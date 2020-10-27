В роддоме, торговом центре, везде... Россия покрылась ковидными койками

Истории

Российская статистика по заболеваемости коронавирусом, госпитализациям и смертности бьет ежедневные рекорды и уверенно перешагнула за отметку в 17 с лишним тысяч выявленных инфицированных в день. В отсутствие нового тотального карантина, который, кажется, никто и не планирует вводить, ключевым показателем контроля заболеваемости становится количество свободных коек для новых пациентов.

Официальные власти говорят о том, что паниковать не надо: мощностей хватает. Еще 16 октября в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из 182 тысяч коек, предназначенных для больных с COVID-19, заполнено 162 тысячи, но коек для пациентов с реанимацией занято только 10%, ресурса еще достаточно.

Но в регионах страны ситуацию видят совсем по-другому, не в таких розовых тонах. Новые койки для заболевших ставят в обычных больницах и роддомах, торговых центрах, детских образовательных учреждениях и хосписах. Все они заполняются очень быстро — и это при том, что ко многим пациентам попросту не приезжают скорые, а некоторые регионы по-прежнему продолжают манипулировать цифрами инфицированных.

«Новая газета» и объединение независимых СМИ «Синдикат-100» собрали данные о заполненности коечного фонда для больных коронавирусом в разных регионах России. Паниковать еще рано, но отказаться от ложного оптимизма уже пора.

Томск

Под койки отдают роддом

В Томске на минувшей неделе было свободно 12% ковидных коек, а в целом по области — 43%. Официальные власти считали резерв недостаточным, учитывая темпы роста. Поэтому под лечение больных ковидом был перепрофилирован 4-й роддом — это позволило добавить к резерву еще 300 коек. В настоящий момент общий коечный фонд, по данным депутата Госдумы Татьяны Соломатиной — 1732 койки.

«2 Медсанчасть (основной респираторный госпиталь) реально переполнена. Кладут только тяжелых пациентов, а остальных отправляют домой на карантин», — пишет томичка Кристина.

Получается, что запас коек в регионе — от 350 до 500 на конец предыдущей недели. Но распределены они неравномерно, так что для распределения больных потребуются определенные маневры. К слову, в перепрофилированном роддоме в первый же день было занято 37 коек. На этой неделе должен заработать коечный фонд и в гинекологическом отделении.

Фото: респираторный госпиталь роддома №4, телеграм канал "Область здоровья"

«Вопрос с обеспечением помощи — это не вопрос стен. Это вопрос кадров, которые идут на работу. Поэтому любое строительство, а вы видите, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера, на которое выделено почти 4 млрд рублей, и которое в принципе идет — уже стоит девятиэтажный корпус, начата отделка, — процесс небыстрый. Вспомните перинатальный центр. Строительство шло почти четыре года. Мы должны понимать, что вопрос возведения стен не решает вопроса кадров. А у нас болеют специалисты на скорой, в поликлиниках, стационарах», — так комментировал замгубернатора по социальной политике Иван Деев возможность строительства нового лечебного учреждения для борьбы с ковидом.

При этом, в Томске перегружены не только больницы, но и скорая помощь. В день, по данным облздрава, поступают порядка 1800 вызовов. Правда, замгубернатора Иван Деев, медик по образованию, жалуются, что части вызовов могло бы и не быть.

«Есть высокая загруженность скорой помощи, в том числе, звонками, которые к скорой помощи отношения не имеют. На прошлой неделе я порядка 80 обращений прозвонил. Пообщался с людьми. Было единственное обращение, которое можно было рассматривать с позиции претензий к скорой. Все остальные — это вопросы, связанные с температурой, которая не снижается. Не снижается как: у человека 39. Он выпил жаропонижающее, температура стала 38,5. Она и будет 38,5. Это такое течение заболевания, и это эффект от принятия лекарства», — говорил Деев.

Для решения вопроса со скорой помощью, часть вызовов стала на себя брать частная клиника. Однако это не спасает, и люди продолжают ждать.

«Моя свекровь болеет неделю. В пятницу увезли по скорой в районную больницу. Взяли мазок на ковид. Сделали рентген. Выписали лекарства и отправили домой. На такси. Сегодня звонили ей, температура 38 всю ночь была. Кашель ужасный. Местный фельдшер отказалась приходить и ставить уколы, так как боится заразиться. Скорая тоже ничего внятного нам не ответила. Мы не ходим к свекрови, боимся заражения. Что делать, не знаю даже. Свекровь с диабетом, долго без медицинской помощи не протянет».

Агентство новостей ТВ2

Красноярск

«Колоссальная нагрузка»

На этой неделе в Красноярском крае еще не было дня, когда ежесуточный прирост был бы менее 200 случаев. Количество заболевших растет стремительно, а вместе с ним растет и количество обращений к врачам.

Медицинская система вновь, как и весной, испытывает колоссальные нагрузки, но от этого страдают обычные красноярцы. Они вынуждены стоять в огромных очередях в больницах, ждать часами бригаду скорой помощи и неделями теста на COVID-19.

Мама красноярки Татьяны, 60-летняя Ирина Александровна, заболела двухсторонней пневмонией 15 октября. Тогда же ей поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Температура 39 держится у женщины больше недели. Вечером 21 октября стало еще хуже – пришлось вызывать скорую помощь.

Женщину отвезли в краевую больницу, где взяли кровь и сделали компьютерную томографию. Однако, несмотря на пневмонию, COVID-19 и рак крови, женщину не госпитализировали и в 00:30 отправили домой на самолечение. Татьяна не может понять, как врачи могли отправить пожилого человека с температурой и пневмонией на улицу посреди ночи.

«У нее слабость, отдышка, кашель. Она не может лежать на спине – полусидя спит. Она лежит в квартире с 21 октября. Третий день нет никаких рекомендаций от врачей. Что предпринять, кроме как писать претензии, – никто не может сказать. От претензий человек не вылечится. Я уже несколько суток на пару с ней не сплю. Я боюсь, что она не возьмет трубку. И я понимаю, что ответ врачей будет: умерла от коронавируса», – рассказала Татьяна, дочь заболевшей Ирины Александровны.

Татьяна уверена, что медиков нельзя ругать, ведь они тоже люди и тоже боятся заболеть. Но на систему здравоохранения жалоб поступает все больше и больше. В соцсетях красноярцы рассказывают, что ждать скорую приходится больше 5 часов, на КТ записывают только на январь-февраль. Многие вынуждены стоять в очередях с температурой под 40.

«Сижу в полном отчаянии в поликлинике на Киренского со всеми признаками коронавируса. Пришла к 8 утра в кабинет для температурящих больных. Передо мной было 11 человек. На часах 12:10, я до сих пор сижу в очереди, впереди 3 человека. А вот за мной уже человек 50 очереди от регистратуры. Больные, температурящие люди сидят по всему коридору больницы».

«У моей мамы воспаление легких. Бригаду скорой ждали 9 часов. А потом сидели в коридоре 20 больницы с еще двумя десятками пациентов. А ей говорят: «Может, вы домой поедете?». «Больницы все битком. Страшно за родных. Половина семьи в больнице. Бабушка просидела всю ночь в больнице с температурой, ждала, пока место освободится. Скорую ждали 7 часов. В больницу каждые 5 минут привозят больных. А можно было это предотвратить, если бы люди были серьезнее. Вторая волна не была бы такой, если бы люди оставались людьми». «Мы вызвали скорую в 00:20. Приехали в 6:30. Да, очень долго ждали, но они хотя бы приехали, осмотрели, назначили лечение. Все-таки мы понимаем загруженность врачей».

Тяжело приходится и самим медработникам. Красноярец Захар работает на станции скорой помощи №1 с августа. Он считает, что тогда такого наплыва пациентов не было.

«Мы приезжаем на вызов, а нам говорят, что мы долго ехали. Мы нигде не прохлаждались, нигде не катались – мы были на вызове. У нас много вызовов, за сутки может быть 15. Приезжаем по мере возможности: один приняли, сразу же едем на другой. Мы не можем бросить вызов или отказаться от него», – рассказал Захар, медработник красноярской станции скорой медицинской помощи №1.

В Министерстве здравоохранения о ситуации знают и пытаются ее улучшить – увеличивают количество машин скорой помощи и коечный фонд. Это жизненно необходимо, заявляет глава ведомства Борис Немик, поскольку сейчас темпы прироста намного выше, чем были в первую волну.

«Значительно увеличена нагрузка на все этапы: и на скорую помощь, и на поликлиники, и на стационары. Уже открылись 4 тыс. коек в специальных стационарах, из них 2 тыс. 100 в Красноярске. И резерв коечного фонда поддерживается сейчас пока 10%. Мы дополнительно в течение ближайших нескольких дней открываем еще койки – 500 штук в Красноярске и крае для того, чтобы держать резерв 20%», – сообщил Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края.

ТВК

Новосибирск

Пациенты лежат даже на лестнице

Новосибирская область демонстрирует стабильно высокий прирост количества больных коронавирусом: со 125–127 в сутки еще в середине октября до 177–181 в последние дни. Всего зафиксировано почти 16,4 тыс. случаев заражения. Умерли не менее 566 пациентов (в день по 5–6). В больницах находятся более 5,4 тыс. человек.



Кроме того, 26 октября за сутки зарегистрировано 1642 обращения с ОРВИ. При этом заболевшие ОРВИ новосибирцы жалуются на фактическую невозможность сделать бесплатный тест на коронавирус. В минздраве заявили, что теперь процедура делается только «по показаниям, которые определяет врач». Но, чтобы дождаться врача, нужно еще, как правило, не менее нескольких дней.



В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 4108 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, еще 1284 человека госпитализированы в больницы районов области. При этом скорые сутками не вывозят пациентов, а те, кто все же попадает в больницы, лежат уже не просто в коридорах (там не осталось мест), а на лестничных клетках.



В другом учреждении — ГКБ № 11, одном из крупнейших ковидных госпиталей, — пациенты устроили акцию протеста. Они организовали пикет, потребовав сделать им тестирование на коронавирус и освободить койки для больных. В областном центре места уже давно закончились, и теперь жителей Новосибирска начали возить в сельские больницы за 60 км от города.



Неделю назад (по ситуации на 19–20 октября), по словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, не были заняты лишь 3% коек. На тот момент в инфекционных стационарах находились более 4500 пациентов — почти на 1000 меньше, чем сейчас.



Тогда же власти объявили, что в течение недели под ковидные госпитали отдадут дополнительные 992 места в больницах. В частности, в областной клинической больнице и гинекологической больнице № 2. Но, судя по динамике прироста заболевших и госпитализированных, и эти койки уже должны закончиться.



Тайга.Инфо



Санкт-Петербург

Разворачивают до предела

О нехватке мест в городских ковидных стационарах, их переполненности и отказах в госпитализации петербуржцам с показаниями к ней пока говорить преждевременно. Как сообщили «Новой» в петербургском комитете по здравоохранению, на 26 октября в городе под COVID-19 развернуто 6165 коек. Из них на данный момент свободны 1122 койки — около 20%. Взрослых пациентов принимают в 16 стационарах, детей — в детской больнице № 5 им. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России. Чтобы избежать дефицита мест, под ковид постоянно перепрофилируются городские больницы и с середины октября развернут временный госпиталь в «Ленэкспо», который может принять 2,5 тысячи зараженных.

Но, как заявил 26 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сегодня в Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией болеет на дому. По рассказам врачей городской станции скорой помощи, если больному предоставляется выбор лечиться амбулаторно или стационарно, то в большинстве случаев человек не соглашается на госпитализацию. По оценкам медиков, это таит в себе сразу две угрозы. Во-первых, заболевший, не соблюдая изоляцию, может заразить других людей. Во-вторых, зачастую при лечении на дому самочувствие пациентов ухудшается, и они все равно попадают в стационар, но только с серьезным запозданием и в более тяжелом состоянии.

Фото: телеграм канал "Область здоровья"

По официальным данным, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в городе выросла на 38%, а число госпитализаций — на 21%. Еще 5 октября в Петербурге зафиксировали осенний рекорд: за сутки — 407 новых случаев заболевания ковидом. А уже с 20 октября ежедневный прирост заболевших стабильно составляет от 700 до 730 человек. Всего сейчас в городе на Неве 57 515 зараженных COVID-19. Но петербургских медиков пугает не только число заболевших ковидом, но и темпы распространения заразы.

С 26 октября в Северной столице стартовали рейды на предмет соблюдения мер индивидуальной защиты в общественном транспорте и крупных торговых точках. За их нарушение снова объявлены солидные штрафы. С каждым днем Смольный расширяет список ограничений, однако на статистике заболеваемости это пока не отражается никак.

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая»

Заполярье

«Лежат в коридоре на раскладушках»

«У меня просто две руки. Я бы готова четыре руки себе сделать, но пока только две. Я работаю на две ставки. Получается, что каждый день и через день, и каждую ночь». Монолог сестры ковидного отделения снимает ее коллега — врач-анестезиолог Мария Сердюк.

Впервые с начала пандемии медики сами выложили видеорепортаж «изнутри». Котласская городская больница стала «красной зоной», хотя ковидный рост показывает, вопреки прогнозам, вся Архангельская область.

Вопреки — потому что весной регион уже бил рекорды, причиной которых стала обстановка на оборонных предприятиях «Севмаш» и «Звездочка». Основной прирост заболевших давали именно они — Северодвинск, где базируются заводы, длительное время был закрыт на въезд и выезд, ФМБА открывало новые койки и лаборатории… После этого, казалось, некий коллективный иммунитет область заработала: индекс заражения упал ниже единицы и держался на этом уровне несколько месяцев. Однако вторая волна захлестнула регион осенью — после возвращения граждан из летних отпусков и начала учебного года.

Котласская больница стала символом: в инфекционном отделении 320 пациентов. Мария Сердюк на облетевшем СМИ видео показывает, как они лежат в коридорах на кушетках и раскладушках, — мест нет.

22 октября главврач Дмитрий Богданов пояснил на экстренном заседании, что у больницы есть возможность добавить к уже имеющимся 420 койкам еще 40–50, но это «последний предел». Однако уже на следующий день областной оперштаб сообщил, что в учреждении развернуто уже 500 ковидных коек. При этом плановая медпомощь не остановлена — это значит, больница продолжает принимать пациентов с другими заболеваниями.

Также ковидные койки открыли в соседней Коряжме и в Котласском психоневрологическом диспансере. К 25 октября число инфицированных коронавирусом в области превысило 18 тысяч, суточный рекорд воскресного утра — 286 человек.

Фото: телеграм канал "Область здоровья"

Республика Коми разворачивает новые и новые койки — суточный прирост за воскресенье составил 209 человек, с начала пандемии — 200 летальных исходов. 16 октября глава республики Владимир Уйба объявил, что в регионе на днях заработает 2200 коек, при том что Минздрав РФ в начале пандемии ориентировал руководство региона всего на 410 коек. Впрочем, качество планирования федерального ведомства уже мало кого удивляет. Врач по профессии, Уйба привык принимать решения самостоятельно — и уже неделю назад открыл для ковидных пациентов новое отделение республиканской клинической больницы, оборудованное на базе детского оздоровительно-образовательного центра в 35 км от Сыктывкара. 200 коек для выздоравливающих и болеющих в нетяжелой форме разбросаны по 6 корпусам. Специализированные учреждения высвобождают для более тяжелых. Основные очаги инфицирования находятся в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

Алтайский край

Койки ставят даже в торговых центрах

Жители Алтайского края бьют тревогу: скорая по вызову не приезжает сутками, на КТ не попасть, а чтобы сдать тест на коронавирус, нужно с раннего утра отстоять несколько часов в очереди. Пару недель назад в региональных аптеках пропали с полок противовирусные лекарства, потом антибиотики. Быстрее всего в крае, кстати, раскупили «Арбидол». Позже жители края не могли купить препараты из-за сбоев в системе обязательной маркировки лекарств. И это после того, как 16 октября региону выделили 2,5 миллиарда рублей на борьбу с ковидом — вдобавок к 17 млрд, полученным из федерального центра в сентябре.

Губернатор Виктор Томенко после получения денег заявил, что было развернуто еще более 4 тысяч инфекционных коек, а 15% от коечного фонда свободно. Однако спустя несколько дней стало известно, что ковидный госпиталь откроют на базе ТЦ «Геомаркет» в Барнауле.

Фото: телеграм канал "Область здоровья"

Пока оборудуют новые больничные места, на старых врачи не выдерживают наплыва больных. На прошлой неделе в Бийске, втором по величине городе края, врачи инфекционного отделения ЦГБ поставили ультиматум властям: либо медикам назначают фиксированную доплату за работу с коронавирусными пациентами, либо отделение отказывается работать по ночам и в выходные. ЦГБ работает с ковидом круглосуточно, но статуса ковидного госпиталя не имеет, как следствие — не имеет доплат. Не помогло и обращение медсестер в прокуратуру — дело проиграли. Отделение сдержало свое слово, некоторые сотрудники уже рассматривают возможность уволиться.

Ранее главный инфекционист города Лариса Фоминская рассказывала:

— После восьми вечера открываются врата ада, и начинается поток больных. Скорая помощь ставит диагноз «пневмония» всем подряд и везет к нам. И больные с инфарктами, и больные с инсультами, и онкобольные. Были и неблагоприятные исходы. Последний раз я дежурила и до пяти утра вообще не выходила из приемника. Я выползла, потому что мне было плохо, у меня кружилась голова, меня тошнило, колотилось сердце, я думала, я там умру просто. Посидела 10 минут в ординаторской, за это время в приемной еще человек пять появилось.

Специалистов не хватает не только для живых пациентов — из-за увеличения нагрузки на патологоанатомов тела умерших от коронавируса хранят в подвале в ковидном госпитале на базе городской больницы № 12 в Барнауле. Видео с телами трупов в подвале быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам, его подлинность также подтвердили в Минздраве.

Дарья КУДРИНА, «Новая»

Омск

Оптимизация без оптимизма

В Омской области, по последним данным, развернуто более 2100 ковидных коек. О проценте их заполняемости областные власти не сообщают, но признают, что этого количества недостаточно: по словам вице-губернатора Владимира Куприянова, «необходимо еще несколько сотен мест под ковид».

Поэтому для лечения коронавируса перепрофилируются еще четыре медучреждения: Роддом №5 (300 коек), ГБ№7 (количество коек неизвестно), ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство, 70 коек), Госпиталь ветеранов войн (количество коек также неизвестно).

Руководителям Омской области удается каким-то образом сохранять оптимизм, даже когда они говорят о пандемии коронавируса. Но заразить омичей оптимизмом не получается.

Глава области Александр Бурков, подхвативший ковид, обращается к омичам с духоподъемными речами из режима самоизоляции, призывая их «не поддаваться панике». 8 октября он сообщил пользователям своего аккаунта в Instagram, что «потерпеть осталось несколько недель».

Не стала пророком и глава областного Минздрава Ирина Солдатова — с марта по октябрь ее предсказания о скором выходе региона на «плато» по COVID-19 категорически не сбываются. С 5 октября по распоряжению Солдатовой в Омской области действует «экспериментальный порядок» оказания медпомощи: она разделена на «экстренную» и «неотложную». Во всех случаях, когда, по мнению медиков, нет прямой угрозы жизни больных, вызовы «скорой» переадресуются в поликлиники. К примеру, повышенная температура с подозрением на пневмонию или коронавирус — не повод для экстренного реагирования. Сама министр комментирует введенное ею новшество красивым слоганом: «Скорая помощь — не такси».

Главврач Омской станции «скорой» Максим Стуканов поясняет суть реформы более подробно: «Мы опрашиваем пациента, собираем информацию о его состоянии. И эту готовую карточку с информацией передаем в поликлинику...».

По мнению омского Альянса врачей, после этой «оптимизации» медицинская помощь «стала еще более недоступной для омичей».

13 октября омское журналистское сообщество простилось с Александрой Самсоновой, много лет проработавшей редактором газеты «За медицинские кадры». Ее подруга Светлана Трифонова рассказала «Новой»:

— Когда Александра затемпературила, родные несколько дней подряд пытались вызвать «скорую» — безрезультатно. На пятый день, кажется, когда температура поднялась до 39 градусов, пришел участковый врач — выписал лекарства. Толку от них не было. Еще через пять дней нашими стараниями «скорая» все же пришла: Сашу повезли на КТ, поражение легких — 80%. Положили в реанимацию, но спасти уже не смогли...

По данным оперативного штаба на 25 октября, от коронавирусной инфекции в регионе скончались более 400 человек. По сведениям Росстата это число, пишет Тайга.инфо, может быть занижено более, чем втрое, а по документам, попавшим в распоряжение редакции «Коммерческих вестей», только в одной больнице за полтора месяца после перепрофилирования ее под COVID-19 умерло больше пациентов, чем за всю пандемию по отчетам регионального правительства.

Фото: телеграм канал "Область здоровья"

Но исполненный оптимизма Облминздрав продолжает утверждать, что «в целом ситуация в областном здравоохранении под контролем», а министр Ирина Солдатова, да и губернатор постоянно делают акцент на том, что «дефицита коечного фонда для больных ковидом в области нет».

Однако если с коечным фондом все в порядке, как уверяет Ирина Солдатова, то зачем переводить под COVID-19 родильные дома? Сотрудники двух роддомов — №2 и №5 — опубликовали на сайте change.org обращения к общественности с просьбой «защитить» их медучреждения, где «обслуживается огромное количество беременных женщин». Тем не менее, 19 октября на брифинге в Доме журналиста заместитель председателя облправительства, глава Минруда и социального развития Владимир Куприянов подтвердил планы по развертыванию в пятом роддоме дополнительного коечного фонда.

Председатель Омского Альянса врачей Ольга Белова считает такие действия областных властей «преступлением».

— При этом в центре города пустует санаторий «Рассвет» на две тысячи коек и при нем поликлиника — в 15 минутах езды от центра, где все помещения полностью соответствуют санэпидтребованиям, — говорит Белова. — Есть столовая, лифт, специальное помещение для установки аппарата КТ на первом этаже. Эта поликлиника была лучшей в городе не только по оснащению, но и по организации труда, лечебного процесса, по персоналу.

Владелица «Рассвета» и бывшей поликлиники Омского НПЗ Натела Полежаева не раз предлагала властям использовать бездарно простаивающие здания для лечения больных COVID-19 и организации обсерваторов. Так в чем же дело? Кажется, для областных властей здание санатория «политически неприемлемо» — с тех пор, как их собственница отделилась от главной омской семьи, перестав быть снохой бывшего губернатора (правившего областью больше 20 лет). «Политическая целесообразность» для первых лиц региона, кажется, важней, чем здоровье и жизнь омичей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, «Новая»

Екатеринбург

Нет ковида — на выход!

Областная статистика демонстрирует уверенный рост числа заболевших коронавирусом — в среднем на 5 человек больше, чем в предыдущий день. Оперативный штаб рапортует о 20% свободного коечного фонда, но все чаще поступает информация о перепрофилировании очередной больницы под ковидный госпиталь. Этой осенью в «красную зону» попали даже те учреждения, которые весной и летом работали по профилю. Складывается впечатление, что статистика по зараженным и коечный фонд области существуют в параллельных измерениях.

— В Свердловской области для лечения пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ перепрофилировано около восьми тысяч коек, — рассказали «Новой газете» в областном оперативном штабе. — С резервом коечного фонда ситуация постоянно меняется за счет выписок пациентов, а также новых госпитализаций. Для обеспечения постоянного резерва мест в инфекционных стационарах в работу в ближайшие дни планируется вовлечь еще ряд отделений в медицинских учреждениях, в числе которых — противотуберкулезный диспансер и центральная больница города Березовского.

Вместе с первым гололедом и повышением травматичности было принято решение об открытии ковид-госпиталя в больнице № 36, специализирующейся на ортопедии, травматологии и нейрохирургии. Выселили единственный в Екатеринбурге хоспис для безнадежных больных, причем крайне торопливо — в течение пяти часов. Приостановили обслуживание ветеранов войн — их госпиталь снова перепрофилирован под ковид. Освободили от несовершеннолетних пациентов центр «Бонум», занимающийся реабилитацией детей с задержкой развития, ДЦП, аутизмом и другими сложными заболеваниями, — эта площадка тоже понадобилась под нужды борьбы с новой инфекцией. Сегодня под перепрофилирование попали 49 больниц Свердловской области. В резерве санатории и центры реабилитации.

При этом прекратил работу медицинский многофункциональный модуль на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», только на развертывание которого из областного бюджета было затрачено 326,8 млн рублей. На эту сумму было оборудовано 50 коек для коронавирусных больных. Проработал госпиталь меньше месяца, койки ни разу не были заполнены.

«В настоящее время многофункциональный модуль, как и планировалось, монтируется на площадке территориального Центра медицины катастроф, — пояснили нам в областном оперштабе. — Он рассчитан на круглогодичное использование: для размещения раненых и больных, пострадавших при ЧС, для временного размещения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лишившихся жилья. При необходимости может быть использован для размещения граждан с подозрением на заражение инфекционными заболеваниями».

На 26 октября в Свердловской области зарегистрирован 281 новый случай COVID-19. Общее количество заболевших — 34 782 человека. Зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19, общее число умерших с начала пандемии — 743.

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

Саратов

Резерв коек есть, но скорая не едет

26 октября в Саратовской области зарегистрировано 187 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Рекорд от 23 октября — 198 случаев — не побит. Тем не менее саратовцы паникуют: скорая едет на вызовы от 24 до 30 часов, в ковид-госпитали не берут с тяжелой пневмонией и серьезным падением сатурации. Не помогают даже связи. Минздрав региона планирует открыть в разных районах Саратовской области к шестому ноября еще 220 ковидных коек.

В субботу, 24 октября, саратовчанка Екатерина Сарайченко на своей странице в «Одноклассниках» опубликовала видео, в котором она рассказывает, что к ее маме 72 лет не едет скорая помощь, несмотря на высокую температуру и сатурацию 65. По словам Екатерины, она обзвонила 90% аптек, а ее муж объехал оставшиеся 10%, и ни в одной из них они не нашли антибиотиков в инъекциях, прописанных ее маме участковым терапевтом.

— В аптеках мы не смогли найти лидокаина, воды для инъекций, даже шприцы есть не везде, — рассказала женщина. — Моей маме 72 года, она лежит и задыхается. А все онлайн-аптеки, где я пытаюсь забронировать лекарства, обещают доставку 10 ноября. Я боюсь, что к этому времени лекарства нам уже не понадобятся.

Через некоторое время после публикации этого видео мама Екатерины Сарайченко умерла, так и не дождавшись приезда скорой помощи.

Саратовский юрист Николай Скворцов на своей странице в фейсбуке отмечает:

— Саратовские больницы переполнены. Скорая помощь перегружена. Известные мне истории от заболевших и переболевших знакомых говорят об одном — попасть в больницу сложно или практически невозможно. Чтобы уложили в ковидный центр, нужно подключить все связи. Прокурорские звонят за своих, намекая на меры реагирования за промедление. Сотрудники следственного комитета тоже бьются за своих заболевших подчиненных, намекая на уголовные дела. Журналисты пишут статьи и посты, чтобы положили в больницу тех, кто нуждается в помощи. Врачи просят госпитализации по своим каналам. В иных случаях в больницу кладут только тяжелых. Остальным рекомендуют: лечитесь дома.

При этом саратовцы в социальных сетях активно делятся историями, как скорая помощь добирается к ним от 22 до 30 часов, ни в службе 003, ни в 112 трубку не снимают, а на горячую линию Министерства здравоохранения дозвониться нереально, потому что там все время занято.

Фото: тв2

Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер согласился, что время доезда бригад скорой помощи на адреса с подозрением на COVID-19 увеличилось, поскольку на такие вызовы отправляют спецбригады, автомобили которых затем проходят санобработку, что занимает дополнительное время.

Что касается мест для заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в Саратовской области на 26 октября их насчитывается 3662, из них 1748 — с кислородной поддержкой. Количество коек с кислородной поддержкой планируют увеличивать.

На утро 26 октября во всех ковид-госпиталях региона было свободно в сумме 346 мест. Но, как заметил Грайфер, в региональном минздраве не делят койки на саратовские и районные. В нескольких районах области также действуют ковид-госпитали. Число свободных коек конкретно в Саратове, на который приходится основная нагрузка, Грайфер не назвал.

По словам заместителя министра, если есть необходимость, то саратовцев могут госпитализировать с коронавирусной инфекцией и в больницы ближайших районов. Он заметил, что к 6 ноября планируется открыть по 60 ковидных коек в ближайших к Саратову Калининске и Татищево, а также дополнительные 100 коек в Марксе. Грайфер призвал саратовцев лишний раз не поддаваться панике и не осаждать скорую помощь и ковид-госпитали с температурой 37,5.

Анна МУХИНА, «Свободные новости», Саратов

Башкортостан

Кто лежит на койке?

Башкортостан относится к числу регионов, которые показывают низкое число заболевших — 10 тысяч с начала пандемии. В пересчете на тысячу человек населения коронавирус зафиксирован только у 2,6. В соседнем Татарстане, правда, еще меньше — 2,1. Ниже этих двух регионов только в Чечне — 1,8. В среднем по стране эта цифра составляет 10 человек на тысячу.



По данным регионального Минздрава РБ, на лечении в больницах находятся сейчас всего 189 человек с подтвержденным коронавирусом, из них в состоянии средней степени тяжести и тяжелых — 160 человек. Однако, по данным того же Минздрава, в медучреждениях республики (не только по Уфе, а по всей РБ) предусмотрены 4680 инфекционных коек, занято из них на 26 октября 3800, то есть 80%. Кто эти люди, если коронавирус только у 189 госпитализированных? В ведомстве говорят, что это те, кто был госпитализирован с признаками коронавируса, внебольничной пневмонии, ОРВИ, но не получил подтверждения в виде положительного ПЦР (а значит, и не попал в статистику).



При этом пациенты и врачи бьют тревогу уже не первую неделю. В поликлиниках аврал, больницы переполнены. В уфимских ковид-госпиталях больных кладут в коридоре и переселяют в палаты только по мере их освобождения. Такая же картина и в больницах многих городов и районов республики. Неофициальные источники в Минздраве сообщают, что на самом деле заняты на утро 27 октября не 3800 коек, а 4765 (в 29 госпиталях республики). То есть заполненность составляет почти 102%.



Чтобы увеличить число коек, под ковид-госпитали перепрофилируется все большее число медучреждений. Так, если в начале пандемии, в апреле, в Уфе были развернуты госпитали на базе трех больниц, то на сегодня на базе восьми.



Фото: администрация Томской области