«В Сибири нас называли фашистами». История одной фотографии, хранившейся в двух разных семьях

Две семейные истории пересеклись в одной фотографии, которую мы обнаружили сначала в семейном архиве у Розы Петровны Бауэр (Гертнер), а потом у Александра Реймутовича Рау. Живут они в городе Колпашево Томской области практически по соседству. Но не были знакомы. Еще детьми их сослали в Сибирь. Это поволжские немцы. И их история в проекте ТВ2 «20 век. Очевидцы».

В 1941 году после издания Указа Президиума Верховного Совета CCCP «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» в Сибирь (Новосибирск) было сослано 50 тысяч поволжских немцев. Летом, ближе к осени 1942 года началась вторичная депортация, когда из Новосибирска на лесозаготовки в Нарымский край в качестве рабочей силы было отправлено 15 тысяч человек. Данные на 1 января 1945 года — в Томской области оказалось 17807 немцев — это те, кто выжил. Но и это была неокончательная цифра, так как ссылали немцев в Сибирь в том числе после войны. И только когда Сталин умер, репрессированные народы, а поволжские немцы были не единственными, были реабилитированы. В Колпашевский район было депортировано около 420 семей российских немцев, в основном женщин и детей.

«В Германии мы были «русские свиньи», а в Сибири нас называли фашистами»

Роза Петровна Гертнер родилась в Минске в 1940 году. Семья из поволжских немцев, переехавших в Белоруссию из-за голода. В семье было 12 детей. Депортировали их дважды. Сначала немецкое правительство — в Германию. Потом советское правительство — в Сибирь. Уже в Германии отец был арестован, а маму с восемью младшими детьми в 1946 году отправили в Нарымский край (старое название Томской области). Гертнер Амалия Францевна (1900 г.р) — мама Розы Петровны Обвинение: немцы (Директива НКВД СССР №181 от 11.10.1945) Приговор: спецпоселение в Томской обл. Гертнер Петр Георгиевич (1896 г.р) — отец Розы Петровны Место рождения: с. Фольмер Каменского р-на Саратовской обл. Социальное происхождение: из крестьян Приговор: 25 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). Реабилитирован и освобожден в июле 1955 года. Умер в 1960 году.

— Мама рассказывала, что наши предки пришли на Волгу при Екатерине Второй. Так что мы — русские немцы. На Волге мама с папой родили семеро детей. Но начался голод. И папа говорит, Маля, ну что мы тут будем сидеть сложа руки и ждать, пока дети умрут, нужно ехать в город. Так они оказались в Минске. С работой помог какой-то еврей, хороший мужик. Устроил отца рубить торф. Я родилась уже в Минске. Потом родители переехали в Польшу, а во время войны их вывезли в Германию. И уже после войны папку взяли как врага народа. Ночью пришли, — мама рассказывала, — попросили помочь вытолкать застрявшую машину, и с концом. Маму же с ребятишками отправили в Сибирь. Сталин боялся, что немец нас себе заберет. Продвигаясь на восток, немецкие власти постепенно переселяли немецкие семьи с оккупированных территорий в Германию, мотивируя это нежеланием оставлять соотечественников без помощи. Поселили Гертнеров в маленькой бревенчатой избушке в немецкой деревеньке Але-зале. Мать была дома, а отец и старшие дети работали.

Амалия Гертнер с детьми до ссылки в Сибирь Амалия Гертнер с детьми до ссылки в Сибирь

Мы когда жили в Германии, на нас говорили «русские свиньи приехали». А когда мы приехали сюда, в Сибирь — здесь нас называли фашистами. Но это первый год, а потом лучше и лучше стало.

— Сюда, в Сибирь, нас везли на поезде, вагоны были, где скотину возили. Потом на баржу перегрузили и в Каргасокский район. Пристань Березовская (Березовский СибЛАГ). Мы не одни были, нас много немцев было. Там мы недолго побыли, распределили нас на спецпоселение в деревню Боровое Колпашевского района, колхоз «Путь Ильича». Первую неделю мы все вместе, человек сто, жили в местном клубе. Клуб был большущий, спали на полу: и старые, и молодые. А уже потом нас распределили по домам. Морозы были сильные. Одеть нечего, обуть нечего, исть нечего. Пока мы наконец-то что-то не вырастили в огороде. Избушка у нас небольшая была, печка русская. Помню, мы пойдем играть на улицу, замерзнем, прибежим с улицы, на эту русскую печку залезем, а там тепло. В Боровом всего одна улица была. Она тянулась два-три километра. А колодцев было совсем мало, наверное, колодца четыре. Грядки мы поливали из болота. Болото было рядышком, мы на краю огорода выкопаем ямочку, там вода накапливается и этим поливали. А пить, исть — это уже из колодца. Далеко воду приходилось таскать. Мама в колхозе работала, брат Пашка и Витька там же рыбачили. Дина у нас на заимке, где коров держал колхоз, дояркой работала. Мы с Малькой учились, а Ирина с Сережей еще совсем маленькие были. Потом к нам папка приехал, но он недолго пожил, больной был и умер. Когда Сталин помер, комендатуру сняли и люди все разъехались. Но мы в Боровом долго жили, лет 20.

Я еще в школе училась, когда Сталин умер, люди все плакали, мы все в школе плакали. Все равно зла не было на него.

Роза Бауэр и ее муж Александр Бауэр Роза Бауэр и ее муж Александр Бауэр

— Мой муж Саша тоже из поволжских немцев, их привезли в ссылку раньше, прямо с Саратова. Поженились мы уже в Саровке, это недалеко от Колпашево, и почти всю жизнь там прожили. Я до 80 лет коровушку еще держала. А недавно переехали сюда, в Колпашево, и уже здесь он умер. У нас четыре дочки. Когда вышел закон, что немцам можно уезжать в Германию, муж сказал, а зачем мы туда поедем? Мы выросли здесь, дети у нас здесь. Мы здесь привыкли. А там у нас никого нету. — А в Минск на родину ездили потом? — Нет. Туда я никогда не ездила. Мы только с мужем один раз в Душанбе были, у меня там родной брат Бонифат жил, вот мы к нему в гости и ездили.

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Роза Петровна показывает скатерти и занавески, связанные и вышитые собственноручно. И даже не поймешь, сколько в этом от немецкой, а сколько от белорусской или русской культуры. Говорит, что «немецкого» у них в быту вообще было мало. Только что праздновали Рождество и католическое, и православное. Да печку каждую неделю белили. Очень чистоту любили. Старых фотографий в семье мало. Роза Петровна показывает одну. На ней четыре человека. «Это папка сидит, рядом с ним его сестра, а за нею моя мама стоит». Потом уже, вооружившись лупой, пытается прочесть на немецком языке надпись на другой фотографии, но и язык уже не помнит, да и видит совсем плохо.

«Разница между раскулаченными и поволжскими немцами только в том, что мы все это пережили раньше»

Александр Реймутович Рау живет в Колпашеве практически на соседней улице с Розой Петровной. Ему 83 года. Недавно серьезно переболел, поэтому вспоминается ему с трудом. Так что рассказывает в основном жена. Людмила Васильевна Копытова тоже из ссыльных. Ее родители — раскулаченные с Алтая. Отца Александра Реймутовича отправили в трудармию, куда отправляли всех поволжских немцев-мужчин. И он его не помнит. Маму с маленьким Сашей и бабушкой депортировали из Саратовской области. До войны там существовала Республика немцев Поволжья. ДЛЯ СПРАВКИ: Автономная Социалистическая Советская республика немцев Поволжья (АССР НП) — национальная автономия поволжских немцев, существовавшая в составе РСФСР с 19 декабря 1923 года до 28 августа 1941 года. Была образована на основе существовавшей с 19 октября 1918 года Трудовой коммуны немцев Поволжья.

— Когда началась война, мне было полтора года, — рассказывает Александр Рау. — Так что те места я не помню. Потом мы жили в Клюквинке Колпашевского района, до моего 4 класса. Об отце мне рассказывала бабушка, мама и тетка, но я его не помню. Единственное — нам прислали бумагу, что он пропал без вести во время войны. — Муж репрессированный, и я тоже, — помогает с рассказом Надежда Копытова. — Только мои, папина и мамина семья — раскулаченные с Алтая. В семье нас было 13 человек: 9 детей, дедушка с бабкой и еще тетка. Было это в 1933 году. За что раскулачили... Потому что у нас была своя лобогрейка (простейшая жатвенная машина), пашня и много скота. Никаких наемных работников у них не было, своих хватало. Как мы думаем, в то время просто заселяли Сибирь, вот нас туда и отправили. Тут была тайга, болото. Мы здесь еще диких уток зарили (от слова разорить). Яйца их собирали. — А вы чувствовали тогда разницу: кто немцы с Поволжья, а кто раскулаченные? — Нет. Просто нас сюда раньше выслали, а их прислали только в 1942 году. Их привезли осенью последними пароходами. Приехали ни с чем. Единственное, — вот мы с дедом вспоминали — у них были большущие перины немецкие. Их же, как и нас, быстро отправляли, что успели похватать в котомку, то и взяли с собой.

Я лично сама сосланным немцам носила молоко и картошку. Потому что мы уже все держали скот, огороды у нас были. А у них ничего. Но все понимали, что им нужно помочь, потому что мы все это тоже пережили.

— Росли мы вместе. И чтобы немцев немцами обзывать — у нас лично такого не было. Вместе играли, вместе дрались, если разборки какие-нибудь подростковые были. А уже в 1947 году сюда прислали поляков. У нас жила одна полячка. Она была одна, а почему одна — она не говорила, и мы не спрашивали. Потом привезли литовцев, латышей, татар крымских. Помню, латыши, литовцы отличались тем, что с ними к нам пришла европейская цивилизация — босоножки, прически. В 1953 году, когда Сталин умер, они почти все уехали домой. Остались только те, у кого там уже не было ни родни, ни хуторов. А немцам разрешили уезжать только в 1954 году, но не в Саратовскую область. ДЛЯ СПРАВКИ: Указом от 28 августа 1941 года полмиллиона поволжских немцев были отправлены в Среднюю Азию и Сибирь. После реабилитации власти, в том числе в Саратовской и Волгоградской областях не хотели восстановления республики для немцев, опасаясь потерять часть региональной территории. В отличие от других депортированных народов, немцам так и не позволили вернуться на свою землю в Поволжье. И когда Коль и Горбачев договорились о свободном выезде советских немцев из СССР в Германию, многие этой возможностью воспользовались. В том числе уехали в Германию дочь и сын Александра Рау от первого брака.

Так получилось, что в семейном альбоме Рау первое же фото оказалось точно таким же, что показывала нам Роза Бауэр. Удивляемся, спрашиваем: не родня ли? Но они Розу Петровну не знают. А объясняя, кто на фото, говорят, про Егора Зауэра (Заура). Роза Петровна утверждала, что это ее отец — Петр Гертнер. — Это дед Егор Зауэр (Заур), рядом его жена. Тех, кто стоит во втором ряду — мы не знаем. Выясняем, что дед Егор — тесть родной тети Александра Рау (бабы Вики, как они ее называют). — Как могла оказаться точно такая же фотография у Розы Петровны Бауэр (Гертнер)? — Гертнер? Баба Вика что-то про Гертнер говорила. Я фамилию эту помню. Звонок внуку Егора Зауэра, и мы выясняем, что жена деда Егора — Мадлена, в девичестве Гертнер. То есть она родная сестра отца Розы Петровны.