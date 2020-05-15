Умрет ли цветочный бизнес в Томске

Зарплаты у продавцов упали. До самоизоляции флористы получали около 40 тысяч рублей. Сейчас Татьяна столько платить не может, да и льгот у нее нет.
— Наши флористы потеряют работу, — рассказывает владелица салона. — Мы боремся с администрацией Томской области за единственное слово в документе — «цветы». За это время мы списали партию. Пришлось выбросить на помойку.
Гвоздики на 9 мая Татьяна Морозова заказала заранее. Но торжественные мероприятия перенесли, клиенты отказались от ранее заказанных цветов.
В отличие от других цветочных салонов, которые вынуждены платить аренду в период самоизоляции, у Татьяны собственное помещение, ей никто не диктует условия по арендной плате.
В штате — семь человек. Один из них — молодой отец, с ребенком дома сидит жена, другого дохода у людей нет.
— В Томске много цветочных магазинов. Их попросили закрыться, полиция начала ходить и проверять торговые точки. Нас в списке непродовольственных товаров нет — нас планируют штрафовать. А мы доставляем людям радость, наш бизнес на это рассчитан. Люди идут за цветами, когда хотят удивить, сделать приятное, поднять настроение.
Салон Татьяны проверяли, хотели выписать штраф и закрыть магазин, смотрели ОКВЭДы. «Полиция подготовлена, они спрашивают ОКВЭДы, семенами нам торговать можно, поэтому нас не закрывают. К нам приходил сержант полиции, требовал разрешение на торговлю цветами. Спрашивал, можем ли мы предоставлять ритуальные услуги, продавать искусственные цветы. Сотрудники Роспотребнадзора проверили наш салон. У нас есть разметка, средства дезинфекции для покупателей. Прошли даже посмотрели график уборки помещений. Администрация Кировского района говорит, что нам можно работать», — говорит Морозова.