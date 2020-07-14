В архитекторы с 1 класса

«Процесс начался болезненно, но потом мы нашли очень хорошие платформы. Гугл дает возможность загрузить образец, видео-ролики. Потом дети присылают работу, мы каждую отслеживаем, если надо делаем замечания, прорисываем их, отправляем назад. Конечно, если в школе можно было прийти, посмотреть, то здесь нужно все прописать словами. Но мы это осилили. И дети привыкли», — отмечает Екатерина Самандросова.
По словам педагога, дети стали даже активнее.
«Увеличилось количество работ. Ребенок, как прежде, не мог спрятаться за других, так как остался один на один с учителем. И отдача получилась больше. Некоторые дети даже выполняли задания с лихвой», — делится она.