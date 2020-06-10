«В итоге они получат массовые несанкционированные митинги с разгневанными людьми»

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Конституционный суд России вынес постановление, согласно которому публичные мероприятия должны проходить исключительно в специально отведенных для этого местах — гайд-парках. Об этом сообщает Insider.

Такое постановление содержится в ответе суда на жалобу трех жителей Самарской области, которым городские власти отказали в проведении митинга в центре города и отправили в гайд-парк.

Заседание Конституционного суда прошло 4 июня. В своем решении суд сослался на федеральный закон от 2004 года № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В законе сказано, что региональные власти могут выбрать места для гайд-парков самостоятельно.

«Проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирований в других местах, даже если они не отнесены к тем, где федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации запрещено проведение публичных мероприятий, должно быть обусловлено объективными причинами», — отмечается в решении суда.



По мнению суда, «объективные причины» должны свидетельствовать «о невозможности организации конкретного публичного мероприятия в специально отведенных (приспособленных) местах», например, если гайд-парк уже занят под другое мероприятие или в нем недостаточно места. Или же организаторы должны будут доказать, что мероприятие напрямую связано с конкретным адресом.

«Акции протеста на окраинах не имеют смысла, и в принципе это унизительно»

Активистка и координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева считает, что Конституционный суд предоставил городским чиновникам право всегда отправлять митинговать в гайд-парки. В Томскедва гайд-парка находится на разворотном кольце на улице Высоцкого, другой на площади у ДК «Авангард».



«Теперь всякие комитеты общественной безопасности смогут просто без объяснений посылать заявителей публичных мероприятий на окраины городов (гайд-парки обычно находятся именно там), — сказала Ксения Фадеева. — И теперь не чиновники, отказывающие нам, должны будут объяснять, почему нельзя проводить митинг в центре города, а мы должны будем доказывать, что гайд-парк для проведения митинга нам не подходит. Зачем они это делают, в целом понятно. Терпение у людей заканчивается. Обнуление, экономический кризис, отсутствие нормальной помощи со стороны государства во время пандемии — все это доверия власти, мягко говоря, не добавило. И, конечно, чиновникам куда приятнее было бы видеть протестующих не под своими окнами, а где-нибудь на конечной остановке троллейбусов на отшибе. Были бы немножко умнее и дальновиднее — понимали бы, что согласованный митинг с понятным временем начала и конца, с конкретной понятной темой, с понятным расположением сцены и участников куда безопаснее и спокойнее для всех. Но, увы, получат массовые несанкционированные, пользуясь их терминологией, шествия и митинги с разгневанными людьми в центре города с непредсказуемыми последствиями».

Ксения Фадеева добавила, что активисты любой отказ в проведении митинга будут оспаривать в суде.

В любом случае будем обращаться в суд, но проводить все равно будем в центральной части города, потому что акции протеста на окраинах не имеют смысла, и в принципе это унизительно. Люди имеют право высказывать мнение в центре города. Гайд-парки не в центральной части города. Гайд-парк на Высоцкого — это вообще, по сути, разворотное кольцо троллейбусов. Там просто негде устраивать акции.

С ней согласен и оппозиционер Дмитрий Гудков. На своей странице в Фейсбуке он написал, что активистам оставался один вариант – сходить в суд, но теперь и его нет.

«Конечно, нельзя было и без того, уже давно и везде, но оставался повод сходить в суд, порассматривать там фигу, оценить на вкус масло, — написал Дмитрий Гудков. — А теперь – все. От ворот поворот, жаловаться некуда и незачем, гаранту Конституции на изнасилование Конституции. Им самим. Суда нет, митинги запрещены, вместо выборов – электронное голосование и аресты. Диктатура за 20 лет окрепла и намерена продлить себя еще на 16 лет. Кто против – пожалуйте в гайд-парк, и нет, это вам не Лондон, туда теперь выездные визы. Граждане, заплатите налоги и не мешайте. Нет, не проходу граждан, а вообще».

Аресты, штрафы и выигранный суд

Томских активистов не раз задерживали и штрафовали за проведение несогласованных митингов. В июне 2017 года после записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину были задержаны пенсионерки Галина Шергина, Екатерина Гаврилина, Римма Круць. Они в Губернаторском квартале отправили письмо президенту с помощью воздушных шариков, поскольку отчаялись получить ответ на свои письма, которые отправляли ему по почте. Позднее суд расценил их мероприятие как несанкционированный митинг и оштрафовал пенсионерок на суммы от пяти до двадцати тысяч рублей.

Фото: Ринат Мифтахов

В сентябре 2018 года судья Кировского района Мария Тынянова признала Ксению Фадееву и Андрея Фатеева виновными по ч. 8 статьи 20.2 Административного кодекса РФ: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Так как они подвергались административной ответственности во второй раз, то суд приговорил их к аресту. Ксения Фадеева получила 16 суток, Андрей Фатеев – 25. Суд тогда не принял во внимание тот факт, что Андрей Фатеев от имени Штаба Навального подавал уведомление еще 24 августа о проведении акции против повышения пенсионного возраста. Судья Мария Тыняная сочла, что мэрия не соврала о том, что в Томске не нашлось ни единого свободного места для проведения акции.

А в декабре 2019 года областные депутаты на собрании одобрили поправки, разрешающие проводить пикеты, митинги, шествия, демонстрации у здания администрации Томской области. Поводом для этого стали обращения правозащитников в парламенты и прокуратуры четырех регионов Сибири с требованием разрешить проводить митинги около зданий органов власти. Последний массовый митинг у «белого дома» был в 2005 году, когда пенсионеры пошли к зданию администрации области после монетизации льгот. ​