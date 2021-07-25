Уржатка, пятихатка и тарасы для защиты. Вышла в свет нескучная книга об истории Томска

В свет вышла новая книга про Томск — нескучная, богато иллюстрированная, под названием «Городское путешествие». На 144 разворотах — история города с тех времен, когда и города-то никакого не было, до дней сегодняшних. Язык книжки понятен даже школьнику, но это не значит, что она не для взрослых. Ведь далеко не каждый сможет сходу объяснить, почему один из районов Томска назвали Уржаткой (и смех тут совершенно ни при чем); какое отношение имели переселенцы в Томск к наступлению Смутного времени; зачем были нужны «тарасы» при обороне города; и где находится местная деревня Гадюкино.

"Обычно взрослые запрещают рисовать в книжках. Но в этой книжке все черно-белые иллюстрации можно и нужно раскрашивать цветными карандашами".

Елена Фаткулина

Мы пригласили автора книги — журналиста и главреда интернет-издания «Томский обзор» — Елену Фаткулину в инста-эфир ТВ2, чтобы поговорить о Томске, его прошлом, настоящем и будущем. Ну, и конечно о том, что нужно для того, чтобы хорошая идея смогла однажды превратиться в книгу.

«Почему Сибирь? Есть несколько версий, почему Сибирь стала называться Сибирью. По одной из них, имя нашего края произошло от название кочевых племен сабиров, возможно, получивших такое название от древнеиранского слова «сабир» — наездник. По другой версии, название «сибэр/чибэр» — это «красивое» по-тюркски. По третьей, оно произошло от татарского слова «себер» — метель. По четвертой — от монгольского «шибир», что значило болотистую местность, поросшую березами. А историк из томского университета Зоя Бояршинова предположила, что слово произошло от названия «сипыр» — так называли предков древних угров, осевших в районе реки Иртыш». (из книги «Городское путешествие. Томск»)

В книге очень много личного — мальчик Кирюша, дедушка-историк… Когда Лену Фаткулину заинтересовало краеведение? Была какая-то история? Краеведением мы в «Томском обзоре» активно занялись лет 10 назад, когда поняли, что нам интересны истории про город. Тогда же поняли, что появился рост интереса у аудитории к этой теме. Начав работать с этим, мы бы рано или поздно подошли к какому-то еще продукту, кроме статей на сайте. В какой-то момент мой сын, который учился тогда классе в третьем, начал подходить с вопросами: «Нам задали задание, оно вот такое, где я могу взять и посмотреть то-то?». И я поняла, что все те источники, к которым обращаемся мы, когда ищем информацию про город — книги «История названий томских улиц», «Томские купцы» и другие прекрасные издания — не рассчитаны на людей младшего, среднего и даже старшего школьного возраста. Художественные книжки, которые я читала в детстве — «Стоит над Томью град старинный» Риммы Кошурниковой, рассказы Сергея Заплавного — были изданы еще в советское время, в 1980-х. Когда мы стали смотреть, издавалось ли что-то за последние лет 20, то обнаружили, что выходила книжка с художественными рассказами, но это такая вещь, по которой сложно, например, готовиться к занятиям.

Потому что в 9-12 лет дети не обладают еще умением вытаскивать интересную фактуру из художественных рассказов. Они и из Википедии ее далеко не всегда вытащить могут — потому что там информации или слишком много, или слишком мало, или слишком сложно написано.

Мы поняли, что есть ниша для литературы, которая была бы рассчитана на детей. С другой стороны, я не считаю, что нужно писать для детей каким-то очень понятным языком, а для взрослых — нет. Мы старались сделать продукт, который был бы понятен для любого возраста. Но позиционирование в духе «Наш продукт — для всех!» — это никакое позиционирование. Поэтому мы и выбрали аудиторию родителей с детьми как базовую. И когда писали, следили, чтобы было интересно, лаконично, подходило и старому, и малому.

Если говорить о личных моментах, которые бы связывали с темой краеведения — у меня дедушка, который родился в Томской губернии. Силой жизненных обстоятельств он с родителями, а потом сам допутешествовал до Дальнего Востока, осел в городе Свободный, который в последнее время из совершенно неизвестного стал очень известным за счет строительства там нового космодрома. Дед в городе Свободный преподавал историю, был директором школы и в какой-то момент инициировал создание городского музея. В детстве я там была, но на тот момент была не в состоянии оценить саму прелесть этого факта. Но тем не менее, такие факты, как кусочки паззлов, которые складываются в картинку, создают почву под ногами — почему ты этим занимаешься и почему к этому тянет. Папа — историк, его сестра — тоже историк. Я — журналист по профессии, для меня особую ценность имеет возможность «упаковать» какие-то известные или неизвестные материалы и донести их до публики. Чтобы это было интересно прочитать и использовать.

«Из Сибири в Северную Америку. Один из древнейших маршрутов заселения Северной Америки шел через Сибирь. Когда уровень океана был ниже, Берингов пролив пересекался сухим перешейком — по нему вслед за животными охотники уходили на новый континент. Было это примерно 30-40 тыс. лет назад. Сравнив сибирские енисейские языки — кетский и югский — и языки на-дене, на которых говорят в Канаде и США, ученые нашли у них общие корни. Это не значит, что все коренные американцы произошли от сибиряков. Но говорит о том, что, вероятно, предки на-дене и предки енисейцев были родственниками...» (из книги «Городское путешествие»)

Почему решили «упаковать» именно в бумагу? Все то же самое теоретически можно было сделать в электронном виде — не пришлось бы тратиться на печать? Здесь есть несколько моментов — и чисто эмоциональных, и сугубо практических. Во-первых, предрекаемая смерть бумажных книг, к счастью, до сих пор не состоялась. Несмотря на прогноз аналитиков, что к 2025 году 70% рынка займут электронные и аудио- книги, а бумажные сожмутся и останутся крохотным нишевым сегментом — до сих пор этого не произошло и 70% рынка продолжают занимать бумажные книги. С этой точки зрения нам работа с бумагой при всех входящих сомнениях кажется достаточно перспективной. Во-вторых, любая такая литература — нишевая, у нее есть свой читатель. Если ничего подобного не издавалось в бумаге ближайшие сколько-то лет и у этого есть аудитория, есть смысл издать это в бумаге. Второй момент. Мы достаточно плотно работаем с интернетом с 2005 года и понимаем, что туда можно много положить, но достаточно сложно из этого сделать коммерческий проект. Мы знаем про разные варианты монетизации в сети, мы с ними работаем, но нам хотелось попробовать другой вариант. Сделать физический продукт, который можно было бы попробовать попродавать.

Третий момент — та самая школьная аудитория, на которую мы, в том числе, и рассчитываем. Существуют разного рода СанПиНы — ограничения по пребыванию перед экраном компа. Человек не только должен сидеть перед монитором, он должен пользоваться бумажными источниками. Те, кто готовился к разного рода занятиям, знают, что по бумажным книгам зачастую готовиться гораздо проще, чем по электронным.

Ну и еще один момент — бумажную книгу можно подарить. В отличие от электронной площадки. Ну да, есть подписка, пейволлы и так далее, но это очень сложная схема. Я не могу представить, чтобы человек дарил кому-нибудь подписку на электронную книгу... У нас на подарки книгу покупают. Причем тут нам удалось попасть еще и в нишу бизнес-подарков. Потому что какие-то подарки, касающиеся Томска традиционные? Конфеты, реже спиртное, потому что самолетом везти сложнее…

«Чайный путь. Существуют разные версии того, когда чай был завезен в Россию. Но с конца XVII века раз в три года в Китай стали отправляться торговые караваны из России. Движение в одну сторону занимало много месяцев. Путь караванов проходил через два десятка российских городов, включая Томск, и стал называться «чайным», потому что одним из главных перемещаемых грузов, конечно же, был чай. К середине XIX века он составлял 95% всего китайского импорта в Россию. И до того же времени был очень дорогим напитком — сухопутная доставка делала его «золотым». Только после появления торговых маршрутов по морю и по железной дороге, чай стал доступен обывателям». (из книги «Городское путешествие»)

Судя по качеству, книга недешевая. Делали на собственные средства или нашли тех, кто готов был вложиться? Так как собственные средства у небольшой частной редакции — тема очень сложная, мы рассматривали вариант партнерской модели. Когда мы ищем разные предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы в такой книге было и про них тоже. И они готовы заплатить за эту «рекламную интеграцию». Это не реклама, по большому счету. Это — рассказ о том, как предприятие работает. Когда мы готовы были продавать проект и искать под него партнеров, началась пандемия. Поэтому много предполагаемых вариантов у нас посрывалось. Сработало лишь два партнерства — это те деньги, которые нам позволили оплатить предварительную работу: двух иллюстраторов, инфографера и человека, который все это верстает. Люди не могут работать почти год над иллюстрациями, не получая зарплату. Но этого было недостаточно для того, чтобы книгу напечатать. Был вариант взять кредит. Вариант — попробовать какую-то краудфандинговую площадку. И вариант — попробовать предзаказ.

Мы решили попробовать предзаказ, и, в случае, если наберем недостаточное количество, остальное просто «добить» кредитными или собственными средствами. Этот вариант сработал. Чем отличался предзаказ от краудфандинга? Краудфандинг — размещение на чужой площадке, на планете.ру, например. Это создало бы проблему — сначала мы продвигали бы на этой площадке сбор денег, а после выхода книжки нам пришлось бы продвигать другую какую-то свою внутреннюю площадку, чтобы книгу продавать. Мы решили, что два раза вкладываться в такие кампании — это сложно, и решили сделать все в одном.

Когда мы запустили предзаказ, у нас было около двух месяцев, чтобы собрать деньги на печать. Почему такие сроки? Потому что у нас были обязательства перед теми партнерами, которых мы нашли, и у нас были договоренности с типографией — так как надо заранее планировать выход на печать. Ну, и кроме того, мы сами для себя поставили рамки — когда мы сможем отдать книгу пользователям. Потому что мы не могли входить в кампанию, собирать, условно говоря, год деньги, с перспективой «когда-нибудь потом» напечатать. Плюс нам было необходимо успеть до мартовского повышения цен на бумагу. Первые собранные на предзаказе средства мы сразу же отправили в типографию — оплатить бумагу. Потом доделывали макет. За день до запуска в печать мы поняли, что у нас получается в полтора раза больше страниц, чем планировалось изначально. Типография не порадовалась и сказала, что бумаги теперь не хватит. И в последний день они начали искать по всей Москве замещение — какую-то другую бумагу. Слава богу нашли, и мы уложились, но в итоге печать выросла в полтора раза из-за того, что выросло количество страниц… Но резать было жалко!

«Пятихатка. Прозвище «пятихатка» давно закрепилось за университетским общежитием на углу улиц Никитина и Крылова. Это редкий для Томска образец конструктивистской архитектуры 1930 годов — лишенной завитушек, словно сложенной из простых геометрических фигур. Дом начал строить Томский Горкомхоз в период, когда по всей стране стала очень популярна идея домов-коммун. В таких зданиях планировали устроить общий быт и совместное ведение хозяйства… Те дома-коммуны, которые специально строили, а не переделывали из готового жилья, делали с общими столовыми и местами культурного времяпрепровождения. И именно поэтому первоначальный вариант дома на Никитина прогрессивные горожане раскритиковали. За что? За то, что в каждой из 42 квартир запланировали отдельную кухню, а вот общую прачечную, читальню, красный уголок и спортплощадку не предусмотрели!» (из книги «Городское путешествие»)

Можешь назвать 5 малоизвестных фактов о Томске, которые тебя в свое время зацепили/удивили/поразили? Сложно… Но если назвать вещь, которая меня очень сильно радует, потому что она такая игровая, чудесная и прикольная — у нас есть здание бывшего ломбарда на Карла Маркса. Сейчас там находится архив краеведческого музея, а до этого там находился ГАТО. Оно имеет форму буквы «П». Когда смотришь на это здание с улицы — оно 3-этажное. Но вторая ножка этой буквы «П» — 6-этажная. Это можно увидеть, если зайти во двор.

Это произошло из-за того, что вторую часть здания достраивали позже. Если первая часть была более парадная — с аукционными залами для ломбарда, то во второй были уже хранилища, и шесть этажей были удобнее с точки зрения использования. Там, кстати, до сих пор остались еще крюки внутри многих помещений, на которые в свое время вывешивали всякие меха, чтобы их грызуны не погрызли. Вот эта история хороша своей наглядностью.

Или вот те же тарасы, которые были заявлены в анонсе. Тарасы — это деревянные стены острога, который стоял у нас на Воскресенской горе, и кусочек стены которого сейчас там реконструирован. Эти стены делались двухслойными, и между двумя слоями засыпалась земля. Для усиления защиты — «тарасные стены». Такой нечасто встречающийся термин...

Пожалуй, еще один факт, может, не очень наглядный, но он касается истории города, и мне кажется важным. Я поняла, что жила очень долго с родителями в одном доме с Геннадием Плехановым, который занимался Тунгусским метеоритом. И очень расстроилась, что не успела с ним поговорить, не знала, что это за человек. А вот эта вся история вокруг Тунгусского метеорита и экспедиционной активности вокруг него — она потрясающая, потому что в нее было втянуто огромное количество людей не только из разных городов России, но и из разных стран. Собственно из-за того, что итальянские и бельгийские астрономы в эту тусовку попали и познакомились с Томском, они в 1983 году назвали открытый ими астероид по имени города Томска.

Процитирую кусочек из книги — обращение мамы к сыну Кирюше: «Как ты поймешь, в какую сторону развивать город, если не исследуешь его сильные и слабые стороны, сложившиеся за 400 лет...». А какие у Томска исторически сложились сильные и слабые стороны? Если говорить о сильной стороне Томска — то, на мой взгляд, это классическая городская компактность центра, который сохранился довольно-таки неплохо. Когда мы делали собирательную карту городских районов для книги, иллюстратор решил развернуть ее по образцу карт средневековых городов — когда внизу находится вода, а сверху город. И стало видно, что Томск похож на классический в некотором смысле средневековый город. Вот эта компактность, наличие достаточно большого количества архитектуры, улочек, по которым можно гулять — это очень хорошая сторона с точки зрения развития туризма, привлечения сюда людей. Наличие университетов создает для этого необходимый флер.

Что касается слабых сторон — они вполне понятные. У нас нет крупной промышленности, поэтому у нас достаточно ограниченный круг ресурсов. Мы далеко находимся, и Транссиб прошел мимо нас, мы — транспортный тупик, у нас не очень развиты межрегиональные сообщения, соответственно, до нас сложно добраться.

Ну и тот факт, что у нас сейчас нет какого-то большого количества достаточно ярких проектов, которые бы сюда привлекали людей — это тоже, в некотором смысле, его слабая сторона.

Но с точки зрения сильных сторон, мне кажется, что туризм очень сильно недооцененная тема. До какого-то момента он вообще был незаметен — еще лет пять назад, если ты говорил про въездной туризм в Томск, тебе говорили — «Хахаха, кто сюда поедет? Зачем?». А сейчас мы видим новосибирцев, которые приезжают сюда на выходные. Чтобы здесь погулять, оставить деньги в кафе, зайти в музей, посмотреть какую-то местную архитекутру — вот он туризм. Он необязательно должен быть большим, пафосным и с плакатами. Он такой вот тихий, незаметный. Но вполне рабочий.

Несколько лет назад ты стала одним из организаторов неформального клуба активных горожан — для чего? И что за это время Urban Club успел сделать? Применительно к клубу сложно говорить — это не общественная организация. У нас нет целей, задач, планов, отчетности и так далее. Это просто объединение людей, которым нравится город, которым не все равно. И, соответственно, когда мы видим возникающие городские проблемы, на которые мы можем влиять как общественность, или хотя бы высказывать свое мнение о них и пытаться организовать диалог между разными сторонами, которые так или иначе в эти проблемы затянуты, то мы стараемся это делать. Мне кажется, это важно. Потому что — как еще по-другому у нас формируется пространство дискуссий по каким-то важным темам? Возьмем то же деревянное зодчество — его охрану, защиту и так далее. Если не говорить о том, что это важно, ценно, если не пытаться собрать разных людей, которые с этой темой связаны, и дать им возможность пообщаться и обсудить какие-то вещи, то очень сложно наладить взаимодействие. Вот такие площадки, как мне кажется, это основная задача клуба.

И это работает. Если мы говорим про Дом за рубль — часто чиновник не знает, что у человека, который занимается Домом за рубль есть вот такая проблема. То есть, их нужно встретить, обозначить, что такая проблема требует решения. И тогда, дай бог, что-то сдвинется с мертвой точки. Если они не будут встречаться, не будут обсуждать какие-то вещи, с мертвой точки не будет двигаться ничего.

На активность клуба активных горожан ковид повлиял? Ковид повлиял на все. В том числе и на это, потому что любые общественные собрания у нас оказались зажаты в рамки — больше стольких-то не собираться и т. д. С того момента, как начался ковид, буквально была одна или две встречи. Одна — когда говорили о стратегии развития исторического центра, которую разработали в Томске. Важный момент, кстати, что такая стратегия возникла, что вообще эту идею начали обсуждать. И еще на день охраны памятников прошла встреча с теми, кто занимается восстановлением деревянного зодчества. Там были представители программы Дом за рубль, люди, которые занимаются ТомСойерФестом, Профессорской квартирой и частными историями восстановления домов. Они встречались у нас с депутатами, с и.о. мэра, и рассказывали о том, что вообще происходит в этой программе. И, кстати, нам показалось очень важно в свою книгу ввести сегодняшних персонажей. Людей, которые живут и действуют сегодня. Мы выбирали истории, которые горожанам важны. И в главе про деревянное зодчество есть фрагмент про Дом за рубль — мы взяли туда первопроходцев.

«Вы ходите по золоту! Так восклицал известный швейцарский архитектор Вернер Блазер во время своего визита в Томск в 1992 году. Он снимал и исследовал для своих книг и выставок старинную архитектуру в японском Киото и китайском Пекине, швейцарские деревянные мосты… А потом так впечатлился томскими деревянными зданиями, что свою следующую книгу выпустил именно о них. Tomsk: Texture in Wood вышла в 1993 году» (из книги «Городское путешествие»)

Деревянная архитектура — одна их важнейших черт Томска. Люди едут сюда, чтобы ей полюбоваться, восхищаются ее оригинальностью. Но есть и те, кто считают, что старые дома мешают современному развитию города. Есть ли у тебя свое видение, что с этим деревянным наследством можно сделать? Для того, чтобы люди перестали относиться к деревянным домам, как к «деревяшкам», нам в принципе нужно перестать стесняться того, что у нас есть. Когда мы недавно приехали в Красноярск и говорили о том, сколько у вас тут прекрасных домов, и вообще всего интересного, нам человек, который, в общем, в культурной сфере вращается, говорил — да чего у нас тут интересного... Вот это отношение — «да чего у нас тут интересного» — это общее место.

Все привыкли, что интересно — это где Вена, Париж. А у нас тут ничего нет. Вот это главное, что стоит менять — у нас есть! Понятно, что оно не поражает воображение высотой, золотом, но с точки зрения культуры — это очень интересные вещи.

Сохранять сложно, потому что понятно, что это требует достаточно больших финансовых затрат… Мне кажется, в Томске важный момент — это работа Домов за рубль. Потому что это программа, которая позволяет реализовать какую-то схему восстановления, которая наглядная, которая работает. Понятно, что этого недостаточно, потому что этих домов просто мало пока, и у нас гораздо больше наследия, которое нужно сохранять. Понятно, что нужно параллельно пробивать какие-то программы региональные и федеральные. И я надеюсь, что это будет происходить, тем более в свете развития внутреннего туризма.

Что успеют спасти — не знаю, хотелось бы, чтобы побольше. Хотелось бы чтобы отношение людей к этому переделывалось тоже побыстрее. Мы стараемся на это влиять по мере возможностей. Рассказывать, почему это важно, почему это ценно.

Ну, а вот в Иркутске сделали отдельный квартал, где собрали образцы исторической застройки — как к такой идее относишься? Это один их подходов. Я не специалист, но как человеку мне эта идея кажется нерабочей по отношению к Томску. Это имеет смысл там, где отсутствует какая-то городская сердцевина, отсутствует исторический центр, условно говоря, возможность сохранения комплекса. У нас эта возможность есть. Потому что у нас эта застройка находится в центре, это территория с очерченными, примерно понятными границами. Битва идет только за то, что войдет, а что не войдет в эти границы. Но выкорчевать это и куда-то вывезти — не будет иметь эффекта и это довольно затратно — потому что ну какая разница, где это восстанавливать — за городом, условно, или здесь. Это точно не будет для нас решением. У нас сложно воспринимаются проекты, которые предполагают вынос за черту обитания... Вообще думаю, что если бы сейчас строили Академгородок, то его бы тоже очень негативно воспринимали. Примерно, как кампус. Потому что это что-то — что находится далеко.

Герой книги, мальчик Кирюша, узнав все про историю города — останется в городе, когда вырастет? Пять причин остаться назвать можешь? По поводу оставания и не оставания в городе — у каждого свои причины. Невозможно универсальные назвать. Я могу тут говорить про то, что мне ценным кажется. Томск компактный — это пешеходный город, по большому счету. Даже невзирая на то, что он растет, что есть Зеленые горки — это все равно город, где ты можешь передвигаться пешком. В нашей жизни, где все нарастает количество часов, проведенных за компом и в неподвижности — это ценно. Возможность не потратить три часа в пути и дойти куда-то — до места своей работы или учебы — это здорово. Возможность, не платя огромные деньги, жить не в далеко стоящем спальнике, а в живом городе, где вся инфраструктура присутствует, а у нас все-таки большая часть города — это такой город — это тоже ценно.

Наличие большого количества культурных, интеллигентных, интересных людей, с которыми ты можешь взаимодействовать и делать проекты — это тоже интересно. Потому что точка зрения, что все хорошие и талантливые люди из Томска уезжают, кто же остается — ну мы здесь остаемся — мы тоже хорошие, талантливые и так далее.

А еще мне кажется, что в Сибири красиво. Чисто эстетически у нас красивый край. На мой вкус, пустыня какая-нибудь — достаточно сложное место для жизни. Какой-нибудь туманный край, где много дождей и мало солнца, это тоже не очень приятно. А в Томске очень много солнечных дней. Это правда. И наличие красивой зимы — тоже важный фактор для многих. Еще фактор — то сообщество, которое здесь есть. Любой человек, который переезжает на новое место, теряет старые связи. Состояния — когда ты уехал куда-то, оторвался, и когда ты там, где родился и вырос — это разные состояния. Кому-то они могут быть неважны. Мне важно. Для меня всегда интересны путешествия, но мне всегда хотелось бы из них возвращаться домой.

Ну, а причины уехать есть? Безусловно. Потому что в Томске достаточно маленький рынок. Если ты хочешь делать какие-то масштабные проекты, их сложнее делать отсюда. Не скажу что нельзя, но сложнее. Другая причина — мы достаточно ограничены здесь в плане близости к каким-то культурным ценностям. То есть вариант, когда сюда приезжает какая-то очень хорошая выставка — увы, чем дальше, тем все более нереалистичный. Чтобы посмотреть хорошие выставки, ты должен съездить в Москву или Европу. Для меня это важно. Рассказы о том, что все можно заместить онлайном — не все. Есть вещи, которые хочется посмотреть живьем, куда-то хочется сходить живьем. Но понятно, что это не определяющий момент в жизни. Определи Томск тремя словами? Умный. Уютный. Деревянный.

Возвращаясь к книге — есть ли она в библиотеках? Как ее можно достать? Она есть в 10 библиотеках томской муниципальной библиотечной сети. А купить можно в магазине Петр Макушин, музейной лавке Профессорской квартиры, музее славянской мифологии… ну и плюс в редакции Томского обзора. Надеюсь, что это будет первой книгой серии, а дальше хотим вырастить такую серию по другим городам Сибири и России. Сейчас работаем в направлении второго города — не знаем, с кем быстрее срастется, но в первую очередь смотрим на Новосибирск и Красноярск. В анонсе у нас был перечень интересных фактов и топонимов — давай объясним? Уржатка — это «крепкий берег». Так называется район, который находится в месте впадения Ушайки в Томь. Крепкий берег, который там есть — это и есть уржатка. То есть, со смехом не связано. Если продолжать тему названия районов — то какая ассоциация возникает при слове Елань? Елки. А на самом деле, это — поляна, то есть, ровно обратная история. Но в принципе все остальные районы Томска наглядно названы — что Пески, которые находятся на берегу реки, что Кирпичи, в которых делали кирпич, что Юрточная гора…

Про местную «деревню Гадюкино» — возле Синего утеса есть место, где очень много гадюк. Которые время от времени выползают погреться на солнце в большом количестве. И ими принято стращать, как медведями в Красноярске. Ну а про Смутное время и другие интересные факты — можно прочитать в книге.