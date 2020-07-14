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14 июля,
2020
В архитекторы с 1 класса
Как школа в Радонежском помогает выпускникам определиться с будущим
Конкурс на поступление в вузы растёт с каждым годом. Решающим может стать каждый балл, и очень важно вовремя начать подготовку к студенческой поре. Школы понимают это. В учебных заведениях применяют необычные педагогические техники, как в «Эврике-Развитие», или формируют опорные площадки вузов. В новой школе в Южных Воротах открывают «ТУСУРовские» классы, а школа в Радонежском сотрудничает с ТГАСУ.

Какие преимущества для дальнейшего обучения получают выпускники? Сложно ли поступить в архитектурные классы? И как инфраструктура школы помогает в обучении? Об этом в материале ТВ2.
Дополнительные классы для архитекторов
Елена Астраханцева
Первый художественно-архитектурный класс в школе № 16 набрали в 1989 году. В 1995-м — создали отдельную кафедру. В 2018 году школа официально стала базовой школой ТГАСУ, единственная в регионе, которая осуществляет подготовку по архитектурно-художественному направлению.

«В школе были условия для создания и развития архитектурно-художественного направления. Мы и предложили его родителям из Радонежского. Любовь к этому направлению привили преподаватели. Именно они главные вдохновители. Сейчас к нам приходят и молодые педагоги — выпускники ТГАСУ, которые также оказывают влияние на развитие детей», — говорит директор школы Елена Астраханцева.

Екатерина Самандросова
Набор в архитектурные классы осуществляется с 1 класса. Педагоги говорят, что отбор несложный: нужно просто проявить фантазию — дописать сказку или нарисовать картинку. Конечно, обращают вниманиекак ребенок держит руку, пользуется инструментом. Но главное — это желание.

«Многие родители настаивают на обучении в архитектурном классе, хотя сам ученик равнодушен к этому. Потом сложно вывести такого ребенка из класса, он привыкает к коллективу, детям, но рисовать не любит», — отмечает учитель ИЗО и архитектуры Екатерина Самандросова.
В архитектурных классах от 7 до 12 человек. В старом здании школы на пер. Сухоозерном таких классов три. В новом корпусе в Радонежском, увидев спрос, педагоги специально сделали дополнительные два класса.
Сергей Ильин
В ТГАСУ подчеркивают: в сотрудничестве со школой они очень заинтересованы.

«Школа является подпиткой, базой для набора абитуриентов, студентов на наш факультет. Мы заинтересованы, чтобы дети пришли подготовленные, чтобы потом из них получились отличные специалисты. У нас три направления — дизайн, реставрация, архитектура, то есть спектр подготовки специалистов широкий. И поэтому обучение студента начинается именно в школе, в этих классах. Образование специфическое, очень творческое. Дети должны хорошо мыслить пространственно, потому что архитектор — это главный строитель. И здесь очень важен момент подготовки, с которой мы готовы помочь — ознакомить, снабдить методиками», — отмечает заведующий кафедрой рисунка, живописи и скульптуры архитектурного факультета ТГАСУ Сергей Ильин.

Владимир Макеев
Отвечает за взаимодействие со школой директор Предуниверситария ТГАСУ Владимир Макеев.

«Конкурс на архитектурный факультет каждый год растет и очень сильно. В прошлом году на отдельных направлениях он достигал 18 человек на место, это при том, что у нас достаточно большое количество бюджетных мест. Для поступления нужно сдать еще и профильную математику, не все архитектурные вузы так делают. Это еще больше осложняет задачу выпускникам. И видно, как сильно работает школа. Чувствуется профильная составляющая, чувствуется подготовительная работа. Мы проводим традиционно олимпиаду по рисунку, это не просто олимпиада, это проба вступительного испытания, и в одной из номинаций выиграл ученик из школы № 16. С нашей точки зрения, это показательно», — говорит он.
Участвуют школьники не только в профильных олимпиадах, но и в научных конференциях, различных конкурсах. Департамент образования предложил составить дизайн-проект актового зала департамента. Ученики школы выдали 19 проектов.

«Колоссальная и серьезная работа. И дети с ней справились. Пришли представители департамента образования, и они не ожидали столько интересных идей. Зал отличался и от кинозала, и от других залов — был пригоден для совещаний, встреч. Посмотрели на работы и сказали, что понятно, чему 16-я школа учит детей», — говорит Елена Астраханцева.
Ученики Заозерной школы участвовали в конкурсе «Международный фестиваль зодчества». Они получили три диплома — два серебряных и один бронзовый.
ТГАСУ со своей стороны дает бонусы при поступлении. Победители и призеры конкурсов могут получить до 10 дополнительных баллов.
«Обычно в ТГАСУ поступают один-два ученика, иногда четыре. Им потом намного проще учиться, так как они с 9-го класса изучают архитектурную графику, углубленный рисунок. Рисуют архитектурные композиции. Но даже те дети, которые идут не в архитектурный вуз, а в инженерный, понимают черчение и понимают цену труду, представляют процесс работы, что это не просто день-ночь и выдал. Мы учим не просто смотреть, но и видеть, поэтому они по-другому воспринимают мир», — говорит учитель ИЗО и архитектуры Екатерина Самандросова.
Вот некоторые выпускники
Ольга Титова
Выпускница ТГАСУ 2005 года. Архитектор. Одна из последних работ — проект сельской школы
Сергей Морозов
Дизайнер. Делает авторскую мебель
Наталья Феер
Психолог-логопед, работает с детьми - аутистами.

«Она умеет рисовать, и работает с детьми с помощью рисунков»
«Не просто престижное направление»
Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в работу школы. Были отменены некоторые мероприятия, часть из них прошла в режиме онлайн.

«Пандемия сильно помешала. Мы на базе школы хотели в мае провести большой конкурс — смотр работ. Начали готовить. Была выбрана очень интересная тема «Город будущего». Теперь надеемся провести в следующем году», — рассказывает директор предуниверситария ТГАСУ Владимир Макеев.

Директор школы Елена Астраханцева называет переход на дистанционку героическим, но подчеркивает, что школьный трафик всё выдержал. Некоторые сложности возникли у учителей, которые работали из дома.
Можно ли научить ребенка рисовать дистанционно? Опыт показал, что можно.

«К сожалению, мы в этом году не проводили выпускных экзаменов. Дети обычно пишут натюрморт, потом проводим пленэрную практику, но все пришлось отменить», — говорит учитель ИЗО и архитектуры Екатерина Самандросова.


«Процесс начался болезненно, но потом мы нашли очень хорошие платформы. Гугл дает возможность загрузить образец, видео-ролики. Потом дети присылают работу, мы каждую отслеживаем, если надо делаем замечания, прорисываем их, отправляем назад. Конечно, если в школе можно было прийти, посмотреть, то здесь нужно все прописать словами. Но мы это осилили. И дети привыкли», — отмечает Екатерина Самандросова.

По словам педагога, дети стали даже активнее.

«Увеличилось количество работ. Ребенок, как прежде, не мог спрятаться за других, так как остался один на один с учителем. И отдача получилась больше. Некоторые дети даже выполняли задания с лихвой», — делится она.

Что дает такое сотрудничество? Елена Астраханцева отмечает, что дети, которые в школе выбирают архитектурно-художественное направление, получают в наставники преподавателей вуза.
«Архитектор сегодня не просто престижное направление, — подчеркивает Владимир Макеев. — Это на самом деле взгляд в будущее. На сегодняшний день много проектов, которые касаются проектирования комфортной среды, строительства жилья. Это не только большие средства, но и другая система подготовки специалистов. Сегодня они должны уверенно работать в системах цифровой среды, использовать BIM-технологии. Школа понимает это. Тут очень хорошо развита цифровая среда подготовки ребенка, развита система работы по информатике. И все это работает на будущее абитуриента. Нам мало иметь просто сильного абитуриента, нужен тот, кто понимает, чего он хочет в будущем, к чему стремиться, и что хочет в мир привнести».
Сейчас школа надеется выиграть грант на обучение детей 3D-моделированию. Другие направления также не забыты. В школе действует театральный, математический, инженерный профиль. Ученики вместе со студентами вузов изучают английский, немецкий, французский, испанский и даже китайский языки.

Педагоги говорят, что поступить в художественные классы можно независимо от прописки. Поэтому в школе учатся дети, которые проживают в Академгородке, Зеленых горках, на Иркутском тракте. Ездят и из присоединенных территорий — Кисловки, Тимирязево. Некоторые родители в итоге переезжают в Радонежский.

На сегодняшний день в Радонежском ввели в эксплуатацию 11 домов из 16 по проекту. Два объекта в стадии отделочных работ, еще на двух идет монтаж. Построено почти 3,5 тысячи квартир. В этом районе впервые появятся два 25 этажных монолитных здания. Помимо школы на 1100 ученических мест в одну смену, сданы два детских сада на 145 и 220 мест с ясельными группами.
Июль, 2020 года
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