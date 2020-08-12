В поисках Кетского острога по старому сибирскому пути

Истории

70 километров на вездеходах, так называемый Маковский волок, мы проехали за полтора дня... Нашли в лесу 85-летнюю отшельницу — одну из последних представителей местного аборигенного населения... Смогли по тонкой ветке небольшой протоки добраться до староверческой Айдары... Установили поклонный крест в память о протопопе Аввакуме, который шел этим путем в 17 веке... Осмотрели места, где мог быть первый Кетский острог. И, возможно, мы такое место нашли...

Сейчас начинается работа над фильмом, а пока мы коротко расскажем об итогах экспедиции, которая состоялась при поддержке читателей и зрителей ТВ2. 49 человек, не только из Томской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владимира, Кемерова, Краснодара и с Урала поддержали эту экспедицию, и их имена будут в титрах.

Фото: Юлия Корнева

Итак, сначала нам нужно было доехать до места старта в город Енисейск Красноярского края.

Мы – это томский путешественник, географ Алексей Гапонов со своей командой Geography trophy, организовавший экспедицию, съемочная группа ТВ2, журналист из Москвы (сайт «Национальный акцент»), шестеро староверов и еще несколько человек, помогавших доставить к месту старта вездеходы томского изготовления «Бирюк» и два прицепа с деревянными десятиметровыми лодками, купленными специально для этой экспедиции.

Дальше из Енисейска мы переехали в Ялань. По пути в Плотбище к нам присоединился еще один вездеход, изготовленный уже местным умельцем. Таким образом был решен вопрос о доставке всего груза, а это почти три тонны, из которых 600 литров бензина для лодок. И вопрос доставки 12 человек в Маковское, где мы должны были пересесть на лодки. Запасной план предполагал, что нескольким из нас путь до Маковского, так называемый Маковский волок, придется идти пешком. Позже, когда мы увидели, что из себя представляет этот волок, мы нарадоваться не могли третьему вездеходу, ибо идти пришлось бы очень долго.

Маковское — старинное село, которому больше 400 лет, здесь были острог и перевалочная база в те времена, когда путь по Кети был основным при освоении Сибири и Дальнего Востока. Здесь сохранилась последняя по времени строительства деревянная церковь 19 века, которую восстановили при православном священнике отце Севостяне. Ему 95 лет. Он почти не видит. А знаменит тем, что, по слухам, изгоняет бесов. Но это, скорее, легенда, а вот то, что к нему на аудиенцию приезжают, в том числе, из Москвы, местные жители подтверждают.

В Маковском, проводив вездеходы в обратный путь, мы пересели на лодки, и наш путь был уже исключительно по воде.

Кеть в верховьях почти безлюдна. Много дичи и рыбы. За каждым поворотом — песчаные косы, на которых можно встать на ночевку. Завалов нет, хотя мы этого вначале опасались. Есть небольшие мели, некоторые обозначены еще на старых картах Семена Ремезова и Витуса Беринга. Но мели преодолевались просто — часть команды спрыгивала в воду и проталкивала лодку.

Экспедиция побывала в заброшенном селе Ворожейка, в селе Лосиноборское, где живет десять человек, в основном, обслуживающих местную метеостанцию. И по гугл-снимкам нашла, как попасть в крохотную протоку, где в местечке под названием Налимка живет бабушка из местного аборигенного населения. Бабушка Мария Дорофеевна Мунгалова представилась как кето, хотя лингвисты утверждают, что на Кети представителей практически уже вымершего кетского народа нет. Мы записали произношение некоторых слов на ее родном языке, после изучения записи лингвисты подтвердили, что это селькупский язык. Да и фамилия у бабушки селькупская.

Фото: Юлия Корнева

Также не на самой Кети, на одном из притоков, спряталось село Айдара, в котором проживает 120 человек, в основном староверы. Наши лодки с трудом пробирались по узкой ленте воды. Но мы смогли в село попасть.

После Айдары экспедиция пересекла границу между Красноярским краем и Томской областью, естественно, никак в такой глуши не обозначенную. А уже перед томской Катайгой мы задержались на целый день. Задачи в этот день было две: староверы на высоком яру топорами рубили крест в память о протопопе Аввакуме, который шел в ссылку этим путем почти 350 лет назад. В этом году староверы отмечают 400-летие со дня его рождения.

Остальная часть экспедиции у уже нежилого поселка Урлюково (Урлюково городище), ориентируясь на старые карты и описания, проверяла на местности, где мог быть первый Кетский острог. Острог за всю историю своего существования переносился минимум три раза. Позже уже в Степановке Верхнекетского района наши выводы подтвердил местный историк, участвовавший в раскопках в Урлюково вместе с сотрудниками ТГУ.

Завершилась наша двухнедельная экспедиция в Белом Яру. Томские археологи позже постараются проверить наши предположения о месте первого острога.

А пока ТВ2 и команда Geography trophy начинает подготовку к экспедиции через Васюганское болото в урочище Львовка, что на реке Чузик. Туда в 30-е годы прошлого столетия ссылали раскулаченные семьи. Первое время эти семьи, а в ссылку отправляли в основном женщин, стариков и детей, везли не по рекам, а как раз через болото.

Поддержать экспедиции ТВ2 можно, перейдя по ссылке. И ваше имя тоже появится в титрах.