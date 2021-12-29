Южные Ворота: К Новому году готовы!

– Когда застройщик создает проект района, он «сухой». Когда сюда заселяются жители, он «оживает». Сами жители уже смотрят, чего им не хватает, что бы хотели добавить. И если они выступают с инициативой, многое можно сделать. ТДСК, например, ежегодно проводит конкурс социальных проектов «Вместе»: жители новых микрорайонов делают проекты по благоустройству, озеленению, безопасности и другим направлениям. И победители получают 60% суммы от стоимости проекта от застройщика.



А мы в прошлом году придумали конкурс на лучшее новогоднее оформление подъезда. Опять же, он появился по просьбе жителей Южных Ворот. Если вы проедете по району, увидите, что здесь очень красочно и нестандартно украшают подъезды. УК пошла людям навстречу. Мы выделили призовой фонд около 100 тысяч рублей. Желающих было много. Победитель получил 15 тысяч, за второе место дали – 7, за третье – 3 тысячи рублей. Остальным – сладкие призы. В этом году мы сначала подзабыли про этот конкурс, но люди нам позвонили и напомнили. На днях подведем итоги, и будем награждать самых креативных.

