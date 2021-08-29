«В нынешней власти иноагентов больше, чем в тех организациях, которые так себя маркируют»
Павел Грудинин и Юрий Афонин посетили Томск
Директор совхоза им. Ленина, кандидат в президенты и незарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Павел Грудинин посетил Томск. С ним рабочую поездку совершил и зампредседателя ЦК КПРФ, действующий депутат Госдумы Юрий Афонин.
28 августа в областном отделении КПРФ прошла большая пресс-конференция с гостями. В ходе встречи Павел Грудинин объяснил, как относится к тому, что его не допустили до нынешних выборов, и почему считает «красной» всю Россию. Об этом, а также о обновленной Конституции, пенсионной реформе и иноагентах.
28 августа в областном отделении КПРФ прошла большая пресс-конференция с гостями. В ходе встречи Павел Грудинин объяснил, как относится к тому, что его не допустили до нынешних выборов, и почему считает «красной» всю Россию. Об этом, а также о обновленной Конституции, пенсионной реформе и иноагентах.
«Последняя возможность изменить ситуацию бюллетенями»
— Я могу вам прямо сказать. Наверное, эта предвыборная кампания — самая яркая кампания с 1996 года, — говорит действующий депутат Госдумы Юрий Афонин. — Она непредсказуема для власти. Чтобы не рисовали фонды общественного мнения, которые пытаются убедить, что партия власти побеждает, мы знаем, что во всех крупных городах КПРФ опережает «Единую Россию». У КПРФ идет очень мощная команда на выборы и несмотря на то, что власть сделала все, чтобы не допустить Павла Грудинина до выборов, он все равно активный участник нашей избирательной кампании. Мы будем отстаивать в Европейском суде незаконность решения, а сейчас Павел Николаевич согласился стать доверенным лицом нашей партии.
Реальное развитие ситуации в стране показывает, что нынешняя модель развития зашла в тупик. В последние уже почти восемь лет доходы населения не растут, а падают. Олигархат получает баснословные средства, которые не остаются в нашей стране. А население катастрофически вымирает.
Реальное развитие ситуации в стране показывает, что нынешняя модель развития зашла в тупик. В последние уже почти восемь лет доходы населения не растут, а падают. Олигархат получает баснословные средства, которые не остаются в нашей стране. А население катастрофически вымирает.
Плюс, целый пакет законов. Самый главный из которых — грабительская пенсионная реформа. Мы посчитали, что за последний год количество пенсионеров уменьшилось на 2 млн человек. Никакого экономического эффекта от повышения пенсионного возраста мы не получили. Оказалось, что они сэкономили где-то 300 млрд, а возможности государственной заначки, которые есть в Фонде государственного благосостояния плюс валютные резервы составляют почти 60 трлн. Несопоставимые деньги.
Есть два пути экономического развития в нынешних условиях. Либо поощрять производство и покупательскую способность граждан — а это значит увеличить пенсии, зарплаты, и мы внесли соответствующие предложения. Либо продолжать сырьевую модель экономики. Крупнейшие стройки — это инфраструктурные стройки, которые связаны с вывозом сырья из Российской федерации. И, к сожалению, от этой модели отходить никто не собирается.
Сейчас идет борьба двух политических сил — ЕР и КПРФ, но в избирательном бюллетене томичи увидят множество других партий, задача которых отобрать голоса у КПРФ. Мы благодарны нашей команде, что в Томской области удалось сформировать такой широкий фронт левых патриотических сил. У нас идут кандидаты, которые представляют «Левый фронт», у вас среди депутатов есть представители общественных организаций, движения за «Новый социализм». Приятно, что среди кандидатов есть молодые люди, которые не боятся говорить о том, что нужна сменяемость власти.
Сейчас идет борьба двух политических сил — ЕР и КПРФ, но в избирательном бюллетене томичи увидят множество других партий, задача которых отобрать голоса у КПРФ. Мы благодарны нашей команде, что в Томской области удалось сформировать такой широкий фронт левых патриотических сил. У нас идут кандидаты, которые представляют «Левый фронт», у вас среди депутатов есть представители общественных организаций, движения за «Новый социализм». Приятно, что среди кандидатов есть молодые люди, которые не боятся говорить о том, что нужна сменяемость власти.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы и Законодательной Думы Томской области от КПРФ
— Лидер партии Геннадий Зюганов сказал такую фразу: «Это голосование последняя возможность изменить ситуацию бюллетенями». Потому что действительно страна стоит на краю: дальше нищать уже невозможно, — считает Павел Грудинин. — Ситуация раскачивается не потому что какие-то враждебные силы что-то пытаются сделать, а потому что власть принимает неадекватные решения. И все эти решения сразу отображаются на простом народе.
Как можно голосовать за партию, которая сделала всех без исключения нищими и простила все налоги олигархам? Например, в этом году банки получат триллион прибыли, а одновременно все предприятия остановились.
Как можно голосовать за партию, которая сделала всех без исключения нищими и простила все налоги олигархам? Например, в этом году банки получат триллион прибыли, а одновременно все предприятия остановились.
Знаете, есть такая песня у Сергея Трофимова, что мир разделился на всех, кто против нас, и всех, кто не причем. Так вот, если мы сделаем так, что все, кто не причем придут и проголосуют, то мы однозначно побеждаем. Это очевидно всем.
— Не пожалели ли вы, что пошли в политику? Как вы для себя объясняете то, что произошло с вами и вашим бизнесом после президентских выборов? Почему так жестко на вас обрушилась административная машина?
— Если вы что-то делаете в жизни, то жалеть об этом не нужно. На мой взгляд, неадекватно ведет себя именно противная сторона — власть. Наверное, никто из них не рассчитывал, что наша программа получит такую поддержку населения. Вообще, реакция может быть разной. Мы, например, надеялись, что сядем за стол переговоров, что будут попытки взять что-то лучшее из нашей программы. Были предложения, которые уже реализованы в развитых странах — Норвегии, Швеции. Такой социализм с человеческим лицом. Наши надежды были в том, что будет диалог. Власть решила, что диалога не будет, что надо затоптать ростки социализма, так сказать. Неспроста наш совхоз Геннадий Зюганов называет народным предприятием. У нас народ действительно получает достойную зарплату, получает социальные льготы, которые были в Советском союзе. Мы показали, что можно жить достойно, что очень сильно разозлило всех. Поэтому нас пытаются выровнять. Знаете, как бывает, либо ты делаешь хорошо по всей стране, либо ты делаешь так, чтобы везде все было плохо, чтобы не было хороших примеров. Но я считаю, что мы все сделали правильно. А вот власти…
Понимаете, любые выборы — это диалог.
— Если вы что-то делаете в жизни, то жалеть об этом не нужно. На мой взгляд, неадекватно ведет себя именно противная сторона — власть. Наверное, никто из них не рассчитывал, что наша программа получит такую поддержку населения. Вообще, реакция может быть разной. Мы, например, надеялись, что сядем за стол переговоров, что будут попытки взять что-то лучшее из нашей программы. Были предложения, которые уже реализованы в развитых странах — Норвегии, Швеции. Такой социализм с человеческим лицом. Наши надежды были в том, что будет диалог. Власть решила, что диалога не будет, что надо затоптать ростки социализма, так сказать. Неспроста наш совхоз Геннадий Зюганов называет народным предприятием. У нас народ действительно получает достойную зарплату, получает социальные льготы, которые были в Советском союзе. Мы показали, что можно жить достойно, что очень сильно разозлило всех. Поэтому нас пытаются выровнять. Знаете, как бывает, либо ты делаешь хорошо по всей стране, либо ты делаешь так, чтобы везде все было плохо, чтобы не было хороших примеров. Но я считаю, что мы все сделали правильно. А вот власти…
Понимаете, любые выборы — это диалог.
Вы кстати, видели программу «Единой России»? Вот расскажите, что в ней такого, что они не могли сделать раньше. Они все могли сделать, но почему-то не сделали. Ну, если вам мужчина обещает, но не делает, то через 20 лет, вы начинаете к нему относиться по-другому.
А у нас есть не просто программа, но есть и примеры ее реализации. Это их и разозлило. И если бы не поддержка Геннадия Андреевича, то нас бы давно уже растоптали. Так как, по их мнению, у нас просто золотые земли: ведь мы к ней относимся не как к товару. И посмотрите: по всей стране, куда мы не приехали, разрушенные заводы, запущенные земли, ничего не осталось. Это действия нынешней власти — не оккупанты же пришли и сделали. Мы говорим, что можем все восстановить, что деньги появятся, если обложить олигархов налогами, но…. Я думаю, что власть разозлило то, что наша программа получила огромную народную поддержку. И она поэтому стала нас затаптывать. Но я же сегодня приехал — значит, все нормально.
— Есть ли какие-то города, регионы, которые сейчас можно отнести к «красному поясу»?
Павел Грудинин:
— Хотите, я сейчас за две секунды объясню, что значит «красный пояс»? Вы за то, чтобы отменить пенсионную реформу? Вы за это. Вы за то, чтобы каждый молодой специалист, выйдя из института, получил рабочее место и беспроцентную ссуду на покупку жилья? Вы за это. Вы за то, чтобы Томская область получала адекватные доходы от нефтегазовой отрасли? Например, во всем мире 50% налогов идет в субъект, где они были собраны. Вы за это? Слушайте, вы красный. То есть, вся Россия красная.
Единственная проблема в том, что нам нужно обеспечить честные выборы. Потому что только сумасшедший может предположить, что партия власти, которая сделала нищими всю страну за исключением чиновников и 200 семей, победит на выборах. Очень сложно предположить, что в здравом уме за них кто-то проголосует. Даже бюджетники, которых сделали нищими. Наше предложение какое? Ведь дети везде по всей России одинаковые. Значит, и учительская ставка везде должна быть одинаковой и, главное, высокой. Что у нас получилось? Когда мы в совхозе строили школу, я ездил в Финляндию. В Финляндии 10% лучших выпускников школ идут в учителя, потому что там самая высокая заработная плата. А у нас 10% худших, так как зарплата учителя не позволяет даже думать о выживании. Поэтому надо менять систему. Поэтому красным поясом стала вся Россия.
— Есть ли какие-то города, регионы, которые сейчас можно отнести к «красному поясу»?
Павел Грудинин:
— Хотите, я сейчас за две секунды объясню, что значит «красный пояс»? Вы за то, чтобы отменить пенсионную реформу? Вы за это. Вы за то, чтобы каждый молодой специалист, выйдя из института, получил рабочее место и беспроцентную ссуду на покупку жилья? Вы за это. Вы за то, чтобы Томская область получала адекватные доходы от нефтегазовой отрасли? Например, во всем мире 50% налогов идет в субъект, где они были собраны. Вы за это? Слушайте, вы красный. То есть, вся Россия красная.
Единственная проблема в том, что нам нужно обеспечить честные выборы. Потому что только сумасшедший может предположить, что партия власти, которая сделала нищими всю страну за исключением чиновников и 200 семей, победит на выборах. Очень сложно предположить, что в здравом уме за них кто-то проголосует. Даже бюджетники, которых сделали нищими. Наше предложение какое? Ведь дети везде по всей России одинаковые. Значит, и учительская ставка везде должна быть одинаковой и, главное, высокой. Что у нас получилось? Когда мы в совхозе строили школу, я ездил в Финляндию. В Финляндии 10% лучших выпускников школ идут в учителя, потому что там самая высокая заработная плата. А у нас 10% худших, так как зарплата учителя не позволяет даже думать о выживании. Поэтому надо менять систему. Поэтому красным поясом стала вся Россия.
Национализация и вакцинация
— Самый спорный программы КПРФ связан с национализацией. Как это будет происходить?
Юрий Афонин:
— Когда обсуждались поправки в Конституцию, то мы предложили внести норму о национализации и даже разработали законопроект. Когда мы изучили практику, то увидели, что подобное предложение есть во многих странах. Потому что, если есть приватизация, то должен быть и обратный механизм — национализация.
Давайте вспомним, что в 90-ые ключевые предприятия были за бесценок отобраны у государства. На примере, «Норникеля» мы увидели, что они не обновляют фонды. Выкачивают средства, выводят в офшоры, а у них износ техники 70-90%. Но есть и примеры национализации. Республика Башкирия. Вы все помните акции протеста около гор Шиханы, когда власть пыталась оправдываться, потом президенту пришлось вмешаться и сказать, что они не будут разрабатываться. Но сейчас же пакет акций фактически и юридически передали от частного собственника государству. Но какой законодательный акт отменил суд? Постановление о приватизации. То есть, фактически суд признал, что эта процедура проходила нечестно, не в интересах людей.
Юрий Афонин:
— Когда обсуждались поправки в Конституцию, то мы предложили внести норму о национализации и даже разработали законопроект. Когда мы изучили практику, то увидели, что подобное предложение есть во многих странах. Потому что, если есть приватизация, то должен быть и обратный механизм — национализация.
Давайте вспомним, что в 90-ые ключевые предприятия были за бесценок отобраны у государства. На примере, «Норникеля» мы увидели, что они не обновляют фонды. Выкачивают средства, выводят в офшоры, а у них износ техники 70-90%. Но есть и примеры национализации. Республика Башкирия. Вы все помните акции протеста около гор Шиханы, когда власть пыталась оправдываться, потом президенту пришлось вмешаться и сказать, что они не будут разрабатываться. Но сейчас же пакет акций фактически и юридически передали от частного собственника государству. Но какой законодательный акт отменил суд? Постановление о приватизации. То есть, фактически суд признал, что эта процедура проходила нечестно, не в интересах людей.
Никто не собирается национализировать предприятия, созданные в последние десятилетия. Никто не собирается запрещать развитие малого и среднего бизнеса. Поэтому никакой войны, никаких проблем не будет. Но закон о национализации должен быть принят.
Павел Грудинин:
— А как вы считаете, Роснефть, Газпром — это государственные предприятия? Я вам скажу, что это не совсем так. Если это государственные предприятия, то руководителя должно назначать правительство. А как может министр получать зарплату меньше, чем руководитель или один из членов совета директора.
— А как вы считаете, Роснефть, Газпром — это государственные предприятия? Я вам скажу, что это не совсем так. Если это государственные предприятия, то руководителя должно назначать правительство. А как может министр получать зарплату меньше, чем руководитель или один из членов совета директора.
Я сравниваю ситуацию с Норвегией. Там все деньги от продажи нефти идут в бюджет. А фирмы получают определенную сумму, за каждый баррель или кубометр газа, который вырабатывают. А у нас все деньги принадлежат тем, кто добывают. Если мы так сделаем, то представляете, какие доходы будут у бюджета. Тогда можно забыть про Пенсионный фонд и пенсию выплачивать напрямую из бюджета, как это было в Советском союзе. Можно забыть, что мы просим денег на операцию ребенку. И такое перераспределение доходов происходит во всем мире.
Еще один пример. Мы были в Хакасии. Там бьются, пытаются получить льготы, которые были обещаны при строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. У них электричество стоит больше 6 рублей, хотя вот эта ГЭС, вот эти подписанные документы, где обещано, что тариф будет совершенно другим. Но об этом все забыли. Хотя напомнить можно за три секунды. А электричество Китаю мы продаем за 70 копеек. Это нормально? Поэтому без национализации нам не обойтись. И проблема в том, что все деньги высасывались и выводились, в развитие предприятий никто не вкладывался, а государство делало вид, что все нормально.
— Как вы относитесь к обязательной вакцинации?
— Наша фракция всегда выступала против обязательной вакцинации. Человек сам должен принимать решение, исходя из состояния здоровья, круга общения и так далее. В Советское время антипрививочников не было. Почему? Потому что, было доверие к власти. А сейчас движение антипривовчников связано не с самой вакциной, а с недоверием к власти из-за ее действий и подходов. Поэтому принудиловки в этом процессе быть не должно. Каждый должен сам определиться: прививаться или нет.
Еще один пример. Мы были в Хакасии. Там бьются, пытаются получить льготы, которые были обещаны при строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. У них электричество стоит больше 6 рублей, хотя вот эта ГЭС, вот эти подписанные документы, где обещано, что тариф будет совершенно другим. Но об этом все забыли. Хотя напомнить можно за три секунды. А электричество Китаю мы продаем за 70 копеек. Это нормально? Поэтому без национализации нам не обойтись. И проблема в том, что все деньги высасывались и выводились, в развитие предприятий никто не вкладывался, а государство делало вид, что все нормально.
— Как вы относитесь к обязательной вакцинации?
— Наша фракция всегда выступала против обязательной вакцинации. Человек сам должен принимать решение, исходя из состояния здоровья, круга общения и так далее. В Советское время антипрививочников не было. Почему? Потому что, было доверие к власти. А сейчас движение антипривовчников связано не с самой вакциной, а с недоверием к власти из-за ее действий и подходов. Поэтому принудиловки в этом процессе быть не должно. Каждый должен сам определиться: прививаться или нет.
Власть работает по принципу: одним все — остальным закон
— Павел Николаевич, Россия времен, когда вы баллотировались в президенты и Россия сейчас. Что изменилось?
— Вы подумали, какое количество репрессивных законов было принято. Какое количество, которые существенно ухудшило жизнь населения, было принято. Налоговое давление увеличилось многократно. НДС — налог, которого в Америке нет, вырос на два процента. Я услышал данные Росстата, оказывается, что налогов в 2020 году собрали на 19% больше. Плюс, пенсионная реформа, которая затронула всех.
— Вы подумали, какое количество репрессивных законов было принято. Какое количество, которые существенно ухудшило жизнь населения, было принято. Налоговое давление увеличилось многократно. НДС — налог, которого в Америке нет, вырос на два процента. Я услышал данные Росстата, оказывается, что налогов в 2020 году собрали на 19% больше. Плюс, пенсионная реформа, которая затронула всех.
— Вдогонку. Юрий Вячеславович, а что для вас было самой большой победой и самым большим поражением за время работы в Госдуме?
— К сожалению, нынешний созыв Госдумы войдет в историю как созыв, который принял грабительскую пенсионную реформу. Это не просто пенсионное ограбление, это колоссальный удар по всем — по будущему поколению, которое позже уйдет на пенсию, по нынешнему поколению. Помните, что говорил господин Силуанов о том, что повышение пенсионного возраста даст возможность чуть ли не отдыхать за рубежом. Власть, когда принимала это решение, говорила, что через несколько лет не хватит бюджета, тогда она лукавила. Для них было принципиальным убрать последнее наследие Советского союза, идти по построению сословного общества, когда маленькая верхушка будет пытаться контролировать всю страну.
Что удалось нашей фракции сделать? На самом деле, когда нет большинства, то достигнуть каких-то больших успехов невозможно. Я думаю, что главная миссия КПРФ — то, что мы и народным протестом, и своими законопроектами тормозим повальное ограбление населения, выступая против грабительских реформ. С точки зрения конструктива. Мы восемь раз вносили законопроект о поддержке детей войны. На его реализацию требуется всего лишь 280 млрд рублей. Это совершенно посильная возможность, но «Единая Россия» не поддержала наше предложение. Успех может прийти тогда, когда народ поймет, что власть должна быть сменена.
— К сожалению, нынешний созыв Госдумы войдет в историю как созыв, который принял грабительскую пенсионную реформу. Это не просто пенсионное ограбление, это колоссальный удар по всем — по будущему поколению, которое позже уйдет на пенсию, по нынешнему поколению. Помните, что говорил господин Силуанов о том, что повышение пенсионного возраста даст возможность чуть ли не отдыхать за рубежом. Власть, когда принимала это решение, говорила, что через несколько лет не хватит бюджета, тогда она лукавила. Для них было принципиальным убрать последнее наследие Советского союза, идти по построению сословного общества, когда маленькая верхушка будет пытаться контролировать всю страну.
Что удалось нашей фракции сделать? На самом деле, когда нет большинства, то достигнуть каких-то больших успехов невозможно. Я думаю, что главная миссия КПРФ — то, что мы и народным протестом, и своими законопроектами тормозим повальное ограбление населения, выступая против грабительских реформ. С точки зрения конструктива. Мы восемь раз вносили законопроект о поддержке детей войны. На его реализацию требуется всего лишь 280 млрд рублей. Это совершенно посильная возможность, но «Единая Россия» не поддержала наше предложение. Успех может прийти тогда, когда народ поймет, что власть должна быть сменена.
— По голосованию. Некоторые коммунисты поддержали законопроект об иноагентах, воздержались, когда шло голосование по поправкам в Конституцию.
Юрий Афонин:
— Я был в рабочей группе по разработке предложений от нашей фракции. КПРФ всегда говорила, что Конституция, которая была принята в 1993 году на крови защитников «белого дома» - это Конституция, в которой были усилены полномочия президента. Поэтому мы всегда были за изменение Конституции, поэтому когда процесс начался, КПРФ выступить против изменения Конституции не могло. Мы понимали, что власть постарается заложить те положения, который ей нужны. Наша задача была внести свои предложения.
Юрий Афонин:
— Я был в рабочей группе по разработке предложений от нашей фракции. КПРФ всегда говорила, что Конституция, которая была принята в 1993 году на крови защитников «белого дома» - это Конституция, в которой были усилены полномочия президента. Поэтому мы всегда были за изменение Конституции, поэтому когда процесс начался, КПРФ выступить против изменения Конституции не могло. Мы понимали, что власть постарается заложить те положения, который ей нужны. Наша задача была внести свои предложения.
Мы понимали, что власть постарается заложить те положения, который ей нужны. Наша задача была внести свои предложения. Мы внесли больше 120 поправок, в том числе 15 ключевых, которые получили поддержку наших граждан. Они касались и выборности судей, и свободы СМИ. Но когда мы увидели, что ключевые поправки не вошли, то голосовали по-разному. Кто-то проголосовал против фактического продления полномочий действующей власти.
С точки зрения закона об иноагентах. Давайте честно скажем, что у государства есть функции защиты своего суверенитета.
С точки зрения закона об иноагентах. Давайте честно скажем, что у государства есть функции защиты своего суверенитета.
Сейчас очень сложно сказать, кто иноагент. Мне кажется, что в нынешней власти иноагентов больше, чем в тех организациях, которые так себя маркируют.
Но есть работа западных спецслужб на территории России? Конечно, есть. Поэтому, когда законопроект принимался, мы не могли сказать, что к нам никто не лезет и не пытается навязать чужеродную идеологию. Но с другой стороны, дубину, которая должна быть точечно, запустили наотмашь. Понимаете, дубина должна быть у государства и бить ей надо лишь тех, кто пытается это государство разрушить. А если враги все те, кто любит свою страну и имеет другую точку зрения, если это независимые кандидаты, то это может очень плохо закончиться.
Павел Грудинин:
— Вы слышали, что на этой неделе сказали, что человек с двойным гражданством все-таки может занимать муниципальные должности. Я считаю, что это иезуитство. Называть независимые СМИ иноагентами и одновременно допускать до управления государством каких-то людей. А кто будет определять вообще, кому можно оставить гражданство, а кому нет. Большинство у партии власти имеют имущество за рубежом. А вы мне скажите, как можно иметь имущество за рубежом, но не иметь расчетного счета, чтобы им управлять. Как тогда оплачивать налоги, услуги и все остальное? Вот и получается работа по принципу: одним все — остальным закон. А мы за честность.
— Вы слышали, что на этой неделе сказали, что человек с двойным гражданством все-таки может занимать муниципальные должности. Я считаю, что это иезуитство. Называть независимые СМИ иноагентами и одновременно допускать до управления государством каких-то людей. А кто будет определять вообще, кому можно оставить гражданство, а кому нет. Большинство у партии власти имеют имущество за рубежом. А вы мне скажите, как можно иметь имущество за рубежом, но не иметь расчетного счета, чтобы им управлять. Как тогда оплачивать налоги, услуги и все остальное? Вот и получается работа по принципу: одним все — остальным закон. А мы за честность.
Юрий Афонин:
— Не должно быть компанейщины. Мы должны четко устанавливать законы, которые позволяют сохранять честность и безопасность страны. А если эти законы принимаются властью только в ее интересах, чтобы бороться с оппозицией, то нужно менять власть.
— Не должно быть компанейщины. Мы должны четко устанавливать законы, которые позволяют сохранять честность и безопасность страны. А если эти законы принимаются властью только в ее интересах, чтобы бороться с оппозицией, то нужно менять власть.
Изготовитель: ООО «АН ТВ-2», 634012, Томск, ул.Елизаровых, д.53/2, оф. 308. ИНН 7017474509.
Заказчик: ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Томск, ул. Крылова, 4/1.
Оплачено из средств избирательного фонда ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Дата выпуска: 29.08.2021 года
Заказчик: ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Томск, ул. Крылова, 4/1.
Оплачено из средств избирательного фонда ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Дата выпуска: 29.08.2021 года