлана умерла рано утром 17 июня в реанимации МСЧ № 2. В патологоанатомическом отделении больницы № 3 нам подтвердили, что проведут вскрытие Светланы Жуковской. Согласно результатам вскрытия (копия документа есть в редакции), Светлана умерла от новой коронавирусной инфекции и легочно-сердечной недостаточности.

Коронавирус в ОКБ

Одно из отделений ОКБ закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса: официально про это до сих пор не сообщают.

По информации ТВ2, отделение терапии Областной клинической больницы в Томске из-за вспышки коронавируса закрылось 4 июня. Медиков распустили. Пациентов отправили в пульмонологическое отделение. Сейчас в ОКБ работают 1900 сотрудников, а в учреждении находятся около тысячи пациентов.

«Сейчас в связи с ковидной инфекцией пациентов немного меньше. Это связано с тем, что плановая госпитализация ограничена. Также ограничены и посещения врачебных учреждений», — рассказывал 18 июня на праздновании Дня медработника главврач ОКБ Михаил Лукашов.

У студентки, которая проходила практику в этом отделении, обнаружили коронавирус, у медсестры подтвердили пневмонию. Мы поговорили с теми, кто работал в больнице и заразился.

Медсестра, которая попросила об анонимности, рассказала, что отделение терапии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

«Нигде о вспышке коронавируса в ОКБ не говорят, — закашливается в трубку медсестра. — Заведующая ушла на больничный в конце мая, 1 июня у нас обнаружили пациентов с коронавирусом, отправили их в госпитали для ковидных. Потом все отделение обработали. У нас взяли тесты. 4 июня все медики официально пошли на больничный. Нам даже из больницы ни разу не позвонили и не спросили, что с нами, как будто мы никому не нужны».

У медсестры подтвердили пневмонию, госпитализировали в МСЧ № 2, но она отказалась и теперь лечится дома.

35-летняя студентка медколледжа СибГМУ Марина Пинжина рассказала ТВ2, как заразилась коронавирусом. Марина проходила практику в ОКБ с 13 мая по 5 июня. Она учится в медицинском колледже СибГМУ на медсестру. Марина подписала добровольное соглашение на прохождение практики. По словам Марины, деваться ей было некуда, диплом девушка уже написала, несмотря на опасения, от практики отказаться не было возможности. Как проходила ее практика, Марина подробно описала во ВКонтакте.

«29 мая нам рассказали, что заразилась коронавирусом заведующая отделением терапии, — рассказала ТВ2 Марина. — Собрали врачей, потом остальной медперсонал. Начали давать под запись по две маски, медиков стали тестировать на коронавирус и контактных пациентов. Студентов сразу не стали тестировать, протестировали позже и оставили дальше проходить практику. Студентам, которые раньше вышли с практики, не сообщили о заражении в отделении, где они работали. Логичнее было отделение закрыть 29 мая».

С 29 мая по 3 июня все медики в отделении выходили на работу по штатному расписанию и контактировали с положительными коронавирусными, говорит Марина.

Когда отделение терапии закрыли, Марину отправили в отделение гинекологии. Там ей сразу подписали практику и отправили домой. Сын Марины в это время ходил в детский сад. Когда Марина заболела, перестала водить ребенка в учреждение. 11 июня у ребенка подтвердился коронавирус. У логопеда, с которым занимался сын, двусторонняя пневмония.

Сейчас Марина чувствует себя хорошо, идет на поправку.

Мы позвонили в ОКБ, чтобы узнать, при каких обстоятельствах заразились медработники отделения терапии ОКБ. Нас отправили в департамент здравоохранения. В департаменте пока не в курсе, что отделение закрыли на карантин. Чтобы подтвердить заражение коронавирусом у медиков на работе для дальнейших выплат от президента, нужно для начала провести эпидемиологическое расследование.

Мы позвонили в Роспотребнадзор, чтобы нам подтвердили информацию, когда закрылось отделение и сколько человек заразились коронавирусом. Нас отправили в региональный оперштаб.

Как хоронят умерших от КОВИД

Тела пациентов ковидных госпиталей отправляют в патологоанатомическое отделение горбольницы № 3. Там проходит вскрытие и на следующий день родственникам отдают заключение о смерти. Прежде чем отдать тело родным, его обрабатывают специальным антисептиком.

Тело выдается в двух пластиковых пакетах, в закрытом виде, — рассказала ТВ2 и.о. заведующего патологоанатомическим отделением горбольницы № 3 Евгения Пшеничникова. — Тело укладывается в гроб, крышка гроба закрывается, и ее нельзя открывать. Гроб обматывают пластиком.

Забрать тело из морга могут родственники или их официальный представитель. Обычно этим занимаются ритуальные службы. Тело умершего близкие не могут увидеть, в морге родным дают рекомендации, что крышку гроба открывать нельзя и на кладбище. На кладбище есть представитель морга, который контролирует, чтобы к гробу никто не подходил. Когда становится понятно, что человек умер именно от коронавируса, его хоронят на специальном участке на кладбище в Воронино.

У мужа санитарки Светланы Жуковской тоже подтвердился коронавирус. Он находится на карантине. На похороны жены, которые пройдут сегодня, он не сможет прийти. У невестки тоже обнаружили положительный анализ на COVID-19. Семья ждет итоговые результаты тестов.

Светлана Жуковская работала санитаркой в ОКБ 15 лет.

«Добрая и светлая память о ней надолго останется в сердцах», — выразил соболезнования коллектив больницы ОКБ.

По информации оперштаба, с начала эпидемии в Томской области очаги заражения коронавирусом были выявлены в клиниках СибГМУ, двух отделениях НИИ кардиологии, детском диспансерном отделении психиатрической больницы, томской поликлинике № 10.

Число погибших в России во время пандемии COVID-19 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников приблизилось к 500 человек. Российские врачи создали «список памяти» погибших от COVID-19 коллег. В этом списке уже значится рентгенолог из Томска Игорь Лядункин. Он умер от коронавируса в возрасте 71 года, работал в томском фтизиопульмонологическом центре.

В Томской области врачи за сутки подтвердили 83 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 1598 человек. Выздоровели 750 человек. Умерли 14 человек. С 29 мая статистика по умершим от коронавируса в Томской области не меняется. Ни вчера, 18 июня, ни сегодня, 19 июня, в данных оперштаба не было ни одного случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Светланы в этом списке нет.