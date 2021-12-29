Южные Ворота: К Новому году готовы!
Южные Ворота: К Новому году готовы!
Признайтесь, как часто вы бываете в центре города: любуетесь главной елкой и разноцветными огоньками, катаетесь с горки или на катке? Скорее, всего – не так часто, как хотелось бы. А ведь новогоднее настроение из этого и складывается. Поэтому в Южных Воротах решили сделать свою территорию праздника. Сегодня мы расскажем, как можно сделать район, где живешь, уютнее и наряднее и почему важно видеть красоту из своего окна.
Свои многоэтажные владенья обходит дозором главный зимний волшебник. Дед Мороз в Южных Воротах – свой человек. Несколько лет подряд здесь, в штабе строительства, располагалась его резиденция. Всю неделю до Нового года туда ходили маленькие жители мегарайона, чтобы рассказать о поведении и попросить подарок под елку. В этом году резиденцию перенесли в Дом культуры Зональненского сельского поселения, однако главный волшебник перед праздниками все равно пришел со своими помощниками поздороваться и поиграть с ребятами.
– Дети здесь хорошие, веселые: в играх всех участвуют, дружно живут, – говорит Дед Мороз. – Да и родители не отстают: и хороводы поводят, и помогут во всем. А какую красоту в районе навели нынче, приятно прогуляться.
До резиденции главного новогоднего волшебника из Южных Ворот доехать можно за несколько минут на автобусе номер 130. Его, кстати, запустили в этом году. Если же хочется покататься на горке или коньках – ехать никуда не нужно, все рядом.
В этом году в мегарайоне вырос целый новогодний городок: елка, горка, украшенные деревья, сверкающие снеговики, праздничная арка. Настроение поднимает, признаются местные жители, да и фотографии атмосферные получаются.
В этом году в мегарайоне вырос целый новогодний городок: елка, горка, украшенные деревья, сверкающие снеговики, праздничная арка. Настроение поднимает, признаются местные жители, да и фотографии атмосферные получаются.
– Мы здесь с девчонками фотографии делаем новогодние, – рассказывают местные жительницы Света и Оля по дороге из школы. – На заднем плане гирлянды светятся и мы – в красивых варежках или шапочках Санты. Такие красивые новогодние фоточки получаются, много лайков в Инстаграм набирают.
– У нас, наверное, аномально положительное поселение в этом отношении, потому что все звенья работают сообща: люди, УК и администрация поселения, – рассказывает глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова. – Мы в администрации поселения разработали концепцию предновогодней работы и обратились за помощью к ТДСК. Застройщик частично спонсировал приобретение иллюминации для территории Южных Ворот, подрядная организация – Завод строительных конструкций – тоже внес свою финансовую лепту – сварил арку, а ребята из общественного совета микрорайона совместно с сотрудниками администрации украсили все гирляндами. В общем, все поучаствовали в украшении территории.
Среди любимых новогодних забав сибиряков – катание на коньках. Каток в Южных Воротах заливают не первый год. Это тоже – результат совместной работы жителей и управляющей компании, рассказывает руководитель «Дом-Сервис ТДСК» Анатолий Бочаров. Все затраты берет на себя УК, от людей – только инициатива.
Анатолий Бочаров, директор УК "Дом-Сервис ТДСК"
– Когда застройщик создает проект района, он «сухой». Когда сюда заселяются жители, он «оживает». Сами жители уже смотрят, чего им не хватает, что бы хотели добавить. И если они выступают с инициативой, многое можно сделать. ТДСК, например, ежегодно проводит конкурс социальных проектов «Вместе»: жители новых микрорайонов делают проекты по благоустройству, озеленению, безопасности и другим направлениям. И победители получают 60% суммы от стоимости проекта от застройщика.
А мы в прошлом году придумали конкурс на лучшее новогоднее оформление подъезда. Опять же, он появился по просьбе жителей Южных Ворот. Если вы проедете по району, увидите, что здесь очень красочно и нестандартно украшают подъезды. УК пошла людям навстречу. Мы выделили призовой фонд около 100 тысяч рублей. Желающих было много. Победитель получил 15 тысяч, за второе место дали – 7, за третье – 3 тысячи рублей. Остальным – сладкие призы. В этом году мы сначала подзабыли про этот конкурс, но люди нам позвонили и напомнили. На днях подведем итоги, и будем награждать самых креативных.
А мы в прошлом году придумали конкурс на лучшее новогоднее оформление подъезда. Опять же, он появился по просьбе жителей Южных Ворот. Если вы проедете по району, увидите, что здесь очень красочно и нестандартно украшают подъезды. УК пошла людям навстречу. Мы выделили призовой фонд около 100 тысяч рублей. Желающих было много. Победитель получил 15 тысяч, за второе место дали – 7, за третье – 3 тысячи рублей. Остальным – сладкие призы. В этом году мы сначала подзабыли про этот конкурс, но люди нам позвонили и напомнили. На днях подведем итоги, и будем награждать самых креативных.
Одним словом, хочешь жить в красивом месте – старайся сделать его таким, а не жди, пока это сделают другие. И жители Южных Ворот не ждут. Они активные и на редкость дружные.
– Видно, что наш микрорайон год за годом преображается, – замечает жительница Южных Ворот Анна Токарева. – Этой зимой, мне кажется, самым нарядным получился новогодний городок. Это – точка притяжения, и выбрана она очень удачно, получился такой центр с новогодними огоньками и развлечениями.
Мне нравится, что сами люди неравнодушно относятся к месту, где живут и сами стараются принимать участие в украшении не только квартиры, но и всего дома. Я не видела, в принципе, домов, которые как-то выбивались бы из общей концепции и никак не украшались. Один подает идею, остальные его поддерживают.
Мне нравится, что сами люди неравнодушно относятся к месту, где живут и сами стараются принимать участие в украшении не только квартиры, но и всего дома. Я не видела, в принципе, домов, которые как-то выбивались бы из общей концепции и никак не украшались. Один подает идею, остальные его поддерживают.
Здесь, рядом с Грачева, 4, проходят все местные праздники: угощаются блинами на Масленицу, обливаются на Ивана Купалу. А на днях, например, встречали большую компанию гостей из Великого Устюга во главе с Дедом Морозом и катались на санях.
– Самое лучшее место тут, мне кажется. Да! Мы вот живем в одном доме и учимся в одном классе, ходим вместе на горке кататься, – делятся пробегающие мимо маленькие жители Южных Ворот Коля, Леха и Антон. – Здесь весело. И когда праздники, не надо даже ехать никуда, все тут проходит
Своя развлекательная программа к каждому празднику готовится и в местном Совете ветеранов. Большинство жителей Южных Ворот, которым слегка за 60, очень активны и желают поделиться своими талантами. УК выделила им свое помещение – для репетиций и мероприятий.
– В этот раз к нам на Новый год народу пришло столько, что еле поместились. Я насчитала 54 человека. И артистов 24, – рассказывает председатель Совета ветеранов Южных Ворот Наталья Форрат. – Вообще, мы всегда рады всех принять, кто хочет заниматься творчеством и пускать энергию в доброе русло. Новые люди, когда приходят, удивляются, говорят: а мы и не знали, что здесь есть такая организация. Рады и детям, и взрослым. Самому старшему нашему артисту далеко за 80. И все у нас очень добрые, мы же не только поем и сценки ставим, мы поддерживаем и помогаем друг другу каждый день. Так важно, что рядом есть плечо, на которое можно положиться.
– Я считаю, важно, чтобы красиво было не только где-то в центре, но и возле дома, – говорит глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова. – Утром мы выглядываем в окошко – видим красоту, вечером задергиваем шторы – тоже. Красота должна быть рядом с нами, потому что именно тогда у людей появляется позитивный настрой, они стремятся к доброму и светлому.
Под Новый год общественный совет Южных Ворот с местными детскими садами и школой запустили акцию «Старость в радость»: ребятишки делали открытки и подарки, а потом поздравляли одиноких стариков и инвалидов, которые живут рядом. Добрососедству здесь учат даже самых маленьких.
Как считают в ТДСК, у Южных Ворот блестящие перспективы: развитие транспортной инфраструктуры за счет строительства Малого транспортного кольца, новые сады, школы, поликлиника. В администрации всерьез обсуждают появление спортивного центра. А главное, новоселы остаются здесь: расширяют жилплощадь, перевозят поближе к себе родителей, переманивают на ПМЖ друзей из других районов города.
С наступающим Новым 2022 годом, томичи!
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Декабрь 2021 год.
С наступающим Новым 2022 годом, томичи!
Партнерский материал.
Декабрь 2021 год.