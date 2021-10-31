«В поход с любой подготовкой». Из чего выросла и для кого существует «Томская прогулка»

В 2016 году томич Михаил Виноградов организовал мероприятие по поиску контрольных пунктов на пересеченной местности для друзей. Друзья позвали своих друзей, те — своих, в итоге вместо ожидаемых 20 человек пришли 120. Так появилась «Томская прогулка» — инициативная группа, которая сделала своей целью доступность походного отдыха для людей с любой подготовкой и возможностями. Сейчас в группе «Прогулки» во «Вконтакте» больше 4,5 тысяч подписчиков. Корреспондент ТВ2 сходил в 20-километровый поход, чтобы узнать, как предложить свой маршрут, чем «миссионерские» прогулки отличаются от «коммерческих», и можно ли брать в поход детей.

Миссионерские походы

Воскресенье. Мы встречаемся в 9 утра за городом. Пока ждем всех, из автобуса вываливается подвыпивший мужчина и, узнав, куда мы собираемся, настойчиво просит взять в поход и его. Организаторы мягко отказывают, мужчина вроде успокаивается, но, как только мы отходим, идет следом и кричит, что 500 рублей за экскурсию это грабеж, хотя 5 минут назад сам был готов перевести деньги. Поняв, что на него никто не обращает внимания, «турист» расстраивается и уходит домой, отдав купленные «в поход» бутерброды и газировку единственному ребенку в группе — восьмилетнему Артему. Для мальчика это не первый долгий поход, летом он уже прошел 17-километровый маршрут в Красноярске. Тогда организаторы, прежде чем записать ребенка в группу, попросили пройти «тропу здоровья», чтобы понять, выдержит ли ребенок — Артем выдержал. Спойлер: с «Томской прогулкой» он тоже честно прошел свои 22 километра вместе со всеми, хотя была возможность сойти в середине дистанции. «Мы в принципе любим ходить, поэтому и ему приходится. Раньше ходили по городу, теперь осваиваем Томский район. Сейчас первым делом спросила, возьмут ли ребенка, сказали, что здесь легкий прогулочный шаг, поэтому можно с детьми», — рассказывает мама Артема Екатерина. Сами организаторы говорят, что не берут детей только в долгие, например, 50-километровые походы или туда, откуда не получится уехать домой, не проходя маршрут до конца.

«Дальше замыкающих отставать нельзя — очень легко потеряться, тем более, мы будем в таких местах, куда такси не вызвать, до ближайшей дороги будет километров десять», — инструктирует группу один из организаторов похода Роман Стебунов. Всего организаторов трое: как объясняют они сами, есть некоторый лимит участников на одного организатора, при котором всем комфортно и можно уследить за всей группой, для «Томской прогулки» такой лимит — примерно 7 человек на организатора. Роману, который ведет группу в качестве главного организатора, 26 лет, он инженер, работает в Институте физики прочности и материаловедения в Академгородке. Дедушка Романа — профессиональный турист, поэтому у него самого «не было шансов туристом не стать».

Если первая, зимняя, прогулка собрала 120 человек, то проведенная в 2017 году осенняя — уже больше 250. Тогда стало понятно, что людям это интересно, и, вместо того чтобы собираться пару раз в год, надо водить обычные походы без поиска контрольных пунктов. Какое-то время походы были полностью бесплатными, сейчас организаторы собирают взносы, часть которых уходит на развитие паблика «Прогулки» во «Вконтакте», а часть покрывает затраты на дополнительные развлечения, например, борщ, который иногда в походах на всю группу готовит Роман Стебунов. Небольшие походы по Томскому району «Прогулка» водит круглый год, практически каждую неделю. Их организаторы называют «миссионерскими», отделяя от «коммерческих мероприятий» — туристических поездок в Красноярск, Шерегеш и на Алтай. Огромной популярностью походы внутри области пользовались осенью прошлого года — люди к тому моменту уже засиделись дома на самоизоляции. «Бояться — дело бесполезное», — отвечают организаторы на вопрос о том, не переживают ли они, что все массовые мероприятия в регионе снова запретят из-за коронавируса.

«Открываю карту, ищу ближайший водопад»

Спустя примерно два часа пути мы заходим в лес с болотом. «Кто первый промочит ноги, тот проиграл», — улыбается Роман. Корреспондент ТВ2 проигрывает моментально — становится понятно, почему организаторы просили взять с собой запасные носки. Оказывается, мы рядом с деревней Трубачево — именно здесь местные жители около месяца назад сообщали о медведе «ростом с УАЗ Патриот».

Первый долгий привал — ровно в середине пути. Останавливаемся на берегу озера, названия которого даже нет на картах, и остаемся примерно на час. В это время кто-то рассказывает, как ночевал в палатке с незнакомыми людьми на вершине Ай-Петри в Крыму, кто-то обсуждает, когда лучше ставить прививку от клеща — весной или прямо в октябре, чтобы в следующем году пойти в лес как можно раньше. Алексей идет в поход с «Томской прогулкой» уже в седьмой раз, старается делать это хотя бы раз в месяц. «Листаю ленту, на глаза попадается пост девчонки о том, как она на Алтай сгоняла автостопом. Подумал: надо тоже съездить. Открываю гугл-карты, смотрю, ближайший водопад — в Горно-Алтайске», — рассказывает он о том, как выбрался в свой первый поход два года назад. Просто ходить на длинные дистанции уже не интересно, после того как за 20 часов прошел маршрут в 100 километров. Поэтому сейчас Алексей придумывает себе новые испытания: например, доехать автостопом на слет Академии вольных путешествий в Москве или поучаствовать в «Орле и решке по-Томски» — уехать в Баткат и найти там еду и воду с бюджетом в 1 рубль.

Иглустроение и кино под куполом

Ходят подписчики «Прогулки» и зимой. Зимой развлечений даже больше: когда лежит снег, закон разрешает жечь костры в том числе в лесу. А в 2019 году подписчики «Томской прогулки» строили иглу на стадионе «Буревестник». Сейчас организаторы даже проводят онлайн мастер-классы по строительству жилищ эскимосов. Зато летом в лесу можно смотреть кино: показы проходят прямо в походах, в Тимирязевском бору, где есть обустроенная стоянка и укрытие в виде купола, в котором можно спрятаться от дождя. В таких походах традиционно смотрят добрый фильм и (ночью, когда стемнеет) хоррор, а ночуют в палатках вокруг купола.

Автор: «Томская прогулка»

Остановка после карьера в Мирном — последняя, дальше только переход Ушайки вброд и финиш в Академгородке. Идея с бродом принадлежит основателю «Прогулки» Михаилу Виноградову, но в целом предложить маршрут может любой участник сообщества. Если это незнакомый для организаторов человек, он может собрать людей в поход в общей беседе, но чтобы информация о походе висела на стене паблика, маршрут должен проверить один из организаторов. Когда мы доходим до Ушайки, кто-то спускается в реку босиком, кто-то использует подсказанный организаторами лайфхак — надетые на ноги мусорные мешки. Артем пробегает по воде раньше мамы и кричит ей, что вода теплая, одну из девушек выручает Алексей, перенося через реку на себе.