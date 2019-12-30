В детдом за синяк

"Дома не обижали. С бабушкой живу с самого детства. Домой очень хочу, - стесняясь начинает разговор Данил. - В детдоме без родных тяжело, непривычно. Тут все по-другому. Честно скажу, я хочу прям очень сильно домой. Сегодня разговаривал с воспитательницей, о том, что вообще больше не хочу здесь жить, потому что бесит все".



Егор говорить стесняется, прижимается к бабушке, жалуется на конфликты в школе и видно, что вот-вот заплачет. Бабушка успокаивает его, убеждает его терпеть, чтобы не спровоцировать дополнительные вопросы от опеки. Девочки - Лиза и Соня играют в классики на квадратах кафеля фойе, поочередно залазят на руки то к бабушке, то к деду. Татьяна объясняет, что им оказываться в приютах стало привычно во время жизни с мамой, когда их периодически забирали из семьи.



Даниил говорит, что после приезда в детдом, его опрашивал полицейский - инспектор по делам несовершеннолетних. "Я им рассказал, как все было в начале. Что мы жили у бабы с братом, потом мать лишили родительских прав, девочки были в приюте, а Ваня в доме малютки, мы их забрали к себе. В начале было сложновато, потому что нас стало пятеро. Как-то девочки подрались из-за игрушек. Они пошли в поликлинику с бабушкой. Зашли в кабинет. У девочек спрашивали, что у вас за синяки. Соня соврала врачу и на вопрос, бьют ли ее родители, сказала "да". Просто задан был прямой вопрос: "Тебя бабушка бьет?". Ребенку четыре года, может сказать все что угодно. На самом деле не было никогда такого, просто никогда", - пересказывает Даниил, что говорил на опросе.



В разговоре с журналистом все дети говорят, что дома их никогда не били. Четырехлетняя Соня рассказывает, что ударилась и посадила синяк.

