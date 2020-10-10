Уполномоченная кулайской культурой

Истории

Кулайская культура — одна из самых загадочных культур Западной Сибири. Народ, живший две тысячи лет назад, оставил после себя лишь бронзовые и серебряные украшения, боевые и бытовые приспособления, руины городищ. И полную тишину.

Ситуация начала меняться только в начале 21 века. Через томский арт-проект «Сомана Кукун» культура показала себя миру, а благодаря одноименному музыкальному альбому Натальи Нелюбовой зазвучала и обрела голос.

Мистическая история

— Это был конец 2003 года. Меня не взяли работать в кукольный театр. Сначала мне было грустно. А потом пришла мысль, что меня готовят для чего-то другого. В тот же день мне позвонили две женщины. Одну я не знала совсем, другую знала шапочно. Они мне рассказали, что есть кулайская культура, про которую я никогда не слышала. И там происходят какие-то чудеса.

На тот момент Мария Кухта и Софья Кугаевская, инициаторы создания проекта о древней кулайской культуре «Сомана Кукун», уже находились в процессе работы. Были готовы ювелирные изделия, керамика и батики, заканчивался процесс обработки бересты. А музыки не хватало.

— Я спросила: «А что, у них была какая-то музыка?». Но они ответили, что кулайская культура полностью немая — ни звука, ни буквы — ничего. Сказали, что принесут мне их символы: «Ты их только увидишь, тебе сразу станет все понятно». Я трубку положила, и меня накрыло. В общем, не дождалась я символов. Пока они шли до меня, я все написала.

Фото: Полина Диденко

Никакой информационной подготовки, никакой тишины, никакого уединения — только поток напрямую в голову, словно диктует кто-то невидимый.

— Писалось и писалось. Само по себе. Вот именно поэтому у меня ощущение, что меня выбрали. У меня такой способ освоения мира — интуитивный.

У нас во Вселенной все просто. Просишь что-то — тебе это посылают. А когда не посылают, думаешь, что тогда и не будешь это делать. Зачем отсебятина?

— Ты начинаешь собирать информацию, собственно, еще до того, как ты встретишься с ней. Вдруг соседи начинают разговаривать о твоей теме, слышишь чей-то разговор в автобусе. Или некоторые вещи выдумываешь сам, а потом выясняется, что это так и есть. Древняя кулайская культура настолько немая, что мы сами заполняем эти белые пятна и пробелы. И твое внутреннее ощущение подскажет, правильно ты делаешь или нет.

Культура себя защищает

Наталья Нелюбова считает, что кулайская культура хитрая. Сначала долго скрывалась, и никто о ней ничего не знал. Потом начала постепенно показывать себя миру — в 20 веке люди начали находить на своих огородах артефакты кулайцев.

— Кулайская культура может сделать так, что ее не будет видно. Когда мы начали этот проект, нас так это вдохновляло, что хотелось передать это людям. Сколько мы всего сделали, рассказали. Но все равно снова и снова встречаем людей, для которых это открытие.

Культура не шла семимильными шагами, а защищала себя. По мнению Натальи, когда человек не готов к знакомству с чем-либо, ему это кажется трудным, непонятным и страшным.

— Мы обратились в университет на кафедру дизайна. Нужно было создать коллекцию одежды кулайцев. Так, господа студенты, вот лосики, бобрики, лошадки и разные другие существа. Создавайте! Но студенты, как нам сказали, ненавидят кулайскую культуру. Потому что не все созрели и не всем она открывается. А если вещь не открывается, это просто насилие и бессмысленность.

Селькупские танцы

Исследователи предполагают, что южные селькупы являются прямыми потомками кулайцев. Поэтому вполне вероятно, что их культуры подобны.

— Мы очень хотели съездить к селькупам. Есть такое объединение — «Колта-Куп», культурный центр коренных малочисленных народов Севера. Первой к ним поехала художница, Софья Кугаевская, чтобы глянуть, как они одеваются, какие поделки делают. Она приехала туда и обнаружила, что там ничего аутентичного и этнического нет. Кто бересту делает, корни которой в Архангельске, кто рисует новгородскую хохлому. Софья была в замешательстве и не понимала, как так вышло.

Селькупы — это национальность, которая очень плохо помнит и очень быстро забывает.

— Но самый прекрасный момент был, когда нам захотелось сделать что-то танцевальное. Но откуда мы возьмем танцы? Это, наверное, какие-то особенные движения. Хотели найти хоть кого-нибудь, чтобы получить информацию. Потому что музыку я чувствую, а танец — нет. Искали-искали — никого.

И тут я была у скрипача моей группы. Он по совместительству звукорежиссер. У него сидела пожилая женщина-хореограф и рассказывала, что завтра едет к селькупам в Иванкино, чтобы смотреть на их танцы. И я понимаю — вот оно! Я наконец-то нашла того, кто знает!

Говорю: «Пожалуйста! Что они танцуют? Что это за движения?». А она: «Что я им в семидесятые поставила, то они и танцуют!».

Благодарная свобода

Как признается Наталья Нелюбова, использование кулайской культуры в творчестве — это полная свобода. Это все — большая афера на грани фола. Близость к кулайской культуре — это то, как ее представляет сама певица.

— Работа с местным колоритом — очень благодарная вещь. Сколько раз я видела, как крутые томские рок-группы, поющие на английском, не могут доехать даже до Новосибирска. Потому что в Новосибирске есть точно такая же крутая рок-группа, поющая на английском. Тем более невозможен разговор, что они могут поехать в Британию.

Но когда ты берешь, что есть только здесь, и бережно несешь это в другие пространства, то получаешь очень благодарные отклики. И чем выше у людей музыкальное воспитание, тем больше они ценят этот кусочек, который им привезли.

«Нам есть куда умирать»

Обращение к древним культурам помогает лучше понять что-то о себе, ответить на свои глубинные вопросы.

— У нас было опасение, что мы самозвацы — учитываем эту культуру, но не реконструируем ее. А потом я поняла: она нам доверилась, она нас не оставляет, она продолжает до сих пор тревожить.

Значит, мы уполномоченные, вот наш мандат. Нам разрешено.