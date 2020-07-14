В архитекторы с 1 класса

Отвечает за взаимодействие со школой директор Предуниверситария ТГАСУ Владимир Макеев.



«Конкурс на архитектурный факультет каждый год растет и очень сильно. В прошлом году на отдельных направлениях он достигал 18 человек на место, это при том, что у нас достаточно большое количество бюджетных мест. Для поступления нужно сдать еще и профильную математику, не все архитектурные вузы так делают. Это еще больше осложняет задачу выпускникам. И видно, как сильно работает школа. Чувствуется профильная составляющая, чувствуется подготовительная работа. Мы проводим традиционно олимпиаду по рисунку, это не просто олимпиада, это проба вступительного испытания, и в одной из номинаций выиграл ученик из школы № 16. С нашей точки зрения, это показательно», — говорит он.

