«В нынешней власти иноагентов больше, чем в тех организациях, которые так себя маркируют»

А у нас есть не просто программа, но есть и примеры ее реализации. Это их и разозлило. И если бы не поддержка Геннадия Андреевича, то нас бы давно уже растоптали. Так как, по их мнению, у нас просто золотые земли: ведь мы к ней относимся не как к товару. И посмотрите: по всей стране, куда мы не приехали, разрушенные заводы, запущенные земли, ничего не осталось. Это действия нынешней власти — не оккупанты же пришли и сделали. Мы говорим, что можем все восстановить, что деньги появятся, если обложить олигархов налогами, но…. Я думаю, что власть разозлило то, что наша программа получила огромную народную поддержку. И она поэтому стала нас затаптывать. Но я же сегодня приехал — значит, все нормально.



— Есть ли какие-то города, регионы, которые сейчас можно отнести к «красному поясу»?



Павел Грудинин:



— Хотите, я сейчас за две секунды объясню, что значит «красный пояс»? Вы за то, чтобы отменить пенсионную реформу? Вы за это. Вы за то, чтобы каждый молодой специалист, выйдя из института, получил рабочее место и беспроцентную ссуду на покупку жилья? Вы за это. Вы за то, чтобы Томская область получала адекватные доходы от нефтегазовой отрасли? Например, во всем мире 50% налогов идет в субъект, где они были собраны. Вы за это? Слушайте, вы красный. То есть, вся Россия красная.



Единственная проблема в том, что нам нужно обеспечить честные выборы. Потому что только сумасшедший может предположить, что партия власти, которая сделала нищими всю страну за исключением чиновников и 200 семей, победит на выборах. Очень сложно предположить, что в здравом уме за них кто-то проголосует. Даже бюджетники, которых сделали нищими. Наше предложение какое? Ведь дети везде по всей России одинаковые. Значит, и учительская ставка везде должна быть одинаковой и, главное, высокой. Что у нас получилось? Когда мы в совхозе строили школу, я ездил в Финляндию. В Финляндии 10% лучших выпускников школ идут в учителя, потому что там самая высокая заработная плата. А у нас 10% худших, так как зарплата учителя не позволяет даже думать о выживании. Поэтому надо менять систему. Поэтому красным поясом стала вся Россия.

