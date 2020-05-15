Умрет ли цветочный бизнес в Томске

Гильдия флористов России написала обращения к главе правительства Мишустину и губернаторам практически в каждый регион. По словам вице-президента гильдии флористов, цветы разрешили продавать в Магаданской области, на Камчатке, в Алтайском крае и Калининградской области.«Шоковая остановка спроса и запрет на работу в период режима самоизоляции привели к снижению выручки на 90 % и уничтожению всех запасов свежесрезанных цветов, — обращаются флористы к Мишустину. — Цветы являются скоропортящимся товаром. Их утилизируют через короткий промежуток времени. Представители цветочного бизнеса не успели скорректировать объем закупок. В цветах используется принцип "бери или плати". Иными словами, от существующего заказа можно отказаться, но нельзя отказаться от финансовых обязательств по нему. Таким образом, все цветочные предприятия имеют цветочную задолженность перед поставщиками за цветы, которые утилизировали, возможности рассчитаться по этим обязательствам у них нет, продажи остановлены. Резкий рост задолженности по кредитам и снижение выручки приведет к полной остановке деятельности и ликвидации предприятий».— Цветочный бизнес в России умирает, но мы не сидели сложа руки, создали оперштаб, — говорит вице-президент гильдии флористов России Алена Чудопал. — У нас в отрасли работают женщины, они потеряют работу. Цветы — скоропорт, их нельзя заморозить. Сейчас их списывают и выбрасывают. Цветочные магазины, которые закрылись, уже не откроются. Одна-две поставки цветов окажутся на улице, и бизнеса нет. Мы доставляем цветы бесконтактно до дома с использованием средств индивидуальной защиты. Какие-то поставки цветов остались, их количество сократилось. Одна их крупных сетей продажи цветов закрылась, к ним пришли с проверкой полицейские и выписали штраф.Алена Чудопал поставляет букеты в Законодательное собрание Красноярского края. В период самоизоляции им тоже нужны букеты на единичные случаи. Она делает букеты для губернатора Красноярского края Александра Усса. Алена со своими коллегами просят внести цветы в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Определить меры поддержки, перенести сроки уплаты налогов, страховых взносов, снизить ставки по налогам.Татьяна Морозова от имени флористов отправила письмо на имя губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Просят добавить цветы в список непродовольственных товаров первой необходимости. В администрации Томской области в этой просьбе отказали, ссылаясь на указ президента о нерабочих днях и на постановление правительства, где сказано, что цветы в перечень непродовольственных товаров первой необходимости не входят.