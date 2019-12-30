В детдом за синяк

В эти дни Татьяна обзванивала и объезжала все ведомства, которые могли бы помочь вернуть детей. Их, как она считает, забрали незаконно и обманом. «Должны были проводить экспертизы, прежде, чем забирать, как я позже выяснила. Должны были дать нам акт о том, что детей забирают. Мне ничего не дали. Да и забрали-то обманным путем. Сказали, что свозят и вернут», — объясняет Татьяна.
Позже женщина получила получила официальное распоряжение об отмене опеки, подписанное 18-м ноября. С тех пор Татьяна похудела на 30 килограммов. «Раньше полненькая была, теперь вся исхудала. Не ест толком, спать не может, плачет постоянно», — говорит Сергей.
В опеке, по словам Татьяны, уверены, что детей били. В Следственном комитете на момент выхода материала по факту побоев дел возбуждено не было. Сама женщина говорит, что если бы действительно била, вряд ли повела бы в поликлинику с синяками, дожидалась бы заживления. «Говорят, якобы сначала мальчики признались, что баба, когда разозлится, она нас всех бьет. Сами дети мне говорят, что этого не было. Потом они (органы опеки — прим. ред.) начали утверждать, что Даня, чтобы выгородить меня, взял вину на себя. «Я думала, результаты придут и мне отдадут детей, но нет. Я в Томске уже все обошла, везде писала, не знаю, куда пойти. Я бы все продала, чтобы вернуть ребят», — рассказывает Татьяна.